За сутки в Украине COVID-19 выявили у 233 детей и 162 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 169 472 человек. Из них 11 091 ребенок, а также 13 558 медицинских работников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине заболели 3 228 человек. Из них 233 ребенка и 162 медработника. Были госпитлизированы 446 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 68 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

При этом выздоровели 1 573 пациента.

"За все время пандемии в Украине заболели 169 472 человек. Из них 11 091 ребенок, а также 13 558 медицинских работников. Всего выздоровели 75 486 пациентов, а летальных случаев - 3 468", - добавил министр.

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