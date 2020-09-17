Документов по делу "вагнеровцев", скорее всего, не существует, - и.о. директора ГБР Соколов

В деле о боевиках ЧВК "Вагнера" вряд ли удастся обнаружить какие-то документы: если это была секретная спецоперация, то по ключевым и самым сложным моментам никаких документов просто не существует.

Об этом сказал в интервью Цензор.НЕТ исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Александр Соколов. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что документы о спецоперации якобы могли быть уничтожены.

"Я как человек, который пришел с практической работы в данном направлении, скажу вам так: по ключевым и самым сложным моментам никаких документов не существует", - сказал Соколов.

"Чтобы потом не убили вашего агента. Чтобы не могли вас посадить в тюрьму в какой-нибудь стране, куда вы приедете на отдых. Потому что подобные операции часто идут на грани уголовного права, уголовного процесса, оперативно-розыскной либо контрразведывательной деятельности. Потому что контрразведывательная, как и разведывательная, деятельность – это немного другая плоскость. Там немного другие законы, не такие, как в уголовном процессе", - добавил он.

Доказательствами для следствия при отсутствии документов могут стать показания свидетелей, считает Соколов.

"Если эта спецоперация существовала, то, как обсуждается, там было задействовано много людей. Все следы уничтожить невозможно, как и людей, которые могут дать показания", - сказал он.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте здесь.

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.