РФ продолжает пытаться влиять на выборы в США, сеять рознь и очернять Байдена, - директор ФБР Рэй

В Вашингтоне наблюдают за активными действиями России по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг, 17 сентября, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

"Я думаю, разведсообщество сходится во мнении, что Россия продолжает предпринимать попытки вмешательства в наши выборы, прежде всего, через зловредное влияние из-за рубежа. На выборах 2016 года они нацеливались на избирательную инфраструктуру, сегодня этого нет, но мы видим очень активные попытки влияния со стороны России через зловредное влияние из-за рубежа", - сказал Рэй.

Так, по данным ФБР, сейчас Россия предпринимает активные усилия повлиять на выборы через соцсети и государственные СМИ.

"Мы не будем мириться с иностранным вмешательством в наши выборы", - отметил он, добавив, что ФБР недавно поделилось информацией с Facebook (SPB: FB) и Twitter (SPB: TWTR) , что позволило им прикрыть ложные аккаунты, связанные с Россией.

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Говоря об источниках достоверной информации в интернете, Рэй призвал пользователей обращаться к официальным сайтам, а не ориентироваться на информацию соцсетей.

По словам Рэя, эти попытки, прежде всего, направлены на то, чтобы опорочить бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Россия пытается как посеять рознь, так и очернить Джо Байдена", - заявил Рей на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, цитирует слова Рэя издание DW.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден является основным соперником главы Белого дома Дональда Трампа. На прошлой неделе стало известно, что российские хакеры пытались взломать сети фирмы, сотрудничающей со штабом Байдена.