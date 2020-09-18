Зеленский дал 2 недели правоохранителям Львовщины, чтобы показать результат в борьбе с преступностью

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львовскую область провел совещание с руководителями местных правоохранительных органов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Речь шла о наказании за деятельность конвертационных центров, нанесении ущерба объектам государственной собственности, в том числе - десяткам объектов НАК "Нафтогаз Украины". Несмотря на десятки уголовных производств, результаты неутешительные, отметил глава государства.

Также Президент обратил внимание на незаконную вырубку лесов, которую удалось остановить лишь частично и которая сегодня все еще активно ведется на Львовщине. Отдельно Зеленский отметил необходимость особого контроля на таможне, а именно - противодействие контрабанде, уклонению от налогообложения.

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Президент подчеркнул, что не хочет часто менять руководителей правоохранительных органов, но при необходимости придется делать это для борьбы с коррупцией и достижения результатов.

"На сегодня у нас есть все возможности, чтобы правоохранительная система была чистой, стабильной и помогала. Я поддерживаю двухнедельный срок - показать результат и действительно показать обществу во Львовской области, что правоохранительная система может быть в стране такой, чтобы народ гордился. Пришло время и возможность защитить честь правоохранителей", - сказал Зеленский.

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