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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 349, Одесчина - 322 и Тернопольщина - 311

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 349, Одесчина - 322 и Тернопольщина - 311

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Одесской и Тернопольской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 18 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 349 человека, что является наибольшим числом заболевших не только в области, но и во всей Украине.

Общее количество инфицированных составляет 14 264 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 291 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4 102 пациента.

По состоянию на 18 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 9 871 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Одесская и Тернопольская области.

Так, на Одесчине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 322 человек. Общее количество инфицированных - 10 924. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 158 человека, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 2 424 пациента. Количество активных больных на Одесчине - 8 342.

В Тернопольщине коронавирусом заболели 311 человек. Общее количество инфицированных составляет 10 705 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 128 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 4 663 пациент. Количество активных больных на Тернопольшине составляет 5 914 человека.

карантин (16729) Одесская область (3580) статистика (2310) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (729)


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Нада больше дней города и больше празников всяко разных, ведь как пели отпетые мошенки: "всяка разна эта низаразна "
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18.09.2020 10:05 Ответить
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
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18.09.2020 10:23 Ответить
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ДУРНЯ..
ТОМУ ЩО.
немає сил та коштів вести "правовий режим воєнного стану"..
і змісту особливого вже немає...
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18.09.2020 13:00 Ответить
А на днях еще попы паству будут собирать на чествование Рождества Пресвятой Богородицы и Воздвижения. Как же без этого? Свечки, пожертвования,-это святое!
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18.09.2020 10:28 Ответить
Гепа свою награду, как колаборант ковида, уже получил...
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18.09.2020 10:16 Ответить
то скорее всего смахивает на пиар, как у бабы Юли
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18.09.2020 10:32 Ответить
 
 