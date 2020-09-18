Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ

Европейский Союз обеспокоен попытками срыва перемирия на Донбассе со стороны российских вооруженных формирований и осуждает заявления с их стороны с угрозами возобновить боевые действия.

Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня уже 57 день относительного затишья на линии соприкосновения. Однако режим прекращения огня является хрупким, и мы глубоко обеспокоены попытками его сорвать, в частности недавними инцидентами, которые привели к жертвам среди украинских военных. Мы осуждаем неприемлемые заявления со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований, провоцируют напряжение и содержат угрозы применить насилие", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что ценят сдержанный подход Украины, который заключается в поиске решений с целью уменьшения этого напряжения в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Также в ЕС заявили, что эта ситуация в очередной раз подтверждает необходимость в обеспечении надлежащей координации с целью реагирования на нарушения режима прекращения огня и возможную подобную эскалацию в будущем. "Мы повторяем наш призыв к России вернуться в Общий центр по контролю и координации", - отмечается в заявлении.

Европейский Союз также подчеркнул свою принципиальную позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

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