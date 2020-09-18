"Слуга народа" Арахамия о реакции ЕС и США на конкурсную комиссию САП: "Их волнует кто будет главой САП, а не кто его избирает"
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отреагировал на совместное заявление ЕС и США по поводу назначения конкурсной комиссии Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Арахамия сказал перед началом заседания Верховной Рады.
"Как я с самого начала и предполагал, их волнует, кто будет главой САП, а не кто его выбирает. Поэтому давайте будем ждать, кого выберет эта комиссия вместе с международниками, которые в достаточном количестве есть в этой комиссии, и тогда будем с вами вместе определяться, была ли это "зрада", или победа", - сказал нардеп.
По его словам, единственное требование западных партнеров, прописанное в документах - это сохранение независимости антикоррупционной инфраструктуры.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Также на Цензор.НЕТ: Рада определила своих представителей для избрания главы САП в рамках процедуры, но мы приняли к сведению критику в обществе, - Офис президента
Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дайте фамилию и биографию
Пятеро из семи - его люди. И те же, которых забраковали в июле.
Потом поздно будет что-либо смотреть
Поздно будет пить Боржоми..
а выбирать будут те, кому таёжный союз ближе.
И это реальная оценка визита Зеленского".
PS. Er ist ein echter Komiker - Він справжній комік. (переклад з нім.).
США хреново контролируют собственные назначения и расходы.
Чего стоит только поддержка кацапской агентуры в лице Йованович, Лещенко, наема и разной соросятины, которые сунули свой нос во все назначения в Украине.
А финансирование радио свобода, директором которой является выпускник МГИМО и бывший корреспондент газеты Правда.
Если процесс будут контролировать несколько ястребов-республиканцев - можно только поприветствовать.
- -
ЭТО ПИСЕЦ ! ..
Предположительный ты наш. Зришь как в воду. Или перд...шь? Вещун- предсказатель.
Але нам цікаво, чим керувались депутати, які представляють Київ, Одесу, Харків, західні та центральні області, мешканці яких сповна відчули зручності безвізу. Нам дуже хочеться, щоб виборці плювали під ноги цим депутатам. Хочемо, щоб кожен з них дуже пошкодував про те, що натиснув/натиснула кнопку За...Перевірити як голосував ваш нардеп можна за https://www.serpom.org.ua/fuckups/zrobyly-krok-do-skasuvannya-bezvizu-ta-spivpratsi-z-mvf/ лінком . Там же можна пожертвувати на покарання кожного, хто зазіхнув на безвіз.
https://www.facebook.com/antac.ua/posts/3220804038018364 Центр Протидії Корупції