Безвиз не отменяется, уверен, что конкурс на должность главы САП будет проведен в рамках закона, - Шмыгаль
ЕС и США абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из ЕС и США абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы сейчас соблюдаем все процедуры, прописанные правилами и законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Давайте посмотрим, как пройдет конкурс, я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
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https://censor.net/ru/comments/locate/3220043/019214ba-5c14-7070-9aee-1f127d544072
Да ну?! Мы так и "поверили", особенно после юрченко и фокиной.
Так и здесь: а конкурс проводит кто?
2021 а где хлеб?
Так мол и так - надо завести в САП человека Ермака, чтобы поставить крест на антикоррупционных реформах. Но все в рамках закона.
https://www.economics-prorok.com/2018/01/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7.html