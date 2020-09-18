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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина пригласила Литву и Польшу к сотрудничеству в рамках платформы по деоккупации Крыма

Украина пригласила Литву и Польшу к сотрудничеству в рамках платформы по деоккупации Крыма

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы встретятся в Киеве в рамках формата Люблинского треугольника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

17 сентября состоялась первая встреча (в формате видеоконференции) национальных координаторов Люблинского треугольника, созданного министрами иностранных дел Украины, Польши и Литвы в июле этого года. Координаторами этого трехстороннего механизма сотрудничества определены заместители глав внешнеполитических ведомств Василий Боднар (Украина), Марцин Пшидач (Польша) и Далюс Чекуолис (Литва).

Как сообщили в ведомстве, стороны обсудили подготовку следующей встречи глав МИД Люблинского треугольника, которая по инициативе министра Дмитрия Кулебы должна состояться в Киеве.

"Национальные координаторы определили основные направления деятельности Люблинского треугольника и согласились обеспечивать постоянное взаимодействие формата на различных рабочих уровнях. В ходе встречи согласовали основные принципы деятельности Люблинского треугольника и наметили планы взаимодействия на ближайшую перспективу.

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Одной из основных задач должна стать координация действий трех государств по эффективному противодействию актуальным вызовам и угрозам нашей общей безопасности. Среди приоритетных тем в сотрудничестве - совместное противодействие гибридным угрозам со стороны России, в частности в борьбе с дезинформацией. Отдельно отметили важность сохранения тесного сотрудничества в рамках международных организаций", - сказано в сообщении.

"Нас объединяют не только общие ценности и интересы, но и общая ответственность за будущее наших стран и региона, в котором мы живем и который в течение последних лет находится в центре событий глобальной политики", - отметил Василий Боднар.

Заместители министров договорились также начать трехсторонние тематические консультации на уровне директоров департаментов МИД трех стран.

Важное внимание консультаций координаторы уделили ситуации в Беларуси и других странах региона.

Отмечается, что Боднар выразил благодарность партнерам за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и поддержку в противодействии российской агрессии. Он также проинформировал своих коллег об основных целях Крымской платформы и пригласил Польшу и Литву к активному сотрудничеству в рамках платформы, целью которой является деоккупация Крыма.

Боднар Василий (162) Крым (26404) Литва (2470) МИД (6965) Польша (8424) Люблинский треугольник (20)


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Для того щоб Литва і Польща допомагали Україні звільнити Крим, Україна має приєднатись до санкцій проти Лукашенка!
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18.09.2020 10:28 Ответить
Все это бла-бла-бла не имеет смысл без конкретных дел. И пусть возьмут к себе Пенчука еще. Такой охринительный ялтинский стратег и филантроп пропадает...
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18.09.2020 10:29 Ответить
В любом случае, даже если эта встреча имеет символический смысл, это все равно правильное и актуальное мероприятие. Интересно в случае освобождения Крыма, Польша и Литва готовы применить силы украино-литовско-польской бригады. А то она засиделась на полигонах
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18.09.2020 10:51 Ответить
И Крым, и Донбасс - эти вопросы можно разрешить только путем жёстких санкций против мордора. Не адресные, как сейчас, а санкции против государства. Рейган, который первым открыто назвал в 83-м СССР "империей зла", подсказал бы, как это делается, всего 5 лет хватило
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18.09.2020 10:52 Ответить
Это дейсвие на будущее создание Балто-Черноморской косы. А пока эти потуги на растоянии от линии соприкосновения так и останутся добрыми намерениями. Вся эта Могучая кучка должна помагать НАТО с полётами Б 52 и прочими действиями упреждающими лаптей на опрометчивые действия. Потому как последние облёты Б 52 - это серьёзная заявка на действия в этом регионе, и потому всем остальным слабонервным там крутиться под ногами нехрен.
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18.09.2020 12:47 Ответить
 
 