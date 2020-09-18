Подорвавшийся 15 сентября у Водяного боец находится в реанимации в Харькове

Военнослужащий, который подорвался на неизвестном устройстве 15 сентября возле Водяного, находится в реанимации Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Доставили бойца из мариупольского госпиталя.

"У него оторвана часть стопы, множественные осколочные ранения мягких тканей туловища. Несмотря на то, что состояние бойца оценивают как средней степени тяжести, он находится в реанимации. Его готовят к проведению хирургических обработок для формирования культи и к дальнейшему лечению", - сказал ведущий хирург госпиталя Сергей Шипилов.

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Еще двое военнослужащих, доставленных накануне, полковник и прапорщик с 36-й отдельной бригады морской пехоты, находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

"Один из них с более тяжелым - с непроникающим ранением головы, другой с огнестрельным осколочным переломом левой локтевой кости. Эти двое военнослужащих сейчас находятся в относительно удовлетворительном состоянии", - сказал хирург.

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