Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко подал заявление в ГБР о привлечении Турчинова к ответственности за "сдачу Крыма". ГБР причастность Турчинова отрицает
Член набсовета "Укрзализныци", бывший народный депутат Украины VIII созыва Сергей Лещенко заявил, что подавал обращение в прокуратуру с требованием исследовать действия тогдашнего украинского руководства на предмет измены украинским национальным интересам путем "сдачи Крыма".
Об этом Лещенко заявил во время эфира на своем YouTube-канале.
"Как народный депутат я подавал обращение в прокуратуру с просьбой исследовать предательство украинских национальных интересов людьми, которые контролировали государственную власть на тот момент на местном и центральном уровне. Было выдвинуто подозрение многим судьям, прокурорам, которые предали Украину и перешли на российскую сторону. Затем я получил ответ, что другие вопросы исследовались. Я повторно обратился: "А давайте исследуем действия руководства Украинского государства на предмет измены национальным интересам - "сдачи Крыма". Нет в этом никаких проблем. В тот момент в Украине была легитимная, как она считает, власть. Турчинов и так далее. Они просто должны дать ответ на вопрос: "Что это было? Почему Крым мы потеряли?" - сказал Лещенко.
Напомним, на момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Его неоднократно обвиняли в том, что он якобы не дал команду украинской армии оказать вооруженное сопротивление российским оккупантам.
В течение последних месяцев президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял тезис о "легкой сдаче Крыма". По мнению президента, те, кто допустил "легкую сдачу Крыма", должны быть привлечены к ответственности.
Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований расследует дело о крымских событиях. В недавно опубликованном ими отчете сделаны выводы, в которых заявление Лещенко дезавуировано.
По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу ВСУ и оккупации Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.
В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.
Сам Турчинов неоднократно заявлял, что отдавал все необходимые приказы, но ужасающее состояние Вооруженных Сил в то время не позволяло им противостоять российской агрессии.
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автомат в зуби та йди вiдвойовуй Крим.
покажи, як потрiбно, бо коли пуйло Крим захоплювало, ти займалось купiвлею квартир на невiдомо якi грошi. а тепер йди воюй, бородата дупа.
- не хочет подать заявление?
https://youtu.be/zerEqNB8cbA
нема нiякого сумнiву, що задньопривiдна сiрОжа на мiсцi Турчинова Крим би вiдстояла.
обов'язково би вiдстояла. раком.
ciрОжа великий проФФесiонал i спецiЯлiст у цьому.
звiдки ця гидота тiльки береться...??? гидке створiня. як i петуШарiй, як i бородата дупа дубiнський та iнша сволота...
ставте гидотi антилайки, прошу. пишiть коменти.
https://youtu.be/zerEqNB8cbA
Но, когда эти журналисты продолжили бороться с коррупцией уже в партии порошенко, то вдруг они стали для электората порошенко зрадниками и даже любителями хйла.
Господа порохоботы, будьте последовательны!