Лукашенко свихнулся на своей власти, - Аваков о заявлениях узурпатора про войну с Украиной

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал высказывания захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко об укреплении границы с Украиной в случае возможной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аваков отметил: "Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина.

Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси.

Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу"

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