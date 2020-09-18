COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 349, Одесчина - 322 и Тернопольщина - 311

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 18 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 349 человека, что является наибольшим числом заболевших не только в области, но и во всей Украине.

Общее количество инфицированных составляет 14 264 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 291 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4 102 пациента.

По состоянию на 18 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 9 871 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Тернопольская области.

Так, на Одесчине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 322 человек. Общее количество инфицированных - 10 924. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 158 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 2 424 пациента. Количество активных больных на Одесчине - 8 342.

В Тернопольщине коронавирусом заболели 311 человек. Общее количество инфицированных составляет 10 705 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 128 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 4 663 пациент. Количество активных больных на Тернопольшине составляет 5 914 человека.