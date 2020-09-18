Линкявичюс отреагировал на заявление Лукашенко о переброске армии к границам: Это реакция неадекватного человека

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс озабочен заявлениями захватившего власть Беларуси "президента" Александра Лукашенко о закрытии и усилении охраны на границе на западном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу утром телеканалу LRT.

"Такие заявления были и раньше - о переориентации грузов в другие порты, затем прозвучала оговорка, что если Россия предложит схожие условия и тому подобное. Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то", - сказал министр.

Он предупредил, что в ситуации, когда экономика соседней страны находится "на грани банкротства", все подобные шаги должны делаться взвешено и ответственно, чтобы не нанести вреда им самим.

У Линкявичюса вызывают тревогу заявления о переброске армии к границам.

"Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека", - отметил министр.

Глава МВД Литвы Рита Тамашунене заявила, что не располагает информацией о предполагаемых ограничениях на границе Беларуси и Литвы.

"В настоящее время, на данный момент ни один командующий заставой, ни один генерал не получили информацию, что изменилось что-то между погранпунктами Литвы и Беларуси, но заявление Александра Лукашенко мы слышали и уполномоченному от нашей Службы по охране госграницы поручено выяснить, какие действия планируются", - заявила BNS министр накануне вечером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко свихнулся на своей власти, - Аваков о заявлениях узурпатора про войну с Украиной

Она сообщила, что пока транспорт пересекает границу без препятствий.

Со своей стороны глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас сообщил BNS в пятницу утром, что движение через границу с Беларусью проходит в обычном режиме.

"Ясности у нас пока нет - сложно было бы ожидать, что ночью мы получим какое-то официальное сообщение от наших белорусских коллег, однако ситуация на госгранице за ночь не изменилась: пересечение границы не остановлено", - заявил командующий Службы охраны госграницы (СОГГ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой

"Конечно, в ночное время активность пересечения границы несколько замедлилась, однако транспортные средства и люди пересекают госграницу. Пока никаких особых изменений нет", - добавил он.

Любаевас сообщил, что в пятницу с литовской стороны будут продолжены попытки контакта с коллегами из Беларуси, чтобы получить более подробную информацию после заявлений президента страны Лукашенко о закрытии Беларусью границ с Западом, в первую очередь с Литвой и Польшей.

По словам командующего СОГГ, ни пограничники соседней Польши, ни руководители погранслужбы Беларуси регионального уровня никакой информации о новом режиме на границе в четверг вечером не получили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко перестанут признавать президентом Беларуси с 5 ноября

Между тем, президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас заявил, что сотрудники погранслужбы Беларуси вот уже пару дней тщательно проверяют автомобили, пересекающие границу с Литвой, просвечивают грузы рентгеновским аппаратом.

"Рентген на границе есть уже давно, но проверяли им редко (...), а сейчас почти все проезжающие машины. За час не больше десяти машин только проверяют", - сказал глава ассоциации Linava.

Аустинскас утверждает, что транспортники не получили никаких сигналов о каких-то изменениях на границе. Движение через границу сейчас сильно замедлилось, но не остановилось.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил о направлении "половины армии" на усиление охраны границы на западном направлении.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил - пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко в четверг на женском форуме.