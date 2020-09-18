С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС
В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается спокойной и полностью контролируемой нашими воинами. Придерживаясь режима прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
За прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженными формированиями Российской Федерации очередной раз были нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Новогригорьевки: "Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали".
Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
С начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника.
"Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ОС.
"Находясь наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020", - добавили в штабе.
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всього обстрілів з боку супротивника - 9
в т.ч. з стрілковї зброї - 6
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 3
всього вогонь ЗСУ у відповідь - 8
в т.ч. з стрілковї зброї - 7
мінометно-артилерійський вогонь калібром до 80 мм - 1
втрати з боку ЗСУ: - поранено - 1Джерело: https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_86.html