РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11859 посетителей онлайн
Новости
1 334 9

Подозрений Турчинову, Пашинскому и Полтораку из-за Крыма в ГБР нет, - и. о. директора Соколов

Подозрений Турчинову, Пашинскому и Полтораку из-за Крыма в ГБР нет, - и. о. директора Соколов

Государственное бюро расследований расследует дело о возможной сдаче Крыма, однако подозрения бывшему в.и.о. президента Александру Турчинову в ГБР нет.

Об этом исполняющий обязанности директора Госбюро расследований Александр Соколов рассказал Цензор.НЕТ.

Соколов прокомментировал версию ГБР о причинах "потери" Крыма, уточнив, что завершено расследование только по одному эпизоду, о котором предоставлена информация.

"По ряду других эпизодов следствие продолжается. О новых подозрениях конкретным лицам в настоящее время мы не говорим, идут экспертные исследования", -  отметил и. о. директора ГБР.

Также читайте: У Украины нет времени ждать действенной помощи от Запада по деоккупации Крыма, - Чубаров

На вопрос, предьявлялись ли из-за оккупации Крыма подозрения предыдущему руководству Украины, в частности Турчинову, Пашинскому и Полтораку, Соколов заявил, что "таких подозрений нет".

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте здесь.

Как сообщалось ранее, Турчинов заявил, что действующая власть с лидерами ОПЗЖ и другими "защитниками отечества", вроде Януковича, "не придумала ничего лучше, как достать меня, переписав уже расследованное дело о захвате Крыма".

Автор: 

Крым (26406) Пашинский Сергей (756) Турчинов Александр (3336) Полторак Степан (1174) ГБР (2999) Соколов Александр (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... но обязательно будут, иначе гундосый дегенерат тебя уволит
показать весь комментарий
18.09.2020 11:02 Ответить
Сепары проводят расследование по оккупации Крыма.
показать весь комментарий
18.09.2020 11:14 Ответить
А от чи відкрита справа проти громадянина РФ В.В. Путіна, який 20.02.2019 розпочав війну з Україною?
показать весь комментарий
18.09.2020 11:15 Ответить
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 6 серпня 2008 р.
N 1092-р
Київ
Про затвердження переліку
військового майна Збройних Сил,
яке може бути відчужено

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1092-2008-%D1%80?fbclid=IwAR1pb2Obt41eZBJxV_VD77kfDfiS80VHkNIV3lhvkxJ467qv6hdGVUdcD7M
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Підозр Турчинову, Пашинському та Полтораку через Крим у ДБР немає, - в. о. директора Соколов - Цензор.НЕТ 3843
показать весь комментарий
18.09.2020 11:23 Ответить
Приплыли.
показать весь комментарий
18.09.2020 11:25 Ответить
Нужно провести расследование как трусливый дезертир клоун скрывался от призыва а теперь сдает територии
показать весь комментарий
18.09.2020 11:29 Ответить
АРАхамії пора поміняти методички представникам провладної партії, які бігают по ТВполіт.шоу та як мантру всі, без винятку, повторюють, одне й те саме - "хто здав Крим" та винен у Іловайскому та Дебальцевському котлах! Хай нагадає їм прізвище "путін"!!!
показать весь комментарий
18.09.2020 11:30 Ответить
А давайте обвиним Кучму!
Должен же быть "стрелочник", если виноватых трогать низзя.
показать весь комментарий
18.09.2020 12:29 Ответить
кто ж у дебилов виноватый кроме пуйла и овоча?
показать весь комментарий
18.09.2020 16:24 Ответить
 
 