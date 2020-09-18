РФ продолжает пытаться влиять на выборы в США, сеять рознь и очернять Байдена, - директор ФБР Рэй
В Вашингтоне наблюдают за активными действиями России по вмешательству в президентскую кампанию 2020 года в США.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг, 17 сентября, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй.
"Я думаю, разведсообщество сходится во мнении, что Россия продолжает предпринимать попытки вмешательства в наши выборы, прежде всего, через зловредное влияние из-за рубежа. На выборах 2016 года они нацеливались на избирательную инфраструктуру, сегодня этого нет, но мы видим очень активные попытки влияния со стороны России через зловредное влияние из-за рубежа", - сказал Рэй.
Так, по данным ФБР, сейчас Россия предпринимает активные усилия повлиять на выборы через соцсети и государственные СМИ.
"Мы не будем мириться с иностранным вмешательством в наши выборы", - отметил он, добавив, что ФБР недавно поделилось информацией с Facebook (SPB: FB) и Twitter (SPB: TWTR) , что позволило им прикрыть ложные аккаунты, связанные с Россией.
Говоря об источниках достоверной информации в интернете, Рэй призвал пользователей обращаться к официальным сайтам, а не ориентироваться на информацию соцсетей.
По словам Рэя, эти попытки, прежде всего, направлены на то, чтобы опорочить бывшего вице-президента США Джо Байдена.
"Россия пытается как посеять рознь, так и очернить Джо Байдена", - заявил Рей на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США, цитирует слова Рэя издание DW.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден является основным соперником главы Белого дома Дональда Трампа. На прошлой неделе стало известно, что российские хакеры пытались взломать сети фирмы, сотрудничающей со штабом Байдена.
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А теперь вопрос олуху, как он думаем почему?
Ответ, потому что олухи, это не система с тысячами троллей и огромным финансированием от "повара" и лубянковскими кууловодами со с столетним опытом подачи дезинформации и искажения реальности.
Наш демократ делал этот коллаж на основе своего холодильника.
В украинских школах этому учат на первом уроке труда.
И ты не знаешь и куратор не знает?
Пригожин лишит всю смену надбавки за знание языков!
Про «собаку Павлова» знают все. Но не все знают (а российские историки не спешат оглашать ужасающую правду), что с начала 1920-х годов этот ученый-садист и ученики его школы проводили вивисекторские опыты не только над собачками, а над детьми!
Данные опыты ставились в детской клинике 1-го ЛМИ, в Филатовской больнице, в больнице им. Раухфуса, в отделе экспериментальной педиатрии ИЭМа, а также в нескольких детских домах. В качестве «лабораторного материала» использовались беспризорники в возрасте 6-15 лет, которых вдосталь наплодил большевистский переворот и красный террор.
Профессор Майоров, бывший официальным летописцем павловской школы, в своих воспоминаниях меланхолично отметил: «Некоторые из наших сотрудников расширили круг экспериментальных объектов и занялись изучением условных рефлексов у других видов животных; у рыб, асцидий, птиц, низших обезьян, а также детей» (Ф. П. Майоров, «История учения об условных рефлексах». М., 1954).
То есть, опыты на детях преступлением он не считал и воспринимал как обыденное явление.
Не отставали от него и другие изверги. Продолжал эксперименты учителя один из его учеников - Николай Красногорский.
Поясним специфику вмешательства. Тот канал, через который слюна, из околоушной железы попадает в ротовую полость, надо переместить наружу, на щеку. Причем не просто переместить, но и хорошенько приживить там, чтобы контролировать все истечения.
Павловцы делали это так: «В детскую клинику 1 Медицинского института была принята больная К.Х. 11 лет:
Мы прикрепили кругом фистулы менделеевской замазкой небольшую воронку, посредством которой обычно собирается слюна у оперированных животных, и получили возможность количественно измерять секрецию слюнной железы у этой больной. Сначала мы легко выработали естественный условный рефлекс, показывая ребенку различные пищевые вещества…» (Красногорский Н. И.).
Каждый раз, когда Красногорский звонил в колокольчик, у детей наблюдалось активное слюноотделение через фистулу, как у тех же собак… Операция выведения «стенонова протока» сама по себе не сложна, но болезненна и продолжительна.
А. А. Ющенко в труде «Условные рефлексы ребенка» (1928) достаточно откровенно описывает: «У одного из детей, на которых я работал (М. А. 13 лет, с состоянием порока сердца), уже после одначасового эксперимента от присоса оставалось кровавое кольцо, требовавшее для полного исчезновения 1-2 дней <…> Травма даже после одночасового опыта была настолько значительна, что иногда заставляет экспериментировать не чаще, как через день, даже два».
Другими словами, траамы малышей даже после одночасового опыта были настолько значительны, что заставляли извергов экспериментировать не чаще, чем раз в два дня. Щеки, разумеется, уродуются на всю оставшуюся жизнь. Даже у собачек.
В своем первом труде Красногорский отмечал, что «опыты с пищевыми рефлексами в большинстве случаев весьма популярны среди детей; врачам часто приходится слышать: возьмите
меня в лабораторию есть клюкву и т. д.». Эта популярность легко объяснима. Несмотря на то, что опыты были очень болезнены и неприятны для беспризорников, многие из них с удовольствием соглашались на них.
Всё потому что суть опыта заключалась в том, что детям показывали и потом давали есть в конце опыта различные деликатесы, такие как клюква, шоколад и так далее. В то время, как рационы приютов были крайне скудны, а сироты - голодны.
Всецелое понимание во всех инстанциях обеспечивала ЧК. Порой павловцы перебирали с болевым воздействием. Последствия такого «перебора» нежным профессорским пером зафиксировал Иванов-Смоленский: «Наблюдались попытки к бегству, в особенности после ознакомления с оборонительным "электрокожным подкреплением"».
Если дело заходило слишком далеко, подключались комиссары - и порядок восстанавливался. Беглецов отлавливали, возвращали, усмиряли и направляли обратно в лаборатории.
Самое гуманное общество? Самая человечная медицина? Самая передовая наука? «Цель оправдывает средства» - стоит ли напоминать чей это девиз?
Цели СССР и РФ так и отались мифами. А цена уплачена. Цена - миллионы убитых и искалеченных людей, в т. ч. детей. И вы ужасались доктору Менгеле? Да он и другие нацистские палачи - всего лишь жалкие подражатели!.,!
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А против байдена и топить не надо.
У дерьмократов сейчас главная задача - соскочить с дебатов, бо дедушка элементарно на них уснет.
А ещё может спросонья громко пернуть.
Трамп 2020!