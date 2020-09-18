За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68
В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, зафиксированы 3 228 новых случаев заражения. При этом 68 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 17 сентября, сообщалось о 3 584 новых случаях, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 169 472 человека, умерли с начала пандемии 3 468 человека (за сутки 68), выздоровевших – 75 486 (за сутки 1 573). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 90 518 человек, что на 1 587 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (349), Одесской (322) и Тернопольской (311) областях.
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https://twitter.com/donikroman Роман Донік
Кандидат в мэры Днепра от партии "СН" им В.А. Зеленского, по совместительству главный врач больницы им Мечникова, просит помощи для больницы, после того как СН и Зеленский бодро отрапортовали про готовность к борьбе с ковидом и сняли много красивых роликов.
Можно спокойно жить. Можно спокойно умереть.
Заражайся,Україно,і здихай - провідна думка підлоти з Лахті...
Зеленський, зніми з особистого контролю нашу державу бо то буде повний звіздець!
Знайомі зараз на карантині у Німеччині ..перед тим . як зробити операцію .
ПС ))..Деякі обласні лабораторії перестали робити навіть платні тести .
Тест позитивный.
Записали в жертвы ковида.
у дурантинофілів суцільний обман і Зрада..