О "вагнеровцах" Богдан сказал, что узнал все из СМИ и просто сделал выводы, - и.о. директора ГБР Соколов

Бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о "вагнеровцах", рассчитывая, что у него может быть особая информация. А Богдан сказал на допросе, что все узнал из СМИ и просто сделал выводы.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов.

"Мы рассчитывали, что он (Андрей Богдан. - Ред.) сможет рассказать что-то новое, предоставить какие-то документы, черновики, если они существуют. С учетом его предыдущей должности предполагали, что он может обладать подобной информацией. Ведь все заявляют, что эта спецоперация готовилась и реализовывалась около года, так что, в принципе, в период своего пребывания на должности главы Офиса Президента он мог владеть какой-то информацией", - сказал Соколов.

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Но на допросе Богдан заявил, что подобной информации у него нет.

"он заявил, что ему все известно из средств массовой информации, остальное - это его выводы с учетом жизненного опыта и юридического образования. Каких-либо документов он не предоставил", - пояснил Соколов.

И.о. главы ГБР добавил, что дело о "вагнеровцах" расследуют по ст. 328 ("Разглашение государственной тайны").

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"Объясню, почему. Если это была секретная спецоперация, и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны", - сказал Соколов.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте здесь.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.