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Документов по делу "вагнеровцев", скорее всего, не существует, - и.о. директора ГБР Соколов

Документов по делу

В деле о боевиках ЧВК "Вагнера" вряд ли удастся обнаружить какие-то документы: если это была секретная спецоперация, то по ключевым и самым сложным моментам никаких документов просто не существует.

Об этом сказал в интервью Цензор.НЕТ исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что документы о спецоперации якобы могли быть уничтожены.

"Я как человек, который пришел с практической работы в данном направлении, скажу вам так: по ключевым и самым сложным моментам никаких документов не существует", - сказал Соколов.

"Чтобы потом не убили вашего агента. Чтобы не могли вас посадить в тюрьму в какой-нибудь стране, куда вы приедете на отдых. Потому что подобные операции часто идут на грани уголовного права, уголовного процесса, оперативно-розыскной либо контрразведывательной деятельности. Потому что контрразведывательная, как и разведывательная, деятельность – это немного другая плоскость. Там немного другие законы, не такие, как в уголовном процессе", - добавил он.

Доказательствами для следствия при отсутствии документов могут стать показания свидетелей, считает Соколов.

"Если эта спецоперация существовала, то, как обсуждается, там было задействовано много людей. Все следы уничтожить невозможно, как и людей, которые могут дать показания", - сказал он.
Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте здесь.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.

Автор: 

ЧВК Вагнер (1332) ГБР (2994) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+14
Ну ясно было и дураку, что Баканов там и следов не оставит.
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17.09.2020 23:15
+11
Уже обрили!!!....(с)..
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17.09.2020 23:09
+10
Как стараются, припекает.
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17.09.2020 23:12
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Уже обрили!!!....(с)..
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17.09.2020 23:09 Ответить
Как стараются, припекает.
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17.09.2020 23:12 Ответить
Ну ясно было и дураку, что Баканов там и следов не оставит.
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17.09.2020 23:15 Ответить
Документов по делу "вагнеровцев", скорее всего, не существует, - и.о. директора ГБР Соколов - Цензор.НЕТ 3953
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17.09.2020 23:19 Ответить
Та якийсь клоун вагіанальцев відмазав.
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17.09.2020 23:36 Ответить
- Гражданин Горбушкин, мы пригласили вас по делу некоего Щукина свидетелем.
- Ой, свидетелем
- Так что вы, как свидетель, можете показать по этому делу?
- Как свидетель по этому делу я могу показать все!
- Очень хорошо. А давно вы знаете Щукина?
- Щукина? Щукина я вообще не знаю.
- Вот как? Так что же вы в таком случае можете показать по этому делу?
- ВСЕ! Все, что угодно!
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18.09.2020 11:27 Ответить
Сокол видать понимает,что ермачок тут виновен,но по лакейски ищет лазейку его не привлекать.
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17.09.2020 23:20 Ответить
Та звісно. Нікого немає. Все звіздеш і провокація. Одне ти в білому. Хлебальники прикрийте, бо вдавитесь.
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17.09.2020 23:20 Ответить
Зе даун *** !! ...я конечно понимаю что ты на подтанцовке у Зеленых, но есть одни мудрые слова - "Документы не горят, как бы вы не старались !!!" и патриоты и профи в спецслужбе их давно сохранили и ждут момента кому бы их отдать - но не вам !!! (пи.си. и они их сохранили еще по тому - чтобы прикрыть свои же оппы в этом деле от вас упырей т.к. вы их сделаете крайними..)
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17.09.2020 23:23 Ответить
Шпионов во все времена ловили не благодаря найденым у них дневникам, где они расписывали, как предавали свою страну, прилагая нотариальные копии, украденных документов!
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17.09.2020 23:23 Ответить
дерьмак и шмаркля зачистили все следы?

ничего, позже другие все разыщут... два это гондона-запроданця и их подручные сядут на цугундер за предательство Украины и работу на врага.
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17.09.2020 23:33 Ответить
В таких операциях,если остаются следы,то их зачищают совсем не так..
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18.09.2020 08:32 Ответить
ясный пень...
что там нет шредера (бумагоуничтожитель))) или каминчика специального (типа топка)))
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17.09.2020 23:45 Ответить
Якщо це спецоперація, то документів немає, гроші витрачались під чесне слово... А потім дивуємось звідки на стоянці СБУ Майбахи і Гелендвагени - спецоперацію провів і все, ти в чоколаді.
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17.09.2020 23:45 Ответить
Играют коня... Вас не спрашивают о деталях операции и не просят их раскрывать. Ваша задача - найти стукача в ОПе, который слил информацию кацапам.
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17.09.2020 23:52 Ответить
Соколов, выигравший конкурс на должность заместителя директора ГБР, с 2014 года работал в СБУ в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через жену Соколова - Анну Соколову.
В своей декларации за 2018 год Соколова задекларировала 125 тыс. грн. дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это - юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник. Очевидно, речь идет о свекрови Венедиктовой - матери ее мужа, Дениса Колесника.
Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.
Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотогалереи фирмы в социальной сети Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком - нынешним вице-спикером Верховной Рады.
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17.09.2020 23:54 Ответить
Вже все спалили???
але ж американців є...
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17.09.2020 23:59 Ответить
Т.е. этот кацап надеется, что документов уже нет.

Проблема ЗЕленых в том, что документы стопудово были не только в Украине.
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18.09.2020 01:43 Ответить
Отмазывает гауляйтера Украины Ермака-Козыря.
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18.09.2020 02:46 Ответить
Молодий і зелений не знає, що є журнали реєстрації документів і листів , передачі, кореспонденції ДСК, і якщо і вони ********** то сядуть усі і це балабол і інші мерзотники.
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18.09.2020 05:52 Ответить
Он знает, что журналы и первичку по другим делам уже переписали и перерегистрировали
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18.09.2020 07:55 Ответить
Не получится, поскольку у одного министерства, например ГШ ЗСУ есть исходный номер тем более ДСК, а входной в ОПУ например отсутсвует, при этом такие документы доставляются фельдъегерской почтой доставки, а там роспись - получил от такого то и доставил такому то и опять подписи. Для следователя это как два пальца обмочить. Уж очень много наследили, поэтому будет импичмент или тупол выдадут крота контрразведке.
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18.09.2020 08:16 Ответить
Ага, расскажи мне ещё про реестр и т.п.
По нормативной базе орд, Р,К мероприятия определенного плана носят гриф "т", "цт", "о.в.".
Опера/следаки и прочие секретку регистрируют в РС канцелярии.
Далее:
Канцелярские работники переписывают книги, где лениво или трудно, вместо бумаги с интересным содержанием кладется "вода " под тем же номером, а если где-то и прощелкают - ну выговор кому-то. И все.
А сроки переписать позволяют.
Это не за ночь.
Учись.
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18.09.2020 11:20 Ответить
Соколов эти документы сам и уничтожает сейчас... но для СМИ развесил губы и рассказывают, что никак их найти не могут.
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18.09.2020 09:06 Ответить
Можливо документів вже немає, але є живі і розумні свідки. А час біжить - його не зупинити. Дивись і через 3 роки прийдеться відповідати і самій ДБР за брехню і бездію.
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18.09.2020 13:55 Ответить
нет ничего тайного, что не стало бьі явньім (с)
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18.09.2020 15:41 Ответить
 
 