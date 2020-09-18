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Новости Коронавирус и карантин
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Более 30,3 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 950 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Более 30,3 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 950 тыс.. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 сентября в мире зарегистрировали 314 752 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 579 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 30 351 723 случаев инфицирования, из них 314,752 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 950 557 человек, из них 5 579 за минувшие сутки.

Успешно преодолели болезнь и вылечились 22 млн человек.

Более 30,3 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 950 тыс. 01

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Перу. Украина находится на 25-м месте этого рейтинга.

Так больше всего больных коронавирусом в США - 6 874 596 (+ 46 295); Индия - 5 212 686 (+96 793); Бразилия - 4 457 443 (+35 757); Россия - 1 085 281 (+ 5 762); Перу - 750 098 (+5 698).

Лидерами по количеству летальных случаев являются США - 202 213; Бразилия - 135 031; Индия - 84 404; Мексика - 71 978; Великобритания - 41 705.

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Больше всего выздоровевших в США - 4 155 039, Индии - 4 109 828, Бразилии - 3 753 082, России - 895 868, Колумбии - 615 457.

Более 30,3 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 950 тыс. 02

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а ґебельси пукіна з лахти та савушкіна55 вперто скавчать
-"вірусц ета ніпрафда.. ні насіті маскі" Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис - Цензор.НЕТ 3319 "рассєя фпєрді всєх у нас вакцина" Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис - Цензор.НЕТ 3319
Понад 30,3 млн осіб у світі інфіковано COVID-19, кількість жертв досягла 950 тис - Цензор.НЕТ 3319 І ЗА КОЖНОГО ПОМЕРЛОГО ВІД ковід19 від пукіна отримують цукерки...
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18.09.2020 09:35 Ответить
У Львові прихильників теорії "світової змови продавців масок" найбільше серед базарних торгашів і власників дрібних магазинів"..
Бо вони реально втрачають гроші від кожного дня карантину...

Їх млжна зрозуміти.. АЛЕ НЕ ВИПРАВДАТИ.
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18.09.2020 09:55 Ответить
Та й грабака можно зрозуміти..=не складно..АЛЕ що це змінить в"свідомості"того гробака .. І НАВІЩО ту потвору"розуміти" .. особливо як воно своєю дурістю тебе ВБИВАЄ
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18.09.2020 11:59 Ответить
 
 