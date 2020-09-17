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Лукашенко свихнулся на своей власти, - Аваков о заявлениях узурпатора про войну с Украиной

Лукашенко свихнулся на своей власти, - Аваков о заявлениях узурпатора про войну с Украиной
Фото: МВД

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал высказывания захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко об укреплении границы с Украиной в случае возможной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аваков отметил: "Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина.

Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси.

Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу"

Также читайте: Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой

Автор: 

Аваков Арсен (3444) граница (5272) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+36
Аваков конечно еще тот черт. Но на фоне ***********...
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17.09.2020 22:45
+35
Ну надо быть все же объективным : это он послал ягуар, который выбил белгородскую титушню из админзданий в Харькове. А то бы может ещё и ХНР, была бы, если бы не он.
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17.09.2020 23:06
+23
У Лукашенко была возможность мирной передачи власти и быть почетным первым президентом Беларусии, не срослось, а теперь рано или поздно, он будет низвергнут, как лицо захватившее власть незаконным способом.
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17.09.2020 22:38
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Вот в этом вы с ним похожи!
Что у Лукашенко крыша поехала, что у Авакова.
И что характерно, оба себя мнят чуть ли не спасителями нации!
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17.09.2020 22:32 Ответить
Аваков конечно еще тот черт. Но на фоне ***********...
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17.09.2020 22:45 Ответить
Да, на фоне пианиста и не такие звезды меркнут!
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17.09.2020 22:46 Ответить
Черт конечно, но черт с яйцами, а это по нынешним временам много стоит
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17.09.2020 23:09 Ответить
чуть ли не единственный из этой зеленой срани который может высказать свое мнение отличное от мнения подкацапленного Зеблана о русне и его прихлебателей. еще себя покажет.
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17.09.2020 23:19 Ответить
Аваков и правда в 2014 году спас Украину своими рещительными действиями.
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17.09.2020 22:48 Ответить
От кого? От Сашка Белого???
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17.09.2020 22:50 Ответить
Ну надо быть все же объективным : это он послал ягуар, который выбил белгородскую титушню из админзданий в Харькове. А то бы может ещё и ХНР, была бы, если бы не он.
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17.09.2020 23:06 Ответить
В Харкові він особисто з Полтораком попрацювали.
І таки да, як би не вони, то була б ХНР, 100%
І Харків, «століца новороссії».
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17.09.2020 23:09 Ответить
Может так было бы даже лучше! а теперь эта хнр сидит и голосует за прокацапских мудаков!
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18.09.2020 09:02 Ответить
Всё, что вам нужно знать про https://censor.net/ru/user/407602 - "Может так было бы даже лучше!"
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18.09.2020 09:46 Ответить
Він мав на увазі, що якби Україна не втратила Крим і Донбас, то більшість у ВР зараз мали би опзж и президента свого мабуть також
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18.09.2020 20:00 Ответить
Ага, а еще ХНР, ННР и ОНР. Конечно, пля лучше. Кацапоидным монголоидам.
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18.09.2020 10:55 Ответить
Буквально месяц назад, кацапы активно цитировали Жванию, который выступая как соратник Порошенка и активный участник Майдана, рассказывал всю "правду".
И никто даже и не вспомнил, что "активное участие" в Майдане этого "соратника", заключалось в том, что оно просто вышло из партии регионов.
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17.09.2020 22:56 Ответить
Лукашенко объявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей. Границу с Украиной, по его словам усилят.
- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада - с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, - цитирует Лукашенко https://news.tut.by/economics/700890.html tut.by .
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17.09.2020 22:34 Ответить
Нестиковки тому, що тут чомусь цензурують те що сказав Лукашенко:

«17 сентября 2020
Лукашенко объявил о закрытии границ с тремя странами.
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
Границы закроют с Украиной, Польшей и Литвой. Он подчеркнул, что это решение является вынужденным.
По словам Лукашенко, ему пришлось «держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц». Президент республики также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.»

«Глава Белоруссии обратился к народам Литвы, Польши, Украины. «Не дайте развязать войну!» - сказал он. Лукашенко назвал власти этих стран «безумцами-политиками». Глава республики подчеркнул, что закрытие границ - это вынужденная мера, передает телеканал https://360tv.ru/news/mir/belorussija-zakroet-granitsu-s-3-stranami/ 360. »
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17.09.2020 23:07 Ответить
Типу: "Держите меня трое!"
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18.09.2020 09:13 Ответить
Нет дыма без огня....А мы то знаем про частные военизированные организации типа "оплот"...про титушек знаем, про охранные типа фирмы...И бегут не в рашу, а в Украину сябры....
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17.09.2020 22:36 Ответить
Кстати про "оплот", отцу оплота надо бы в Германии, где оно лечится, кафе "Ветерок" устроить =)
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18.09.2020 09:34 Ответить
Так "отца" оплота в ресторане "Ветерок", как бешеную собаку и того-этого.
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29.09.2020 00:34 Ответить
У Лукашенко была возможность мирной передачи власти и быть почетным первым президентом Беларусии, не срослось, а теперь рано или поздно, он будет низвергнут, как лицо захватившее власть незаконным способом.
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17.09.2020 22:38 Ответить
1) Напомню, что первым президентом Беларуси, был Шушкевич. Именно он, на троих с Ельциным и Кравчуком, по-пьяни в Беловежской Пуще сообразил, что в умирающего поциента - совок, пора делать контрольный выстрел.
2) Ему и так поздно уже было быть "почетным". Скажем так, лет на "надцать". Просто сейчас наши терпилы сообразили что если таракан остается - стране пи...ец.
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18.09.2020 02:40 Ответить
Шушкевич не був Президентом Білорусії !
Був Головою ВР Білорусії.
Так совок вмирав і розпустили його не зп"яну ! Хоча може після того Єльцин і запропонував - помянути
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18.09.2020 12:25 Ответить
Там вся "святая троица" в Беловежской Пуще добротно нажралась "пущанки". Вроде кто-то из них троих об этом в мемуарах писал. Может и не "пущанки", но вставило хорошо. Раз решили окончательно совок похоронить.
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18.09.2020 14:23 Ответить
А что по-вашему, некрофилией с издохшим в корчах дефицитов совком заниматься надо было? Понятное дело, что нормальные люди трупак похоронят, это извращенцы на него только будут ствол свой продолжать передёргивать..
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29.09.2020 00:35 Ответить
тепер лука і не таки молоти буде..бо параної додався ще і улюблений синок у заручниках на масквабаді..
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17.09.2020 22:40 Ответить
Асада уже сколько лет свергают?)
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17.09.2020 22:40 Ответить
Так там убили уже 500000 чел за 10 лет. Беларусь на очереди...
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17.09.2020 23:09 Ответить
Откуда свергают? Сирию он уже давно не контролирует
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29.09.2020 00:37 Ответить
сказал тот кто «пережил» уже 3 премьеров
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17.09.2020 22:43 Ответить
лука не был параноиком...пока все не сговорились
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17.09.2020 22:44 Ответить
Но справка, что идиот, с "ссср" есть! =))))
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18.09.2020 09:44 Ответить
Аваков похож на китайца.
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17.09.2020 22:48 Ответить
Не. Косит под прожженного жизнью "вождя".
PS/ Казалось бы, фото не удачное, но потом понимаешь, что это не случайно. Оно взято из МВД Украины.
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17.09.2020 23:14 Ответить
Правильная реакция в принципе. Нужно гандона Лукашенко регулярно ставить в его любимую позу на колени и объяснять ему кто он такой..
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17.09.2020 22:50 Ответить
зря не в свое дело, арсен, гляди крайним будешь
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17.09.2020 22:54 Ответить
Сейчас в наших интересах помочь белорусам организоваться против преступника комуняки, но к сожалению у нас власть коллаборантов, антиукраинская власть прелателей, и мы можем только наблюдать за расправой бандитов над народом.
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17.09.2020 23:09 Ответить
Аваков притворяется, будто не знает о том, что Лука теперь вынужден говорить словами Пуйла и выполнять его волю.
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17.09.2020 23:10 Ответить
У Лукаша тараканы, тфу пРуссаки в тыкве на плечах
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17.09.2020 23:17 Ответить
Идежи наши лукабздежные троли херившие тута усе 24 в сутки. У лукабздея деньхи кончилисся и троли сдулисся, а как кудахтали и закладывали.
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17.09.2020 23:23 Ответить
Я заметил, что одни из Секты святого Луки-защитника переобулись на ходу, вторые просто испарились. Вторые, по-ходу были наши ябатьки, им в тырнетах сидеть некогда, их загоняют на митинги, кричать: "со-бачку!". А у первых просто методичка сменилась
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18.09.2020 02:43 Ответить
точно отметил.
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17.09.2020 23:43 Ответить
белорусская плешивая обезьяна вошла в фазу обострения страха, в руках у нее уже был автомат... верить обезьяне ни одному ее мычанию нельзя. бояться обезьяну нужно, она стала неадекватной.
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18.09.2020 00:07 Ответить
О, как. Чтож Арсен (не помню как по-отчеству). Проснись и пой. Уже месяц как чердак повалило окончательно. Но вот вам сейчас, укрепить всю границу с нами не помешает точно. Учитывая что к нам ежемесячно будут донбасянские ихтамнеты захаживать
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18.09.2020 02:46 Ответить
каарочи, походу с братушками Украина безвиз отменит.
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18.09.2020 03:22 Ответить
Хороший совет: "попейте водички". Наверное той, что осталась в гостиничном номере Навального.
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18.09.2020 07:06 Ответить
Хіба тільки Лукашенко звикхнувся, а Путнін-обновленець, а Зеленський, який добровільно здає землі ворогу і тримає крота ФСБ біля тіла. А Захід, який хає на Лукашенка і якшається з більш деспотичним і страшним фюрером православного рейху, а Будапештські гаранти, які на другий день коли, завдякі кравчукам, кучмам, януковичам поетам павличкам вивезли всю ЯЗ до РФ і підірвали пускові шахти ціною 4 млрд доларів кожна, чомусь забули про гарантії і здають Україну в обмін на газ, на Сирію, на чорта аби їх не чіпали і дозволили їм грабувати РФ.
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18.09.2020 07:20 Ответить
Чтобы белорусам сохранить свою государственность, которая им бескровно досталась после распада СССР, необходимо, чтобы Лукашенко, который призван отстаивать интересы всего белорусского народа, своим указом, запретил бы силовикам, принимать участие в каких бы то не было выборах в борьбе за власть в государстве. Ибо борьба за власть, по определению, не может быть честной. Ведь победителей не судят! православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня сентябрь. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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18.09.2020 08:45 Ответить
Кем, простите, таракан 3% призван отстаивать интересы белорусского народа?)
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29.09.2020 00:38 Ответить
какаков лукашеску розуміє , як рибалки один одного
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18.09.2020 08:56 Ответить
Лукашенко звихнувся на своїй владі, - Аваков щодо заяв узурпатора про війну з Україною - Цензор.НЕТ 1589
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18.09.2020 10:22 Ответить
 
 