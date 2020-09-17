Рада в первом чтении проголосовала законопроект, которым вводится новый вид службы в армии
15 сентября Верховная Рада таки приняла в первом чтении законопроект 3553, которым, вводится новый вид службы - призыв лиц, зачисленных в оперативного резерва первой очереди.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке правозащитник Антон Красов.
Он отметил: "Законопроект 3553 приняли в первом чтении. "За" проголосовали минимально необходимые 226 народных депутатов.
Что это значит?
Это еще один шаг по направлению к воинской повинности тех, кто уже отслужил, вместо того чтобы пытаться удержать действующих профессиональных военнослужащих повышением денежного обеспечения, кредитам на покупку жилья, то реальными социальными гарантиями, продвижением и перспективой в службе.
Да, пока это первое чтение. И еще есть время и возможности, чтобы законопроект не стал законом.
Почему данный законопроект нельзя принимать, я подробно расписал в своей статье: "Призыв резервистов: и снова на фронт"
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Защищать Родину - честь для мужчины.
Так было со времён античности:
если ты гражданин, значит воин-защитник
И в рабство, когда ты лешаешься всех прав-гражданина страны! Когда, что бы увидеть своих детей - ты должен получить разрешение начальства, когда, что бы жить - с женой - тебя загоняют п поля и держат там - без всяких на то причин, когда ты хочешь жить полноценной жизнью - ты должен на это получить разрешение ...
даже к врачу ты не можешь обратиться - пока не разрешат !
"Какой прекрасной малыш, интересно к какой войне ты поспеешь?"
.
https://twitter.com/MED_GNOM
https://twitter.com/MED_GNOM ГНОМ
Вітаю "Слуг народа" і всіх причетних до провладного зброду зі святом - Міжнародним днем мікроорганізмів!
Це ваш день!
То есть кто то ( Фирташ ?) договорились о встрече , А
в аэропорту встречали только работники посольства .
Вся "прелесть" в том, что если не будет этого фундамента и страны не будет.
ЗЫ: Твой ответ знаю заранее
И в рабство, когда ты лишаешься всех прав-гражданина страны! Когда, что бы увидеть своих детей - ты должен получить разрешение начальства, когда, что бы жить - с женой - тебя загоняют п поля и держат там - без всяких на то причин, когда ты хочешь жить полноценной жизнью - ты должен на это получить разрешение ...
даже к врачу ты не можешь обратиться - пока не разрешат !
О зохен вей
Напротив, человек из под палки, по принуждению - латентный раб, потенциальный пленный, "подальше от начальства - поближе к кухне". Это не боец. Но им легче управлять. Он выполнит любой идиотский, дебильный приказ кроме главного - стоять насмерть. В принципе этот второй вариант - основа ордынской армии со времен петра длинного, а может и еще ранее.
Преступление переходить от первого варианта ко второму.