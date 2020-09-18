За сутки в Киеве 291 случай COVID-19, среди заболевших четырехдневный младенец, умерли 8 человек, - Кличко
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 18 740.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки в Киеве выявили 291 больного коронавирусом. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 740", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет, 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, а также 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет. Заболели также 9 медиков.
В больницы столицы попали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровел за минувшие сутки 141 человек. Всего коронавирус побороли 5742 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 61, в Днепровском районе - 40, а также 39 случаев в Дарницком районе.
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