РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10333 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
803 2

За сутки в Украине COVID-19 выявили у 233 детей и 162 медработников, - Степанов

За сутки в Украине COVID-19 выявили у 233 детей и 162 медработников, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 169 472 человек. Из них 11 091 ребенок, а также 13 558 медицинских работников.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Украине заболели 3 228 человек. Из них 233 ребенка и 162 медработника. Были госпитлизированы 446 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 68 летальных случаев", - отметил глава Минздрава.

При этом выздоровели 1 573 пациента. 

"За все время пандемии в Украине заболели 169 472 человек. Из них 11 091 ребенок, а также 13 558 медицинских работников. Всего выздоровели 75 486 пациентов, а летальных случаев - 3 468", - добавил министр.

Читайте: Генералы привыкли к "лохам-волонтерам", которые лечат зубы военным за свой счет, - врач Артем Похил. ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6506) карантин (16729) врачи (1516) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а ґебельси пукіна з лахти та савушкіна55 вперто скавчать -"вірусц ета ніпрафда.. ні насіті маскі" "рассєя фпєрді всєх у нас вакцина"
І ЗА КОЖНОГО ПОМЕРЛОГО ВІД ковід19 від пукіна отримують цукерки... ОТАКА ВОНА ҐІБРІДНА ВІЙНА фашиста ж-ліліпука=пукіна проти ЛЮДЕЙ
вже й діти з фашистських недоумків не сміються
показать весь комментарий
18.09.2020 09:33 Ответить
Швидкого одужання малечі та лікарям. Скоро не залишиться здорових медиків. Чому так, степанов?
показать весь комментарий
18.09.2020 10:13 Ответить
 
 