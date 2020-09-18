Более 290 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС
В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро пятницы обесточены 291 населенный пункт в трех областях Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в 3 областях, а именно: Черниговская - 206, Киевская - 73 и Житомирская – 12", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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Orel Orlov
показать весь комментарий18.09.2020 08:34 Ответить Мне нравится 0
Денис Ахмедьянов
показать весь комментарий18.09.2020 09:13 Ответить Мне нравится 0
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