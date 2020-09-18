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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 291 случай COVID-19, среди заболевших четырехдневный младенец, умерли 8 человек, - Кличко

За сутки в Киеве 291 случай COVID-19, среди заболевших четырехдневный младенец, умерли 8 человек, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 18 740.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Киеве выявили 291 больного коронавирусом. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 740", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет, 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, а также 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы попали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 141 человек. Всего коронавирус побороли 5742 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 61, в Днепровском районе - 40, а также 39 случаев в Дарницком районе.

Также читайте: За сутки в Киеве выявили 379 случаев коронавируса, 5 человек умерли, - Кличко

Автор: 

дети (6506) карантин (16729) Киев (25565) Кличко Виталий (4643) младенец (35) новорожденные (72) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
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18.09.2020 10:27 Ответить
А Кернес дурак про це й не здогадувався! И как он умудрялся Харьковом керувать...
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18.09.2020 10:32 Ответить
За чий рахунок буде цей атракціон небаченої щедрості? Крім того я можу навіть теоретично припустити, якщо зробити цей Ваш ПЛР тест, то є ймовірність, що він може показати що 50% населення інфіковано ковід. Бо саме така в нього похибка 30% в бік що ковід є, коли його немає і 20% що ковіду немає коли він є. Що в такому випадку будемо далі робить? Хото власне Вас буде возити, продукти Вам доставляти та інше?
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18.09.2020 10:41 Ответить
Крім первинних ПЛР тестів є й повторні ПЛР тесті й інші тести. Якщо ПЛР тест дає позитивний результат, людина здає додаткові тести й аналізи і лікарі визначають чи дійсно є коронавірус, чи це похибка ПЛР тестування!
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18.09.2020 10:55 Ответить
ПЛР тест https://medikom.ua/ru/test-na-covid-19-dlya-poezdok-za-granicu-kiev/ коштує 1920грн Ви пропонуєте його зробити двічи. Неважко підрахувати скільки це буде коштувати. 1920х2 = 3840 грн. Добре. Виклали гроші, зробили тест. У Вас припустимо немає ковід. Далі Ви пішли приміром до маркету. Де гарантія, що під час Вашого походу ви не заразилися ковідом? Робити тести кожного разу після виходу з дому? Бо маски, як відомо, може і знижують ризик інфікування (правда і це ще спірне питання), але не виключають його повністю. Ось я і питаю - чиїм коштом робити це все, що Ви запропонували. Власне Ви готові це профінансувати в рамках країни?
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18.09.2020 11:03 Ответить
Крім того зверніть увагу на цю картинку
За добу в Києві 291 випадок COVID-19, серед захворілих чотириденне немовля, померло 8 осіб, - Кличко - Цензор.НЕТ 2252

Зверніть увагу на кількість померлих за перше півріччя було в 2019 році та скільки в 2020 році. Я питаю - де видно результати дії пандемії та страшного смертельного віруса?
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18.09.2020 11:15 Ответить
Якщо половина або навіть весь екіпаж океанського лайнеру опиниться за бортом, то по осадці лайнеру цього не помітиш. Але це не означає, що проблеми нема.
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18.09.2020 18:39 Ответить
Вольному - воля, умному - карантин, быдлу - закон Дарвина про естественный отбор под контролем Министерства здравохоронения Украины...
И если у вас еще есть под матрасом пара лимонов евро то клиника Шарите готова обеспечить вам спа-отдых под капельницей в комфортной искусственной коме.
П.С. В клинике Шарите украинские информационные телеканалы не работают - все для комфорта за ваши деньги...
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18.09.2020 10:30 Ответить
За Ваши деньги медицина вам найдет любую болезнь и возможно вылечит ее. А может оказаться бессильной опять же за Ваши деньги.
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18.09.2020 11:20 Ответить
 
 