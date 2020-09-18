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Новости Бюджет-2021
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Минимальная зарплата в 2021 году вырастет до 6,5 тыс. грн, - Марченко. ВИДЕО

Такое повышение будет стоять государству 41 млрд грн.

Об этом глава Минфина Сергей Марченко заявил во время представления законопроекта о Госбюджете-2021, передает Цензор.НЕТ.

"Предусматривается поэтапный рост минимальной зарплаты, что соответствует присутствующим экономическим условиям. С 1 января (2021 года. - Ред.) минимальная зарплата вырастет с нынешних 5 тыс. грн до 6 тыс. грн. А с 1 июля до 6,5 тыс. грн. В общем итоге такое повышение будет стоять государству 41 млрд грн", - рассказал министр.

По словам Марченко, важно, что это повлияет на зарплаты медиков, учителей и других работников бюджетной сферы. 

"Соотношение минимальной и средней зарплат вырастет из 45% до 48% в 2021 году", - добавил министр финансов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Представление законопроекта о Госбюджете-2021 в Раде. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Минимальная зарплата в 2021 году вырастет до 6,5 тыс. грн, - Марченко 01

Автор: 

ВР (29252) госбюджет (1186) минимальная зарплата (196) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+12
Минимальная зарплата в 2021 году вырастет до 6,5 тыс. грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 7172https://uazmi.org/news/cover/share/eGDYva3frPlAu8DIf3kDFw
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18.09.2020 11:41
+12
они не знают, что такое инфляция, а на абревиатуру ВВП (валовый внутренний продукт) думают, что это президент соседнего государства..
И что бывает с государствами, в которых зарплата высокого чиновника или чиновника энергетичекой компании или там жел.дор.например, в 200 или более раз более зарплаты учителя, - они не ведают, что такое гос-во относительно быстро получает клизму .

И что поднятие зарплаты в гос. и прочих секторах происходит исключительно за счет налогоплательщика, который уже дышит слабо и с перебоями,- эти подниматели минзарплат также не ведают.
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18.09.2020 12:04
+11
А что делать с инфляцией? А
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18.09.2020 11:29
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прибиральниця в виші вже отримує більше деяких педагогічних співробітників.
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18.09.2020 14:55 Ответить
Вірю! Це скоріш за все - за рахунок доплати за шкідливість (робота із дез.засобами), яка платиться зверху мінімалки.
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18.09.2020 15:00 Ответить
Інфляція зїсть всі зелені покращення,а девальвація зажене їх у мінус.
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18.09.2020 11:44 Ответить
Ну Вас же це не лякало пʼять років правління сивочолого рехворматора, який за ці роки опустив гривню більш ніж вдвічи.
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18.09.2020 12:18 Ответить
Когда нынешние пенсионеры вымрут, то минимальная зарплата станет ещё больше, но курс доллара повысится.
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18.09.2020 11:47 Ответить
Даже при курсе сегодня это меньше 200евро,учитывая проблемы с траншем и инфляцией это будет вообще бумага ,шоб вы суки жили на эти 190евро сами
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18.09.2020 11:52 Ответить
із "збільшенням" розміру мінімальної заробітної плати автоматично збільшується й податкове навантаження на роботодавця.
об'єктивних підстав для збільшення МЗП немає - виключно популізм.
тож, із збільшенням МЗП чекайте на:
1. скорочення.
2. відсутність офіційного працевлаштування.
бо так роботодавцю буде дешевше, аніж встигати за нефаховими, популістськими зеленським та ко.
потужного довбня обрали? потужного.
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18.09.2020 11:53 Ответить
Не захищаю *зекоманду * за економічні реХформи але напам*ятаю ..чому ви не вищали коли команда *свинарчуків * під вибори по штуці гривасів роздавала !?..
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18.09.2020 12:14 Ответить
На святе ***********. Вам зара скажуть що тоді було зростання ВВП. А то що воно було за рахунок інфляції Вам звісно ніхто не скаже.
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18.09.2020 12:20 Ответить
Якщо б ВВП росло залежно від рівня інфляції,то Зімбабве і Венесуела були б найпотужнішими економіками планети.
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18.09.2020 13:55 Ответить
Ви не враховуєте ще таку річ як девальвація. Тобто ціни ростуть, але так само зростає і грошова масса в національній валюті, або навіть випереджає, що знижае ії вагу відносно долара. Тому і додана вартість при перерахунку на долар буде менша. Тому і ВВП практично не зміниться.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - один із найважливіших показників розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки , який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів(людей) у сфері матеріального і нематеріального виробництв. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями(людьми) для кінцевого використання.
Ціни зросли, курс грошової одиниці не змінився, зарплатня не змінилася. Що станеться з доданою вартістю та в кінцевому результаті з ВВП?
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18.09.2020 14:23 Ответить
абсолютно правий... АЛЕ читати ти ще не навчився ІНФЛЯЦІЯ МУСЕ БУТИ КЕРОВАНОЮ інакше буде зімбабве з фашистською вєнєцуелою
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18.09.2020 14:55 Ответить
Чоловіче,я маю вищу економічну освіту і добре знаю про інфляцію,девальвацію і ремісію,і про те,як вони впливають на економіку.Де в попередньому коментарі сказано про керовану інфляцію?
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18.09.2020 15:32 Ответить
дурника не ліпи.. воно Ж і так вже смішно...
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18.09.2020 15:34 Ответить
Сам написав коментар,сам лайкнув.Які ви,ботики,примітивні.
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18.09.2020 17:53 Ответить
от і я кажу тупорилі чомусь вважають себе най-богообраними і інай-розумними...
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18.09.2020 18:37 Ответить
Ну до чого тут освіта? Толку від валюти, якщо ціни на нерухомість, машини, будь-що цінне привязують до доллара.
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19.09.2020 07:31 Ответить
"чому ви не вищали коли команда *свинарчуків * під вибори по штуці гривасів роздавала !?.."
якщо це питання особисто до мене, то на мою думку, це був передвиборчий підкуп.

але для чого мені розповідати про поганого порошенка, коли в моєму сьогоденні існує тупе малороське зеленське, якого ти зробив президентом.
але, на відміну від зеленського порошенко віддаляв Україну від росії мов дурний.
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18.09.2020 12:37 Ответить
дурня... менше чорним налом будуть платити
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18.09.2020 12:44 Ответить
https://censor.net/ua/user/428885, мда, дивна логіка, а радше її відсутність.
платити "чорні" зарплати неофіційно працевлаштованим працівникам стануть більше.
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18.09.2020 13:10 Ответить
і НЕ МРІЙ.. вже пече хитродупим.. а буде ще цікавіше.. Є МЕЖЕ при якій держава перестає бути "лагідною бабусею" і стає "злою мачухою"
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18.09.2020 13:14 Ответить
питань більше не маю.
не одразу збагнув, що ви з сєкти "все поділити".
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18.09.2020 13:21 Ответить
Для того щоб щось збагнути... треба мати не тільки марення а й здатність аналізувати прочитане.. тобі цього бракує... НУ НЕМА ТОБІ ЧИМ ДУМАТИ.. просто НЕМА і НЕМАЄШЬ на те часу
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18.09.2020 13:34 Ответить
Астанавитесь ! цены не успевают сосредоточиться
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18.09.2020 11:54 Ответить
Єдиний шанс вберегти свої гроші, це купувати зразу якусь продукцію в магазинах. Зеленський зробить нам інфляцію в 300 відсотків. Недаром зараз вже не ходять монети по 5 коп. А перестануть ходити всі монетки, навіть в 50 коп.
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18.09.2020 11:56 Ответить
Если обещают денег - значит будут грабить!
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18.09.2020 12:01 Ответить
Мрази тупорылые,кроме примитивного повышения налогов для малого бизнеса,который не может откупиться от держпраци, ничего выдумать не могут.
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18.09.2020 12:05 Ответить
а ти не пробував вдавитися? чи хоча б перестати видавати з себе"мілліонера" з доходом в 250$usa
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18.09.2020 12:47 Ответить
Если учесть, что в прошлом году сезонные овощи и фрукты были в два раза дешевле чем в этом, то в следующем году при напечатанной минималке в 6 тыс, цены будут в три раза дороже чем в 2019-м. При этом зарплаты у народа за последний год не выросли вообще. Так что поздравляю дурачки сходившие на выборы по-приколу, вы сами себя делаете нищими.
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18.09.2020 12:09 Ответить
Мінімальна зарплата в 2021 році зросте до 6,5 тис. грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 9257
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18.09.2020 12:31 Ответить
Это не государству будет стоить 41 млрд гривень, а налогоплательщику придется больше платить на 41 млрд гривень.
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18.09.2020 12:58 Ответить
такіЖда! саме з тих грошей що отримають додатково АЛЕ при цьому "чорний нал" зменшиться 3 29% до 19%.. І абнал через рік буде не дуже вигідним та ЗАНАДТО РИЗИКОВАНИМ от де собака порився
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18.09.2020 13:16 Ответить
А от чего черному налу уменьшится? От зеленой экономической мысли? Чем больше давят, тем выше процент теневой. На фоне падения объемов производства. Если не генерируется продукт дополнительный, но в его себестоимость влазят грязными зелеными ручками, то растет цена. Другого выхода нет. В результате по инерции происходит некоторое перераспределение нац продукта из сферы производства в сферу госуправления и госслужбы. Что за этим следует? Закрытие предприятий реального сектора, которые не выдерживают конкуренцию с китайцами-вьетамнцами и рост различных прокладок и присосок к бюджетным потокам. Ничего хорошего в этом нет. Нужно не минималку поднимать, а стимулировать рост средних зарплат в белую.
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18.09.2020 14:51 Ответить
від того що вВЖЕ яйця ПРИТИСНУЛИ "схемобудівникам чорноробочим".. І не фантазуй про "ніріальниі сєктора" Бо ІМПОРТ скорочується швидше експорта - і це ФАКТ

Що до стимулів то в такій сітуації ліше прогресивний податок та зменшення баласту - зайвих 40тис бюджетників може допомогти.. Миттєво шмарклі це не зроблять . але за 4роки витиснуть зайвих. -Зміна меж районів- лише початок.. Далі переатестації.. іт д.
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18.09.2020 15:02 Ответить
Переаттестации, ептыть колотить. Кого, корабельных сосен, или бутылочных крадиев? Или бениным схемобудивникам щось притиснули? Це воще ржач.
Только и может гос машина повышать налоги и душить продавцов трусов, выжимая с них лишних 3-4 млрд. в год. В то время, как поц из Ашкелона такую сумму пистит из бюджета за месяц и посмеивается в бороду.
Давайте продавцов заставим класть асфальт и шпалы за 300 дол., если на всех хватит лопат и битума, а шобла будет пережидать кризис без потери комфорта.
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18.09.2020 15:27 Ответить
Будь-яке зростання мінімалки - це в першу чергу зростання податків. ЄСВ - 22% від мінімалки. Напряму ставку податку не піднімають, шоб лохів не будоражити - ось і піднімають базу оподаткування
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18.09.2020 13:05 Ответить
100% правий
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18.09.2020 13:17 Ответить
та податків для зелохів взагалі не буде, хіба що на армію 1,5% та з доходів процентів 5!
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18.09.2020 14:12 Ответить
Да. Лишнюю тысячу в квартал только за себя нужно предпринимателю найти. И еще все составляющие себестоимости умножить на ускоряющийся индекс инфляции.

На фоне падения объемов рынка в некоторых секторах, пойдет сокращение и закрытие мелких предприятий.
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18.09.2020 14:55 Ответить
Минимальная зарплата в 2021 году вырастет до 6,5 тыс. грн, и забыл мудак добавить, что доллар упадет до 8 грн., вот это ЗАЖИВЕМ млять!
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18.09.2020 14:10 Ответить
Ще раз повторюся - красиві цифри обманюють тільки лохів
Для нормальних людей важливіше - що за ці гроші можна буде купити ?
Скільки з"їдять податки , скільки - комуналка .
Який буде курс $ ?
Бо ціни на все від нього залежать ... навіть на те , що вирощує бабка на свому городі та продає на базарі
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18.09.2020 15:03 Ответить
я здається написав про те саме, про ті красиві цифри та курс зеленого і квартальному виродку ніколи осанна не співав. За янилоха голосували 73% дебілів та я до них не відношуся.
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18.09.2020 19:28 Ответить
та шо тобі той долар тобі що сусід картоплю лише за долари продає? А може у вас в селі в ґенделику пиво лише їєни наливають??
З дурні про долари вже й діти не сміються
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18.09.2020 15:04 Ответить
так, у мене сусід картоплею торгує лише за долари і пиво у нашому селі тільки за йєни. А ти ************** кацапе за свої дерев'яні можеш тільки висратись на своїй паРшці.
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18.09.2020 19:32 Ответить
та податків для зелохів взагалі не буде, хіба що на армію 1,5% та з доходів процентів 5 і почнуться Нью-Васюки!
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18.09.2020 14:13 Ответить
Как все у неучей легко... Тарифы на комунальные платежи выростут...зарплата, выходящая в цену продуктов выростет, растаможка комплектующих для производства уже выросла.... Короче, страна, по идеям зебилов, на пороге "экономического взлета"....
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18.09.2020 14:54 Ответить
Аренда помещений вырастет, транспортные расходы вырастут. Но пенсионеры и уборщицы при этом разбогатеют. Соответственно на 10-15% прыгнут цены на то, что они едят, пьют и одевают.
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18.09.2020 14:56 Ответить
ага.. тільки рости безмежно не буде нічого... ЯК впреться в економічнодоцільне співвідношення то почне колливатися довколо ціни... ТАКЕ вже в СВІТІ БУЛО.. і не один раз
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18.09.2020 15:38 Ответить
Заспокойтеся, з зростанням з/п виробники підвищать ціни на продукт і все стане на свої місця. Краще зараз купуйте те що, хотіли купити завтра.
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18.09.2020 14:58 Ответить
і це правда... при оптімальній стратегії і в часи інфляції можно маневрувати
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18.09.2020 15:40 Ответить
СКАВЧАТЬ ті хто вже збагнув що підвищення мінімалки ставить хрест на їх мріях щорічно їздити в Туреччину.. і залишенься прополка у тещі і ввечорі ставок замість сауни
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18.09.2020 15:06 Ответить
Пусть этот глава минфина сперва расскажет нам сколько будит при такой минималке стоить булка хлеба и литр бензина? 50-60гр
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18.09.2020 16:33 Ответить
от це питання СЛУШЕ
після підвищення мінімалки до 6500грн хлів подорожчає на 12%(50-60булка не буде в найближчі 20 років!)
а бензин десь на 10%... і ФСЬО
і пересічні ВРЕШТІ РЕШТ почнуть розуміти чехів які мають національне блюдо -кнедлики з хліба з соусом , бо білий хліб майже в Усьому світі це ОКРЕМА СТРАВА а не ОБОВ'ЯЗКОВИЙ додаток до їжі і без хліба прожити можно..
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18.09.2020 19:16 Ответить
а що на них можна буде купити????
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18.09.2020 18:18 Ответить
та практично те ж саме що й зараз пенсіонери купують.. ТІЛЬКИ СУБСІДІЇ ЗМЕНШАТЬСЯ на 10-15% і додатки на оплату ЖКП підуть
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18.09.2020 19:18 Ответить
Мінімальна зарплата в 2021 році зросте до 6,5 тис. грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 1350Мінімальна зарплата в 2021 році зросте до 6,5 тис. грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 7714
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18.09.2020 19:39 Ответить
Чому мільярдер не б'є по роялю?..
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19.09.2020 23:24 Ответить
А зарплата солдата ЗСУ останется на уровне 10 тыщ. Народ, который не кормит свою армию, будет кормить чужую
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19.09.2020 17:18 Ответить
ФОПы за Зеленского! МЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ!!!
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19.09.2020 19:31 Ответить
Неужто будет как в 1994-1995 г.г. - страна хмурых миллионеров?
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19.09.2020 21:03 Ответить
Основною господарювання є середня заплата. ЯКА СЕРЕДНЯ ЗАПЛАТА?
Нагадаю, що в країнах Західної Європи депутати парламентів мають заплату 150-200% від середньої заплати.
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19.09.2020 23:22 Ответить
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