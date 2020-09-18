Безвиз не отменяется, уверен, что конкурс на должность главы САП будет проведен в рамках закона, - Шмыгаль

ЕС и США абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из ЕС и США абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы сейчас соблюдаем все процедуры, прописанные правилами и законодательством Украины, дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Давайте посмотрим, как пройдет конкурс, я уверен, что все будет сделано абсолютно в рамках действующего законодательства", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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