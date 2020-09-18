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Киевлянин через суд хочет обязать Кабмин бесплатно обеспечить его масками в период карантина, - Окружной админсуд

Киевлянин через суд хочет обязать Кабмин бесплатно обеспечить его масками в период карантина, - Окружной админсуд

Окружной административный суд города Киев открыл производство по иску жителя столицы к Кабинету Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец считает незаконными действия правительства относительно необеспечения его медицинскими масками в период карантина и просит суд это признать. В обоснование своих требований он указал на противоправный отказ в предоставлении ему медицинских масок, поскольку считает, что льготные категории граждан на время введенного карантина должны обеспечиваться лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения бесплатно", - говорится в сообщении.

ОАСК будет рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 30 октября 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оценка работы постмайданных правительств, - VoxUkraine. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

иск (640) Кабмин (14028) Окружной админсуд Киева (399) маски (115)


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Топ комментарии
+12
Давай мужик! Твори прецидент! Залезем радуцкому в карман! Зробимо це знову разом!!!
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18.09.2020 11:20
+5
Он полностью прав. Именно государство должно обеспечивать население индивидуальными средствами защиты во время чрезвычайного положения коей является пандемия.
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18.09.2020 11:32
+5
В таком случае правительство не имеет права вводить ограничения.
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18.09.2020 11:37
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Кстати, звонил приятель, на засРашке в крупных городах, на входе в супермаркеты маски дают бесплатно.
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18.09.2020 11:19 Ответить
Включили в цену товара - делов...
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18.09.2020 12:30 Ответить
Давай мужик! Твори прецидент! Залезем радуцкому в карман! Зробимо це знову разом!!!
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18.09.2020 11:20 Ответить
МОЛОДЕЦ !!! ИМЕЕТ ТВАРЕЙ !!!
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18.09.2020 11:30 Ответить
Он полностью прав. Именно государство должно обеспечивать население индивидуальными средствами защиты во время чрезвычайного положения коей является пандемия.
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18.09.2020 11:32 Ответить
У нас нет ни панедемии, ни чрезвычайного положения! И вообще, Украина находится в зеленой зоне! А Израиль - в красной!
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18.09.2020 11:35 Ответить
В таком случае правительство не имеет права вводить ограничения.
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18.09.2020 11:37 Ответить
Речь идет о льготных категориях граждан.
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18.09.2020 11:51 Ответить
В статье да. В законе ВСЕХ.
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18.09.2020 12:04 Ответить
Можно ссылку или номер закона, статьи.
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18.09.2020 12:12 Ответить
Там все є
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
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18.09.2020 12:24 Ответить
Опоздал. Спасибо, что дали.
Уточню статью из данного закона.

Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
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18.09.2020 12:51 Ответить
А также бесплатными тестами хоть каждый день, матпомощью оставшимся без доходов и т.п. А все, шо делается у нас, говорит о том, шо никакой страшной пандемии у нас нет.
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18.09.2020 12:05 Ответить
Блин, боюсь что бесплатные маски, особенно от язЕлоха, будут такими же как и бесплатное лечение на "ссср"е...
Больной, превращается в хроника! Ошибка в диагнозе...
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18.09.2020 11:37 Ответить
Сейчас одну маску неделями носят, пока не порвётся. Чтобы не получить штраф. Поэтому от намордников больше вреда, чем пользы
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18.09.2020 11:59 Ответить
може ще горшком?
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18.09.2020 12:30 Ответить
Харьковский мэр Кернес заплатил более 5,8 млн грн за авиаперелет и услуги клиники "Шарите"из которых потратил на специализированные авиационные транспортные расходы (перелет на самолете) 1 млн 748 тыс. 137 грн и на оплату медицинских услуг - 4 млн 124 тыс. грн. Расходы были проведены 16 сентября. Сейчас проходит курс лечения от COVID-19 в палате интенсивной терапии. Из плохих новостей: ему запретили все гаджеты - Сообщил Фукс
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18.09.2020 13:13 Ответить
ЖИВУЧЕ ПАПДЛО

Пам ятаю як у 2014 він завозив у Харків кацапських тітушек з Бєлгорода і Курська і забезпечував їх житлом..
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18.09.2020 15:38 Ответить
Окружной административный суд города Киев открыл производство по иску жителя столицы к Кабинету Министров Украины.Об этом сообщает https://censor.net/ https://censor.net/ru/n3220044

Оце молодець, хоча один не змовчав, а тицьнув у пику Кабміну його антиконституціней рішення про карантин і маски
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18.09.2020 15:36 Ответить
Молодець,але йому відмовлять,бо це приведе до банкрутсва Епіцентру,а там огоооо
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18.09.2020 17:46 Ответить
Молодець,але йому відмовлять,бо це приведе до банкрутсва Епіцентру,а там огоооо
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18.09.2020 18:46 Ответить
 
 