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Новости Агрессия России против Украины
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Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ

Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ

Европейский Союз обеспокоен попытками срыва перемирия на Донбассе со стороны российских вооруженных формирований и осуждает заявления с их стороны с угрозами возобновить боевые действия.

Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня уже 57 день относительного затишья на линии соприкосновения. Однако режим прекращения огня является хрупким, и мы глубоко обеспокоены попытками его сорвать, в частности недавними инцидентами, которые привели к жертвам среди украинских военных. Мы осуждаем неприемлемые заявления со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований, провоцируют напряжение и содержат угрозы применить насилие", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе отметили, что ценят сдержанный подход Украины, который заключается в поиске решений с целью уменьшения этого напряжения в рамках Трехсторонней контактной группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перемирие в Украине - "обнадеживающий шаг", - генсек ООН Гутерреш

Также в ЕС заявили, что эта ситуация в очередной раз подтверждает необходимость в обеспечении надлежащей координации с целью реагирования на нарушения режима прекращения огня и возможную подобную эскалацию в будущем. "Мы повторяем наш призыв к России вернуться в Общий центр по контролю и координации", - отмечается в заявлении.

Европейский Союз также подчеркнул свою принципиальную позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также читайте: Россия продолжает применять на Донбассе тактику контролируемой эскалации, - Украина в ОБСЕ

Автор: 

россия (95629) Донбасс (26956) Евросоюз (17139) перемирие (1648)


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Топ комментарии
+16
- наследная принцесса Бельгии Элизабет проходит военную подготовку в военном училище.
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3872
- зелёный уклонист.....
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7612
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18.09.2020 01:01
+7
Та вы шо !? ************** !!! Кацапы они не такие....
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18.09.2020 00:52
+5
Ось таке воно зелене перемир"я !!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!))
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18.09.2020 00:50
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Ось таке воно зелене перемир"я !!! Головне не стріляти і жодної агресіі в бік агресора !!))
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18.09.2020 00:50 Ответить
Які жертви , наш офіціоз каже що жертв нема !!))
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18.09.2020 00:51 Ответить
Порох гадит
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18.09.2020 05:10 Ответить
Та вы шо !? ************** !!! Кацапы они не такие....
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18.09.2020 00:52 Ответить
- наследная принцесса Бельгии Элизабет проходит военную подготовку в военном училище.
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3872
- зелёный уклонист.....
Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7612
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18.09.2020 01:01 Ответить
Але якось виходить, що при "дурнуватому уклоністі" Зеленському втрати української армії за місяць менші, ніж при "розумному" Порошенку за день.
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18.09.2020 09:25 Ответить
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18.09.2020 09:34 Ответить
Світ спасе краса і масові ростріли кацапів..(с)
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18.09.2020 01:10 Ответить
Стопе! А кто мне рабом будет?
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18.09.2020 05:12 Ответить
А шо ви хотіли? Це многоходовочка від ху#ла! Далі буде.
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18.09.2020 01:10 Ответить
Крамольная мысль...а что если обеим сторонам выгодно?
Таким образом обе стороны развивают стратегию ведения боев, испытывают новое вооружение в реальных условиях?
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18.09.2020 01:54 Ответить
Дебил? Или просто избиратель Знбила?
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18.09.2020 04:58 Ответить
ДНР и ЛНР РАБссия признала?признала,следовательно путь Украины в НАТО открыт...
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18.09.2020 01:56 Ответить
Я шото пропустил? Когдах признпали?
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18.09.2020 05:00 Ответить
На воре и шапка горит.
Избит Балух.
Зеленский жег дома. (Шабунин Гонтарева)
Зеленский жег машины(Гонтарева,Богдан,Гео Лерос)
Маленький диктатор вошёл во вкус,решился на политическое убийство-заказал Балуха.

Звериный оскал режима Зеленского-перешли от поджога машин к избиению инакомыслящих.....
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18.09.2020 02:26 Ответить
А по другому Зедебил не знает как управлять пример Лукашенко. Лука учит Зеленского по отцовски как управлять дебилами 73% . Скоро безвиз закроет, границы и так закрыты и вместе с парашостаном и Беларусь будете отрываться от мифических войск НАТО
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18.09.2020 06:42 Ответить
Неужели эти в ЕС верят в прекращение войны на Думбасе?! Я поражен! Этого не будет. Война нужна рашенфашистам и лично пуцлеру. У них, кроме как убить, других козырей нет. Это гнилая деградирующая субстанция, пораженная имперским паразитом. Будьте начеку, вооружайтесь!
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18.09.2020 09:03 Ответить
так зване перемиря є інструментом тиску рашистів на нашу продажну владу
Тільки поступове крок за кроком звільнення наших територій
все інше від лукавого
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18.09.2020 09:57 Ответить
Треба спокіно ставитись до цих ординських істерій, зірвали і добере. Їм подобається носити Донбас без ручки, Крим без води. Ну бавляться ідіоти Кремля в вєлічіє нехай бавляться бо те вєличие дуже коштовне, ще он Білорусію на ціцьку бюджету РФ посадять. Нам же потрібно знищувати окупанта і гадить їм там де є РФ інтереси, допомогати їх ворогам, їх опозиції, тільки не такій дурепі з мізками курки як Тіхановськая чи імперець Навальний, які не знають чий Крим і хто його вкрав, а такий яка чітко заявляє що Путін узурпатор, що РФ агресор і порушник міжнародного права? А не бути недотьопами як дід Фокін чи Кравчук з його ідеєю допомоги окупанту водою в Крим.
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18.09.2020 10:08 Ответить
И опять лицемерные попытки от прямого понимания вопроса. Какая на хр--- поддержка Россией "вооруженных формирований.". Это 1 и 2 армейские корпуса РФ на территории Украины. Состоящие из российских кадровых военных ( по факту весь командный состав), набранных наемников ( в основном в той же РФ или оплачиваемых ими же) и формирований из местных аборигенов ( которые практически все имеют уже российское гражданство) Снабжение техникой, снаряжением , содержанием, боеприпасами, оружием осуществляется напрямую из РФ. Хотя что предъявить Западу если мы сами называем это АТО, одно смущает если это анти террористическая операция, то почему у нас это идет уже седьмой год, проведены несколько волн мобилизации , существует военный сбор ( налог) и т.д. Поэтому если мы "гибридны" замечу еще при предыдущей власти ( за нынешнюю вообще разговора нет) то какие претензии к Западу. Противно все это, но такова современная мировая " политик" ( хотя какая "современная" в корейской войне воевала СССР против США и войск ООН, а их как бы там и "не было" позывные корейские, в плен попадать было запрещено., все все знали но официально не признавали ни СССР ни Запад и это не единственный пример)
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18.09.2020 10:11 Ответить
 
 