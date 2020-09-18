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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68

За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68

В Украине по состоянию на утро пятницы, 18 сентября, зафиксированы 3 228 новых случаев заражения. При этом 68 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 17 сентября, сообщалось о 3 584 новых случаях, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро пятницы 169 472 человека, умерли с начала пандемии 3 468 человека (за сутки 68), выздоровевших – 75 486 (за сутки 1 573). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 90 518 человек, что на 1 587 больше, чем днем ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30,3 млн человек в мире инфицированы COVID-19, число жертв достигло 950 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (349), Одесской (322) и Тернопольской (311) областях.

За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68 01

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68 - Цензор.НЕТ 1273
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18.09.2020 08:51
+6
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 2
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18.09.2020 09:02
+6
Дали бы Александру срок за такие призывы и за смерти людей от Ковида из-за несоблюдения карнитина, не писал бы Александр тут такую хрень.
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18.09.2020 09:17
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За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68 - Цензор.НЕТ 1273
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18.09.2020 08:51 Ответить
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
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18.09.2020 10:21 Ответить
А шо у нас стадионы строят?
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18.09.2020 10:23 Ответить
Фигасе тебя колбасит!
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18.09.2020 10:34 Ответить
Бьем рекорды... А Степанов снимет очередной видосик, как он борется с ковидом...
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18.09.2020 08:53 Ответить
Вчера побили 26 летний рекорд Сергея Бубки
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18.09.2020 08:53 Ответить
На 1 см.
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18.09.2020 08:54 Ответить
Да, четверть века рекорд держался, круто!
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18.09.2020 09:16 Ответить
Толку з того рекорду!? Скакання з шестом, абсолютно непотрібна в житті річ! Це скоріше елемент книги рекордів Гіннеса, на пару з плюванням на найбільшу дистанцію чи пожирання найбільшої кількості їжі.
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18.09.2020 09:39 Ответить
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 2
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18.09.2020 09:02 Ответить
https://twitter.com/donikroman

https://twitter.com/donikroman Роман Донік



Кандидат в мэры Днепра от партии "СН" им В.А. Зеленского, по совместительству главный врач больницы им Мечникова, просит помощи для больницы, после того как СН и Зеленский бодро отрапортовали про готовность к борьбе с ковидом и сняли много красивых роликов.


За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 5437
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18.09.2020 09:06 Ответить
Дали бы Александру срок за такие призывы и за смерти людей от Ковида из-за несоблюдения карнитина, не писал бы Александр тут такую хрень.
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18.09.2020 09:17 Ответить
И что интересно, пан Айвазян засвечивается только на ветках о Ковиде. Совпадение? Не думаю.
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18.09.2020 09:22 Ответить
Та это известно печальный Дидовик под другим аккаунтом. А я думал, что его санитары сегодня не выпустят
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18.09.2020 09:34 Ответить
а перед этим начистить морду лахтинской сволочи
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18.09.2020 11:23 Ответить
Саша, брат жены в Киеве , 44 года не курит, пьет в меру, полноценное правильное питание, здоровый образ жизни лежит с КОВИДОМ , почти 20 процентов легких поражены, тест показал позитивный результат со второго анализа. Ты ему расскажи про сезонный грипп.
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18.09.2020 09:25 Ответить
Выходит кто смалил и бухал, и вел развратный образ жизни до пандемии - делал это не зря... Корона не выбирает короче
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18.09.2020 09:33 Ответить
МОЗ позорно слился. На их меры никто не обращает внимание. Все эти зоны - бред. Никто ничего соблюдать уже не будет. Можно спокойно жить. Можно спокойно умереть.



Заражайся,Україно,і здихай - провідна думка підлоти з Лахті...
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18.09.2020 09:35 Ответить
Вчора в Тернополі померла 46-літня жінка. Померла від температури, бо в лікарню її НЕ БРАЛИ. Тупо не приймали, бо комусь здавалось, що в неї не ковід. Минулого тижня похоронили жінку 52 роки, яка померла від серцевого приступу, яку також не приймали в лікарню, бо в неї не було ПЛР тесту. Уявляєте, інфаркт чи інсульт, а для госпіталізації вона мала передбачливо ПЛР тест зробити. А результати тих тестів, до речі, люди ТИЖНЯМИ ЧЕКАЮТЬ!. По-факту маємо вже колапс нашої медицини.

Зеленський, зніми з особистого контролю нашу державу бо то буде повний звіздець!
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18.09.2020 09:10 Ответить
Поотменяли плановые операции... Короновирус это конечно серйозно, но то что происходит в больницах это уже просто какое-то коронабесие
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18.09.2020 09:16 Ответить
З-за кордону .
Знайомі зараз на карантині у Німеччині ..перед тим . як зробити операцію .
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18.09.2020 09:23 Ответить
Ну а если припечет? Станет хуже и ждать уже будет некогда, как выше вон человек про сердечный приступ написал? Забить на больного, пускай умирает ибо видите ли он тест не прошел? Особенно страдают онко-больные люди. Им подцепить корону сейчас - это наверное смертный приговор...
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18.09.2020 09:28 Ответить
..Ось знайомі і поїхали до Німеччини ..А там така *байда * .
ПС ))..Деякі обласні лабораторії перестали робити навіть платні тести .
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18.09.2020 09:33 Ответить
Ну, на днях а области от инсульта умерла 77-летняя.
Тест позитивный.
Записали в жертвы ковида.
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18.09.2020 09:29 Ответить
Тест на ковід позитивний? То ж які проблеми? Ковід провокує загострення хронічних болячок, тим він і страшний. І, до речі, навіть дивно, що визнали ковід. Як правило, спеціально статистику занижують, бо якби реальні дані показували, то їх вже просто змітати треба.
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18.09.2020 09:36 Ответить
і що не так ?
у дурантинофілів суцільний обман і Зрада..
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18.09.2020 09:37 Ответить
Так всех ковидных считают.
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18.09.2020 12:22 Ответить
Простая арифметика - заболевает больше, чем умирает + выздоравливает.
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18.09.2020 09:35 Ответить
Цензор, проснитесь... выпейте кофе - сегодня пятница! 18

За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 3462
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18.09.2020 09:37 Ответить
За добу в Україні на COVID-19 захворіли 3 228 осіб, видужали - 1 573, померли - 68 - Цензор.НЕТ 3398
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18.09.2020 09:52 Ответить
День сурка?😁
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18.09.2020 10:40 Ответить
Раньше в новостях COVID-19 был на втором месте после войны, сейчас переместился на шестое место.
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18.09.2020 10:56 Ответить
 
 