С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС

В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается спокойной и полностью контролируемой нашими воинами. Придерживаясь режима прекращения огня, украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

За прошедшие сутки, 17 сентября, вооруженными формированиями Российской Федерации очередной раз были нарушены мирные договоренности. Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована возле Новогригорьевки: "Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью для украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали".

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток, 18 сентября, на участках ответственности украинских подразделений было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны противника.

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"Выстрелами из подствольного гранатомета враг провоцировал наших военных вблизи населенного пункта Водяное. На всех участках вдоль линии соприкосновения режим прекращения огня сохранялся в полном объеме. Военнослужащие Объединенных сил на сознательную провокацию со стороны противника огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - сообщили в пресс-центре ОС.

"Находясь наготове к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, подразделения Объединенных сил соблюдают договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020", - добавили в штабе.