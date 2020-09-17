Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году

Командование войск связи сообщило о расформировании Центра аэроразведки, созданного волонтерами в 2015 году. Легендарная "аэроразведка" - известное подразделение, которое было создано в составе ВС Украины по волонтерской инициативы еще в 2015 году, подлежит расформированию и разделению на части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Ukrainian Military Pages

Решение о сокращении и разделение подразделения, которое имеет официальное название Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления (военная часть А2724) принято якобы из-за чрезмерной нагрузки на личный состав в вопросах обеспечения повседневной деятельности (как много бумажной работы и т.д.).

О таком решении сообщил командующий Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины генерал-майор Евгений Степаненко в интервью военным журналистам:



"Этот известное подразделение, которое было создано по волонтерской инициативы еще в 2015 году, впоследствии вошло в состав Войск связи и кибербезопасности ВС Украины. С годами из маленького подразделения при поддержке волонтеров, неравнодушных граждан и благодаря целевому применению бюджетных средств сформировались достаточно мощное подразделение, имеющие различный функционал по созданию, развитию, администрирования и технической поддержки видеонаблюдения, которая успешно функционирует по единому замыслу, а также аэроразведка с помощью БПЛА различных типов, основной изюминкой аэроразведки является развитие и поддержка систем боевого управления, от их создания до боевого применения.

К тому же личный состав отдельной воинской части имеет достаточно большую нагрузку в вопросах обеспечения повседневной деятельности. Речь идет о секретной и строевой части, службы вооружения и тыла, ведения делопроизводства, собственного финансового хозяйства и так далее. Со своей стороны все это отвлекает от основных боевых задач.



Поэтому принято оптимальное решение - интегрировать в зависимости от функционала боевые подразделения в другие структуры, в частности аэроразведку и наблюдения - в подразделения разведки, ИТ - в научные подразделения связи и кибербезопасности, родственные им по направлению деятельности, а от лишней нагрузки, о которой говорилось выше, избавиться.



Я называю это "новым дыханием аэроразведки". Очень надеюсь, что такое решение вдохновит специалистов к новым свершениям, а также разгрузит их от несвойственных функций. Главной задачей считаю сохранение высококвалифицированного, подготовленного и проверенного боем персонала. Люди - главная наша сила.

Также генерал рассказал, как из одного органа управления в ходе реформы создали три - Главное управление связи и информационных систем ГШ ВСУ в начале года было переформировано в две структуры - Командование Войск связи и кибербезопасности и Центральное управление связи и информационных систем ГШ ВСУ. Центральное управление осуществляет стратегическое планирование, командование - генерацию войск, а существующий Центр связи в составе Командования Объединенных сил отвечает за применение сил связи непосредственно во время проведения операций.

Напомним, что Генеральный штаб официально сообщил о сокращении до конца года более 20 000 должностей в Вооруженных Силах Украины, больше всего это коснется частей обеспечения, обслуживания и учебных центров. Одной из этих частей похоже стала "аэроразведка".

Ранее начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук также анонсировал сокращение артиллерийских батарей из шести пушек до четырех, а танковых рот до 8-9 танков. Выведено вооружение должны поставить на сохранение, а в состав их расчетов и экипажей назначить резервистов, которых мобилизовывать военкомат при объявлении мобилизации в случае обострения.