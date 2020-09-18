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В случае отсутствия симптомов коронавируса после самоизоляции школьники не должны делать ПЦР-тест и могут продолжать обучение, - Степанов
После 14-дневной самоизоляции и в случае отсутствия симптомов COVID-19 дети могут возвращаться в школу без сдачи ПЦР-теста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"Любой человек, находившийся на самоизоляции, в том числе и дети, по завершении самоизоляции, если у него нет симптомов коронавирусной болезни он не должен делать ПЦР-тест. Если дети ушли на самоизоляцию, закончились 14 дней и у ребенка нет симптомов COVID-19, он не должен делать ПЦР-тест, он просто завершает самоизоляцию и возвращается к учебе", - объяснил министр здравоохранения.
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Епіде́мія (від грец. επί - «серед» і грец. δεμος - «народ»; застаріле - по́шесть, мор, моровиця[1]) - тип хвороби, яка є новою для даної популяції впродовж періоду збереження імунної «пам'яті» та поширюється зі швидкістю, що значно перевищує очікувану, ґрунтуючись на попередньому досвіді (тобто, числі нових випадків за одиницю часу). Українське законодавство визначає: «епідемія - масове поширення інфекційного захворювання серед населення відповідної території за короткий проміжок часу».[2], що не відповідає світовому визначенню, яке поширює поняття епідемії на усі випадки масового ураження, в тому числі й отруєння.
На ********* етапі Україна віднесена до групи країн з епідемією туберкульозу. Щороку в Україні виявляють понад 37 тисяч хворих на туберкульоз, понад 10 тисяч осіб помирають від цієї хвороби, стільки ж стає інвалідами[5].
А тепер розумнику зрівняй смертність від ковіду та туберкульозу і розкажи нам: як боротися проти всіх цих напастей. Особливо зверни увагу на триста тисяч смертей від серцево-судинних заворювань. Ото таки епідемія. А твій всраний ковід - розпіарений зеленою командою зовсім не найбільший чинник смертності українців.
Страхи лечить нужно, а не распространять !
ОБРАТИСЬ К ВРАЧУ !
ТЕстів не вистачає навіть для всіх з симптомами..
Все бабло на КОВІД розтрачено через "дорожній фонд"*
* нслідки цього факту сумні і суто фінансові..
Україна розтратила КОВІД фонд НЕ ЗА МЕТОЮ призначення.
"дивітьсhttps://www.youtube.com/watch?v=xAbou73Cj68&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB я інтерв"ю Богдана Гордону )
тобто наї..ала МВФ.
У наслідку МВФ припинить співпрацю.
побольше би таких !!!
/Ваш Ковид