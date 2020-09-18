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Новости Коронавирус и карантин
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Киев и 18 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. В восьми регионах больницы заполнены более, чем на 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Киев и 18 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. В восьми регионах больницы заполнены более, чем на 50%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 18 сентября Киев и 18 областей Украины не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами со подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киевской, Луганской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Волынской, Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Киев и 18 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. В восьми регионах больницы заполнены более, чем на 50%, - Минздрав 01
Киев и 18 областей не отвечают требованиям для смягчения карантина. В восьми регионах больницы заполнены более, чем на 50%, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ух какие две корабельные сосны на фото к новости
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18.09.2020 10:09
+2
Баби да, баби да.
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18.09.2020 10:15
+1
Шото кудись подівались самі голосисті: «Ви всьо врьоті! Короновірус прідумал Біл Гейтс, чтоп чіпіровать чєловєчєство !»
Де ви?
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18.09.2020 10:22
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В сраку така статистика. У Львівську обласну, наприклад, не госпіталізують поки не заплатиш, як би не задихався, залишишся вдома.
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18.09.2020 10:08 Ответить
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
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18.09.2020 10:22 Ответить
У м.Васильків інфекційне відділення вже заповнене.
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18.09.2020 10:08 Ответить
На скільки хворих воно разраховано? Який регіон по кількості населення обслуговує?
Після відповіді на ці два питання буде видно реальну картину захворювання. Без цього ваші твердження ні про що.
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18.09.2020 10:46 Ответить
Реальна картина в тому, що у інфекційному лежать лише ті, хто у важкому стані. А легші хворі (навіть з пневмонією) перебувають вдома.
Хоча я вже зарікався із тролями спілкуватись, проте тобі от написав.
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18.09.2020 11:55 Ответить
Зрозуміло. На питання мої у Вас відповіді немає. Тобто я можу казати, що інфекційне відділення у м.Васильків, яке може вміщувати 30 хворих, заповнене на 100 відсотків. Так?
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18.09.2020 12:03 Ответить
Тобі мій дозвіл потрібен? Тоді дозволяю. Всім дуже важливо те, що ти будеш казати)
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18.09.2020 12:20 Ответить
Дякую. Тобто я можу зробити виводи, що власне нічого страшного немає. Просто результат потужної медичної рехворми від Петра з Супруншою, які скоротили лікарень та койкомісць. А то людей в оману вводите та лякаєте.
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18.09.2020 12:38 Ответить
Що ти мелеш?)) Кількість місць яка була у 2010, така й лишилась у 2020. Тільки от при Супрун капремонт зробили та амбулаторії нові по селам збудували.
Та й Петро не при владі ось вже півтора роки, а він тобі й досі у штанці гадить)))
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18.09.2020 12:41 Ответить
Які Ви праві. Вже півтора року його немає, а наслідкі його справ нам досі гикаються.
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18.09.2020 12:43 Ответить
Які?) Міфічні закриття лікарень?)) Трололо,бери іншу методичку, лікарні не закривали і не збирались)
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18.09.2020 12:45 Ответить
Це такий стьоб. Бо Ви не надали чисельність койкомісць у інфекційному відділенні м.Васильків.
А щодо закриття лікарень - https://www.dw.com/uk/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D1%89%D0%BE-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B7-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%8E-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE/a-53437780 ось матеріал . Якби не зупинили реформу супрунши закрилося б більше ніж 300 провільних лікарень.
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18.09.2020 13:02 Ответить
Це думка журналіста на тему:"а що було б якби". Надай інформацію по закритим лікарням.
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18.09.2020 13:16 Ответить
І хотів би запитати- які ж лікарні закрились внаслідок медреформи Супрун? Де скоротили кількість місць?
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18.09.2020 12:44 Ответить
Ух какие две корабельные сосны на фото к новости
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18.09.2020 10:09 Ответить
Баби да, баби да.
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18.09.2020 10:15 Ответить
Чим далі, тим гірше. Зустрічайте жопу.
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18.09.2020 10:14 Ответить
Шото кудись подівались самі голосисті: «Ви всьо врьоті! Короновірус прідумал Біл Гейтс, чтоп чіпіровать чєловєчєство !»
Де ви?
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18.09.2020 10:22 Ответить
 
 