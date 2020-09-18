Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства посетит пгт Ланчин, где ознакомится с ходом работ по восстановлению инфраструктуры после наводнения, произошедшего в этом году.

Также Президент проверит работу объектов, капитальный ремонт которых был осуществлен в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Кроме того, запланировано участие Владимира Зеленского в представлении Стратегии развития Ивано-Франковской области до 2027 года.

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Напомним, интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области.

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло четыре человека.

Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценивали в 400 млн грн.

Кабинет Министров Украины на заседании 25 июня принял решение о выделении 672 млн грн из госрезерва на преодоление последствий наводнений на западе Украины.