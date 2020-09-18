Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко подал заявление в ГБР о привлечении Турчинова к ответственности за "сдачу Крыма". ГБР причастность Турчинова отрицает

Член набсовета "Укрзализныци", бывший народный депутат Украины VIII созыва Сергей Лещенко заявил, что подавал обращение в прокуратуру с требованием исследовать действия тогдашнего украинского руководства на предмет измены украинским национальным интересам путем "сдачи Крыма".

Об этом Лещенко заявил во время эфира на своем YouTube-канале.

"Как народный депутат я подавал обращение в прокуратуру с просьбой исследовать предательство украинских национальных интересов людьми, которые контролировали государственную власть на тот момент на местном и центральном уровне. Было выдвинуто подозрение многим судьям, прокурорам, которые предали Украину и перешли на российскую сторону. Затем я получил ответ, что другие вопросы исследовались. Я повторно обратился: "А давайте исследуем действия руководства Украинского государства на предмет измены национальным интересам - "сдачи Крыма". Нет в этом никаких проблем. В тот момент в Украине была легитимная, как она считает, власть. Турчинов и так далее. Они просто должны дать ответ на вопрос: "Что это было? Почему Крым мы потеряли?" - сказал Лещенко.

Напомним, на момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Его неоднократно обвиняли в том, что он якобы не дал команду украинской армии оказать вооруженное сопротивление российским оккупантам.

В течение последних месяцев президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял тезис о "легкой сдаче Крыма". По мнению президента, те, кто допустил "легкую сдачу Крыма", должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований расследует дело о крымских событиях. В недавно опубликованном ими отчете сделаны выводы, в которых заявление Лещенко дезавуировано.

По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу ВСУ и оккупации Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.

В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.

Сам Турчинов неоднократно заявлял, что отдавал все необходимые приказы, но ужасающее состояние Вооруженных Сил в то время не позволяло им противостоять российской агрессии.