Более 290 населенных пунктов в трех областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро пятницы обесточены 291 населенный пункт в трех областях Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"17-18 сентября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточен 291 населенный пункт в 3 областях, а именно: Черниговская - 206, Киевская - 73 и Житомирская – 12", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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