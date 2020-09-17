В ход пошла заезженная пластинка о том, что России на Донбассе нет, - Кулеба - Лаврову

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российского коллеги Лаврова о том, что Россия при Зеленском не ждет прорыва в выполнении минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Старая песня, всем надоела - это если коротко о сегодняшнем высказывании министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в интервью телеканалу RTVI.

Если пространно, то в ход раз пошла заезженная пластинка, России на Донбассе нет, и что Украина не хочет выполнять минские договоренности. Все это мы слышим уже седьмой год подряд, собственно изначально российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей.

А за это время Россия:

- подписала все Минские договоренности с 2014 года и по сей день, подтверждающие статус Российской Федерации как стороны конфликта;

- нафаршировала ОРДЛО образцами российского вооружения, в частности новыми и экспериментальными, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне;

- осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории с территории Российской Федерации и привлекала регулярные подразделений российской армии к военным действиям в Украине;

- сбила пассажирский авиалайнер # MH17 с российской установки "Бук"

- ввела российский рубль, который охватил все сферы жизни на неподконтрольных территориях;

- навязывает российские паспорта украинском, проживающих в оккупации;

- ввела российские образовательные программы, которые промывают мозги детям наших соотечественников;

- создала российское налоговое поле и много других вещей, которые с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, насаждаются Москвой на временно оккупированных территориях Украинской Донбасса;

- захватила в 2017 году промышленные предприятия и банально разграбила и вывезла промышленные мощности когда то величественных индустриальных гигантов Донбасса;

- вывела свой персонал из Общего центра контроля и координации, поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня;

- блокирует выполнение уже достигнутых в рамках ТКГ договоренностей относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств, а также освобождение удерживаемых лиц;

- создает системные препятствия для СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций, в частности МККК, для выполнения своих мандатов в зоне конфликта;

- использует в процессе мирного урегулирования язык откровенных угроз и нескрываемого шантажу.￼

Вот такая она настоящая русская песня об оккупированных ею районы Украины".