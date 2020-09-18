Рада должна изменить закон о НАБУ как можно скорее, - представитель Еврокомиссии Стано
Европейский Союз призывает Верховную Раду привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины в соответствие с Конституцией и напоминает, что независимость бюро - условие безвиза и макрофинансовой помощи.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.
"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее", - подчеркнул Стано.
В Евросоюзе отмечают важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы.
"Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", - подытожил Стано.
Напомним, в конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. При этом в КСУ заявили, что такое решение не означает, что Сытник уволен. Сам Сытник заявил, что такое решение не удивило его, так как оно постоянно лоббировалось. По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, для урегулирования вопроса с назначением Сытника необходимо внести изменения в Конституцию или закон о НАБУ.
16 сентября Большая палата Конституционного суда Украины признала не соответствующими Конституции ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".
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И деньги свои заберите нафиг, мы ж не попрошайки и не госторбайтеры, так бедь голый бородька сказал
Зачем зебилам жить, как люди... Не жили, не стоит и начинать.
- с НБУ ЗЕ кинул МВФ
- с САП ЗЕ кинул ЕС
... мы здесь...
- конец безвизу и евроассоциации
- конец гривне
- конец поддержке ЕС и США
- привет тайоженный союз
опущено-обиженные скулящие терпилы
Слуга народа, ОПЗЖ Медведчука и группа Коломойского утвердили членов комиссии по отбору главы САП. Под угрозой безвизовый режим с ЕС и деньги МВФ…
Партия Владимира Зеленского при помощи голосов ОПЗЖ и группы За майбутнє утвердила семерых членов конкурсной комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Функция этого ведомства - процессуально сопровождать антикоррупционные дела НАБУ. Теперь, с учетом интересов олигархов и российского лобби, власть сможет поставить лояльного себе человека.
Зачем президентская фракция поставила под удар поддержку международных партнеров и почему требования Запада большинство «слуг» назвали шантажом, - об этом рассказывает http://www.liga.net/ LIGA.net .
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Рада с третьей попытки смогла утвердить своих представителей в конкурсной комиссии по отбору руководства САП. 3 сентября не хватило пяти голосов, чтобы принять решение. При том, что во фракции Слуга народа зеленую кнопку нажали только 176 нардепов. На помощь пришла ОПЗЖ, однако усилий Виктора Медведчука и компании не хватило.
СПРАВКА. Осенью текущего года заканчивался срок полномочий Назара Холодницкого на должности руководителя САП - органа, который процессуально ведет дела Национального антикоррупционного бюро по топ-коррупционерам. «Наследника» Холодницкого должна избрать конкурсная комиссия из 11 человек. Четырех делегирует совет прокуроров (это уже сделано), семерых - парламент.
Недостающие голоса Слуга народа нашла в группе За майбутнє, которую связывают с Игорем Коломойским: профильный комитет изменил конфигурацию кандидатов и включил в перечень двух представителей группы За майбутнє. Троих подала президентская фракция, еще по одному - ОПЗЖ и лояльная Банковой группа Довіра. И на этот раз - с третьей попытки - неформальное новое большинство делегировало своих представителей в конкурсную комиссию - 239 голосов «за». При этом Слуга народа отдала лишь 172 из 247 голосов. Более 70 депутатов не решились голосовать.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Перед голосованием западные партнеры дали четко понять власти: непрозрачный конкурс в САП может стоить Украине сотрудничества с МВФ и ЕС. В частности, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявила, что Украина ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейший транш в размере 1,5 млрд евро. По ее мнению, правительство Украины спешно продвигает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП.
По мнению Центра противодействия коррупции, у избранных кандидатов нет опыта в антикоррупционной сфере, также нет безупречной деловой репутации. Пятеро из семи кандидатов ранее уже были провалены во время голосования парламента. Глава правления ЦПК Виталий Шабунин считает, что сегодняшний сценарий реализован с подачи Офиса президента.
«Зеленский сознательно толкает страну на сотрудничество с пророссийскими силами и разрыв отношений с Западом. Сегодняшнее решение парламента создало в Раде новую пророссийскую коалицию», - считает он.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5.html «Чтобы спасти страну, надо сносить Зеленского» - Шабунин
Зеленский сознательно толкает страну на сотрудничество с пророссийскими силами и разрыв отношений с Западом
Глава фракции СН Давид Арахамия уверяет, что никаких договоренностей с ОПЗЖ и За майбутнє нет.
«Мы ничего не делали и не искали специально голоса», - отметил он в комментарии изданию. При этом вышеупомянутые слова депутата Европарламента он назвал «слухами» и сказал, что будет реагировать «только на письма». «Я вам напоминаю, что у нас есть ассоциация с ЕС - там сотни, а то и тысячи документов, которые ратифицированы. Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры, мы это поддерживаем и будем это соблюдать», - сообщил нардеп журналистам.
Нардеп от СН Андрей Мотовиловец, поддержавший кандидатов в комиссию, сообщил, что при голосовании смотрел только на людей, поданных СН. А на других - нет.
«Наши кандидаты нормальные и профессиональные. Я голосовал именно за них», - объяснил он.
Еще один из голосовавших «за» нардеп от СН Роман Грищук не увидел претензий к избранным кандидатам.
«Как называется, когда тебе говорят: «Если вы проголосуете, то мы отменим безвиз»? Это шантаж или давление? Все говорят, что проголосовали вместе с ОПЗЖ. А после этого мы вместе с Евросолидарностью проголосовали закон о разведке. Поэтому не нужно вытягивать одну конкретную ситуацию», - заявил нардеп во время видеотрансляции в Facebook, отвечая на вопрос корреспондентаиздания.
Нардеп от группы За майбутнє Антон Яценко тоже отрицает наличие договоренностей с властью. «Мы ничего не делим», - заявил он. По мнению Яценко, «на людей надевают ярлыки добропорядочности», а Украина «не должна находится под внешним управлением».
Собеседник в руководстве СН и вовсе уверяет: это Запад заставил власть так голосовать.
«Все нарушилось с самого начала. Венедиктова дала через совет прокуроров четырех американцев. Если бы она подала двоих американцев и двух наших, тогда все было бы по-другому и не было бы никакого скандала», - объясняет он.
Отсутствие кандидатов от Голоса объясняют так: «У них и так уже «соросят» хватает в комиссии».
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Решение по САП делает комиссию полностью зависимой от офиса Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова, считает нардеп от Голоса и первый замглавы антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин.
«Такая комиссия отберет политически зависимого руководителя САП, который будет блокировать любые расследования против большинства или его доноров. В этом случае существует большой шанс потерять безвиз. Это вопрос нацбезопасности», - цитирует нардепа пресс-служба партии.
Согласен с ним и нардеп Гео Лерос, недавно исключенный из фракции СН.
«Это даст возможность контролировать НАБУ. В том числе, чтобы не расследовались дела против Офиса президента», - заявил он.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BB%D1%83.html Зеленский сегодня стал украинским Лукашенко - нардеп
Такая комиссия отберет политически зависимого руководителя САП, который будет блокировать любые расследования против большинства или его доноров. В этом случае существует большой шанс потерять безвиз. Это вопрос нацбезопасности
Член правоохранительного комитета от СН, пожелавший остаться неназванным, заверяет, что «если следующий руководитель САП будет соответствовать требованиям добропорядочности и профессионализма», то «к нам не будет вопросов со стороны международных партнеров».
Вечером на решение Рады отреагировал Офис президента.
«Вынуждены напомнить, что первого руководителя САП (речь о Холодницком, - ред.) в свое время «поймало» НАБУ, зафиксировав в аудиоформате его высказывания, которые трактовались как несовместимые с занимаемой должностью. При этом первый руководитель САП прошел через соответствующие процедуры конкурсного отбора на административную должность, что приветствовалось тогда всеми наблюдателями», - сказано в заявлении. По мнению ОП, «даже жесткий конкурсный отбор не гарантирует автоматически должностной чистоты и незаангажированности».
В свою очередь США и Европейский Союз «приняли к сведению» решение парламента.
«Комиссия должна начать прозрачный процесс, в основе которого - добропорядочность и заслуги кандидатов. От этого будет зависеть наша дальнейшая поддержка», - сказано в заявлении посольства США в Украине.
"Європейські партнери" нав'язують позицію що закони і рішення судів України не важливі, головне щоб на посаді залишився особисто Ситник.
Але винен чомусь Зеленський. Дивно.
Тобто, нам нав*язують недіючу систему. Навіть можна сказати - злочинну.
Але нам треба "шашєчкі" чи "іхати"?
.
Это круто, смешно, слезы сами текут,
Когда смотришь ты выпуск «Квартала».
Там со сцены ребята политиков жгут,
Много раз кричал ты им «Браво!».
.
Перепутав сценарий с реальным бытьем,
Говоришь - «Ведь они всех умнее!».
Так давайте мы ЗЕ главой изберем,
По приколу и жить веселее!
.
По приколу, мой друг, по приколу…
.
Сценария в реале нет для ЗЕбородько,
Впустую не помашешь булавой.
Здесь надо думать грамотно и четко,
Причем своей, а не чужою головой.
.
А клоун лишь пиариться умеет,
В политике не шарит ни шиша.
Мають сидіти в одній в'язниці.
Петя - на загальному режимі.
ЗЕ - у карцері.
Твоєму кошерному винаймачу вже нічого не допоможе.
Заспокойся.
До влади прийдуть не піджидки, а Українці-Фронтовики.
І все буде добре...
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Муля Слобожанска
@MullyaMia
·https://twitter.com/MullyaMia/status/1306654856124551169 13 ч
Зачем Зеленскому союз с Москвой?Зачем назначать подонков?Зачем отдавать два кресла в комиссии Коломойскому? Почему не назначить честных людей? Риторические вопросы. Потому что на всех уровнях идет уничтожение институтов борьбы с коррупцией. Зачем их уничтожают?
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Муля Слобожанска
@MullyaMia
·https://twitter.com/MullyaMia/status/1306652937301655552 13 ч
Шуклинов Главный вывод этого года: спецслужбы России, с помощью своих политических марионеток и коррупции, захватили судебную власть в Украине. Через пару лет будем читать истории, как они "тонко сработали" и как "украинцы даже не поняли", что случилось.
https://twitter.com/BorisenkoBoris
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DvLR7ZyEZ5g&feature=emb_logo
Єрмак-президент України з подачі ФСБ Вiн реальний прз країни Сталося це з подачі ФСБ Росії після утаємничого візиту ЗЕ до Оману на розмову з генералом рос\армії Патрушевим Ширка в ВР між слугами і опезежистами є передостаннім кроком до рос\протекторату
Тут без вариантов и без шансов на прозрение. Активные берут вопросы в свои руки либо тонут в болоте
Наробив цих безвзів - тепер єврогеї бубочкам спокійно красти не дають
Імпічмувати хто буде, бо, переважно, верещать про зраду тіки прахофіли?
Судячи з вашої логіки - папєрєдніки й "охрестили" корупціонєра на "боротьбу з корупцією", таким чином зробивши НАБУ "кишеньковим", бо тримали одного з главантікорупціонерів "за фаберже" його "справами скорботними"!