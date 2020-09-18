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Новости Революция в Беларуси
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Линкявичюс отреагировал на заявление Лукашенко о переброске армии к границам: Это реакция неадекватного человека

Линкявичюс отреагировал на заявление Лукашенко о переброске армии к границам: Это реакция неадекватного человека

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс озабочен заявлениями захватившего власть Беларуси "президента" Александра Лукашенко о закрытии и усилении охраны на границе на западном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в пятницу утром телеканалу LRT.

"Такие заявления были и раньше - о переориентации грузов в другие порты, затем прозвучала оговорка, что если Россия предложит схожие условия и тому подобное. Полагаю, что сейчас тоже нужно подождать, что это означает, означает ли это закрытие границ для грузов, для людей, или еще что-то", - сказал министр.

Он предупредил, что в ситуации, когда экономика соседней страны находится "на грани банкротства", все подобные шаги должны делаться взвешено и ответственно, чтобы не нанести вреда им самим.

У Линкявичюса вызывают тревогу заявления о переброске армии к границам.

"Были заявления, что пол-армии брошено на охрану границ с Западом, кажется, что отсюда кто-то угрожает, кто-то собирается нападать. Это реакция на ситуацию неадекватного человека", - отметил министр.

Глава МВД Литвы Рита Тамашунене заявила, что не располагает информацией о предполагаемых ограничениях на границе Беларуси и Литвы.

"В настоящее время, на данный момент ни один командующий заставой, ни один генерал не получили информацию, что изменилось что-то между погранпунктами Литвы и Беларуси, но заявление Александра Лукашенко мы слышали и уполномоченному от нашей Службы по охране госграницы поручено выяснить, какие действия планируются", - заявила BNS министр накануне вечером.

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Она сообщила, что пока транспорт пересекает границу без препятствий.

Со своей стороны глава службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас сообщил BNS в пятницу утром, что движение через границу с Беларусью проходит в обычном режиме.

"Ясности у нас пока нет - сложно было бы ожидать, что ночью мы получим какое-то официальное сообщение от наших белорусских коллег, однако ситуация на госгранице за ночь не изменилась: пересечение границы не остановлено", - заявил командующий Службы охраны госграницы (СОГГ).

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"Конечно, в ночное время активность пересечения границы несколько замедлилась, однако транспортные средства и люди пересекают госграницу. Пока никаких особых изменений нет", - добавил он.

Любаевас сообщил, что в пятницу с литовской стороны будут продолжены попытки контакта с коллегами из Беларуси, чтобы получить более подробную информацию после заявлений президента страны Лукашенко о закрытии Беларусью границ с Западом, в первую очередь с Литвой и Польшей.

По словам командующего СОГГ, ни пограничники соседней Польши, ни руководители погранслужбы Беларуси регионального уровня никакой информации о новом режиме на границе в четверг вечером не получили.

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Между тем, президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас заявил, что сотрудники погранслужбы Беларуси вот уже пару дней тщательно проверяют автомобили, пересекающие границу с Литвой, просвечивают грузы рентгеновским аппаратом.

"Рентген на границе есть уже давно, но проверяли им редко (...), а сейчас почти все проезжающие машины. За час не больше десяти машин только проверяют", - сказал глава ассоциации Linava.

Аустинскас утверждает, что транспортники не получили никаких сигналов о каких-то изменениях на границе. Движение через границу сейчас сильно замедлилось, но не остановилось.

Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне заявил о направлении "половины армии" на усиление охраны границы на западном направлении.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц. Как я уже говорил - пол-армии поставить под ружье, и закрыть государственную границу с Западом, прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной", - сказал Лукашенко в четверг на женском форуме.

армия (8496) Беларусь (7898) Литва (2470) Лукашенко Александр (3613) Линкявичюс Линас (214)


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Топ комментарии
+10
Бульбофюрер еще и не такое пойдет что бы сохранить власть...
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18.09.2020 09:46
+4
Половину армии "снял"с улиц... А что,собственно говоря,армия делает на улицах городов РБ,почему воинские подразделения не находятся в местах своих постоянных дислокаций?Боишься,лукавый,ссыш! Собственный народ врагом своим заклятым считаешь,слякоть паршивая и трусливая.Армией задницу свою паскудную прикрываешь.Смотри,падла,чтобы эта же армия не наддала тебе,сволочи,пинка под нее,любимую.
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18.09.2020 11:02
+3
старческий маразм + страх потерять власть + страх быть оттянутым от кормушки - всегда ведут к беде..... Такое происходило со всеми нашими президентами к сожалению...
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18.09.2020 09:51
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Бульбофюрер еще и не такое пойдет что бы сохранить власть...
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18.09.2020 09:46 Ответить
Потрібно збільшувати граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. військовослужбовців і формувати нові бригади на Західній Україні, для ведення війни з путіним на території Білорусі.
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18.09.2020 10:26 Ответить
Не переживай. Як би не сталося, що Лукашенко ініціативу проявить...
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18.09.2020 10:58 Ответить
Якщо Лукашенко приєднається до путіна в війні проти України, ми все одно будемо змушені збільшувати чисельність ЗСУ до 600 тис. осіб. Тому краще працювати на випередження, це зекономить час, гроші і людські життя!
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18.09.2020 11:00 Ответить
Що таке мобрезерв знаєте ?
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18.09.2020 11:08 Ответить
старческий маразм + страх потерять власть + страх быть оттянутым от кормушки - всегда ведут к беде..... Такое происходило со всеми нашими президентами к сожалению...
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18.09.2020 09:51 Ответить
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс озабочен
Глава МВД Литвы Рита Тамашунене заявила
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18.09.2020 09:59 Ответить
Боярский рос не на боярке, . Со стекломоем не дружил, . Артистом был довольно ярким. . Вакциной врач его сразил. https://uploads.disquscdn.com/images/478e8d4adb98970fa720537fa53b6cd800168f696b14ed4e6e3e3920b8094eb6.png https://uploads.disquscdn.com/images/03a2aba5f3bff62341d689af07780bc1bbde9c87b2926c91e1d6ca618b40a72c.jpg

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18.09.2020 10:00 Ответить
Jesli na furi,tak segodnaia nas premjer skazal,budet togda anologicni otvet i Polsi takze.No poka vsio kak bylo
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18.09.2020 13:16 Ответить
ну оце все шо він може . козел
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18.09.2020 10:17 Ответить
А чому б і ні стопами Сталіна, типа нападе Лукашенко а фюрер Путін влізе в Прибалктику як миротворець і влізе років на 60, Захід включить задній привод і буде стурбований, які і США будуть теж стурбована і потирати долоні бо РФ знищить і себе і конкурнтний для США Захід. Тобто, ми зараз стоїмо на границі грандіозного шухера.
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18.09.2020 10:23 Ответить
Vriatli tak budet.Tut mnogo armiji uze zdes v tom cysle amerikansi Daze Patriot sistemami pribyli zdes,tanki Abrams,Leopard i drugoje ja daze necytaju.Ne tak vsio prosto napast tut uze mocnaja armija sobralas po nemnozku
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18.09.2020 10:42 Ответить
Ніхто не вірив, що Гітлер окупує найозброєнішу армію Чехословиччини, що окупує Францію, яка теж мала добру армію, туж таки Польщу у якої було купа договорів. А як бачимо це сталось. Тут переможе той у кого є рішучість еліт захищати рідну землю ризикуючі власним життям, а коли вам день і ніч триндять медіа, мовляв територія це не головне, а головне економіка і глобалізація, мовляв є контрактна армія вона буде віддавати життя за вас, а вам не потрібно навіть злазити з диванів, а потрібно працювати в нормальному режимі в офісі, і зброї вам не дадуть, то буде все як сталось з Кримом. Замість того щоб командири відрили окопи і ціною життя захистили свої військові частини і зброю , вони її тупо відали ворогу, тому що вже були морально деморалізовані русскім міром, вони смотрєлі в глаза і пєрєсталі стрелять, а еліти вкакались за свою власніть в РФ. І тепер тим елітам на 1,5 мільйони біженців начхати. Вони як блок Лехайн їздять до Москви за методичками, Медведчук гріє пузо в окупованому Криму, а Кравчук воду мріє відати окупантам. Зелені навіть вичеркнули стартегічний канал з таких що не підлягає приватизації. Тобто Україна отримала і ганьбу і війну. А винуватих немає.
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18.09.2020 12:07 Ответить
Tak nasi konecno budet vojevat,tem boleje u nix opyt bojevux deistviji afganistane ili Irake,tak skazat imejut opit vojni,eto profesionalnaja armija xoroso podgotovlena i xoroso voruzena .U nas po zakonu soldat neimejet pravo nevojevat ili zdatsia v plen,nikto emu eto nemozet prikazat nevojevat daze prezident.Amerikansi te sto zdes ili nemci toze budut vojevat daze nesomnevajtes oni dlia etogo i zdes u nas.Uvidem konecno no tut soldat i texniki novejsej jest ocen mnogo.Texnika vojne toze mnogo sto znacyt
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18.09.2020 12:26 Ответить
А вони союзні держави. Там купа договорів. Нема що пред*явити ...
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18.09.2020 11:00 Ответить
Из луки скоро получиться что-то вроде денеер.
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18.09.2020 10:33 Ответить
Если в Европе чувство глубокой озабоченности, то у постсовков должно быть "чувство глубокого удовлетворения"
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18.09.2020 10:34 Ответить
Какая нафик у них армия.Сброд состоящий из людей в погонах,разучившихся стрелять.Совковая составляющая 100 процентов помноженная на толстопузость и неадекватность пьяниц командиров.
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18.09.2020 10:41 Ответить
Половину армии "снял"с улиц... А что,собственно говоря,армия делает на улицах городов РБ,почему воинские подразделения не находятся в местах своих постоянных дислокаций?Боишься,лукавый,ссыш! Собственный народ врагом своим заклятым считаешь,слякоть паршивая и трусливая.Армией задницу свою паскудную прикрываешь.Смотри,падла,чтобы эта же армия не наддала тебе,сволочи,пинка под нее,любимую.
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18.09.2020 11:02 Ответить
Лукашенко заявил, что усиливает границу с Украиной, а с Западом закрывает. Одновременно 17 стран ОБСЕ запустили "Московский механизм" по ситуации в Беларуси.
Усатый таракан фальсифицировал выборы, пытал, стрелял, выгонял из страны людей, но напасть на Беларусь хотят "бендеры" и "американофошизды".
Впрочем, кто платит, тот и заказывает музыку, а заказчик известен всему миру.
Посыпется заказчик - исчезнут и другие нанодиктаторы !
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18.09.2020 11:05 Ответить
Згідний з тими хто вважає що Україна,( не українська влада тут усе ясно).....України повинна діяти на випередження тої ситуації яка втілюється кремлівською ордою, а власне введення військ на кордони Білорусії. Недарма хунта лукашеска будувала дороги та інфраструктури на кордоні з Україною.
А у цей час говнокомандувач згортає ракетні програми в Україні, скорочує чисельність ВСУ, зменшує асигнування армії.
Оманський зашквар це відправна крапка контрреволюції в Україні.
Зе(студент) не ДЛБ -Зе ворог (як і Янукович), який діє за нотатками ОРДИ (по суті в Україні виконує обов"язки президента засланий козачок )!!!!!!!!
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18.09.2020 11:52 Ответить
 
 