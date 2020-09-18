Подозрений Турчинову, Пашинскому и Полтораку из-за Крыма в ГБР нет, - и. о. директора Соколов

Государственное бюро расследований расследует дело о возможной сдаче Крыма, однако подозрения бывшему в.и.о. президента Александру Турчинову в ГБР нет.

Об этом исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов рассказал Цензор.НЕТ.

Соколов прокомментировал версию ГБР о причинах "потери" Крыма, уточнив, что завершено расследование только по одному эпизоду, о котором предоставлена информация.

"По ряду других эпизодов следствие продолжается. О новых подозрениях конкретным лицам в настоящее время мы не говорим, идут экспертные исследования", - отметил и. о. директора ГБР.

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На вопрос, предьявлялись ли из-за оккупации Крыма подозрения предыдущему руководству Украины, в частности Турчинову, Пашинскому и Полтораку, Соколов заявил, что "таких подозрений нет".

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте здесь.

Как сообщалось ранее, Турчинов заявил, что действующая власть с лидерами ОПЗЖ и другими "защитниками отечества", вроде Януковича, "не придумала ничего лучше, как достать меня, переписав уже расследованное дело о захвате Крыма".