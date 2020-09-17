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О "вагнеровцах" Богдан сказал, что узнал все из СМИ и просто сделал выводы, - и.о. директора ГБР Соколов

О

Бывшего руководителя Офиса Президента Андрея Богдана вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о "вагнеровцах", рассчитывая, что у него может быть особая информация. А Богдан сказал на допросе, что все узнал из СМИ и просто сделал выводы.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов.

"Мы рассчитывали, что он (Андрей Богдан. - Ред.) сможет рассказать что-то новое, предоставить какие-то документы, черновики, если они существуют. С учетом его предыдущей должности предполагали, что он может обладать подобной информацией. Ведь все заявляют, что эта спецоперация готовилась и реализовывалась около года, так что, в принципе, в период своего пребывания на должности главы Офиса Президента он мог владеть какой-то информацией", - сказал Соколов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Все было так, как написал Бутусов, даже хуже, - Богдан о спецоперации по "вагнеровцам". ВИДЕО

Но на допросе Богдан заявил, что подобной информации у него нет.

"он заявил, что ему все известно из средств массовой информации, остальное - это его выводы с учетом жизненного опыта и юридического образования. Каких-либо документов он не предоставил", - пояснил Соколов.

И.о. главы ГБР добавил, что дело о "вагнеровцах" расследуют по ст. 328 ("Разглашение государственной тайны").

Также на Цензор.НЕТ: Рекомендовал ГБР допросить участников "известного совещания", состоявшегося в ОП 22 или 23 июля, - Богдан

"Объясню, почему. Если это была секретная спецоперация, и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны", - сказал Соколов.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте здесь.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) ГБР (2994) Богдан Андрей (384) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+13
ну то есть,кроты кремля прокурора не интересуют...его интересует,кто мог сдать кротов
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17.09.2020 22:39
+10
Зеленського вже допитали з Єрмаком?
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17.09.2020 22:36
+9
а чего ж с Богдана начали? )))
а не с тех, кто присутствовал на том совещании и имел информацию не из СМИ )))
ибо только там могла быть (и была!!) крыса, которая преднамеренно слила информацию
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17.09.2020 22:42
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А уголовное дело открыли, что бы реестр досудебных расследований протестировать?
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17.09.2020 22:33 Ответить
Стидобіщний позор.
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17.09.2020 22:35 Ответить
щось його лице не вимазано інтелектом.
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17.09.2020 22:38 Ответить
Так там давно всі такі. Дефективні, з ознаками глибокої олігофренії.
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17.09.2020 22:44 Ответить
А що під зелено-ригівським гівном може бути інтелект? Воно тупий мент
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18.09.2020 16:34 Ответить
фэйс--отпетого наркомана
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17.09.2020 23:07 Ответить
Висновки він зробив правильні. Здатний до аналітичного мислення.
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17.09.2020 22:35 Ответить
Зеленського вже допитали з Єрмаком?
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17.09.2020 22:36 Ответить
А здесь из этого болтуна уже "последнюю инстанцию" слепили.
"Мы его слепили из того, что было"
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17.09.2020 22:38 Ответить
это ты про зе?
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17.09.2020 22:44 Ответить
Не тупи.
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17.09.2020 22:48 Ответить
ну то есть,кроты кремля прокурора не интересуют...его интересует,кто мог сдать кротов
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17.09.2020 22:39 Ответить
Так он вам всё и выложит. Нашли дурака. Наложит когда надо будет!
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17.09.2020 22:40 Ответить
Я теж такої думки. Так він їм і назве свої джерела інформації.
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17.09.2020 22:42 Ответить
а чего ж с Богдана начали? )))
а не с тех, кто присутствовал на том совещании и имел информацию не из СМИ )))
ибо только там могла быть (и была!!) крыса, которая преднамеренно слила информацию
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17.09.2020 22:42 Ответить
далі йти вони не наважуються.
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17.09.2020 22:52 Ответить
бо далі там воно і вони ...так? так-так! (здогадатися не важко)
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17.09.2020 22:55 Ответить
зроблять вигляд, що перевіряють.
відпищуть якусь отмазу і справу закрито.
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17.09.2020 22:58 Ответить
Интересно чем Зеля так насолил ватному Богдану.... Вроде ж как приоритеты одинаковые.
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17.09.2020 22:43 Ответить
Плюнув на спину. А у нації, яка стрибає перед кордоном, - таке не пробачають.
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17.09.2020 22:46 Ответить
Так била опєрация чи нє била? Опрєделітєсь наконєц.

А справу треба розслідувати дійсно по факту зриву операції і шукати того, хто настукав кацапам (хоча шо там його шукати). От тільки чогось ТСК по цьому факту слуги і зажопи створювати не хочуть, бо то ж не ручне ДБР, можуть і до правди докопатися ненароком...
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17.09.2020 22:47 Ответить
О "вагнеровцах" Богдан сказал, что узнал все из СМИ и просто сделал выводы, - и.о. директора ГБР Соколов - Цензор.НЕТ 7842
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17.09.2020 22:49 Ответить
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18.09.2020 10:10 Ответить
В общем, пофигу что слили кацапам инфу по террористам.
А вот то, что про это стало известно, раскручивают по полной!
Предать предателей, это государственная измена, никак не меньше.
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17.09.2020 22:49 Ответить
Так все и поверили.
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17.09.2020 22:50 Ответить
Богдан милашка на вид ,Но тайны глубин тёмной души , вряд ли при жизни узнаешь.............
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17.09.2020 22:53 Ответить
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17.09.2020 22:55 Ответить
Интересно,как по мнению этого барана должен выглядеть документ свидетельствующий о работе на лубянку какого нибудь офисника? я вот знаю одного,который читает российские законы,ставит их нам в пример и требует принятия аналогичных законов в Украине,это явное свидетельство работы мерзавца на москвабад,ловите и сажайте - это гетьманович.
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17.09.2020 22:59 Ответить
по делу о "вагнеровцах" не должно ГБР этим заниматься. Это не в ихней компетенции.

СБУ обязано этим делом заниматься...но точно не Гбр. Хотят слить в унитаз и спустить все на тормоза... Предательство в ОП на Банковой....преза, Ермака, Демченка и т.д
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17.09.2020 23:07 Ответить
Що це дурило розслідує?Навіщо на цього чухана витрачаються наші податки?Телепень,Богдан давним давно вже не при владі,він не приймає доповіді спецслужб та не буває присутнім на президентських нарадах,зрозумій хоч це йолопе.Іди нахєр з теї дбр недоумку,хай на твою платню краще візьмуть службового пса,на відміну від такого кретина він хоч зможе брати слід,шукати наркотики ,охороняти периметр,та затримувати злочинців.
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17.09.2020 23:08 Ответить
Если это была секретная спецоперация, и о ней стало всем известно, в том числе и иностранной стороне, это является разглашением государственной тайны"

Таким чином і Ю. Бутусов підпадає (судячи з висловлювання Соколова) під розголошення державної таємниці. Бо Бутусов ознайомив громадскість із тим, що готувалась спецоперація (яку провалило найближче оточення преЗедента).
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17.09.2020 23:15 Ответить
очень хитро. по формулировке "разглашение" поймать никого не возможно, да и не хотят. А вот то что операцию стопнули и именно это обусловило ее провал - решили не акцентировать
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17.09.2020 23:33 Ответить
а что, он должен был выдать свои источники, чтобы их наказали?
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18.09.2020 10:26 Ответить
 
 