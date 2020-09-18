В случае отсутствия симптомов коронавируса после самоизоляции школьники не должны делать ПЦР-тест и могут продолжать обучение, - Степанов

После 14-дневной самоизоляции и в случае отсутствия симптомов COVID-19 дети могут возвращаться в школу без сдачи ПЦР-теста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Любой человек, находившийся на самоизоляции, в том числе и дети, по завершении самоизоляции, если у него нет симптомов коронавирусной болезни он не должен делать ПЦР-тест. Если дети ушли на самоизоляцию, закончились 14 дней и у ребенка нет симптомов COVID-19, он не должен делать ПЦР-тест, он просто завершает самоизоляцию и возвращается к учебе", - объяснил министр здравоохранения.

Также читайте: Степанов: школы и детсады смогут работать в "красной" карантинной зоне