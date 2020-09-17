Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году
Командование войск связи сообщило о расформировании Центра аэроразведки, созданного волонтерами в 2015 году. Легендарная "аэроразведка" - известное подразделение, которое было создано в составе ВС Украины по волонтерской инициативы еще в 2015 году, подлежит расформированию и разделению на части.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Ukrainian Military Pages
Решение о сокращении и разделение подразделения, которое имеет официальное название Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления (военная часть А2724) принято якобы из-за чрезмерной нагрузки на личный состав в вопросах обеспечения повседневной деятельности (как много бумажной работы и т.д.).
О таком решении сообщил командующий Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины генерал-майор Евгений Степаненко в интервью военным журналистам:
"Этот известное подразделение, которое было создано по волонтерской инициативы еще в 2015 году, впоследствии вошло в состав Войск связи и кибербезопасности ВС Украины. С годами из маленького подразделения при поддержке волонтеров, неравнодушных граждан и благодаря целевому применению бюджетных средств сформировались достаточно мощное подразделение, имеющие различный функционал по созданию, развитию, администрирования и технической поддержки видеонаблюдения, которая успешно функционирует по единому замыслу, а также аэроразведка с помощью БПЛА различных типов, основной изюминкой аэроразведки является развитие и поддержка систем боевого управления, от их создания до боевого применения.
К тому же личный состав отдельной воинской части имеет достаточно большую нагрузку в вопросах обеспечения повседневной деятельности. Речь идет о секретной и строевой части, службы вооружения и тыла, ведения делопроизводства, собственного финансового хозяйства и так далее. Со своей стороны все это отвлекает от основных боевых задач.
Поэтому принято оптимальное решение - интегрировать в зависимости от функционала боевые подразделения в другие структуры, в частности аэроразведку и наблюдения - в подразделения разведки, ИТ - в научные подразделения связи и кибербезопасности, родственные им по направлению деятельности, а от лишней нагрузки, о которой говорилось выше, избавиться.
Я называю это "новым дыханием аэроразведки". Очень надеюсь, что такое решение вдохновит специалистов к новым свершениям, а также разгрузит их от несвойственных функций. Главной задачей считаю сохранение высококвалифицированного, подготовленного и проверенного боем персонала. Люди - главная наша сила.
Также генерал рассказал, как из одного органа управления в ходе реформы создали три - Главное управление связи и информационных систем ГШ ВСУ в начале года было переформировано в две структуры - Командование Войск связи и кибербезопасности и Центральное управление связи и информационных систем ГШ ВСУ. Центральное управление осуществляет стратегическое планирование, командование - генерацию войск, а существующий Центр связи в составе Командования Объединенных сил отвечает за применение сил связи непосредственно во время проведения операций.
Напомним, что Генеральный штаб официально сообщил о сокращении до конца года более 20 000 должностей в Вооруженных Силах Украины, больше всего это коснется частей обеспечения, обслуживания и учебных центров. Одной из этих частей похоже стала "аэроразведка".
Ранее начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук также анонсировал сокращение артиллерийских батарей из шести пушек до четырех, а танковых рот до 8-9 танков. Выведено вооружение должны поставить на сохранение, а в состав их расчетов и экипажей назначить резервистов, которых мобилизовывать военкомат при объявлении мобилизации в случае обострения.
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А то у них убогих 600 "Меркав" на боевом дежурстве и еще 400 в резерве.
И ведь не догадываются, что это просто гробы...
Важно что стоимость ракеты меньше чем стоимость танка который она уничтожит.
США лишь на 10 год компании в Афганистане привезли туда 15 танков для нужд своей армии.
ГЛАВНОЙ УДАРНОЙ СИЛОЙ сухопутных войск?
Американцы с самого начала компании в Афганистане вообще обходились без танков 10 лет, а потом завезли 15 штук!
https://twitter.com/donikroman Роман Донік
А еще генеральный штаб собирался закупить на 800тыс грн наручные часы. Часы, как вид заохочення вещь нужная. Но ГШ прописали условия тендера под российские часы "Восток". Даже вес корпуса указали. Чтоб купить именно российские часы у нужного продавца.
https://dozorro.org/tender/UA-2020-07-23-008958-b#tender
Только под йолку?
Вааще ёлка с мардовскава палка, хлыст, а йолка, то кузя.
а Украина все сокращает ????
1. Безвиз - создание комиссии САП.
2. Армия - расформирование аэроразведки.
3. Мова - отмена обязательного ВНО по украинской литературе.
Осталась - Вера.
Ждём новостей по зраде в этой сфере жизни Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина