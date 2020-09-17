Лукашенко свихнулся на своей власти, - Аваков о заявлениях узурпатора про войну с Украиной
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал высказывания захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко об укреплении границы с Украиной в случае возможной войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Аваков отметил: "Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти и паранойе вокруг этого. Несёт полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина.
Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси.
Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.
Так что - попейте водички, господин Лукашенко - успокойтесь. Украинцы - друзья белорусам - не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своём глазу"
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Что у Лукашенко крыша поехала, что у Авакова.
И что характерно, оба себя мнят чуть ли не спасителями нации!
І таки да, як би не вони, то була б ХНР, 100%
І Харків, «століца новороссії».
И никто даже и не вспомнил, что "активное участие" в Майдане этого "соратника", заключалось в том, что оно просто вышло из партии регионов.
- Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада - с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной, - цитирует Лукашенко https://news.tut.by/economics/700890.html tut.by .
«17 сентября 2020
Лукашенко объявил о закрытии границ с тремя странами.
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
Границы закроют с Украиной, Польшей и Литвой. Он подчеркнул, что это решение является вынужденным.
По словам Лукашенко, ему пришлось «держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц». Президент республики также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.»
«Глава Белоруссии обратился к народам Литвы, Польши, Украины. «Не дайте развязать войну!» - сказал он. Лукашенко назвал власти этих стран «безумцами-политиками». Глава республики подчеркнул, что закрытие границ - это вынужденная мера, передает телеканал https://360tv.ru/news/mir/belorussija-zakroet-granitsu-s-3-stranami/ 360. »
2) Ему и так поздно уже было быть "почетным". Скажем так, лет на "надцать". Просто сейчас наши терпилы сообразили что если таракан остается - стране пи...ец.
Був Головою ВР Білорусії.
Так совок вмирав і розпустили його не зп"яну ! Хоча може після того Єльцин і запропонував - помянути
PS/ Казалось бы, фото не удачное, но потом понимаешь, что это не случайно. Оно взято из МВД Украины.
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