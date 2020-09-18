РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11859 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 718 16

Россия со своими прокси сама сорвала инспектирование в районе поселка Шумы, - Резников

Россия со своими прокси сама сорвала инспектирование в районе поселка Шумы, - Резников

Россия со своими прокси сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит отрицательный результат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время часа вопросов к правительству заявил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

"Миф о так называемой инспекции украинских позиций в Шумах. Это откровенный бред. Это российский нарратив", - отметил вице-премьер.

По его словам, Россия со своими прокси сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит отрицательный результат.

"Речь шла исключительно о серой зоне и исключительно для подтверждения отчета СММ ОБСЕ, в котором указано, что каких-либо нарушений со стороны Украины уставленного режима тишины нет. Мы полностью поддерживаем мандат ОБСЕ и их право верификации режима прекращения огня в соответствии с Минском договоренностями. Именно так зафиксировано в минских договоренностях, что только СММ ОБСЕ имеет мандат на верификацию прекращения режима огня", - добавил Резников.

Напоминаем, 9 сентября во время заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились провести одноразовое совместное инспектирование в районе населенного пункта Шумы при участии представителя ОБСЕ. Однако позже совместное инспектирование было отменено из-за постоянной смены запросов со стороны российской стороны. 10 сентября российские оккупационные войска трижды отрывали огонь по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Шумы, Золотое и Золотое-5.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракция "СН" проведет заседание по поводу изменений в постановление о местных выборах при участии Резникова, - Арахамия

Автор: 

инспекция (92) россия (95638) Донбасс (26956) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Ніяк не можу зрозуміти, чому терористи, ніким не визнаного ордло, та кацапи, які напали на нашу державу, агресори, загарбники, повинні інспектувати в Україні позиції української армії, хочаб і з сірої зони.
Єдине що можна спільно інспектувати, то це державний кордон України та мордора. Все.
показать весь комментарий
18.09.2020 11:07
+9
Выкручиваются! И придумали как оправдать очередную попытку предательства Украины зеленью.
показать весь комментарий
18.09.2020 11:04
+4
Читал мемуары мясника. "Звонит как-то Гитлер Сталину, и предлагает: Коба, а давай ка совместно попатрулируем между нашими позициями под Сталинградом..."
показать весь комментарий
18.09.2020 11:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЕЕЕ господин Резников вы кажетесь вменяемим... полегче хорошо? А то Ермак вас уволит небось
показать весь комментарий
18.09.2020 10:58 Ответить
А ці ідіоти на шоу на двічігівеннму каналі у Мосейчук почали доводити , що формула Штанмайера не диктує у послідосвності спочатку вибори а потім кордон Україні..."вмєняємость"Резнікова - це лише дуже гнучкий розум Адвоката, а от що напишуть зеленим в ОПі ,а потім підключать голоси опозажопістів ...
показать весь комментарий
18.09.2020 12:57 Ответить
Полегче, г-н Резников. То инспекция, то не инспекция, то да, то нет. Теперь это не то, что они подразумевали, когда говорили про инспекцию. Но на самом деле подразумевалось совсем другое. Вы уж определитесь кто вы: Резников или не Резников. Или мы опять что-либо не так поняли?
показать весь комментарий
18.09.2020 11:01 Ответить
Выкручиваются! И придумали как оправдать очередную попытку предательства Украины зеленью.
показать весь комментарий
18.09.2020 11:04 Ответить
Ніяк не можу зрозуміти, чому терористи, ніким не визнаного ордло, та кацапи, які напали на нашу державу, агресори, загарбники, повинні інспектувати в Україні позиції української армії, хочаб і з сірої зони.
Єдине що можна спільно інспектувати, то це державний кордон України та мордора. Все.
показать весь комментарий
18.09.2020 11:07 Ответить
Просто,Резников от природы очень открытый, приветливый и гостеприимный чиновник.... Он готов всё показывать, ничего не скрывать даже от врага и агрессора.... Интересно, как он будет себя вести, если я приду к нему домой с ножом и пистолетом, и попрошу его показать квартиру, показать содержимое всех шкафов, ящиков, сейфа.?...Мне хочется покопаться в его барахле.... Какие у него могут быть возражения? Неужели он кинется вызывать полицию и будет визжать в окно, взывая к соседям, чтобы спасали?
показать весь комментарий
18.09.2020 11:19 Ответить
Він проксі по ІР вичислив?
показать весь комментарий
18.09.2020 11:08 Ответить
Читал мемуары мясника. "Звонит как-то Гитлер Сталину, и предлагает: Коба, а давай ка совместно попатрулируем между нашими позициями под Сталинградом..."
показать весь комментарий
18.09.2020 11:08 Ответить
то то нароссія винна що терористи не інспектували наші позиції а ви були обома руками за
показать весь комментарий
18.09.2020 11:34 Ответить
3,14стаболит ,а разве в серой зоне могут быть ВСУ Украины.,и что инспектировать ,если их там нет?
показать весь комментарий
18.09.2020 11:45 Ответить
Ублюдки даже не понимают, что этого нельзя было делать. О чём с ними после этого говорить?
показать весь комментарий
18.09.2020 11:50 Ответить
Тема прокси не раскрыта!
показать весь комментарий
18.09.2020 12:28 Ответить
А слабо ВР прийняти постанову, уточнюючу послідовність виконання пунктів мінських: Україна бере зобовязання виконувати не за послідовністю пунктів у Мінській угоді, а по логічно -можливому виконанню їх , тому що послідовність в угоді пунктів не затвердженна, як обовязкова для виконання .
показать весь комментарий
18.09.2020 12:37 Ответить
В примітаках, наприклад, логічно-можливі умови для виконання почати з передумов для проведення виборів в ОРДЛО .
показать весь комментарий
18.09.2020 12:40 Ответить
Росія зі своїми проксі сама зірвала інспекцію в районі селища Шуми, - Резніков - Цензор.НЕТ 8368
показать весь комментарий
18.09.2020 19:44 Ответить
 
 