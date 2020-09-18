Украина пригласила Литву и Польшу к сотрудничеству в рамках платформы по деоккупации Крыма

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы встретятся в Киеве в рамках формата Люблинского треугольника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

17 сентября состоялась первая встреча (в формате видеоконференции) национальных координаторов Люблинского треугольника, созданного министрами иностранных дел Украины, Польши и Литвы в июле этого года. Координаторами этого трехстороннего механизма сотрудничества определены заместители глав внешнеполитических ведомств Василий Боднар (Украина), Марцин Пшидач (Польша) и Далюс Чекуолис (Литва).

Как сообщили в ведомстве, стороны обсудили подготовку следующей встречи глав МИД Люблинского треугольника, которая по инициативе министра Дмитрия Кулебы должна состояться в Киеве.

"Национальные координаторы определили основные направления деятельности Люблинского треугольника и согласились обеспечивать постоянное взаимодействие формата на различных рабочих уровнях. В ходе встречи согласовали основные принципы деятельности Люблинского треугольника и наметили планы взаимодействия на ближайшую перспективу.

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Одной из основных задач должна стать координация действий трех государств по эффективному противодействию актуальным вызовам и угрозам нашей общей безопасности. Среди приоритетных тем в сотрудничестве - совместное противодействие гибридным угрозам со стороны России, в частности в борьбе с дезинформацией. Отдельно отметили важность сохранения тесного сотрудничества в рамках международных организаций", - сказано в сообщении.

"Нас объединяют не только общие ценности и интересы, но и общая ответственность за будущее наших стран и региона, в котором мы живем и который в течение последних лет находится в центре событий глобальной политики", - отметил Василий Боднар.

Заместители министров договорились также начать трехсторонние тематические консультации на уровне директоров департаментов МИД трех стран.

Важное внимание консультаций координаторы уделили ситуации в Беларуси и других странах региона.

Отмечается, что Боднар выразил благодарность партнерам за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и поддержку в противодействии российской агрессии. Он также проинформировал своих коллег об основных целях Крымской платформы и пригласил Польшу и Литву к активному сотрудничеству в рамках платформы, целью которой является деоккупация Крыма.