Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.
Глава государства посетит пгт Ланчин, где ознакомится с ходом работ по восстановлению инфраструктуры после наводнения, произошедшего в этом году.
Также Президент проверит работу объектов, капитальный ремонт которых был осуществлен в рамках Национальной программы "Большое строительство".
Кроме того, запланировано участие Владимира Зеленского в представлении Стратегии развития Ивано-Франковской области до 2027 года.
Напомним, интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области.
Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло четыре человека.
Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценивали в 400 млн грн.
Кабинет Министров Украины на заседании 25 июня принял решение о выделении 672 млн грн из госрезерва на преодоление последствий наводнений на западе Украины.
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ЗЕ только таблом светит и видосики пишет.
Почаще болото гонять нужно.
Нельзя пускать всё на самотёк.
Кому сейчас легко?
когда он последний раз занимался своими прямыми обязаностями?!
Все остальное сделают за него.
Вчора на цвинтарі у наших загаблих воїнів, зустріч з їхніми родинами...... сьогодні зустріч с постраждалими від потопу.... давить на жалість "западенців".... напевно щось замишляє сєпарне і проросійське....
****** зелене шапіто....
Ти ще скажи що "Свобода" це проросійський проєкт капітулянтів.
"Резиденция является режимным объектом и находится под охраной Управления госохраны (УГОУ). На этой территории размещены сама резиденция, дом официальных приемов, гуцульский дом, колыба, теннисный корт, охотничий дом, гостевой дом и другие объекты.
Тільки поїздка Зеленського та його команди до Полтави 1 вересня була оплачена із держбюджету й обійшлася у 193,6 тис. грн.
Не важко порахувати в яку сумму нам обходяться його вояжі по всій Украіні !
Війниж у пісюніста в макитрі немає,та й не було ніколи.
А то как то неудобно. Стоят без пользы.