Киев и 18 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. В восьми регионах больницы заполнены более, чем на 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 18 сентября Киев и 18 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Загруженность коек в больницах первой волны пациентами со подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Волынской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Після відповіді на ці два питання буде видно реальну картину захворювання. Без цього ваші твердження ні про що.
Хоча я вже зарікався із тролями спілкуватись, проте тобі от написав.
Та й Петро не при владі ось вже півтора роки, а він тобі й досі у штанці гадить)))
А щодо закриття лікарень - https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8E-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE/a-53437780 ось матеріал . Якби не зупинили реформу супрунши закрилося б більше ніж 300 провільних лікарень.
Де ви?