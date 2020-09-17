РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9174 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 629 33

Статус участника боевых действий имеют 460 тыс. человек, в т.ч. 333 добровольца, - Минветеранов

Статус участника боевых действий имеют 460 тыс. человек, в т.ч. 333 добровольца, - Минветеранов

В Украине на учете в органах социальной защиты населения находятся 460 тыс. участников боевых действий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"По информации, предоставленной органами социальной защиты населения, на учете в органах социальной защиты населения находится 460 079 участников боевых действий", - говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2020 года в Минветеранов комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, образованных в Министерстве обороны Украины, МВД, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Генеральной прокуратуре Украины, Управлении государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ГФС предоставили информацию о 398 941 человеке, получившем статус участника боевых действий из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в частности, в 2019 году - о 23 138 лицах, с начала 2020 года - о 20 826 лицах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ служат 29 тыс. женщин, 10 тыс. имеют статус участника боевых действий, - Минобороны

"В соответствии с пунктом 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" статус участника боевых действий предоставлен 333 добровольцам", - добавили в Минветеранов.

Автор: 

армия (8496) ветераны (1107) оборона (5212) УБД (126) Министерство по делам ветеранов (232)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Если бы против кацапов реально воевало бы 460 тыс. человек, то те оборонялись бы уже где-то за Уралом...
показать весь комментарий
17.09.2020 23:55
+10
Интересное соотношение:
меньше одного добровольца на тысячу участников.
Значит много липовых участников
показать весь комментарий
17.09.2020 23:54
+8
Дуже хотілось би побачити фото хоч одного прокурора в окопі під час обстрілу під Зеленопіллям, або під час виходу з Іловайська...
показать весь комментарий
17.09.2020 23:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже хотілось би побачити фото хоч одного прокурора в окопі під час обстрілу під Зеленопіллям, або під час виходу з Іловайська...
показать весь комментарий
17.09.2020 23:53 Ответить
Побачите те чого не існує неможливо !!))
показать весь комментарий
18.09.2020 00:12 Ответить
Есть фото. Причём даже выше: не прокурор, а СУДЬЯ!

https://antikor.com.ua/articles/113406-harjkovskij_sudjja_mamaluj_vzorval_setj_svoim_otvetom_sevastopoljskomu_sudu newzz.in.ua/conflict/1148913280-sudya-hozyaystvennogo-suda-harkovskoy-oblasti-aleksandr-mamluy-voyuet-kak-ryadovoy-snayper-v-pehote-ato.html

https://antikor.com.ua/articles/113406-harjkovskij_sudjja_mamaluj_vzorval_setj_svoim_otvetom_sevastopoljskomu_sudu antikor.com.ua/articles/113406-harjkovskij_sudjja_mamaluj_vzorval_setj_svoim_otvetom_sevastopoljskomu_sudu

Но... это исключение из правил.
показать весь комментарий
18.09.2020 01:13 Ответить
Ви трохи лукавите, бо в АТО Мамалуй не був ані суддею ані прокурором чи військовим юристом, він був звичайним мобілізованим, солдатом 93 ОМБр і свій статус УБД він заробив не як суддя.
показать весь комментарий
18.09.2020 03:01 Ответить
Звичайно, він не міг бути суддею в окопі тому що був солдатом.
Але 14 грудня 2006 року він був обраний безстроково суддею Господарського суду Харківської області. Пішов в армію добровільно, а потім повернувся до роботи. Указом Президента України від 10 листопада 2017 року призначений суддею Верховного Суду.
показать весь комментарий
18.09.2020 11:22 Ответить
А от прокурори, які свої УБД отримували в кабінетах штампуванням справ про дезертирство, втрату зброї і пошкоджену амуніцію в казанах, і в окопах залишались би прокурорами.
показать весь комментарий
18.09.2020 12:06 Ответить
Их там просто не было, без всяких бы... Зачем? Приехал в условный Краматорск, потусовался пару недель по местным барам, вот и УБД готово. И назад в Киев.
показать весь комментарий
18.09.2020 22:28 Ответить
Интересное соотношение:
меньше одного добровольца на тысячу участников.
Значит много липовых участников
показать весь комментарий
17.09.2020 23:54 Ответить
Купа ментів що відстояли максимум тиждень на блокпосту шмонаючи волонтерів.
показать весь комментарий
18.09.2020 01:17 Ответить
Если бы против кацапов реально воевало бы 460 тыс. человек, то те оборонялись бы уже где-то за Уралом...
показать весь комментарий
17.09.2020 23:55 Ответить
Все дуже просто. Моніторінг мети перебування і тривалості. Де був, навіщо і як довго. Просто все. Триденних "учасників" десь у штабі - до по ба че ння!
показать весь комментарий
18.09.2020 00:13 Ответить
Бач, Порошенко, нічого страшного не сталося, коли добровольців визнали УБД, а ти їх боялося.
показать весь комментарий
18.09.2020 01:10 Ответить
333 добровольца!? И все? Это как?
показать весь комментарий
18.09.2020 02:18 Ответить
Страна дебилов, которыми правят ********! Ахренеть, но похоже большинству населения Украины главная цифра в жизни, это его зарплата на руки!
Стадо баранов, под управлением шакалов - всех львов затоптали на водопое!
показать весь комментарий
18.09.2020 07:27 Ответить
ты один из 333 ? или тоже в стаде баранов?
показать весь комментарий
18.09.2020 08:36 Ответить
Я старый пес, который еще помнит, как и от кого нужно охранять баранов, и который сейчас путается во дворе, под ногами у козлов... Ищу себе для жизни поле, еще не вытоптанное баранами... И уже жалею, что не стал когда-то волком...
Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 9647
показать весь комментарий
18.09.2020 08:56 Ответить
но твой сын - баран? или в 333?
показать весь комментарий
18.09.2020 16:38 Ответить
Я предпочел детей не делать, чтобы они не жии в этой жопе ряжом с такими...
показать весь комментарий
18.09.2020 17:24 Ответить
Добровольців мало б бути включено щонайменше в п'ятсот разів більше, а може й в тисячу разів більше.
показать весь комментарий
18.09.2020 07:31 Ответить
УБД єто не только звание но и 26 видов льгот начиная от бесплатного проезда и кончая досрочной и увеличенной в 2 раза пенсией.. 460 тыс чел ... вспомним бывшего преда рады ЛУлитвина 2 дня в сербии и убд бывший друг карьтавого министра кирюшка куликовский 3 дня в сербии и УБД а сколько там и прокуроров и штабистов и снабженцев приехал чел в командировку проверять котлеты и борщи.. поставил литру водяры комроты ты устроили перестрелку по 10 патронов каждый день с одной и второй стороны зафиксировали обстрелы и 50 чел которые жрали котллеты на "передовой" стали УБД
показать весь комментарий
18.09.2020 07:46 Ответить
Украина, согласно законодательству, войны ни с кем не ведет - но есть полмиллиона участников боевых действий. Здорово. Интересно сколько судей,прокуроров, налоговиков, депутатов, выезжавших только с инспекцией в зону боевых действий, получили статус УБД.
С таким положением ООС будет длится лет 100.
показать весь комментарий
18.09.2020 08:07 Ответить
около 150 тыщ, высокопоставленные туристы, родственники и менты, которые не то что сепара не видели а и автомат в руках не держали
показать весь комментарий
18.09.2020 08:35 Ответить
из твоей семьи сколько добровольцев?
показать весь комментарий
18.09.2020 08:39 Ответить
Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 9042
Блин, уже даже кацапов переплюнули...
показать весь комментарий
18.09.2020 08:59 Ответить
Статус учасника бойових дій мають 460 тис. осіб, зокрема 333 добровольці, - Мінветеранів - Цензор.НЕТ 2076
показать весь комментарий
18.09.2020 09:03 Ответить
Все менты и прокуроры -участники, неизвестно только каких боевых действий и где, в сауне неверное.
показать весь комментарий
18.09.2020 11:29 Ответить
Из них 80% - военные туристы или халявщики. Есть огромное количество людей, я лично знаю 4 человека, которые не то что не выполнили ни одной боевой задачи в АТО, они ни одной ночи не провели на территории ОБЛАСТИ, а о переднем крае они знают только из телевизора. Здесь нужна хорошая чистка с поднятием всех доказательств где был, что делал и сколько времени провел в секторе. Вангую, количество УБДшников сократится до 100 тысяч. Я буду голосовать за того, кто это предпримет
показать весь комментарий
19.09.2020 13:55 Ответить
 
 