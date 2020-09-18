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РФ продолжает пытаться влиять на выборы в США, сеять рознь и очернять Байдена, - директор ФБР Рэй

РФ продолжает пытаться влиять на выборы в США, сеять рознь и очернять Байдена, - директор ФБР Рэй

В Вашингтоне наблюдают за активными действиями России по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года в США.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг, 17 сентября, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.

"Я думаю, разведсообщество сходится во мнении, что Россия продолжает предпринимать попытки вмешательства в наши выборы, прежде всего, через зловредное влияние из-за рубежа. На выборах 2016 года они нацеливались на избирательную инфраструктуру, сегодня этого нет, но мы видим очень активные попытки влияния со стороны России через зловредное влияние из-за рубежа", - сказал Рэй.

Так, по данным ФБР, сейчас Россия предпринимает активные усилия повлиять на выборы через соцсети и государственные СМИ.

"Мы не будем мириться с иностранным вмешательством в наши выборы", - отметил он, добавив, что ФБР недавно поделилось информацией с Facebook (SPB: FB) и Twitter (SPB: TWTR) , что позволило им прикрыть ложные аккаунты, связанные с Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россиянин готовил кибератаку в США, его задержало ФБР

Говоря об источниках достоверной информации в интернете, Рэй призвал пользователей обращаться к официальным сайтам, а не ориентироваться на информацию соцсетей.

По словам Рэя, эти попытки, прежде всего, направлены на то, чтобы опорочить бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Россия пытается как посеять рознь, так и очернить Джо Байдена", - заявил Рей на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, цитирует слова Рэя издание DW.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден является основным соперником главы Белого дома Дональда Трампа. На прошлой неделе стало известно, что российские хакеры пытались взломать сети фирмы, сотрудничающей со штабом Байдена.

Байден Джо (2790) выборы (24732) россия (95629) США (26763) ФБР (218) Рэй Кристофер (10)


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Топ комментарии
+17
Ух,как завернул. Аж спам покраснел.
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18.09.2020 07:38
+16
Скажу так, там уже и России не надо, чтобы очернить" Байдена в прямом и переносном смысле слова. Я не рассист, но за Байденом стоит фигура Вице- Президента, черной епанутой на всю голову дамы,которая в случае болезни Байдена, и невозможности исполнять свой срок становится исполняющим обязанности Президента! А это - легализация Антифа и прочей левацкой мрази в США! Поэтому, мой голос будет за Трампа, при всех его недостатках.
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18.09.2020 07:34
+11
а какое отношение ты, кацап, имеешь к выборам в США?
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18.09.2020 08:17
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Скажу так, там уже и России не надо, чтобы очернить" Байдена в прямом и переносном смысле слова. Я не рассист, но за Байденом стоит фигура Вице- Президента, черной епанутой на всю голову дамы,которая в случае болезни Байдена, и невозможности исполнять свой срок становится исполняющим обязанности Президента! А это - легализация Антифа и прочей левацкой мрази в США! Поэтому, мой голос будет за Трампа, при всех его недостатках.
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18.09.2020 07:34 Ответить
Ух,как завернул. Аж спам покраснел.
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18.09.2020 07:38 Ответить
Тобі видніше.
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18.09.2020 07:51 Ответить
Тобі з росії видніше.
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18.09.2020 08:09 Ответить
а какое отношение ты, кацап, имеешь к выборам в США?
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18.09.2020 08:17 Ответить
Самое прямое троль кремлевский! Я гражданин Соединенных Штатов Америки! Еще вопросы есть?
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18.09.2020 08:51 Ответить
ПРИМАЧЕНКО--а ты уже вымыл сортир в кацапском ресторане на Брайтон-Бич
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18.09.2020 09:13 Ответить
Я в Техасе живу с 2006 года , дурачок! Мне здесь больше нравится! Сан Антонио слышал такой? Баскетбольная команда есть такая, неоднократный чемпион НБА. Так что мимо! Свои быдлятский тролинг оставь при себе!
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18.09.2020 12:57 Ответить
Не обращайте внимание,Valentin,обычный порохобот дальше своего райцентра никуда не выезжал.
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18.09.2020 14:38 Ответить
Камала Харрис действительно одна из самых левацких политиков. Учитывая как она наезжала на Байдена во время дебатов, и комическое ЧСВ, то я удивлен как он мог выбрать её.
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18.09.2020 08:32 Ответить
не он выбирал, а партийное политбюро
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18.09.2020 13:17 Ответить
Эта дамочка просто клубок лицемерия! Неудивительно, что , когда в стране 73% голосуют за клоуна, то и симпатии к подобным лицемеркам нормальное явление
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18.09.2020 09:18 Ответить
Так вот оно оказывается, какое влияние России на выборы. А я всё думал, ну в чём же оно заключается это влияние. То есть если я создам аккаунт в соц сетях под псевдонимом, и буду высказывать свои мысли о кандидате в президенты, то я становлюсь преступником. А я то думал, что это какие то хакеры, которые вмешиваются в процесс подсчета голосов. Хотя, если вдуматься, то действительно, при наличии критической массы в информационном поле, наступает мнимый феномен влияющий на всю популяцию. Почитайте, про, эффект сотой обезьяны.
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18.09.2020 08:37 Ответить
Если какой то олух , неспособный отличить белое от черного, будет высказывать якобы свои мысли (хахахаха) в соцсетях, то от этого никому ни холодно, ни жарко. Даже если его величество олух будет использовать три псевдо.
А теперь вопрос олуху, как он думаем почему?
Ответ, потому что олухи, это не система с тысячами троллей и огромным финансированием от "повара" и лубянковскими кууловодами со с столетним опытом подачи дезинформации и искажения реальности.
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18.09.2020 09:00 Ответить
Вообще то это интересная мысль. Если человеку ограничивать информационное поле только с одной стороны, то он никуда не денется и пойдёт в другую сторону. Это как на сайгаков охотиться на машине с прожектором. Они всем стадом бегут в луче света. Охотник прожектором направляет их нужное для расстрела место. Хм. А запрет в Украине на телеканал Кухня ТВ, это тоже политическое влияние?
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18.09.2020 08:44 Ответить
РФ продовжує намагатися впливати на вибори в США, сіяти ворожнечу та очорняти Байдена, - директор ФБР Рей - Цензор.НЕТ 7659
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18.09.2020 08:44 Ответить
Четыре сорта кефира и овощи. Язвенник что ли?
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18.09.2020 08:51 Ответить
У них в лугандонии ничего другого нет.
Наш демократ делал этот коллаж на основе своего холодильника.
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18.09.2020 09:20 Ответить
Малорос заскавчав .
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18.09.2020 09:29 Ответить
А ну, кремлеботина, переведи на украинский слово "рашпиль'.
В украинских школах этому учат на первом уроке труда.
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18.09.2020 09:36 Ответить
Напылок
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18.09.2020 15:40 Ответить
Шо так?
И ты не знаешь и куратор не знает?
Пригожин лишит всю смену надбавки за знание языков!
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18.09.2020 09:52 Ответить
.
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!








Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.


Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).


То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.


Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.


Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.






Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).


Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.


А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».


Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.


В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите


меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.


Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.


Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.


Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
..
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18.09.2020 09:07 Ответить
Первый раз вижу жизненноважный призыв не потреблять новости из соцсетей. Наконец то разведчик глобального уровня произнес эту фразу. Все современные беды идут от этого. Люди разучились гигиенично потреблять информацию после вторжения соц.сетей в нашу жизнь. Ничего в этом страшного нет, это очередной этап эволюции социума, но сейчас мы как раз должны вспомнить как находить авторитетную информацию Это конечно традиционные бывшие печатные СМИ где стоить масса фильтров, чтобы бред не попал в информполе, где есть наработанные системы проверки информации, где есть юридическая ответственность за сказанное. Если этого не пройзойдет, то Хаос и глобальные изменения климата могу похоронить цивилизацию.
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18.09.2020 09:08 Ответить
Как находить авторитетную информацию? Это же элементарно. По подтверждённым фактам. Если традиционные бывшие печатные СМИ, апологета демократии несут информацию категории, хайли лайкли, то они уже не вызывают доверия. Приходится самому фильтровать, имея возможность доступа к информации из любых источников. Запрет на телеканал Кухня ТВ, снижает уровень доверия ко всему оставшемуся национальному медиа полю.
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18.09.2020 09:28 Ответить
А шо кацапам еще остается, Байден придет порядок наведет.
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18.09.2020 09:11 Ответить
там уже компрометировать нечем /он сам по себе компромат и маразматик/. я бы не сказал , что и трамп для ***** "подарок", республиканцы - это всегда плохо для кацапской ымперии!
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18.09.2020 09:12 Ответить
Какая же мерзость эта кацапня...
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18.09.2020 09:15 Ответить
Кабы скабеева намедни потешалась над трампом, это такая заувалированнвя поддержка?
А против байдена и топить не надо.
У дерьмократов сейчас главная задача - соскочить с дебатов, бо дедушка элементарно на них уснет.
А ещё может спросонья громко пернуть.
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18.09.2020 09:18 Ответить
Любишь нюхать газ?
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18.09.2020 09:54 Ответить
Скажи куратору, что образ тупого хохла тебе не удается, пусть переведет тебя на молдавские ресурсы.
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18.09.2020 10:03 Ответить
Просто ЦРУ должно пройтись по двойникам Хутина и собрать весь компромат, а кремлёвский Фюрер пусть своему народу доказывает что он святой.
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18.09.2020 09:19 Ответить
В дупу ліваків на чолі із Джо.
Трамп 2020!
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18.09.2020 09:22 Ответить
Вот ты и не заметил, как оказал влияние на выбор американского президента.
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18.09.2020 09:30 Ответить
росія намагається створити вигляд, ніби байден не її вибір. Все це туфта. Саме байден і зніматиме санкції з росії, якщо НЕ ДАЙ БОГ, стане Президентом.
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18.09.2020 10:38 Ответить
Як на мене, Байден хай чорта собі в напарники бере(після виборів поправиться) ,лиш би перемогти рудого, прокремлівського клоуна.
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18.09.2020 10:41 Ответить
Дуже "мило" читати КАЗЛАМОРДИХ, які під американськими,данськими і "українськими" прапорами вдають з себе "прибічників" республіканської партії.
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18.09.2020 11:22 Ответить
хотелось чтобы БАЙДЕН победил. а он потом вздрючит ******** за всё. за УКРАИНУ И ЗА СЕБЯ... так что сжимаем как говорят дети кулачки за БАЙДЕНА!
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18.09.2020 11:23 Ответить
Точно также Байден шантажировал Украину и стучал кулаком по столуMark Tendler"22 июня 1982 года Джо Байден, тогдашний сенатор штата Делавер, вступил в конфликт с премьер-министром Израиля Менахемом Бегином во время его выступления перед сенатской комиссией по иностранным делам, угрожая прекратить помощь Израилю. Байден не ожидал ни такого ответа, который дал ему Бегин, ни такой силы, с которой он, премьер-министр молодой страны, ему ответил:«Не угрожайте нам прекращением вашей помощи. Это не сработает. Я гордый еврей с историей цивилизации в 3700 лет. Нам никто не пришел на помощь, когда мы умирали в газовых камерах и в печах. Никто не пришел нам на помощь, когда мы пытались создать нашу страну. Мы за это заплатили.Мы за это боролись. Мы за это умирали. Мы останемся верны нашим принципам. Мы будем защищать их. И, если будет необходимо, мы снова за них умрем, с вашей помощью или без нее».Сенатор Байден ударил кулаком по столу, а Бегин сказал:«Этот стол предназначен, чтобы за ним писали, а не чтобы по нему били кулаком. Не угрожайте нам прекращением вашей помощи. Неужели вы считаете, что, если Соединенные Штаты одалживают нам деньги, они имеют право приказывать нам, что мы должны делать? Мы благодарны за помощь, которую мы получили, но вы не должны нам угрожать. Я гордый еврей.Позади меня 3000-летняя культура, и вы будете меня пугать, угрожать мне. И хорошенько запомните: мы не хотим, чтобы кто-то из ваших солдат умирал за нас».После встречи сенатор Мойнихан подошел к Бегину и поздравил его с этим резким ответом, на что Бегин ответил благодарностью. Я очень гордый еврей, и я вижу там черту моей культуры. Я думаю, что я, в своем ответе, был бы более суровым, чем Бегин, но мысль была бы такой же.Сегодня Джо Байден - белый с дрожащими коленками.Он униженно встал на колени перед чернокожими из-за того, что он белый, и ничего не может быть более расистского, чем это.Он хотел, чтобы евреи преклонили перед ним колени, но уже сам стоит на коленях, а евреи стоят на ногах.Американские евреи "демократы" делают то, что Бегин делать отказался. Они американцы, а их религия - "демократ", иудейского у них только происхождение.Настоящие евреи - израильтяне, люди гордые и независимые...

РФ продовжує намагатися впливати на вибори в США, сіяти ворожнечу та очорняти Байдена, - директор ФБР Рей - Цензор.НЕТ 1519
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18.09.2020 13:15 Ответить
А как можно Байдена очернить? Предать огласке записи разговора с Хряком? Они там как два голубка ворковали... Так Хряк и с Путиным такой же сладкий,значит Он и Путина очерняет
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18.09.2020 14:43 Ответить
 
 