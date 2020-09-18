Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область провел совещание с руководителями местных правоохранительных органов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Речь шла о наказании за деятельность конвертационных центров, нанесении ущерба объектам государственной собственности, в том числе - десяткам объектов НАК "Нафтогаз Украины". Несмотря на десятки уголовных производств, результаты неутешительные, отметил глава государства.
Также Президент обратил внимание на незаконную вырубку лесов, которую удалось остановить лишь частично и которая сегодня все еще активно ведется на Львовщине. Отдельно Зеленский отметил необходимость особого контроля на таможне, а именно - противодействие контрабанде, уклонению от налогообложения.
Президент подчеркнул, что не хочет часто менять руководителей правоохранительных органов, но при необходимости придется делать это для борьбы с коррупцией и достижения результатов.
"На сегодня у нас есть все возможности, чтобы правоохранительная система была чистой, стабильной и помогала. Я поддерживаю двухнедельный срок - показать результат и действительно показать обществу во Львовской области, что правоохранительная система может быть в стране такой, чтобы народ гордился. Пришло время и возможность защитить честь правоохранителей", - сказал Зеленский.
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Раз, два !
"спасибо спасибо всем желаю успех это главное мне кажется я очень коротко вы знаете я сегодня впервые в своей жизни был здесь в житомирской политехнике вы знаете очень чудесный чудесный университет что я увидел увидел ну так мы привыкли мы все учились в университетах во первых я увидел государственный университет и когда мы видим именно словосочетание государственный университет и заходим потом что мы видим видим сегодня я увидел такое ощущение современный частный что то не наше и поэтому я поражен очень доволен просто как гражданин Украины что есть такой университет но самое главное что я увидел там кроме этих условий про которые можно много говорить гордится детально и долго не буду тратить время я увидел главное я увидел одинаково разумных студентов и преподавателей одинаково энергичных одинаково молодых одинаково интеллектуальных и одинаково довольных и в целом это что это одинаково счастливых Виктор хочу вам лично сказать после этого что я видел и то что не придумаешь не сможешь так подготовить специально к приезду президента то есть оно есть! я хочу вам сказать что вы мне кажется вы сделали счастливыми студентов житомирской политехники я вам желаю что бы вы сделали тоже самое для всех жителей Житомира и тогда возвращаясь к вашей речи и тогда вам не будет стыдно. спасибо."
Я ненавиджу квартальну шоблу, але брехнею іх не перемогти
«Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область провел во Львове совещание с руководителями местных правоохранительных органов»
А ГДЕ МИНИСТР МВД АВАКОВ?
ЗЕ с Ермаком совсем сдурели ~через голову министра работать и давать задания?
През приказал за 2 недели все порешать.
А другие до него и не знали что так можно.
Гениально!
Фу, отлегло... Появился.
Один только наш величайший лидер современности. Скоро к нам поедут делегации со всего мира, чтоб выпытать секрет, как по быстрому победить преступность.
Буде як завжди - все до чого доторкнеться цей недоумок перетворюється в лайно. Назвіть хоч одне його навіть не досягненя, хоч щось одне що він зробив нормально? Так ото ж....
Яке ж воно безмозгле та огидне, яка ганьба
Перевірте той диплом юриста. Здається, нам липу підсунули.
В тій довбешці немає жодної думки.
https://www.youtube.com/watch?v=y9VlbKQSoF8&ab_channel=IrynaFarion Ірина Фаріон про оральний треш від ЗЕ. "Сильний" виступ ЗЕ в житомирському університеті
А волелюбні українці Центральної Україні і кияни теж вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України, і не потрібні їм ці московські яничари Іуди такі як зараз в анти-українській ЗРраді. До виборів ще є час може в цій антиукраїнській прокремлівської заразі ще значно впаде рейтинг. Адже всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не продажну антиукраїнську владу лютих ворогів Української держави.
1)
«Мерзенна трійця»: Садовий-«Доля» «купив» собі нового прокурора?
https://vgolos.com.ua/news/merzenna-trijtsya-sadovyj-dolya-kupyv-sobi-novogo-prokurora_1307219.html
На хабарях, схемах і злочинах прокуратура під керівництвом Діденко ловила всіх - і митників, і депутатів, і чиновників різного рангу, і навіть «перевертнів у погонах» (так званих «правоохоронців»).
https://vgolos.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/IRA_3280-min-768x512.jpg Вражала нова прокурорка й своєю відкритістю - як у спілкуванні із журналістами, так і з простими львів'янами через свою «Фейсбук»-сторінку. А при всьому цьому - ніякого компромату, навіть найменшого звинувачення в будь-якій заангажованості.
Але не встигли львів'яни натішитись змінами, як Діденко звільнили. Без жодних пояснень. І прокурорка причини такого рішення не пояснила. Лишень заявою у «Фейсбуці» чітко дала зрозуміти - це було не її рішення.
Чиє ж тоді? Запитання логічне і має цілком логічну відповідь.
2)Вголос цю сторінку вже видалив.. Натиснули "кому треба"...
https://4studio.com.ua/novyny/u-lvovi-pislya-remontu-vulytsi-padaye-elektrostovp-foto/ після ремонту (КАПІТАЛЬНОГО) дороги на Хуторівці...