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Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин

Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в ​​Ивано-Франковскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОП.

Глава государства посетит пгт Ланчин, где ознакомится с ходом работ по восстановлению инфраструктуры после наводнения, произошедшего в этом году.

Также Президент проверит работу объектов, капитальный ремонт которых был осуществлен в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Кроме того, запланировано участие Владимира Зеленского в представлении Стратегии развития Ивано-Франковской области до 2027 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противопаводковую программу планируют разработать на Ивано-Франковщине, - ОГА

Напомним, интенсивные осадки 22–23 июня привели к наводнению в Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области.

Во время стихийного бедствия в Ивано-Франковской области погибло четыре человека.

Ущерб от наводнения в Прикарпатье предварительно оценивали в 400 млн грн.

Кабинет Министров Украины на заседании 25 июня принял решение о выделении 672 млн грн из госрезерва на преодоление последствий наводнений на западе Украины.

визит (3088) Зеленский Владимир (20452) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+19
Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин - Цензор.НЕТ 5072
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18.09.2020 11:15
+14
Интересно, во сколько обходятся казне предвыборные пиар-прогулки гундосой идиотины по областям, когда в это время оно должно заниматься вопросами национальной безопасности государства?
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18.09.2020 11:22
+11
Ланчин й так сильно постраждав, а тут ще Зеленський ... ой, леле ...
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18.09.2020 11:12
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Ланчин й так сильно постраждав, а тут ще Зеленський ... ой, леле ...
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18.09.2020 11:12 Ответить
Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин - Цензор.НЕТ 5072
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18.09.2020 11:15 Ответить
Перевіряти роботу органів місцевої влади має прем'єр-міністр, який є Головою виконавчої влади в Україні. Президент не має повноважень щось перевіряти, це не його компетенція! Згідно Конституції України державні чиновники мають діяти виключно в законний спосіб і виключно в межах власних повноважень наданих Конституцією України та законодавством! Повноваження Президента обмежуються сферами міжнародної політики, військовою сферою, обороною, національною безпекою! Контроль роботи виконавчої влади по усуненню наслідків повені це абсолютно не компетенція Президента України! Кожен має робити свою роботу і тоді буде результат! Президент має працювати з парламентом, вносити невідкладні законопроекти, контролювати дотримання прав і свобод громадян України, бо він є Гарантом прав і свобод українців та осіб які в законний спосіб перебувають на території України! Краще б Зеленський вирішив би проблему хасидів які сидять на кордоні і співають Гімн України! Хасиди - ось нагальна проблема яку влада просто не хоче вирішувати а намагається самоусунутись! Хасидам потрібно забезпечити проїзд до Умані спецтранспортом, з дотриманням санітарно-епідеміологічного захисту! Потрібно забезпечити перебування хасидів в Умані без поширення коронавірусу і безпечне відбуття хасидів з України! Це потрібно було зробити ще місяць тому, але влада абсолютно бездіяльна і робить помилкові кроки - забороняє в'їзд іноземцям, створює якісь перешкоди окремим групам туристів, створює напруженість в міжнародних відносинах з Ізраїлем та іншими країнами! Так не має бути! Професійна влада має вирішувати питання не заборонами, а професійними діями ДСНС, НПУ, НГУ, МОЗ та місцевих адміністрацій!
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18.09.2020 11:27 Ответить
Это контрольный выстрел.
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18.09.2020 16:26 Ответить
А чого воно в масці у літаку? Шоу для зелохторату...
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18.09.2020 11:12 Ответить
Може в літаку чимось воняє ? ))))
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18.09.2020 11:48 Ответить
Комивояжер гребаный...
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18.09.2020 11:15 Ответить
Зеленский прибыл на Ивано-Франковщину, где посетит наиболее пострадавший от наводнения в июне поселок Ланчин - Цензор.НЕТ 7551
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18.09.2020 11:15 Ответить
Здесь оно ещё хоть фотогеничное. А сегодня уже - раздобревшее на казенных харчах, морда жирком обросла...
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18.09.2020 11:26 Ответить
ППЦ прийшов у Франківськ. чекай ТЕ землетрус.
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18.09.2020 11:18 Ответить
Интересно, во сколько обходятся казне предвыборные пиар-прогулки гундосой идиотины по областям, когда в это время оно должно заниматься вопросами национальной безопасности государства?
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18.09.2020 11:22 Ответить
Вопросами сдачи национальных интересов занимается Ермак.

ЗЕ только таблом светит и видосики пишет.
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18.09.2020 11:27 Ответить
В этом году выделили 1 млрд 266 млн грн на содержание этого зеленого триппера..Можно кататься.Мендельвошку по Украине и миру повозит.
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18.09.2020 11:34 Ответить
https://kurs.if.ua/society/u-lanchyni-pered-pryyizdom-zelenskogo-farbuyut-mist-video/ У Ланчині перед приїздом Зеленського фарбують міст. ВІДЕО
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18.09.2020 11:27 Ответить
Если бы не приезд Зеленского, мост в скором времени рассыпался бы от коррозии.
Почаще болото гонять нужно.
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18.09.2020 11:34 Ответить
Та да! Что бы старый дом не рухнул, нужно наклеить свежие обои.
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18.09.2020 11:52 Ответить
Почему я должен вам что то строить? Привыкли жить в хлеву - живите.
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18.09.2020 12:03 Ответить
Да ты не увиливай, зебиленыш. Твой бубачька никому ничего не должен.
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18.09.2020 12:08 Ответить
Та да. Новость была про таких же зеленых подхалимов как и ты. Мост здесь ни при чем.
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18.09.2020 12:19 Ответить
Все ясно стобой. Зебил - это твой диагноз.
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18.09.2020 12:23 Ответить
Гоніть цю потвору геть-за ним йдуть біди,розруха і бруд! Він бідоносець і шахрай!
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18.09.2020 11:28 Ответить
Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин - Цензор.НЕТ 7400
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18.09.2020 11:30 Ответить
Зеленскому почаще нужно посещать пострадавшие районы.
Нельзя пускать всё на самотёк.
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18.09.2020 11:31 Ответить
Зачем усугублять беды?Пожалейте людей.
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18.09.2020 11:36 Ответить
Нельзя расслабляться.
Кому сейчас легко?
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18.09.2020 11:40 Ответить
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18.09.2020 11:41 Ответить
от осла таскает по городам и весям
когда он последний раз занимался своими прямыми обязаностями?!
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18.09.2020 11:33 Ответить
Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин - Цензор.НЕТ 2981
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18.09.2020 11:57 Ответить
всё это было бы смешно,когда бы не было так грустно....
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18.09.2020 12:14 Ответить
Це і є прямі його обов'язки , яких вимагає кремлівський фюрер !
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18.09.2020 12:40 Ответить
Ежедневно на горшок ходит! А какие еще у него могут быть "обязанности"?!!!
Все остальное сделают за него.
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18.09.2020 14:20 Ответить
Так они у него чисто физиологические, занимается ежедневно.
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18.09.2020 14:33 Ответить
главное, чтобы он не взял всё под личный контроль, иначе прошедшее наводнение сказкой покажется.
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18.09.2020 11:40 Ответить
Зазвичай носить маску АРЛЕКІНО, БРІГЄЛЛО і навіть ПАНТАЛОНЕ, коли відвідує передову..... Останні дні у масці П"ЄРО....

Вчора на цвинтарі у наших загаблих воїнів, зустріч з їхніми родинами...... сьогодні зустріч с постраждалими від потопу.... давить на жалість "западенців".... напевно щось замишляє сєпарне і проросійське....

****** зелене шапіто....

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18.09.2020 11:45 Ответить
Зеленский таскается по ненавистной ему стране, вместо того, чтобы отдыхать в Омане или в Италии.... А таскается, чтобы быдло ватное не протрезвело от "Слуг...", "Сватов", "Квартала" и прочего интеллектуального шмурдяка, и бормотухи, и проголосовало за "слуг путена" ещё и в своих сёлах, и городишках....
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18.09.2020 11:53 Ответить
Франківщина - зомбіленд, була і буде, блін
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18.09.2020 11:54 Ответить
визит янелоха в Полтаву обошелся в 200000 грн из бюджета. официальный ответ ОП.
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18.09.2020 12:04 Ответить
Зелене лайно дорого нам коштує. З цим треба щось робити.
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18.09.2020 12:12 Ответить
І хоча наводнєніє давно пройшло Зєля ще в Києві взувся в гумові чоботи...
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18.09.2020 12:05 Ответить
То він їде їх повертати.
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18.09.2020 14:17 Ответить
Коли ця розжирівша пика простим людям набридне, його просто почнуть бити. Бодігарди не врятують.
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18.09.2020 12:10 Ответить
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт після Львова терміново приїхав до Івоно-франківська піднімати жалюгідний рейтинг його ворожої Україні партії " слуга чожого народа кацапів"....В Західній Україні зокрема і у Івано-франківську соціологічне опитування " Рейтинг" показує що про Українські патріотичні партії вони беззастенчивыми лідерами опитування: ВО "СВОБОДА" 40%, ЭС - майже 10%. А вся - вся про-кремлівська зараза ворогів України ЗЕбілів капітулянтів (слуга кремля і сепаратистів), вони на межі входження 6,6% до місцевих рад. А бандити екс - ригоАнали з зграї втікача в паРашу ЗЕКА -Іуди (життя -окупантів і сепаратистів) взагалі не проходить до місцевих органів влади екс - риги 0,9%, шарко ланцюговий пес -кремля 0,4% ... А волелюбні українці не тільки Західної а і Центральної Україні і кияни теж вони ніколи не голосували за про-кремлівських ворогів України Зрозуміло що не потрібні їм ці московські яничари Іуди такі як зараз в анти-українській ЗРраді. До виборів ще є час може в цій антиукраїнській прокремлівської заразі ще значно впаде рейтинг. Адже всім Українським містам треба мати свою рідну проукраїнську а не продажну антиукраїнську владу лютих ворогів Української держави.
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18.09.2020 12:12 Ответить
;Свобода;- далеко не проукраїнський проект.
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18.09.2020 12:19 Ответить
Так устав и програми партії ВО " Свобода " хоч в очі бачив . А скільки тисяч героїв свободівців загинуло і були поранені на Майдані і в російсько - українській війні знаєш....
Ти ще скажи що "Свобода" це проросійський проєкт капітулянтів.
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18.09.2020 15:57 Ответить
Ти змішуєш простих хлопців з верхівкою партії. До речі, щось не чутно Тягнибока. Його все влаштовує?
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18.09.2020 17:04 Ответить
Дурне поїхало в турне... (с)
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18.09.2020 12:16 Ответить
А ОСТАНОВИЛСЯ В РЕЗИДЕНЦИИ ПРЕЗИДЕНТА СИНЕГОРА ( гута)?

Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин - Цензор.НЕТ 6875
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18.09.2020 12:26 Ответить
В "Синегоре" Кучма увлекался спортом, Ющенко пропадал на пасеке, Янукович остался без тенниса и охоты, а семья Порошенко организовала концерт для детей Резиденция была построена ударными темпами - в 2001 году. Задействовали для этого 3000 человек. Сдали в срок, что неудивительно, ведь процессом руководил легендарный экс-министр транспорта и связи Георгий https://www.segodnya.ua/regions/dnepr/dnepropetrovsk-predlagayut-nazvat-mahnogradom-kodakom-ili-sicheslavom--570812.html Кирпа . Готовый объект передали Фонду госимущества. Кстати, по соседству находится база отдыха, которая принадлежала нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Объект 10 лет закрыт. По слухам, здание хотели продать, но удалось ли - неясно.
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18.09.2020 12:29 Ответить
Синегора" занимает более 10 тысяч гектаров леса. Эту территорию обслуживают https://www.segodnya.ua/politics/power/timoshenko-reshila-pribrat-k-rukam-khozjajctvo-jushchenko.html Сивульский и Межирицкий лесхозы. Внушительное хозяйство - резиденцию, лесничество и базу отдыха - поддерживают около 120 человек: лесники, егеря, повара, горничные, электрики и т.д. Зарплаты - грн. И хотя, по столичным меркам, такой заработок скромен, местные жители считают свой https://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraina-zanyala-136-e-mesto-v-mire-po-urovnyu-dohoda-na-dushu-naseleniya-448997-448997.html доход неплохим, ведь в селе хорошую работу найти сложно.
"Резиденция является режимным объектом и находится под охраной Управления госохраны (УГОУ). На этой территории размещены сама резиденция, дом официальных приемов, гуцульский дом, колыба, теннисный корт, охотничий дом, гостевой дом и другие объекты.
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18.09.2020 12:33 Ответить
Зеленський прибув на Івано-Франківщину, де відвідає найбільш постраждале від повені в червні селище Ланчин - Цензор.НЕТ 7981
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18.09.2020 12:34 Ответить
Ссылка https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/v-gosti-ko-vsem-prezidentam-ekskursiya-po-zimney-rezidencii-sinegora-1059688.html
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18.09.2020 12:34 Ответить
Турне Зекоманди перед виборами :

Тільки поїздка Зеленського та його команди до Полтави 1 вересня була оплачена із держбюджету й обійшлася у 193,6 тис. грн.
Не важко порахувати в яку сумму нам обходяться його вояжі по всій Украіні !
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18.09.2020 12:37 Ответить
Томуеа 2021 у бюджет зклаедно у 1.5 рази білше грошей,а от на армію - скоротили.
Війниж у пісюніста в макитрі немає,та й не було ніколи.
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18.09.2020 14:16 Ответить
Было наводнение, значит после клована будет засуха
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18.09.2020 12:48 Ответить
Наверно вспомнил,и решил сапоги мужику поехать и вернуть,которые весной одолжил.
А то как то неудобно. Стоят без пользы.
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18.09.2020 14:11 Ответить
Да-а-а, жителям поселка не позавидуешь, то наводнение, то приезд президента, а то и возможные последствия этого приезда.
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18.09.2020 14:37 Ответить
 
 