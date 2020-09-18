Киевлянин через суд хочет обязать Кабмин бесплатно обеспечить его масками в период карантина, - Окружной админсуд

Окружной административный суд города Киев открыл производство по иску жителя столицы к Кабинету Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец считает незаконными действия правительства относительно необеспечения его медицинскими масками в период карантина и просит суд это признать. В обоснование своих требований он указал на противоправный отказ в предоставлении ему медицинских масок, поскольку считает, что льготные категории граждан на время введенного карантина должны обеспечиваться лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения бесплатно", - говорится в сообщении.

ОАСК будет рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 30 октября 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оценка работы постмайданных правительств, - VoxUkraine. ИНФОГРАФИКА