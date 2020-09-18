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Подорвавшийся 15 сентября у Водяного боец находится в реанимации в Харькове

Подорвавшийся 15 сентября у Водяного боец находится в реанимации в Харькове

Военнослужащий, который подорвался на неизвестном устройстве 15 сентября возле Водяного, находится в реанимации Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Доставили бойца из мариупольского госпиталя.

"У него оторвана часть стопы, множественные осколочные ранения мягких тканей туловища. Несмотря на то, что состояние бойца оценивают как средней степени тяжести, он находится в реанимации. Его готовят к проведению хирургических обработок для формирования культи и к дальнейшему лечению", - сказал ведущий хирург госпиталя Сергей Шипилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ "Восток"

Еще двое военнослужащих, доставленных накануне, полковник и прапорщик с 36-й отдельной бригады морской пехоты, находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

"Один из них с более тяжелым - с непроникающим ранением головы, другой с огнестрельным осколочным переломом левой локтевой кости. Эти двое военнослужащих сейчас находятся в относительно удовлетворительном состоянии", - сказал хирург.

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Автор: 

ранение (3386) Харьков (7503) Донбасс (26956) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Это "небоевые потери" или "травма". Ведь так,зелень?
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18.09.2020 04:04
+9
Подорвавшийся 15 сентября у Водяного боец находится в реанимации в Харькове - Цензор.НЕТ 396
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18.09.2020 03:17
+7
Одужання нашим пораненим, яких не визнає їхнє військове та політичне керівництво.

Якнайшвидшої смерті зрадникам і ворогам України.
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18.09.2020 07:17
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Подорвавшийся 15 сентября у Водяного боец находится в реанимации в Харькове - Цензор.НЕТ 396
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18.09.2020 03:17 Ответить
Это "небоевые потери" или "травма". Ведь так,зелень?
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18.09.2020 04:04 Ответить
Энто- по приколу?
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18.09.2020 04:48 Ответить
Одужання нашим пораненим, яких не визнає їхнє військове та політичне керівництво.

Якнайшвидшої смерті зрадникам і ворогам України.
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18.09.2020 07:17 Ответить
Все хорошо, прекрасная маркиза. за исключеньем пустяков.
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18.09.2020 08:04 Ответить
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
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18.09.2020 09:00 Ответить
Одужуй герою.
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18.09.2020 10:08 Ответить
> другой с огнестрельным осколочным переломом левой локтевой кости.

В сводке при этом было, что подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
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18.09.2020 10:54 Ответить
"У него оторвана часть стопы, множественные осколочные ранения мягких тканей туловища."

Но это не боевое ранение, а неосторожное обращение с миной или гранатой, оставленной "сопредельной стороной". Просто под ноги смотреть надо. Правда, Владимир Александрович?
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18.09.2020 13:15 Ответить
 
 