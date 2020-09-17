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Новости Оборона
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Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году

Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году

Командование войск связи сообщило о расформировании Центра аэроразведки, созданного волонтерами в 2015 году. Легендарная "аэроразведка" - известное подразделение, которое было создано в составе ВС Украины по волонтерской инициативы еще в 2015 году, подлежит расформированию и разделению на части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  издание Ukrainian Military Pages

Решение о сокращении и разделение подразделения, которое имеет официальное название Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления (военная часть А2724) принято якобы из-за чрезмерной нагрузки на личный состав в вопросах обеспечения повседневной деятельности (как много бумажной работы и т.д.).

О таком решении сообщил командующий Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины генерал-майор Евгений Степаненко в интервью военным журналистам:

"Этот известное подразделение, которое было создано по волонтерской инициативы еще в 2015 году, впоследствии вошло в состав Войск связи и кибербезопасности ВС Украины. С годами из маленького подразделения при поддержке волонтеров, неравнодушных граждан и благодаря целевому применению бюджетных средств сформировались достаточно мощное подразделение, имеющие различный функционал по созданию, развитию, администрирования и технической поддержки видеонаблюдения, которая успешно функционирует по единому замыслу, а также аэроразведка с помощью БПЛА различных типов, основной изюминкой аэроразведки является развитие и поддержка систем боевого управления, от их создания до боевого применения.

К тому же личный состав отдельной воинской части имеет достаточно большую нагрузку в вопросах обеспечения повседневной деятельности. Речь идет о секретной и строевой части, службы вооружения и тыла, ведения делопроизводства, собственного финансового хозяйства  и так далее. Со своей стороны все это отвлекает от основных боевых задач.

Поэтому принято оптимальное решение - интегрировать в зависимости от функционала боевые подразделения в другие структуры, в частности аэроразведку и наблюдения - в подразделения разведки, ИТ - в научные подразделения связи и кибербезопасности, родственные им по направлению деятельности, а от лишней нагрузки, о которой говорилось выше, избавиться.

Я называю это "новым дыханием аэроразведки". Очень надеюсь, что такое решение вдохновит специалистов к новым свершениям, а также разгрузит их от несвойственных функций. Главной задачей считаю сохранение высококвалифицированного, подготовленного и проверенного боем персонала. Люди - главная наша сила.

Также генерал рассказал, как из одного органа управления в ходе реформы создали три - Главное управление связи и информационных систем ГШ ВСУ в начале года было переформировано в две структуры - Командование Войск связи и кибербезопасности и Центральное управление связи и информационных систем ГШ ВСУ. Центральное управление осуществляет стратегическое планирование, командование - генерацию войск, а существующий Центр связи в составе Командования Объединенных сил отвечает за применение сил связи непосредственно во время проведения операций.

Напомним, что Генеральный штаб официально сообщил о сокращении до конца года более 20 000 должностей в Вооруженных Силах Украины, больше всего это коснется частей обеспечения, обслуживания и учебных центров. Одной из этих частей похоже стала "аэроразведка".

Ранее начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук также анонсировал сокращение артиллерийских батарей из шести пушек до четырех, а танковых рот до 8-9 танков. Выведено вооружение должны поставить на сохранение, а в состав их расчетов и экипажей назначить резервистов, которых мобилизовывать военкомат при объявлении мобилизации в случае обострения.

Автор: 

беспилотник (3626) оборона (5212) разведка (4179) ВСУ (6603)


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Топ комментарии
+44
С высокой долей вероятности, можно предположить, что эта структура созданная волонтерами имела один единственный недостаток: она работала...
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17.09.2020 22:21
+38
Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году - Цензор.НЕТ 8488
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17.09.2020 22:19
+31
Уничтожают армию под шёпот кремлёвских кураторов.
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17.09.2020 22:20
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Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году - Цензор.НЕТ 8488
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17.09.2020 22:19 Ответить
Здобулы, ***...
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17.09.2020 22:19 Ответить
без Порошенка.
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17.09.2020 23:15 Ответить
вот только у них был один командир...а теперь будут зависеть от дюжины командиров,среди которых наверняка будут и самодуры...не будет той централизации и мгновенного реагирования.
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17.09.2020 22:19 Ответить
ПОНАБРАЛИ ДЭБИЛОВ ,которые уже не знают как сдать армию врагу
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17.09.2020 23:10 Ответить
Повибирали дебілів 21.04.2019.
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17.09.2020 23:16 Ответить
Уничтожают армию под шёпот кремлёвских кураторов.
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17.09.2020 22:20 Ответить
Ну шо скажуть на це зебіли?
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17.09.2020 22:21 Ответить
Скажут, что все правильно. Они же так устали от войны
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17.09.2020 22:28 Ответить
С высокой долей вероятности, можно предположить, что эта структура созданная волонтерами имела один единственный недостаток: она работала...
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17.09.2020 22:21 Ответить
и ни у кого ничего не просила и значит за потерю алюминивой ложки к ним не придраться....
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17.09.2020 22:24 Ответить
Вы не совсем правы. Они с 2015 года находятся в составе ВС, соответственно на полном довольствии.
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17.09.2020 22:55 Ответить
они б и не смогли быть все эти 5 лет самостоятельными.. (возможно и на довольствии, но основа, база, аппаратура - заслуга волонтеров и спецов-волонтеров, обучающих и помогающих военным - они не были ни на каком довольствии, они неделями за свой счет отлаживали и настраивали, рассказывали и показывали...сначала это был кружок сделай сам)
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17.09.2020 23:02 Ответить
Давно этот кружок Умелые руки превратилось в нормальное подразделение с нормальными беспилотниками, которые уже заказывались и оплачивались из бюджета. Про аппаратуру, которая была у них вначале, думаю и сами ребята успели позабыть.
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17.09.2020 23:09 Ответить
"..она работала..." і чомусь на ній не могли наживатись, бо створена волонтерами
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17.09.2020 22:49 Ответить
последний абзац - это просто...пипец с переворотом! (итить колотить)
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17.09.2020 22:23 Ответить
Ну сейчас в связи с увеличением точности поражения дальним оружием многое из старых вооружений под вопросом в эффективности. Танки хороши против банановых республик а против соперника с нормальным уровнем вооружения это гроб на колесах.
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17.09.2020 22:34 Ответить
Полностью согласен: сейчас мы быстро ликвидируем существующую армию, а потом мы их звездным десантом закидаем!
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17.09.2020 22:43 Ответить
что дальше делать это другой вопрос, но понимание ситуации что делать миллион новых танков не надо это важно.
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18.09.2020 06:31 Ответить
Угу...... танковая бригада США в Европе наверное бананы собирает...........
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17.09.2020 23:02 Ответить
Просвети ЦАХАЛ, поделись с ними своими глубокими познаниями в ведении современной войны!
А то у них убогих 600 "Меркав" на боевом дежурстве и еще 400 в резерве.
И ведь не догадываются, что это просто гробы...
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17.09.2020 23:12 Ответить
Ну патрулируют они участок и что? Участвуют в общем процессе подготовки войск, в рамках общего потребления осваивают средства. Я думаю в ЦАХАЛ есть понимание того что я сказал про будущее танков. Будут воевать например против США или Турции то эти танки будут уничтожаться как семечки с помощью высокоточных ракет с помощью беспилотников, радиолокации и аэрокосмической сканерной, инфракрасной, тепловой съемки.
Важно что стоимость ракеты меньше чем стоимость танка который она уничтожит.
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18.09.2020 06:47 Ответить
А как освобожденную территорию закреплять будешь?Ракетами,БПА,авиацией...?Без БТВ тут никак не обойдешься..Танкам с современной активной защитой ракеты не так уж и страшны..
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18.09.2020 12:13 Ответить
В момент когда территория станет безопасной, или по возможностям сопротивления как банановая республика, можно и танки запустить чтоб оправдали свое финансирование для чиновников.
США лишь на 10 год компании в Афганистане привезли туда 15 танков для нужд своей армии.
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18.09.2020 13:41 Ответить
Территория никогда не будет безопасной пока не пройдет зачистку бронетехникой с мотопехотой..В условиях применения ЯО наиболее устойчивы-танки..Пока не ликвидированы сухопутные войска танки будут оставаться их ГЛАВНОЙ УДАРНОЙ СИЛОЙ..
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18.09.2020 13:57 Ответить
Это какой то танковый снобизм.
ГЛАВНОЙ УДАРНОЙ СИЛОЙ сухопутных войск?
Американцы с самого начала компании в Афганистане вообще обходились без танков 10 лет, а потом завезли 15 штук!
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18.09.2020 19:35 Ответить
И это только начало..........
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17.09.2020 22:56 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



А еще генеральный штаб собирался закупить на 800тыс грн наручные часы. Часы, как вид заохочення вещь нужная. Но ГШ прописали условия тендера под российские часы "Восток". Даже вес корпуса указали. Чтоб купить именно российские часы у нужного продавца.

https://dozorro.org/tender/UA-2020-07-23-008958-b#tender

Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году - Цензор.НЕТ 8593
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17.09.2020 22:23 Ответить
Блин , сколько дней уже до елки ?
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17.09.2020 22:26 Ответить
А досрочно никак нельзя?
Только под йолку?
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17.09.2020 22:33 Ответить
На ёлку 😀😀😜
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17.09.2020 22:38 Ответить
Значит, досрочно никак?
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17.09.2020 22:40 Ответить
Можжа, но на бэрэзу.
Вааще ёлка с мардовскава палка, хлыст, а йолка, то кузя.
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17.09.2020 23:31 Ответить
втомилось мити унітази? ну нічого потерпи.
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18.09.2020 07:53 Ответить
Вообще как то странно - Раша на границе свои войска усиляет ????
а Украина все сокращает ????
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17.09.2020 22:23 Ответить
Тільки імпічмент чи дочасні вибори! Якщо хтось закликає звернутись до зелі - ця людина за нього проголосувала. Будьте обережні з цією людиною!
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17.09.2020 22:25 Ответить
Ниприменна, асобенна еси сасет рашен.
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17.09.2020 23:33 Ответить
вийми з рота що ти там у рашен смокчеш.
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18.09.2020 07:55 Ответить
Ревнуешь, не сцы, рашень не употребляю, типе всё астанецца, саси на здраве.
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18.09.2020 10:12 Ответить
Ще одна консерва бомбанула. Ви не стісняйтесь, паліться далі.
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17.09.2020 22:30 Ответить
Командование войск связи расформировало центр аэроразведки, созданный волонтерами в 2015 году - Цензор.НЕТ 6033
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17.09.2020 22:31 Ответить
Ошизеть от новости можно............. Привет.
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17.09.2020 23:04 Ответить
привет.
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17.09.2020 23:51 Ответить
Ваащета пентюх из партиёв кагалу фэсэбэшных пупсов тута нипричем.
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17.09.2020 23:35 Ответить
Зрада по всем направлениям.
1. Безвиз - создание комиссии САП.
2. Армия - расформирование аэроразведки.
3. Мова - отмена обязательного ВНО по украинской литературе.
Осталась - Вера.
Ждём новостей по зраде в этой сфере жизни Украины.
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17.09.2020 22:31 Ответить
Чим більше різних підрозділів тим більше їхніх керувателів, тим більше непоняток між ними та амбіцій. Приховане знищення розвідки.
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17.09.2020 22:32 Ответить
Неприховане.
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17.09.2020 22:35 Ответить
русский, твой фюрер из бункера вылез или еще прячется?
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17.09.2020 22:39 Ответить
Не ане с рыжым трампоном "старичок" пробують.
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17.09.2020 23:36 Ответить
Устроил в ВСУ на их условиях.
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17.09.2020 22:46 Ответить
кацап, у тебя очередной зашквар)) Только в рашке не знают что добробаты вошли в состав ВСУ
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17.09.2020 23:02 Ответить
Зебилы уже готовятся поднять лапки и сесть на бутылку
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17.09.2020 22:41 Ответить
Мародерські тролі вже сидять і давно.
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17.09.2020 23:44 Ответить
зплишились тюлькануті, а ве томк, що їхню фюрершу х..ло фінансує і кришує
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18.09.2020 07:58 Ответить
тюльканутий, а на що вас вОна садить, на кілки?
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18.09.2020 07:59 Ответить
до тех пор пока народ Украины не сократит "зе власть" ,она сократит все что приносило хоть какуюто пользу этому народу
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17.09.2020 23:08 Ответить
73%......, доголосовались твари?
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17.09.2020 23:32 Ответить
https://censor.net/ua/news/3219107/*****************************************************************************************************
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18.09.2020 02:51 Ответить
В голове янелоха "та старана" уже прекратила войну.
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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18.09.2020 02:53 Ответить
Зелені плохіші за халву від Кремля тихою сапою знищують ЗСУ. Додаткова розвідка ніколи нікому не заважала, навпаки чим більше в державі розвідок тим краща аналітика дій ворога, тим легше виявляти кротів і шпигунів контрозвідникам, тим менша ймовірність помилитись. А тим більше що скоро Путін попре колоти коридор для води в Крим.
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18.09.2020 07:13 Ответить
Розпоронити технічний і кадровий потенціал,щоб потім все знищити. Тільки Порошенко любими способами укріплював армію і боєздатність,а вся мерзота її знищує.
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18.09.2020 08:16 Ответить
Жесть! В условиях необъявленной войны,имея неслабую группировку рашистких войск у самой границы,правящая"зелень" ,при молчаливом согласии безхребетного руководства ГШ, сокращает разведку как важнейшую составляющую боевого обеспечения ВСУ..Ну, а урезать до некомплекта боевые части и подразделения уже попахивает неприкрытым предательством..
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18.09.2020 12:24 Ответить
А где новость Что МО , Маркеры по 8000 закупает 80 шт, предложение что министр их с Нас Штаба их сьел
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18.09.2020 12:47 Ответить
Паркеры бл.
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18.09.2020 12:48 Ответить
 
 