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Новости Агрессия России против Украины
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С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается спокойной и полностью контролируемой нашими воинами. Придерживаясь режима прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

За прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженными формированиями Российской Федерации очередной раз были нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Новогригорьевки: "Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали".

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника.

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"Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

"Находясь наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020", - добавили в штабе.

С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27275) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+4
Зеленський - зрадник української держави.
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18.09.2020 08:45
+3
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9697
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18.09.2020 08:08
+3
боевых потерь нет - теперь все стали не боевыми?
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18.09.2020 09:05
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Так хто там спорив зі мною що влітку *************?
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18.09.2020 07:48 Ответить
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9697
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18.09.2020 08:08 Ответить
Зеленський - зрадник української держави.
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18.09.2020 08:45 Ответить
Неприцільний вогонь має виглядати десь так?
Від початку поточної доби найманці РФ застосували гранатомет поблизу Водяного, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5642
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18.09.2020 09:04 Ответить
боевых потерь нет - теперь все стали не боевыми?
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18.09.2020 09:05 Ответить
...Подразделение аэроразведки https://inforesist.org/tag/vsu/ ВСУ (Центр внедрения и сопровождения автоматизированных систем оперативного (боевого) управления), созданное в 2015 году, подлежит расформированию и разделению на части.Об этом https://inforesist.org/goto/https сообщает АрмияИнформ.Отмечается, что соответствующее решение принято в результате избыточной нагрузки на бойцов в вопросах обеспечения ежедневной деятельности. Дескать, много разных переводов с языков народов мира, бумажной работы и т.д.По словам командующего войсками связи и кибербезопасности ВСУ Степаненко, подразделение, созданное по инициативе волонтеров в 2015 году, благодаря целевому использованию бюджетных денег часть стала успешно функционировать по единому замыслу. Но коллектив части перегружен обеспечением повседневной деятельности: секретной и строевыми задачами, вооружением тыла, делопроизводством и т.д. Это якобы отвлекает от основных боевых задач.Поэтому решили интегрировать подразделение в другие структуры. Так, аэроразведка и наблюдение - в подразделения разведки, ИТ - в научные подразделения связи и кибербезопасности, родственные им по направлению деятельности...
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18.09.2020 09:44 Ответить
А які у вас "потері", після кацапського обстрілу?
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18.09.2020 10:10 Ответить
Зведення про всеосяжне перемир'я за 17.09.2020 р.
всього обстрілів з боку супротивника - 9
в т.ч. з стрілковї зброї - 6
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 3

всього вогонь ЗСУ у відповідь - 8
в т.ч. з стрілковї зброї - 7
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 1

втрати з боку ЗСУ: - поранено - 1Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html
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18.09.2020 11:27 Ответить
Каждый день уже обстрелы а зелёный резников пздт про 7 недельное прекращение огня , зебобики мрази и мы вас будем больно бить.
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18.09.2020 16:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 17:29 Ответить
 
 