За сутки в Украине COVID-19 выявили у 233 детей и 162 медработников, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 169 472 человек. Из них 11 091 ребенок, а также 13 558 медицинских работников.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Украине заболели 3 228 человек. Из них 233 ребенка и 162 медработника. Были госпитлизированы 446 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 68 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.
При этом выздоровели 1 573 пациента.
"За все время пандемии в Украине заболели 169 472 человек. Из них 11 091 ребенок, а также 13 558 медицинских работников. Всего выздоровели 75 486 пациентов, а летальных случаев - 3 468", - добавил министр.
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І ЗА КОЖНОГО ПОМЕРЛОГО ВІД ковід19 від пукіна отримують цукерки... ОТАКА ВОНА ҐІБРІДНА ВІЙНА фашиста ж-ліліпука=пукіна проти ЛЮДЕЙ
вже й діти з фашистських недоумків не сміються