Поддерживаемые Россией вооруженные формирования пытаются сорвать перемирие на Донбассе, - заявление ЕС в ОБСЕ
Европейский Союз обеспокоен попытками срыва перемирия на Донбассе со стороны российских вооруженных формирований и осуждает заявления с их стороны с угрозами возобновить боевые действия.
Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня уже 57 день относительного затишья на линии соприкосновения. Однако режим прекращения огня является хрупким, и мы глубоко обеспокоены попытками его сорвать, в частности недавними инцидентами, которые привели к жертвам среди украинских военных. Мы осуждаем неприемлемые заявления со стороны поддерживаемых Россией вооруженных формирований, провоцируют напряжение и содержат угрозы применить насилие", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе отметили, что ценят сдержанный подход Украины, который заключается в поиске решений с целью уменьшения этого напряжения в рамках Трехсторонней контактной группы.
Также в ЕС заявили, что эта ситуация в очередной раз подтверждает необходимость в обеспечении надлежащей координации с целью реагирования на нарушения режима прекращения огня и возможную подобную эскалацию в будущем. "Мы повторяем наш призыв к России вернуться в Общий центр по контролю и координации", - отмечается в заявлении.
Европейский Союз также подчеркнул свою принципиальную позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ.
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- зелёный уклонист.....
Таким образом обе стороны развивают стратегию ведения боев, испытывают новое вооружение в реальных условиях?
Избит Балух.
Зеленский жег дома. (Шабунин Гонтарева)
Зеленский жег машины(Гонтарева,Богдан,Гео Лерос)
Маленький диктатор вошёл во вкус,решился на политическое убийство-заказал Балуха.
Звериный оскал режима Зеленского-перешли от поджога машин к избиению инакомыслящих.....
Тільки поступове крок за кроком звільнення наших територій
все інше від лукавого