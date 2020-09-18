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"Слуга народа" Арахамия о реакции ЕС и США на конкурсную комиссию САП: "Их волнует кто будет главой САП, а не кто его избирает"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на совместное заявление ЕС и США по поводу назначения конкурсной комиссии Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Арахамия сказал перед началом заседания Верховной Рады.

"Как я с самого начала и предполагал, их волнует, кто будет главой САП, а не кто его выбирает. Поэтому давайте будем ждать, кого выберет эта комиссия вместе с международниками, которые в достаточном количестве есть в этой комиссии, и тогда будем с вами вместе определяться, была ли это "зрада", или победа", - сказал нардеп.

По его словам, единственное требование западных партнеров, прописанное в документах - это сохранение независимости антикоррупционной инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Народ возьмет вилы и выгонит зеленых недоумков в следующем году", - агент НАБУ Шевченко

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Также на Цензор.НЕТ: Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента

Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.

Комиссия (147) США (26791) Евросоюз (17141) Арахамия Давид (989) САП (2066)


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Топ комментарии
+50
Если упыри будут выбирать - то выберут упыря. Именно так это и работает.
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18.09.2020 10:55
+49
заберите у этого идиота микрофон
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18.09.2020 10:55
+43
"Слуга народа" Арахамия о реакции ЕС и США на конкурсную комиссию САП: "Их волнует кто будет главой САП, а не кто его избирает" - Цензор.НЕТ 851
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18.09.2020 10:57
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заберите у этого идиота микрофон
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18.09.2020 10:55 Ответить
"Слуга народа" Арахамия о реакции ЕС и США на конкурсную комиссию САП: "Их волнует кто будет главой САП, а не кто его избирает" - Цензор.НЕТ 851
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18.09.2020 10:57 Ответить
Он любит только хачапури...
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18.09.2020 11:54 Ответить
Судя по всему он любит ягель.
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18.09.2020 12:03 Ответить
Знаменитые сочинские хачапури с ягелем на лопате?
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18.09.2020 12:11 Ответить
И грузинское вино то же.Причем вино любит больше.К то муже очень,очень много вина.
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18.09.2020 12:52 Ответить
Та навколо всі п....си, і лише ти д'Артаньян.
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18.09.2020 10:55 Ответить
Если упыри будут выбирать - то выберут упыря. Именно так это и работает.
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18.09.2020 10:55 Ответить
их волнует что к власти пришли идиоты ,такие как Арахмания
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18.09.2020 10:56 Ответить
ой,дурак !!!!
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18.09.2020 11:04 Ответить
Прально. Когда вас будут вешать ЕС не будет волновать кто что там визжат он даже не будет выражать озабоченость... Ну может самую малость для приличия)))
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18.09.2020 10:56 Ответить
Отправить бы это испражнение назад в Грузию ,предварительно лишив гражданства . Брешет и брешет, хуже зебилов, ей богу
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18.09.2020 10:56 Ответить
когда? конкретнее.
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18.09.2020 11:22 Ответить
В абхазский заповедник.
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18.09.2020 11:27 Ответить
Вполне возможно, что он жертва совкового эксперимента по скрещиванию шимпанзе с человеком в Абхазии
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18.09.2020 11:54 Ответить
Да, кэп!
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18.09.2020 10:57 Ответить
араха & мия. вопрос - а вы кого то нормального вообще то выбрали из вашей шоблы?
Дайте фамилию и биографию
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18.09.2020 10:57 Ответить
Давайте виберемо не компетентних і політично ангажованих і подивимося що з цього вийде. ноу хау від влади зелених.
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18.09.2020 10:58 Ответить
Идиотина, их волнует незаангажованость претендента, потому как знают, на что ваше зелёное кодло способно
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18.09.2020 10:58 Ответить
Господи, какой идиот... OMG
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18.09.2020 10:59 Ответить
Эффект Даннинга-Крюгера - зебилы не в состоянии понять, что идиот Арахамия своим тупняком дискредитирует зеленую идею=)))
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18.09.2020 11:02 Ответить
Полностью с вами согласен,только никакой зеленой идеи нет и не было в помине ,даже за три месяца до выборов ...
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18.09.2020 11:57 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 8109"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 4166
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18.09.2020 11:02 Ответить
А що може обрати зелена пліснява , лише таку саме плісняву !!)))
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18.09.2020 11:02 Ответить
Чертей Ермака. Там абсолютно без вариантов.

Пятеро из семи - его люди. И те же, которых забраковали в июле.
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18.09.2020 11:19 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 3806
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18.09.2020 11:04 Ответить
Точно. Давайте сдадимся, а потом будем смотреть: сдались мы или нет?
Потом поздно будет что-либо смотреть
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18.09.2020 11:04 Ответить
подконтрольная зеле комиссия изберет подконтрольного зеле кандидата, иначе быть не может
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18.09.2020 11:05 Ответить
Внезапно да.
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18.09.2020 11:19 Ответить
и тогда будем с вами вместе определяться

Поздно будет пить Боржоми..
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18.09.2020 11:06 Ответить
Какая им разница? Мы типо независимы
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18.09.2020 11:09 Ответить
Та звісно ж, "какая разніца" хто обирає, ото якраз корупційні ***** Єрмака виберуть достойного, фахового і чесного голову НАБУ, ми віримо, аякже.
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18.09.2020 11:11 Ответить
Не зеля давал безвиз и не вам его отменять. У вас вся власть чтоб действовать по закону.А вот для беззакония и безнаказанности вам для железобетонной гарантии нужно еще и НАБУ. От беспредела вас только набу и сдерживает. Все это понимают.
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18.09.2020 11:11 Ответить
В том-то и дело что "они" прекрасно знают, что из 7 тел на конкурс 5 ручные черти Ермака.
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18.09.2020 11:17 Ответить
давайте посмотрим что выберут - МВФ и безвиз или доллар по 100. (с) Арахамия
а выбирать будут те, кому таёжный союз ближе.
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18.09.2020 11:18 Ответить
Зеленая чурка.
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18.09.2020 11:19 Ответить
Поїхав Віслюк Оманський у Відень себе показати. "А когда встреча закончилась и Зеленский ушёл, то один из высокопоставленных чиновников сказал: https://antikor.com.ua/articles/408535-bereza_er_ist_ein_echter_komiker._realjnaja_otsenka_vizita_zelenskogo_v_avstriju Er ist ein echter Komiker.
И это реальная оценка визита Зеленского".


PS. Er ist ein echter Komiker - Він справжній комік. (переклад з нім.).
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18.09.2020 11:22 Ответить
Он вообще-то предатель, но до таких тонкостей австрийцы ещё не дошли.
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18.09.2020 11:25 Ответить
Интересно, Арахамия действительно не понимает или придуривается? "Кто выбирает" - нашим партнерам давно понятно и известно. И, как раз, это понимание и вызывает у них опасения. У них просто хватает дипломатичности (пока, хватает) не говорить открытым текстом: "Какой с дебилов может быть спрос"
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18.09.2020 11:22 Ответить
Уроды! Делают вид, что не понимают о чём говорит Запад.
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18.09.2020 11:23 Ответить
Почему зеленых не волнует кто будет избирать? Может им какая разница?
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18.09.2020 11:28 Ответить
Ну, отчасти прав.
США хреново контролируют собственные назначения и расходы.
Чего стоит только поддержка кацапской агентуры в лице Йованович, Лещенко, наема и разной соросятины, которые сунули свой нос во все назначения в Украине.
А финансирование радио свобода, директором которой является выпускник МГИМО и бывший корреспондент газеты Правда.

Если процесс будут контролировать несколько ястребов-республиканцев - можно только поприветствовать.
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18.09.2020 11:29 Ответить
Их волнует не КТО БУДЕТ ГЛАВОЙ САП . Их волнуют коррумпированные и НЕОПЫТНЫЕ ДИЛЕТАНТЫ, которые будут избирать главу САП.
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18.09.2020 11:31 Ответить
Ибо могут выбрать таких "новых" лиц как Кравчук и Фокин на роль зиц-главы.
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18.09.2020 14:07 Ответить
У вас не избирают, а назначают))
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18.09.2020 11:31 Ответить
пнх,рашкотварь, я вообще за прямое временное управление (лет на 10) США и ЕС
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18.09.2020 12:01 Ответить
Точно. Не инженер. И не человек. Свинособака однако)))
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18.09.2020 13:51 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 6904
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18.09.2020 11:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8DeqZhmgOJo -----

- -
ЭТО ПИСЕЦ ! ..
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18.09.2020 11:38 Ответить
Всі нації, раси - рівні. Але коли бачу зеленського, арахамію, дубинського і т.д. я стаю нацистом.
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18.09.2020 11:39 Ответить
А я хапаюся за пістолета - ой, у мене немає пістолета...
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18.09.2020 13:14 Ответить
Как я с самого начала и предполагал

Предположительный ты наш. Зришь как в воду. Или перд...шь? Вещун- предсказатель.
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18.09.2020 11:40 Ответить
Дурик усы сбрей
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18.09.2020 11:45 Ответить
Ця Ара якогось звірька нагадує..... неможу пригадати....
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18.09.2020 11:48 Ответить
если есть волнение в ЕС И США, то только потому,что его создают "слуги рашиста в Украине"
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18.09.2020 11:48 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 9296
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18.09.2020 11:49 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 8821
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18.09.2020 11:50 Ответить
зеленыі дегенерати...як можна було зібрати таке скупчення відсталих в розвитку в одному місці?
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18.09.2020 12:10 Ответить
Дуже просто: насрати простому наріду прямо в голову.
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18.09.2020 13:57 Ответить
"Слуга народу" Арахамія про реакцію ЄС і США на конкурсну комісію САП: "Їх хвилює, хто буде главою САП, а не хто його обирає" - Цензор.НЕТ 815
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18.09.2020 12:17 Ответить
В мене одного цей недоумок викликає бажання,огріти його чимось по макітрі.
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18.09.2020 12:39 Ответить
Можу позичити цеглину. Навіть дві
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18.09.2020 13:15 Ответить
Не поможет, там лобовая броня 10 мм.
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18.09.2020 14:09 Ответить
Ні, ні в одного.
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18.09.2020 13:22 Ответить
Злодії обирають порядного. Новий жарт від 95 кварталу.
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18.09.2020 12:53 Ответить
достойное Существо, из ваЗЕлиновского Сброда......
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18.09.2020 12:56 Ответить
Понаехали хрен знает откуда и "керують". Мекка для проходимцев. И сколько это будет продолжаться?
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18.09.2020 13:18 Ответить
Як там Воланд казав: "Одного беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что он - сволочь..." (с) Ну, усе ж на морді ліца написано, "і як таку сволоту у цирк пускають?" (с) Як негідники можуть обрати достойну людину? Для арахамії - можуть: їм накажуть, кого обрати.
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18.09.2020 13:19 Ответить
Хламидия ты тупая!,они хотят контролировать все вливания до одного цента!!,что бы вы зеленре дерьмо 💩 не тырили бабло!!!
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18.09.2020 13:35 Ответить
На відміну від зелених недотьоп, там бачать трішки наперед чим все це закінчиться.
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18.09.2020 13:53 Ответить
Есть две такие противные Рожи , Соченский чебурек , и Ермак , кстати очень похожи и оба мечтают о кремле
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18.09.2020 14:03 Ответить
Что есть Соченский чебурек?
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18.09.2020 15:11 Ответить
Це так один із слуг послав українців куди подалі.
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18.09.2020 15:08 Ответить
Арапридурок иди нах урюк продавай чмошник карликовый.
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18.09.2020 16:22 Ответить
Зелень, краще щось постійно жуй , чим говори
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18.09.2020 17:04 Ответить
он правда тупой или придуривается?...
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18.09.2020 20:09 Ответить
Арахамия - подонок.
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18.09.2020 23:37 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25614601.html Покидьків треба знати в обличчя За цифрою на табло "https://ibigdan.livejournal.com/25607146.html 239 За " ховаються конкретні депутати, які зробили крок до скасування безвізуУ нас немає ілюзій щодо ригів, які мріють затягнути нас до "братніх" обіймів.

Але нам цікаво, чим керувались депутати, які представляють Київ, Одесу, Харків, західні та центральні області, мешканці яких сповна відчули зручності безвізу. Нам дуже хочеться, щоб виборці плювали під ноги цим депутатам. Хочемо, щоб кожен з них дуже пошкодував про те, що натиснув/натиснула кнопку За...Перевірити як голосував ваш нардеп можна за https://www.serpom.org.ua/fuckups/zrobyly-krok-do-skasuvannya-bezvizu-ta-spivpratsi-z-mvf/ лінком . Там же можна пожертвувати на покарання кожного, хто зазіхнув на безвіз.

https://www.facebook.com/antac.ua/posts/3220804038018364 Центр Протидії Корупції


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18.09.2020 23:46 Ответить
 
 