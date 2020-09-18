"Слуга народа" Арахамия о реакции ЕС и США на конкурсную комиссию САП: "Их волнует кто будет главой САП, а не кто его избирает"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на совместное заявление ЕС и США по поводу назначения конкурсной комиссии Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Арахамия сказал перед началом заседания Верховной Рады.

"Как я с самого начала и предполагал, их волнует, кто будет главой САП, а не кто его выбирает. Поэтому давайте будем ждать, кого выберет эта комиссия вместе с международниками, которые в достаточном количестве есть в этой комиссии, и тогда будем с вами вместе определяться, была ли это "зрада", или победа", - сказал нардеп.

По его словам, единственное требование западных партнеров, прописанное в документах - это сохранение независимости антикоррупционной инфраструктуры.

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Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.