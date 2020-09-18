Киевлянин через суд хочет обязать Кабмин бесплатно обеспечить его масками в период карантина, - Окружной админсуд
Окружной административный суд города Киев открыл производство по иску жителя столицы к Кабинету Министров Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.
"Истец считает незаконными действия правительства относительно необеспечения его медицинскими масками в период карантина и просит суд это признать. В обоснование своих требований он указал на противоправный отказ в предоставлении ему медицинских масок, поскольку считает, что льготные категории граждан на время введенного карантина должны обеспечиваться лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения бесплатно", - говорится в сообщении.
ОАСК будет рассматривать дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание по делу на 30 октября 2020 года.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text
Уточню статью из данного закона.
Стаття 3. Фінансове забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів.
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Пам ятаю як у 2014 він завозив у Харків кацапських тітушек з Бєлгорода і Курська і забезпечував їх житлом..
Оце молодець, хоча один не змовчав, а тицьнув у пику Кабміну його антиконституціней рішення про карантин і маски