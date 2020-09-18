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Безвиз не отменяется, уверен, что конкурс на должность главы САП будет проведен в рамках закона, - Шмыгаль

Безвиз не отменяется, уверен, что конкурс на должность главы САП будет проведен в рамках закона, - Шмыгаль

ЕС и США абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из ЕС и США абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы сейчас соблюдаем все процедуры, прописанные правилами и законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Давайте посмотрим, как пройдет конкурс, я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Также читайте: "Красный" уровень эпидопасности будут вводить в регионах, в которых заболеваемость COVID-19 в 5 раз превышает среднюю по стране, - Шмыгаль

Автор: 

США (26791) безвизовый режим (1553) Евросоюз (17141) САП (2066) Шмыгаль Денис (2700)


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Топ комментарии
+18
Пустой звук из пустого места.
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18.09.2020 11:04
+14
После убеждений со стороны Ахметова и Зеянелоха он уверен что конкурс пройдёт честно.
Да ну?! Мы так и "поверили", особенно после юрченко и фокиной.
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18.09.2020 11:08
+12
Ви вже брешите і маніпулюжте, порушуючи всі домовленності. Тому вам американці з європейцями вже чітко все пояснили.
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18.09.2020 11:13
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Пустой звук из пустого места.
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18.09.2020 11:04 Ответить
Цікаво як довго вони зможуть втриматись своїми зеленими жопами за крісла, якщо відмінять ???
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18.09.2020 11:25 Ответить
Упоротые зеблодятлы закричат "Одобрям! Пральна! Нах... нам эта гейропа!"
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18.09.2020 11:51 Ответить
Ты ето говори не сейчас а когда его отменят вот тогда и будем смотреть.
https://censor.net/ru/comments/locate/3220043/019214ba-5c14-7070-9aee-1f127d544072
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18.09.2020 11:06 Ответить
щас вы мутите с комиссией чтобы поставить нужного вам человека
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18.09.2020 11:08 Ответить
После убеждений со стороны Ахметова и Зеянелоха он уверен что конкурс пройдёт честно.
Да ну?! Мы так и "поверили", особенно после юрченко и фокиной.
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18.09.2020 11:08 Ответить
Давайте мы сделаем конкурс а там посмотрим. Давайте вы не будете вмешиваться а мы сами поставим своих людей которые чесно все выберут. ОЙ, а они выбрали не очень чесных,ОЙ, ну мы ж не знали,ОЙ как отменяете безвиз?! А давайте без безвиза, так лучше! ОЙ как снова майдан?!
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18.09.2020 11:09 Ответить
Как там у классика.. А судьи кто?
Так и здесь: а конкурс проводит кто?
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18.09.2020 11:11 Ответить
Безвиз не отменяется, уверен, что конкурс на должность главы САП будет проведен в рамках закона, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 818
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18.09.2020 11:12 Ответить
А якщо відмінять - ти зробиш собі сеппуку? Як мужик який відповідає за свій базар? Хоча зелені і чоловіки - несумісні поняття. Брехливі блазні!
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18.09.2020 11:13 Ответить
Ви вже брешите і маніпулюжте, порушуючи всі домовленності. Тому вам американці з європейцями вже чітко все пояснили.
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18.09.2020 11:13 Ответить
Оказывается у нас Шмыгаль решает отменить безвиз или нет. Транши МВФ уже отменили. Сейчас очередь до безвиза подошла.
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18.09.2020 11:17 Ответить
Конкретно шмигалю, зеленському, "слугам урода" та їх сім'ям, ніхто безвіз не відмінить. У них диппаспорти, та й по декілька громадянств.
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18.09.2020 13:07 Ответить
шмыглю знімуть, безвіз отмінять і ніхто не буде відповідати за слова шмиглі.
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18.09.2020 11:20 Ответить
2019 томас на хлеб ни намажишь!
2021 а где хлеб?
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18.09.2020 11:21 Ответить
А чего Шмыгаль это нам говорит? Хай скажет это США и ЕС.

Так мол и так - надо завести в САП человека Ермака, чтобы поставить крест на антикоррупционных реформах. Но все в рамках закона.
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18.09.2020 11:21 Ответить
У евреев был моссад, интерестно у нас такой появится или нет?
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18.09.2020 11:23 Ответить
О чем ты звенишь рогами?? Какой аналог моссада в стране победившего малороссийского быдла, которого оказалось 73%?
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18.09.2020 11:26 Ответить
Да у нас вариант с анти эскобаровскими отрядами реальнее...
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18.09.2020 11:30 Ответить
воно увєрєно що воврем'я здрисне з України на мацкву або в ізраїль...
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18.09.2020 11:25 Ответить
зеля, точніше беня і ахметка, призначать чергового ручного супчика аля-холоницький
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18.09.2020 11:26 Ответить
Безвіз не скасовується, впевнений, що конкурс на посаду глави САП буде проведено в межах закону, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 857
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18.09.2020 11:31 Ответить
уверен.. Шмыгаль/ Шмыгаль пророчит, вещует, блажит, шаманит . Шмыгаль :нацелен достичь/ имеют перспективы, - Шмыгаль/ Ждем, - Шмыгаль/ будут происходить, - Шмыгаль/ будет найден, - Шмыгаль/ Шмыгаль поручил создать/ Шмыгаль рассчитывает / будет разделено, - Шмыгаль/ могут увеличить, - Шмыгаль/ Шмыгаль: станет / реально ввести, - Шмыгаль/ может появиться, - Шмыгаль.
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18.09.2020 11:35 Ответить
верить тем,которые сделали" 73% "не лохов" ,за которых они проголосовали быть одним из тех ,кто сделал Украину и ее народ ,,,
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18.09.2020 11:36 Ответить
то скільки там всього корупціонерів сіло за результатами багаторічної роботи набу чи сап??? щось ЖОДНОГО серйозного не пригадаю.... а чому? бо СУДИ! а скільки серйозних корупціонерів посадив антикорупційний суд протягом останніх декількох років??? щось ЖОДНОГО серйозного не пригадаю... а чому?? бо ВЛАДА!
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18.09.2020 11:37 Ответить
вот только отменяется безвиз или нет решает не твое лысое преспапье, а люди которые его Украине дали.
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18.09.2020 11:46 Ответить
Коли конкурсна комісія сформована з недоброчестних і недобропорядних членів, очікувати позитивних змін в роботі НАБУ очікувати марно. Знову посадовцем стане "пусте місце" - типу Генпрокурор Зеленський, а не Венідиктова. Шмигаль виступає не в попад,краще б мовчав.
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18.09.2020 11:48 Ответить
Евросоюз грозит лишить украинцев безвиза, если Порошенко не прекратит саботаж создания Антикоррупционного суда
https://www.economics-prorok.com/2018/01/%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B7.html
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18.09.2020 11:58 Ответить
Уже якась подружка-шлюшка порішала кого поставити
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18.09.2020 12:15 Ответить
и даже не солгал. в рамках закона, открыто и прозрачно поставить на должностью своего человека.
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18.09.2020 12:20 Ответить
А що Шмигаль відповідає за правоохорошшу систему? Де відповідь найсвітлішого, який це забадяжив?
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18.09.2020 13:46 Ответить
 
 