Рада должна изменить закон о НАБУ как можно скорее, - представитель Еврокомиссии Стано

Европейский Союз призывает Верховную Раду привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины в соответствие с Конституцией и напоминает, что независимость бюро - условие безвиза и макрофинансовой помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "DW", об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.

"Мы приняли во внимание решение Конституционного суда по НАБУ. Последствия этих решений надо будет оценить. ЕС призывает украинский парламент изменить соответствующее законодательство и привести его в соответствие с Конституцией как можно скорее", - подчеркнул Стано.

В Евросоюзе отмечают важность ясного юридического статуса НАБУ и одновременного обеспечения сохранения его независимости и эффективной работы.

"Независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры являются ключевыми условиями визовой либерализации ЕС и макрофинансовой помощи", - подытожил Стано.

Напомним, в конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. При этом в КСУ заявили, что такое решение не означает, что Сытник уволен. Сам Сытник заявил, что такое решение не удивило его, так как оно постоянно лоббировалось. По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, для урегулирования вопроса с назначением Сытника необходимо внести изменения в Конституцию или закон о НАБУ.

16 сентября Большая палата Конституционного суда Украины признала не соответствующими Конституции ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

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