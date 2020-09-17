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Новости Агрессия России против Украины
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В ход пошла заезженная пластинка о том, что России на Донбассе нет, - Кулеба - Лаврову

В ход пошла заезженная пластинка о том, что России на Донбассе нет, - Кулеба - Лаврову

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российского коллеги Лаврова о том, что Россия при Зеленском не ждет прорыва в выполнении минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Старая песня, всем надоела - это если коротко о сегодняшнем высказывании министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в интервью телеканалу RTVI.

Если пространно, то в ход раз пошла заезженная пластинка, России на Донбассе нет, и что Украина не хочет выполнять минские договоренности. Все это мы слышим уже седьмой год подряд, собственно изначально российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе.

Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей.

А за это время Россия:
- подписала все Минские договоренности с 2014 года и по сей день, подтверждающие статус Российской Федерации как стороны конфликта;
- нафаршировала ОРДЛО образцами российского вооружения, в частности новыми и экспериментальными, которые используют на украинской земле как на армейском полигоне;
- осуществляла артиллерийские обстрелы украинской территории с территории Российской Федерации и привлекала регулярные подразделений российской армии к военным действиям в Украине;
- сбила пассажирский авиалайнер # MH17 с российской установки "Бук"
- ввела российский рубль, который охватил все сферы жизни на неподконтрольных территориях;
- навязывает российские паспорта украинском, проживающих в оккупации;
- ввела российские образовательные программы, которые промывают мозги детям наших соотечественников;
- создала российское налоговое поле и много других вещей, которые с настойчивостью, заслуживающей лучшего применения, насаждаются Москвой на временно оккупированных территориях Украинской Донбасса;
- захватила в 2017 году промышленные предприятия и банально разграбила и вывезла промышленные мощности когда то величественных индустриальных гигантов Донбасса;
- вывела свой персонал из Общего центра контроля и координации, поставив под угрозу практическое обеспечение режима прекращения огня;
- блокирует выполнение уже достигнутых в рамках ТКГ договоренностей относительно новых участков разминирования и разведения сил и средств, а также освобождение удерживаемых лиц;
- создает системные препятствия для СММ ОБСЕ и международных гуманитарных организаций, в частности МККК, для выполнения своих мандатов в зоне конфликта;
- использует в процессе мирного урегулирования язык откровенных угроз и нескрываемого шантажу.￼
Вот такая она настоящая русская песня об оккупированных ею районы Украины".

Автор: 

Лавров Сергей (2304) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+15
Тут Лошадь смело может сослаться на Зеленского!
Если президент Украины, говорит о какой то "той стороне", то какой спрос с Лошади?
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17.09.2020 23:31
+11
Москалю збрехати - шо дурню з горки збiгти.
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17.09.2020 23:59
+6
Знов за рибу гроші. Тупа кацапня.
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17.09.2020 23:42
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Тут Лошадь смело может сослаться на Зеленского!
Если президент Украины, говорит о какой то "той стороне", то какой спрос с Лошади?
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17.09.2020 23:31 Ответить
Обождите пыня ласты склеит... спрос будет еще какой ( с обеих)...
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18.09.2020 03:09 Ответить
не склеит. Обновлят версию и все.
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18.09.2020 07:11 Ответить
В ход пошла заезженная пластинка о том, что России на Донбассе нет, - Кулба - Лаврову - Цензор.НЕТ 9166В ход пошла заезженная пластинка о том, что России на Донбассе нет, - Кулба - Лаврову - Цензор.НЕТ 9166Выборы на территории отдельных регионов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) провести физически невозможно. На неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, передает https://www.rbc.ua/ РБК-Украина .
"Выборы на территории ОРДЛО сегодня - невозможно (провести - ред.). Физически невозможно, - сказал Разумков.
Он добавил, что нельзя проводить выборы под "дулом автоматов".
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17.09.2020 23:37 Ответить
А именно этого, судя по всему, рфия и добивается.
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18.09.2020 09:15 Ответить
Знов за рибу гроші. Тупа кацапня.
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17.09.2020 23:42 Ответить
Москалю збрехати - шо дурню з горки збiгти.
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17.09.2020 23:59 Ответить

\У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову - Цензор.НЕТ 705
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18.09.2020 08:18 Ответить
KTO-то будет еще 3виздеть , - что виновен Майдан ? -У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову - Цензор.НЕТ 390-
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18.09.2020 08:19 Ответить
А Лошадь то права как только Зе стал президентом оно не упоминало о росии а сейчас говорит тасторона конечно россия не причем если сама жертва не называет страну которая воюет с Украиной и это-"Мне особенно обидно читать эти слова министра Лаврова именно сейчас, когда Украина прилагает как никогда много усилий именно для того, чтобы урегулировать конфликт, принести мир, деоккупировать свои территории Донецкой и Луганской областей" -обидно? не расплакался? ведь такой не хороший Лавров мы хотим урегулировать "конфликт" с кем? и тут даже Кулеба не упоминул Мордор выходит с Донбассом то есть как хотят кацапы у нас гражданский конфликт типа сепаратисты и принести мир и деокупировать?а кто вам даст с таким трусячим подходом если не говорите что россия напала просить будете на коленях о мире?Твари зеленые нервов не хватает как назвать вас еще!!!!!
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18.09.2020 00:01 Ответить
Зелених на гиляку!
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18.09.2020 01:54 Ответить
Есть ли смысл разговаривать с лошадью?
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18.09.2020 02:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 02:43 Ответить
"іх там нєт", їх там і не стане! І скоро сам КАЦАПСТАН зникне з карти світу з таким підходом до цивілізації!
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18.09.2020 04:44 Ответить
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ КУЛЕБА. Но вот Цензор находит слабеньких редакторов: не " Россия при Зеленском не ждет прорыва", а ОЖИДАЕТ. Уловили разницу слабаки-редакторы?!
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18.09.2020 07:43 Ответить
У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову - Цензор.НЕТ 4023
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18.09.2020 08:17 Ответить
Зе для рашистів тимчасова перехідна фігура для захоплення влади мертведчуками
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18.09.2020 09:49 Ответить
У хід пішла заїжджена платівка про те, що Росії на Донбасі немає, - Кулеба - Лаврову - Цензор.НЕТ 4995
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18.09.2020 14:33 Ответить
 
 