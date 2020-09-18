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ЕБРР не будет кредитовать "Укрэнерго" из-за нарушения Украиной меморандума по зеленой энергетике

ЕБРР не будет кредитовать

Украина нарушает условия меморандума между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в возобновляемую энергетику Украины, что не способствует предоставлению кредитных средств НЭК "Укрэнерго" на поддержку ликвидности компании.

Об этом в ходе конференции заявила старший банкир департамента энергетики ЕБРР Ольга Еремина, напомнив, что банк - один их крупнейших инвесторов в энергетику Украины, один из самых активных инвесторов на рынке ВИЭ страны.

"Предпосылкой для обеспечения ликвидности Укрэнерго для нас является платежная дисциплина в отрасли… Мы наблюдали за тем, как меморандум внедряется. Сегодня мы понимаем, что он не выполняется. Уровень платежей не полный. За август 65% оплачено за энергию ВИЭ. Это намного ниже того, что обещали платить согласно меморандуму – 100%. И очень низкая вероятность того, что уровень платежей будет улучшен в сентябре и в следующие месяцы", - сказала Еремина.

По ее словам, государство не способствует выполнению своих обязательств перед инвесторами, в т.ч. перед ЕБРР, поэтому банк пока не рассматривает возможность выдачи кредита для "Укрэнерго". По словам Ереминой, на это влияет также срыв голосования за законопроект №3960, который должен был обеспечить государственные гарантии на привлечение кредитов от международных финансовых организаций. Таким образом, она называет слабыми шансы государства на привлечение кредитов от МФО и выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). "Надо проанализировать почему за закон не проголосовали. Возможно было недостаточно депутатов в зале или на то есть более фундаментальные причины", - отметила она. Также банкир подчеркнула, что недовольна тем, как государственное предприятие "Гарантированный покупатель" осуществляет торговлю электроэнергией на рынке, что способствует увеличению долгов перед предприятиями ВИЭ.

Она сообщила, что "Гарантированный покупатель" не берет активное участие на рынке электроэнергии и продает электроэнергию по низкой цене на балансирующем рынке. "Я не сильно удовлетворена развитием событий, которые происходят… Надеюсь, что завтра на заседании антикризисного штаба в Кабмине будет принято решение, которое улучшит ситуацию", - подытожила Еремина. Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-ІХ, который поддержал президент Владимир Зеленский. Задача Закона - реализовать ключевые положения Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом Министров Украины и инвесторами в ВИЭ. Документ предусматривает, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и др. Эти нормы позволят экономить государству 7 млрд гривен ежегодно. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году. В конце августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует в четвертом квартале 2020 выплатить 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов. Вместе с тем, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что государственное предприятие "Гарантированный покупатель" должно улучшить свою торговую стратегию по продаже тока на рынке электроэнергии, что позволит уменьшить задолженность за зеленую энергетику.

Автор: 

ЕБРР (261) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+16
За що б не взялися, всюди обісруться, клоуни.
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18.09.2020 11:05
+11
Ну вот же и прекрасная новость !

... для Бени
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18.09.2020 11:01
+8
Коломойский, обокрав Центрэнерго глистом вполз в Энергоатом.Но в проблемах энергетики слуги обвиняют не Коломойского , не Геруса с его воровской шоблой-комитетом ВР, а обвиняют зелёную энергетику. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%./ Коломойский пытается зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по схеме, аналогичной в "Центрэнерго" - эксперт коалиции Энергореформ
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18.09.2020 11:20
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ВОТ ето правильно. Нефиг кормить уродов
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18.09.2020 11:00 Ответить
Ну вот же и прекрасная новость !

... для Бени
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18.09.2020 11:01 Ответить
За що б не взялися, всюди обісруться, клоуни.
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18.09.2020 11:05 Ответить
Діарея ,однака !!))
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18.09.2020 11:25 Ответить
первый звоночек...или не первый? (но не последний - точно!)
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18.09.2020 11:11 Ответить
Скорее бы последний для этой власти.
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18.09.2020 11:29 Ответить
Зебіли знайшли цапа відбувайла -зелену енергетіку, долбодятли !!))
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18.09.2020 11:11 Ответить
Коломойский, обокрав Центрэнерго глистом вполз в Энергоатом.Но в проблемах энергетики слуги обвиняют не Коломойского , не Геруса с его воровской шоблой-комитетом ВР, а обвиняют зелёную энергетику. Мощность которой 8%, а выработка энергии 3%./ Коломойский пытается зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по схеме, аналогичной в "Центрэнерго" - эксперт коалиции Энергореформ
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18.09.2020 11:20 Ответить
73% -вий лохторат схаває !!))
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18.09.2020 11:21 Ответить
ты шо, Зеленый тарфиф - это зло. У Коломойского ведь нет своих станций солнечных.
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18.09.2020 11:34 Ответить
Блогер: задача для первоклассников - у «Центрэнерго» убыток 2 млрд, у Коломойского - прибыль 4 млрд. В чем подвох?
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18.09.2020 11:45 Ответить
ответ: виноват Порох и Зеленый тариф
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18.09.2020 13:01 Ответить
Скоро никто ничего не будет кредитовать. Мы почти под таким санкциями как и Россия, но из-за безголовости Зели.
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18.09.2020 11:20 Ответить
О!!! Очередное достижение ЗЕблюдков.

Шо там еще осталось похерить?
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18.09.2020 11:24 Ответить
Томос і мовне питання добити !!))
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18.09.2020 11:27 Ответить
А я предупреждал, что кидалово инвесторов Украине боком вылезит. Мало того что международной поддержке лишимся, так еще и через суды международные с Украины инвесторы еще с процентами сдерут.
Зедебилы...
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18.09.2020 11:32 Ответить
Гарантированный покупатель лишнее звено на рынке, почему поставщики универсальной услуги не могут купить электроэнергию для населения напрямую у производителя? Почему расчёты между участниками рынка не могут осуществлять банки и биржи? Гарпок это советская помойка, неэффективная и коррупционная по определению.
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18.09.2020 11:40 Ответить
ты вообще понимаешь о чем говоришь? Кто будет напрямую платить производителю завышенным тарифам?
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18.09.2020 11:42 Ответить
Прекрасно понимаю, скажите любезный, почему нельзя производить расчёты с "зелёными" просто через банки, зачем нужен Гарантированный покупатель? Почему бы государству просто не компенсировать поставщику универсальной услуги разницу в тарифах деньгами, а не выдумывать хитромудрый и крайне невыгодный для производителей механизм ПСО?
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18.09.2020 11:53 Ответить
Ахаха . Давно уже этой зеленой шущере надо было всю кредитную линию перекрыть
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18.09.2020 12:41 Ответить
Кацапи відкорковують шампанське. Зеленський, зі своїми олігархами, в турборежимі руйнує міжнародну підтримку України.
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18.09.2020 13:03 Ответить
Нахрен их кредиты с их ЗЕленой энергетикой .
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18.09.2020 13:53 Ответить
 
 