За сутки в Киеве 291 случай COVID-19, среди заболевших четырехдневный младенец, умерли 8 человек, - Кличко

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 18 740.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки в Киеве выявили 291 больного коронавирусом. Восемь человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 304 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 18 740", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет, 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, а также 10 девочек от 3 месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет. Заболели также 9 медиков.

В больницы столицы попали 57 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 141 человек. Всего коронавирус побороли 5742 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 61, в Днепровском районе - 40, а также 39 случаев в Дарницком районе.

Также читайте: За сутки в Киеве выявили 379 случаев коронавируса, 5 человек умерли, - Кличко