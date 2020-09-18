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Новости Оккупация Крыма
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Член набсовета "Укрзализныци" Лещенко подал заявление в ГБР о привлечении Турчинова к ответственности за "сдачу Крыма". ГБР причастность Турчинова отрицает

Член набсовета "Укрзализныци", бывший народный депутат Украины VIII созыва Сергей Лещенко заявил, что подавал обращение в прокуратуру с требованием исследовать действия тогдашнего украинского руководства на предмет измены украинским национальным интересам путем "сдачи Крыма".

Об этом Лещенко заявил во время эфира на своем YouTube-канале.

"Как народный депутат я подавал обращение в прокуратуру с просьбой исследовать предательство украинских национальных интересов людьми, которые контролировали государственную власть на тот момент на местном и центральном уровне. Было выдвинуто подозрение многим судьям, прокурорам, которые предали Украину и перешли на российскую сторону. Затем я получил ответ, что другие вопросы исследовались. Я повторно обратился: "А давайте исследуем действия руководства Украинского государства на предмет измены национальным интересам - "сдачи Крыма". Нет в этом никаких проблем. В тот момент в Украине была легитимная, как она считает, власть. Турчинов и так далее. Они просто должны дать ответ на вопрос: "Что это было? Почему Крым мы потеряли?" - сказал Лещенко.

Напомним, на момент аннексии Крыма и.о. президента Украины был Александр Турчинов. Его неоднократно обвиняли в том, что он якобы не дал команду украинской армии оказать вооруженное сопротивление российским оккупантам. 

В течение последних месяцев президент Украины Владимир Зеленский неоднократно повторял тезис о "легкой сдаче Крыма". По мнению президента, те, кто допустил "легкую сдачу Крыма", должны быть привлечены к ответственности.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований расследует дело о крымских событиях. В недавно опубликованном ими отчете сделаны выводы, в которых заявление Лещенко дезавуировано.

По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развалу ВСУ и оккупации Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года.

В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана.

Сам Турчинов неоднократно заявлял, что отдавал все необходимые приказы, но ужасающее состояние Вооруженных Сил в то время не позволяло им противостоять российской агрессии.

Автор: 

Крым (26406) Лещенко Сергей (697) оккупация (10164) Турчинов Александр (3336)


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Топ комментарии
+79
Одна з найогидніших гнид - Сирожа - відпрацьовує півмільйона зарплати
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18.09.2020 11:30
+39
- Перейменували АП в ОП, ГП в ОГП.

- Влаштували всєоб'ємлющій піз&єц в економіці.

- Заборонили армії захищати країну.

- Згорнули ракетну програму.

- Повернули в армію савєцькі сухпаї.

- Спиз&или 66 млрд з ковідного фонду, який створили, щоб спиз&ити те, що туди положили.

- Наї&нули безвіз.

- Переслідують опозицію і свободу слова.

- Скоро проголосують за вибори на Донбасі в редакції кремля тими ж голосами новоствореної ширки.

Яких вам ще реформ не хватає?

Фагот Коров'єв
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18.09.2020 11:34
+38
У зебилоидной ваты пердаки подгорают от слова - Турчинов.
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18.09.2020 11:35
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Хто знає, а Лещ був у військкоматі у 2014 році?
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18.09.2020 12:22 Ответить
Наверняка был. В ростовском. Справку приносил, что он на секретной идеологической работе.
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18.09.2020 12:42 Ответить
его рожа напоминает мне клоуна АСИСЯЙ,ПОБРЕЙСЯ подстилка !!!!!!
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18.09.2020 13:49 Ответить
Господин Лещенко, а не хотите ли еще подать запрос на Зеленского и Ермака?
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18.09.2020 12:51 Ответить
сiрОжа, ти на Укрзалiзницi вже все налагодила? корупцiю поборола?
автомат в зуби та йди вiдвойовуй Крим.
покажи, як потрiбно, бо коли пуйло Крим захоплювало, ти займалось купiвлею квартир на невiдомо якi грошi. а тепер йди воюй, бородата дупа.
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18.09.2020 12:54 Ответить
А на ***** этот любитель русского мирка
- не хочет подать заявление?
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18.09.2020 13:01 Ответить
Відпрацьовує, дрищ.Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко подав заяву в ДБР про притягнення Турчинова до відповідальності за "здачу Криму". ДБР причетність Турчинова заперечує - Цензор.НЕТ 9851
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18.09.2020 13:10 Ответить
Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко подав заяву в ДБР про притягнення Турчинова до відповідальності за "здачу Криму". ДБР причетність Турчинова заперечує - Цензор.НЕТ 7833
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18.09.2020 13:21 Ответить
говорящая мохнатка, она же ТП- это пять.))
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18.09.2020 14:15 Ответить
Ось і ще вибухнула одна концерва смердючого миру - Сірожа Лєщ.. А не Яник, не Аксьонов і Константинов із Миколою Бімбою, купою прокурорів-зрадників, ментів-зрадників і СБУ-зрадників, а той хто захищай тими мізерними силами, що йому ті вороги залишили.
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18.09.2020 13:45 Ответить
Авот и вскрылась законспирированная русская консерва. То, о чём говорили патриоты еще 8 лет назад, стало явью. Сирожа, гребаное падл*, так может всё-таки ФСБ а не Настя, дали тебе деньги на квартиру в центре Киеве?
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18.09.2020 13:55 Ответить
Український політикум здурів перед місцевими виборами. Справа в тому що, ті, кого виберуть на місцевому рівні будуть мати вплив на формування виборчих комісій на майбутніх президентських та парламентських виборах. Кількість звинувачень у зраді з усіх боків в переріс всякі розумні норми. При тому що, фактично всі справи по "зраді" з усіх сторін, крім хаосу і дескридитації держави не несуть. З юридичної точки зору вони нікчемні та безперспективні. І Порошенко, і Зеленський, і ОПЗЖ фактично продовжують атомізувати українське суспільство заради своїх вузькокланових інтересів і на радість кремляді. Основне їх завдання це, вилити якомога більше лайна на опонентів. По-суті, ми бачимо продовження минулої президентської кампанії, яка нанесла ніщивного удару по патріотичним силам.
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18.09.2020 14:12 Ответить
панове, сiрОжа у прямому ефiрi. коменти вiдключило. ставте гидотi антилайки, прошу.

https://youtu.be/zerEqNB8cbA

нема нiякого сумнiву, що задньопривiдна сiрОжа на мiсцi Турчинова Крим би вiдстояла.
обов'язково би вiдстояла. раком.

ciрОжа великий проФФесiонал i спецiЯлiст у цьому.

звiдки ця гидота тiльки береться...??? гидке створiня. як i петуШарiй, як i бородата дупа дубiнський та iнша сволота...

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко подав заяву в ДБР про притягнення Турчинова до відповідальності за "здачу Криму". ДБР причетність Турчинова заперечує - Цензор.НЕТ 8408
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18.09.2020 14:14 Ответить
Коменти не відключали,але там ватани з кацапами навпередки його в дупу цілують,разоблачітєля хер#вого.
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18.09.2020 15:08 Ответить
спочатку були вiдключенi. а зараз всi майже коменти з критикою сiрОжi миттю зникають...
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18.09.2020 15:31 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго!" (с)
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18.09.2020 14:24 Ответить
Бородатая шимпанза получила очередной транш - понадобились услуги политшлюшек перед выборами.
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18.09.2020 14:46 Ответить
холуй зеленого цирка отрабатывает назначение на хлебное место, достойный холуй барыг.
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18.09.2020 14:56 Ответить
Цей Сірожа гніда ще та.Нічого,ще побачим як цей плазун сам буде шити рукавиці за 12грн.50 коп.в день.Турчинов, якраз і є тим чоловіком який зробив усе в свій час, щоб врятувати Україну як державу, і не такому покидьку як щей лєщенко на нього рота розкривати.
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18.09.2020 15:02 Ответить
Для меня он стал пустым местом. Не верил, что парень зарабатывает, как уверяли меня мои друзья. Пуштун тоже пукстышка.
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18.09.2020 15:17 Ответить
панове, у сiрОжi просто шабаш вати та свинособак. для них воно вже свiй.


ставте гидотi антилайки, прошу. пишiть коменти.

https://youtu.be/zerEqNB8cbA
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18.09.2020 15:38 Ответить
Однако же в 2014 году порошенко завлек в свою партию и Лещенко, и Найема. И тогда именно благодаря им порошенко удалось выиграть выборы, потому что все считали, что эти журналисты системно вскрывали коррупцию в Украине.
Но, когда эти журналисты продолжили бороться с коррупцией уже в партии порошенко, то вдруг они стали для электората порошенко зрадниками и даже любителями хйла.
Господа порохоботы, будьте последовательны!
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18.09.2020 17:28 Ответить
їхня "послідовність" - змінюється разом з новими методичками ! ..))
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18.09.2020 23:06 Ответить
Правильно, надо же что то учудить , чтоб о себе напомнить перед выборами. И то фигня что уже 6 лет прошло с тех событий.
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18.09.2020 18:07 Ответить
мразь полная этот лещенко. надеюсь он заплатит за все свои перлы. гбр уже провело следствие по поводу крыма, его реальная сдача началась в 2012 году
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18.09.2020 18:35 Ответить
Гнила брехлива мерзота намагається збільшити свою багатотисячну зарплату шляхом чергової брехні і наклепу.
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18.09.2020 19:21 Ответить
Как все не поймут, что главное это война за мозги. Информационная война это первично, когда путин увидел, что мозги в Крыму достаточно промыты только тогда дал приказ и то с оговоркой, что если будет сильное сопротивление тогда отходим назад. Потом путин увидел, что на Донбассе тоже самое люди прозомбированы и как минимум не будут сопротивляться. И сейчас это дело продолжается, Украина абсолютно не сопротивляется и не оказывает какого-нибудь информационного сопротивления, не говоря о пропаганде и атаках на врага. Люди опять потихоньку склоняются в сторону России.
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18.09.2020 19:48 Ответить
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