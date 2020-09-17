Статус участника боевых действий имеют 460 тыс. человек, в т.ч. 333 добровольца, - Минветеранов

В Украине на учете в органах социальной защиты населения находятся 460 тыс. участников боевых действий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"По информации, предоставленной органами социальной защиты населения, на учете в органах социальной защиты населения находится 460 079 участников боевых действий", - говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2020 года в Минветеранов комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, образованных в Министерстве обороны Украины, МВД, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Генеральной прокуратуре Украины, Управлении государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ГФС предоставили информацию о 398 941 человеке, получившем статус участника боевых действий из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в частности, в 2019 году - о 23 138 лицах, с начала 2020 года - о 20 826 лицах.

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"В соответствии с пунктом 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" статус участника боевых действий предоставлен 333 добровольцам", - добавили в Минветеранов.