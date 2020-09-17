Статус участника боевых действий имеют 460 тыс. человек, в т.ч. 333 добровольца, - Минветеранов
В Украине на учете в органах социальной защиты населения находятся 460 тыс. участников боевых действий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"По информации, предоставленной органами социальной защиты населения, на учете в органах социальной защиты населения находится 460 079 участников боевых действий", - говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос.
Отмечается, что по состоянию на 1 сентября 2020 года в Минветеранов комиссии по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий, образованных в Министерстве обороны Украины, МВД, Минюсте, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Генеральной прокуратуре Украины, Управлении государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ГФС предоставили информацию о 398 941 человеке, получившем статус участника боевых действий из числа лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, в частности, в 2019 году - о 23 138 лицах, с начала 2020 года - о 20 826 лицах.
"В соответствии с пунктом 21 статьи 6 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" статус участника боевых действий предоставлен 333 добровольцам", - добавили в Минветеранов.
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https://antikor.com.ua/articles/113406-harjkovskij_sudjja_mamaluj_vzorval_setj_svoim_otvetom_sevastopoljskomu_sudu newzz.in.ua/conflict/1148913280-sudya-hozyaystvennogo-suda-harkovskoy-oblasti-aleksandr-mamluy-voyuet-kak-ryadovoy-snayper-v-pehote-ato.html
https://antikor.com.ua/articles/113406-harjkovskij_sudjja_mamaluj_vzorval_setj_svoim_otvetom_sevastopoljskomu_sudu antikor.com.ua/articles/113406-harjkovskij_sudjja_mamaluj_vzorval_setj_svoim_otvetom_sevastopoljskomu_sudu
Но... это исключение из правил.
Але 14 грудня 2006 року він був обраний безстроково суддею Господарського суду Харківської області. Пішов в армію добровільно, а потім повернувся до роботи. Указом Президента України від 10 листопада 2017 року призначений суддею Верховного Суду.
меньше одного добровольца на тысячу участников.
Значит много липовых участников
Стадо баранов, под управлением шакалов - всех львов затоптали на водопое!
С таким положением ООС будет длится лет 100.
Блин, уже даже кацапов переплюнули...