COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 349, Одесчина - 322 и Тернопольщина - 311
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 18 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 349 человека, что является наибольшим числом заболевших не только в области, но и во всей Украине.
Общее количество инфицированных составляет 14 264 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 291 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4 102 пациента.
По состоянию на 18 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 9 871 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Тернопольская области.
Так, на Одесчине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 322 человек. Общее количество инфицированных - 10 924. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 158 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 2 424 пациента. Количество активных больных на Одесчине - 8 342.
В Тернопольщине коронавирусом заболели 311 человек. Общее количество инфицированных составляет 10 705 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 128 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 4 663 пациент. Количество активных больных на Тернопольшине составляет 5 914 человека.
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Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану,ДУРНЯ..
ТОМУ ЩО.
немає сил та коштів вести "правовий режим воєнного стану"..
і змісту особливого вже немає...