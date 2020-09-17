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Новости Коронавирус и карантин
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Богдан попросил Зеленского снять "с личного контроля" вопрос закупки вакцин - у нас появится шанс

Экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан обратился к Зеленскому, чтобы тот "снял с личного контроля" вопрос закупки вакцин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Богдан написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Владимир Александрович, а можно попросить снять с личного контроля закупку и производство вакцины. Так у нас появится хоть какой-то шанс выжить))) В США с октября начинается вакцинация!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан: Уверен в "других договоренностях" Ермака с РФ, но документального подтверждения этого не имею

Богдан попросил Зеленского снять с личного контроля вопрос закупки вакцин - у нас появится шанс 01

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20444) карантин (16729) Богдан Андрей (384) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+64
Хороший троллинг)
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17.09.2020 23:58
+55
Монобільшість в партії "слуга нарота" розкололась на декілька груп:
1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Арахамія 🤣🤣🤣
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17.09.2020 23:59
+33
Богдан попросив Зеленського зняти "з особистого контролю" питання закупівлі вакцин - у нас з'явиться шанс - Цензор.НЕТ 38
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18.09.2020 00:47
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Хороший троллинг)
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17.09.2020 23:58 Ответить
хм.. я чувствую что Богдан доведет Зеленого до дурдома .. а он то сможет...
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18.09.2020 00:29 Ответить
Так судя по мимике Зю до этого не долго осталось
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18.09.2020 01:19 Ответить
Палата с Наполеоном занята!
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18.09.2020 10:47 Ответить
Он в процессе. Нужно просто посмотреть полное интервью Богдана. Занимательно.
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18.09.2020 19:08 Ответить
Монобільшість в партії "слуга нарота" розкололась на декілька груп:
1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Арахамія 🤣🤣🤣
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17.09.2020 23:59 Ответить
Богдан попросив Зеленського зняти "з особистого контролю" питання закупівлі вакцин - у нас з'явиться шанс - Цензор.НЕТ 38
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18.09.2020 00:47 Ответить
УТОЧНЕННЯ!!!
6. Хламідія
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18.09.2020 19:45 Ответить
Пупс троллит клованчика. А для чего ещё клованчик нужен? Позорище.
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18.09.2020 00:00 Ответить
Именно так - уничижительно-жалостно, как недоразвитого ребенка, которому дал шанс почувствовать себя полноценным , а потом капает ему на мозги и напоминает напоминает-напоминает...
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18.09.2020 12:05 Ответить
За чей счет банкет? Неужто по 60$ закупать придется за бугром 40 млн доз?..
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18.09.2020 00:01 Ответить
Как бы это "за бугром", по факту не оказалось "на Расее"!
Бо чую, что на Западе у самих будет напряг с закупкой, зато рашинская вакцина будет не востребована (Запад ее точно не купит), вот наши как всегда и подсуетятся - купят на Рашке по минималке, а проведут по документам "Маде ин Франсе" за 60 баксов
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18.09.2020 10:52 Ответить
Ех, пан Богдан, а можна було не приводити цього Володимира Олександровича до влади, так би у нас на багато чого було би більше шансів
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18.09.2020 00:02 Ответить
Буратіну вистругав з колоди папа Бєня.
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18.09.2020 00:06 Ответить
Крім бородатої баби каломойші там ще сильно допомагала гебня та кремлядь...
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18.09.2020 06:43 Ответить
Его разве Богдан привел? Зелю и Богдана привел к корыту Беня!!!
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18.09.2020 10:53 Ответить
Я би так сказав, звісно, Беня замовник цього цирку, Богдан - один з адміністраторів, ну, а останній у цьому ланцюзі - цирковий віслюк
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18.09.2020 13:43 Ответить
Тицьнув янелоха пикою в лайно. Бодя продовжує мочити зелень.
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18.09.2020 00:04 Ответить
А помните как в новогоднюю ночь ЗЕ выглянул из-под шторки и обьявил , что идёт в президенты?

Теперь он выглядывает из-за Ермака 😀😀😀
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18.09.2020 00:10 Ответить
А Богдан - наглющий,
Привёл ЗЕ к власти, а теперь критикует . Уже бы сидел тихо и не дёргался
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18.09.2020 00:12 Ответить
Нет-нет, пусть теперь отрабатывает грехи
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18.09.2020 01:20 Ответить
Нет не Богдан привел к власти Зеленского, а 73 процента *********, которые голосовали по приколу, " хуже не будет", " только не Порошенко" и т.д.За все в этом мире нужно ПЛАТИТЬ! И никто не виноват и никто не может быть причиной и следствием КРОМЕ ВАС САМИХ! И похер кто вас сбил с пути истины , кто вам мозги задурил или обманул- Бог, Дьявол, Богдан или дядя Федя из соседнего гастронома- Сбился ТЫ! И отвечать и пожинать плоды- ТЕБЕ любимому!
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18.09.2020 01:42 Ответить
Да а еще и лампочку в твоем подьезде вкрутить, далее дежурить возле лифта, чтобы никто их не обсцикал, что еще, а построить детские площадки, жать вам волю, чтобы вы всех не понравившихся вам других людей посылали, а лучше сразу пристрелевали, особенно в пьяном виде. Чтобы в магазин можно было зайти, и вынести оттуда все что хочешь и совершенно бесплатно- а то что эти суки, наживаются на нас. Знаешь, я нечто похожее сейчас наблюдаю в некоторых городах своей страны! Нью Йорк - умирает, там в гостинницах где должны жить туристы, живут жители помостовья( те кто жили раньше под мостами) в Портленде, они перебрались в район даунтауна и штурмуют каждый день Здание Федерального Суда США. Правда получают ******** от спецназа США( федералов), но во всем винват Трамп.
Да эти придурки дошли до того, что уже валят памятники тем людям ,которые и дали те " краеугольные камни" Конституции США ,которые поставили личные свободы людей, как национальные интересы. Они даже до сих пор не понимают, что их нще не размазали по асфальту гусенецами по асфальту лишь только по тому, что вот те федералы защищают вот те принципы, по которым существует эта страна! Как в Белорусии , например! И что имущество разграбленных магазинов компенсируют страховые компании, потому что жизнь обезумевшего от безнаказанности наркомана, алкаша иди идиота ценят выше , чем ювелирный магазин, который они ограбили.
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18.09.2020 06:54 Ответить
Ни добавить, ни отнять.
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18.09.2020 06:36 Ответить
Та чего вы фсё про рашенку долбёте! Съехал бы этот хотя бы в тюрягу, все бы вздохнули!
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18.09.2020 10:02 Ответить
Саме в цю хвилину, я його зненавидів! І, як з'ясувалося - недаремно!
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18.09.2020 00:18 Ответить
Самое лучше было бы, если бы сегодняшняя зелёная власть вообще ничего руками не трогала - было бы куда меньше вреда Украине, а местами даже польза.
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18.09.2020 00:12 Ответить
"Самое лучше было бы, если бы сегодняшняя зелёная власть вообще ничего руками не трогала - было бы куда меньше вреда Украине, а местами даже польза."


Приїжджає німець в Україну, дивиться навкруг себе - вулиці і дороги роздовбані, на домах штукатурка облуплена, автобуси жовті, заржавілі і брудні, машини деякі круті, але є купа совкових розвалюх, п'яні мужчини, красиві жінки і діти бавляться в піску.
Підходить до п'яних чоловіків і каже: - Діти у вас зер ґут. То тому що ви їх руками не робите.
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18.09.2020 00:49 Ответить
Глупо рассуждать, что Украина начала бедствовать с июня прошлого года.
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18.09.2020 10:00 Ответить
Интересно,сумеет ли Зеленский уделать Овоща,который взял у России 3млрд,а вывел в ту же Россию 30 млрд?...
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18.09.2020 00:13 Ответить
Ну в смысле вывести туда 40?..
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18.09.2020 00:14 Ответить
Не сможет. У него мозгов нет.
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18.09.2020 19:12 Ответить
Ей Богу. Мне Богдан все больше и больше нравится. Умный мужик. И тролить Зелю не по детски.
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18.09.2020 00:18 Ответить
Враг врага Украиньі - наш друг!
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18.09.2020 00:19 Ответить
нет. он такой же дятел как и вавий ссыкливый. просто из другого лагеря свинособак
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18.09.2020 00:21 Ответить
Знаєш, чому СРСР постійно, по усьому світу, у своїх авантюрах (включаючи і військові), "обсирався"? Тому, що діяв саме по твоєму принципу... Чим кінчилася "побудова "ізраїльської соціалістичної республіки", для Сталіна? Чим закінчилася "побудова соціалізму" при Насері, у Єгипті? Ну, і так далі...
Богдан - таке ж лайно, як і ЗЕ, д"Єрмак, і всілякі "Дубінські" з "Юзиками"... Просто Богдана від "кормушки" відіпхнули... От і все... От він невдоволено і "рохкає"... Наша справа - не заважать... Але і не встрявать... Хай самі гризуться... Китай, он, не заважав СРСР і НАТО гризтися між собою... І що собою представляє, зараз, Китай? Космічна держава, перед якою Росія ВЖЕ "стоїть на чотирьох костях..." і "подачки" просить...
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18.09.2020 05:48 Ответить
Мне вообще кажется, что Богдан сам создал своим поведением ситуацию, чтобы его выперли. Уж слишком на зрителя он шлялся по Европам и плевал на работу. Он свою часть пьесы для Бени отыграл. Настало время уйти в тень и оттуда добивать Нелоха. Не надо забывать чей человек Богдан.
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18.09.2020 19:16 Ответить
А я що - ПРОТИ?... Просто у Богдана було "головокружение от успехов...". Просто "Остапа понесло"... Адже перші кілька місяців вони торжествували і "впивалися успіхом..."...
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18.09.2020 19:25 Ответить
Не было у него головокружения. Была тонкая игра. Впрочем у Бени по-другому и не играют. И никуда Богдана не понесло. Просто настало время линять с тонущего корабля. Думаю, что за 1,5 года Беня уже все закрома забил, какие планировал, сейчас по инерции еще набивать будет пока Нелоха не вынесут как Овоща с Банковой.
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18.09.2020 19:29 Ответить
Може буть... Хоча, "не факт...".
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18.09.2020 19:37 Ответить
К сожалению мало кто старается увидеть второе дно, чаще довольствуются видимым. Тем, что лежит на поверхности.
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18.09.2020 19:46 Ответить
А так легше... Знаєте, як у маленької дитини, що потрапляє в неприємну ситуацію і її починають лаять... Вона закриває очі і кричить: "Тебе нема! Тебе нема!!!".
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19.09.2020 03:13 Ответить
Увы..... в прошлом году многие так и поступили. Многим уже и самим результат не понравился. Не хотели думать, жили экранными эмоциями.
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19.09.2020 13:06 Ответить
Якби був мудрим, такої хірні не наробив би.
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18.09.2020 08:22 Ответить
Навіть вже Богдан тролить янєлоха...
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18.09.2020 00:23 Ответить
Взять бы обоих - и убить.
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18.09.2020 00:43 Ответить
Нет, лучше Богдан пока "поработает"
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18.09.2020 01:22 Ответить
Цікаво, що ж там ці аферисти Бєня та Бодя задумали? Чому такий тролінг? Та піфуй! Головне, шо Бодя нам викладе про Янелоха всі таємниці. Він як ніхто знає всє єго трєщєнкі.
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18.09.2020 00:47 Ответить
Це він Зюзі на щось прозоро натякає...

за что зеленский ни возьмётся
всё превращается в говно
а если за говно берётся
то просто тратит меньше сил
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18.09.2020 03:12 Ответить
Типичный инфантилизм.
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18.09.2020 00:57 Ответить
Богдан пусть теперь сидит на Мальдивах с очередной деХфачкой с силиконовыми губами и е рыпается, или пусть летит в Ниццу на частном самолёте праздновать свадьбы "друзей" в рабочее время, а то так хорошо было у кормушки- сразу миллион очень богатых " друзей" а тут все только пол года прошло, никто никуда не приглашает и даже силиконовая девушка лёгкого поведения покинула Богдана)))) хоть бы сидел и не позорился, но нет мечта о шаровой кормушке и звёздности не даёт жить.Может надо было себя адекватно при власти вести?И не летать в Ниццу и на Мальдивы в первые пол года "работы"?Нормальные люди до 6 месяцев в отпуск не ходят, а тем более на гос службе. Тупой неадекват.
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18.09.2020 02:24 Ответить
И не летать в Ниццу и на Мальдивы - вы о ком? И да, ваши попытки обелить осла оманского, жакие.
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18.09.2020 04:45 Ответить
Богдан, завязывай с наркотиками, ты в несознанке.
На censor уже больше суток - после эмиграции Гепы на вечное лечение в Германию - нет ни ковида от Ляшко, ни "красных зон" от Степанова.
Ковид в Украине ФФсё, нынче дела покруче пошли, не до вашего дурантина и "вакцинации".
Впрочем, тебя, Богдан, Степанов "провакцинирует" первым, он, по-слухам, у Труханова на выборы идет.
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18.09.2020 05:19 Ответить
Странное суждение. А вот США с ЕС возлагают на вакциниции большие надежды.
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18.09.2020 09:57 Ответить
А в чем Вы видите противоречие?
Я тоже "возлагаю" большие надежды на "вакцинацию" про-китайских прокладок и прочего био-мусора, продающего свои страны.
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18.09.2020 13:42 Ответить
В розумінні харанта: взяти під контроль вирішення проблеми - це мати зацівленність і отримати зиск з її вирішення.
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18.09.2020 05:46 Ответить
Сделавший всех "разом", и сам себя сделал? Интресная штука жизнь.
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18.09.2020 08:21 Ответить
раком
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18.09.2020 09:16 Ответить
Он его породил, он его прибьет. Или - наоборот. Обычная история о франкештейне. Это только в сказках буратина принес процветание своему создателю. Богдан, читать в детстве надо было больше.
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18.09.2020 08:34 Ответить
не все спокойно в клоунском королевстве
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18.09.2020 09:03 Ответить
Андрей Богдан - порохобот. Ленка Зеленская - порохобот. Если Богдана он уволил, то страшно представить, что он сделал с Ленкой...
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18.09.2020 09:35 Ответить
1 - воно аферист с ног до головы.
2 - воно полностью поехало.
3 - потерял доверие невозвратимо.
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18.09.2020 09:55 Ответить
люди!
а помните - взять бы топор... да и порубать их всех ...))))))
(Константин Гризодубо).. )))))
вот как правильно сказано )))
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18.09.2020 10:40 Ответить
этот кабан узкоглазый висит уже в топе ютуба со своим лысы гонрдоном
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18.09.2020 19:34 Ответить
пиар бутузика зашел на ютубе на ура у гонрдона
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18.09.2020 19:35 Ответить
Монобільшість в партії "слуга нарота" розкололась на декілька груп:
1-Мікроби. 2-Бактерії.
3-Глисти. 4-Воші.
5-Гниди. 6-Хламідія 🤣🤣🤣
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18.09.2020 19:46 Ответить
 
 