Богдан попросил Зеленского снять "с личного контроля" вопрос закупки вакцин - у нас появится шанс

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому, чтобы тот "снял с личного контроля" вопрос закупки вакцин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Богдан написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Владимир Александрович, а можно попросить снять с личного контроля закупку и производство вакцины. Так у нас появится хоть какой-то шанс выжить))) В США с октября начинается вакцинация!"

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