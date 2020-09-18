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Новости Коронавирус и карантин
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В случае отсутствия симптомов коронавируса после самоизоляции школьники не должны делать ПЦР-тест и могут продолжать обучение, - Степанов

В случае отсутствия симптомов коронавируса после самоизоляции школьники не должны делать ПЦР-тест и могут продолжать обучение, - Степанов

После 14-дневной самоизоляции и в случае отсутствия симптомов COVID-19 дети могут возвращаться в школу без сдачи ПЦР-теста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Любой человек, находившийся на самоизоляции, в том числе и дети, по завершении самоизоляции, если у него нет симптомов коронавирусной болезни он не должен делать ПЦР-тест. Если дети ушли на самоизоляцию, закончились 14 дней и у ребенка нет симптомов COVID-19, он не должен делать ПЦР-тест, он просто завершает самоизоляцию и возвращается к учебе", - объяснил министр здравоохранения.

Также читайте: Степанов: школы и детсады смогут работать в "красной" карантинной зоне

Автор: 

карантин (16729) школа (3015) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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Топ комментарии
+8
После того как родители этих деток выбрали зебила в преЗеденты, то я сомневаюсь в целесообразности учебного процесса в принципе. Ведь, что бы поставить в бюлетене галку за очередного зебила или бойка хватит 3х классов церковно-приходской школы Хай дома сидят и не заражают родителей
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18.09.2020 09:24
+2
а шо такое?! бессимптомные уже закончились все?
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18.09.2020 09:30
+2
Это бессимптомные суслики котрых никто не видит широкое поле для манипуляций хватай любого здорового и не надо выискивать больных. Статистика все стерпит. И все это за наш счет.
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18.09.2020 10:17
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После того как родители этих деток выбрали зебила в преЗеденты, то я сомневаюсь в целесообразности учебного процесса в принципе. Ведь, что бы поставить в бюлетене галку за очередного зебила или бойка хватит 3х классов церковно-приходской школы Хай дома сидят и не заражают родителей
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18.09.2020 09:24 Ответить
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
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18.09.2020 10:28 Ответить
ось для всезнайки цитата із вікі:
Епіде́мія (від грец. επί - «серед» і грец. δεμος - «народ»; застаріле - по́шесть, мор, моровиця[1]) - тип хвороби, яка є новою для даної популяції впродовж періоду збереження імунної «пам'яті» та поширюється зі швидкістю, що значно перевищує очікувану, ґрунтуючись на попередньому досвіді (тобто, числі нових випадків за одиницю часу). Українське законодавство визначає: «епідемія - масове поширення інфекційного захворювання серед населення відповідної території за короткий проміжок часу».[2], що не відповідає світовому визначенню, яке поширює поняття епідемії на усі випадки масового ураження, в тому числі й отруєння.
На ********* етапі Україна віднесена до групи країн з епідемією туберкульозу. Щороку в Україні виявляють понад 37 тисяч хворих на туберкульоз, понад 10 тисяч осіб помирають від цієї хвороби, стільки ж стає інвалідами[5].

А тепер розумнику зрівняй смертність від ковіду та туберкульозу і розкажи нам: як боротися проти всіх цих напастей. Особливо зверни увагу на триста тисяч смертей від серцево-судинних заворювань. Ото таки епідемія. А твій всраний ковід - розпіарений зеленою командою зовсім не найбільший чинник смертності українців.
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18.09.2020 12:05 Ответить
Как живется дебилом ?
Страхи лечить нужно, а не распространять !
ОБРАТИСЬ К ВРАЧУ !
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18.09.2020 15:24 Ответить
В случае отсутствия симптомов коронавируса после самоизоляции школьники не должны делать ПЦР-тест и могут продолжать обучение, - Степанов - Цензор.НЕТ 218
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18.09.2020 09:25 Ответить
Директор монетного двора опять видосики нам шлёт замисть реальной борьбы с ковидом. Козлина, где 300 млн евро, что ЕС выделил Украине на борьбу с этой заразой?
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18.09.2020 09:26 Ответить
Нужно ли бене и остальной погани делать тест на ПЦП в случае, если в сегодня в Делавере будет проходить суд в открытом режиме по иску Привата?
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18.09.2020 09:26 Ответить
..*Написники * хай поодягають .
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18.09.2020 09:27 Ответить
а шо такое?! бессимптомные уже закончились все?
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18.09.2020 09:30 Ответить
https://censor.net/ua/news/3220015/u_razi_vidsutnosti_symptomiv_koronavirusu_pislya_samoizolyatsiyi_shkolyari_ne_povynni_robyty_plrtest ПЕРЕКЛАДАЮ.

ТЕстів не вистачає навіть для всіх з симптомами..
Все бабло на КОВІД розтрачено через "дорожній фонд"*

* нслідки цього факту сумні і суто фінансові..
Україна розтратила КОВІД фонд НЕ ЗА МЕТОЮ призначення.
"дивітьсhttps://www.youtube.com/watch?v=xAbou73Cj68&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB я інтерв"ю Богдана Гордону )

тобто наї..ала МВФ.
У наслідку МВФ припинить співпрацю.
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18.09.2020 09:42 Ответить
герой,однако...
побольше би таких !!!

/Ваш Ковид
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18.09.2020 13:02 Ответить
Это бессимптомные суслики котрых никто не видит широкое поле для манипуляций хватай любого здорового и не надо выискивать больных. Статистика все стерпит. И все это за наш счет.
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18.09.2020 10:17 Ответить
Конечно не должны, иначе не хватит тестов министрам и депутатам.
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19.09.2020 05:24 Ответить
 
 