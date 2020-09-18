Киев и 18 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. В восьми регионах больницы заполнены более, чем на 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 18 сентября Киев и 18 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами со подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Волынской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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