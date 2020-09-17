Рада в первом чтении проголосовала законопроект, которым вводится новый вид службы в армии

15 сентября Верховная Рада таки приняла в первом чтении законопроект 3553, которым, вводится новый вид службы - призыв лиц, зачисленных в оперативного резерва первой очереди.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке правозащитник Антон Красов.

Он отметил: "Законопроект 3553 приняли в первом чтении. "За" проголосовали минимально необходимые 226 народных депутатов.

Что это значит?

Это еще один шаг по направлению к воинской повинности тех, кто уже отслужил, вместо того чтобы пытаться удержать действующих профессиональных военнослужащих повышением денежного обеспечения, кредитам на покупку жилья, то реальными социальными гарантиями, продвижением и перспективой в службе.

Да, пока это первое чтение. И еще есть время и возможности, чтобы законопроект не стал законом.

Почему данный законопроект нельзя принимать, я подробно расписал в своей статье: "Призыв резервистов: и снова на фронт"