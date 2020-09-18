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Более 290 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Более 290 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро пятницы обесточены 291 населенный пункт в трех областях Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в 3 областях, а именно: Черниговская - 206, Киевская - 73 и Житомирская – 12", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГСЧС предупреждает о резком снижении температуры в Украине: Ожидаются заморозки в четырех регионах

непогода (816) ГСЧС (4977) электроэнергия (772)


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А дальше ? Где про РАБ... ?
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18.09.2020 08:34 Ответить
как всегда это где то там за 30 лет ни разу не дошло сюда..бедный интернет..америка..
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18.09.2020 09:13 Ответить
 
 