ЕБРР не будет кредитовать "Укрэнерго" из-за нарушения Украиной меморандума по зеленой энергетике

Украина нарушает условия меморандума между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, что не способствует предоставлению кредитных средств НЭК "Укрэнерго" на поддержку ликвидности компании.

Об этом в ходе конференции заявила старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина, напомнив, что банк - один их крупнейших инвесторов в энергетику Украины, один из самых активных инвесторов на рынке ВИЭ страны.

"Предпосылкой для обеспечения ликвидности Укрэнерго для нас является платежная дисциплина в отрасли… Мы наблюдали за тем, как меморандум внедряется. Сегодня мы понимаем, что он не выполняется. Уровень платежей не полный. За август 65% оплачено за энергию ВИЭ. Это намного ниже того, что обещали платить согласно меморандуму – 100%. И очень низкая вероятность того, что уровень платежей будет улучшен в сентябре и в следующие месяцы", - сказала Еремина.

По ее словам, государство не способствует выполнению своих обязательств перед инвесторами, в т.ч. перед ЕБРР, поэтому банк пока не рассматривает возможность выдачи кредита для "Укрэнерго". По словам Ереминой, на это влияет также срыв голосования за законопроект №3960, который должен был обеспечить государственные гарантии на привлечение кредитов от международных финансовых организаций. Таким образом, она называет слабыми шансы государства на привлечение кредитов от МФО и выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Надо проанализировать почему за закон не проголосовали. Возможно было недостаточно депутатов в зале или на то есть более фундаментальные причины", - отметила она. Также банкир подчеркнула, что недовольна тем, как государственное предприятие "Гарантированный покупатель" осуществляет торговлю электроэнергией на рынке, что способствует увеличению долгов перед предприятиями ВИЭ.

Она сообщила, что "Гарантированный покупатель" не берет активное участие на рынке электроэнергии и продает электроэнергию по низкой цене на балансирующем рынке. "Я не сильно удовлетворена развитием событий, которые происходят… Надеюсь, что завтра на заседании антикризисного штаба в Кабмине будет принято решение, которое улучшит ситуацию", - подытожила Еремина. Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-ІХ, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача Закона - реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Эти нормы позволят экономить государству 7 млрд гривен ежегодно. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году. В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов. Вместе с тем, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что государственное предприятие "Гарантированный покупатель" должно улучшить свою торговую стратегию по продаже тока на рынке электроэнергии, что позволит уменьшить задолженность за зеленую энергетику.