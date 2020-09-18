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Минимальная зарплата в 2021 году вырастет до 6,5 тыс. грн, - Марченко. ВИДЕО
Такое повышение будет стоять государству 41 млрд грн.
Об этом глава Минфина Сергей Марченко заявил во время представления законопроекта о Госбюджете-2021, передает Цензор.НЕТ.
"Предусматривается поэтапный рост минимальной зарплаты, что соответствует присутствующим экономическим условиям. С 1 января (2021 года. - Ред.) минимальная зарплата вырастет с нынешних 5 тыс. грн до 6 тыс. грн. А с 1 июля до 6,5 тыс. грн. В общем итоге такое повышение будет стоять государству 41 млрд грн", - рассказал министр.
По словам Марченко, важно, что это повлияет на зарплаты медиков, учителей и других работников бюджетной сферы.
"Соотношение минимальной и средней зарплат вырастет из 45% до 48% в 2021 году", - добавил министр финансов.
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+12 Підлога Маккартні
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об'єктивних підстав для збільшення МЗП немає - виключно популізм.
тож, із збільшенням МЗП чекайте на:
1. скорочення.
2. відсутність офіційного працевлаштування.
бо так роботодавцю буде дешевше, аніж встигати за нефаховими, популістськими зеленським та ко.
потужного довбня обрали? потужного.
Валовий внутрішній продукт (ВВП) - один із найважливіших показників розвитку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0 економіки , який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів(людей) у сфері матеріального і нематеріального виробництв. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями(людьми) для кінцевого використання.
Ціни зросли, курс грошової одиниці не змінився, зарплатня не змінилася. Що станеться з доданою вартістю та в кінцевому результаті з ВВП?
якщо це питання особисто до мене, то на мою думку, це був передвиборчий підкуп.
але для чого мені розповідати про поганого порошенка, коли в моєму сьогоденні існує тупе малороське зеленське, якого ти зробив президентом.
але, на відміну від зеленського порошенко віддаляв Україну від росії мов дурний.
платити "чорні" зарплати неофіційно працевлаштованим працівникам стануть більше.
не одразу збагнув, що ви з сєкти "все поділити".
Що до стимулів то в такій сітуації ліше прогресивний податок та зменшення баласту - зайвих 40тис бюджетників може допомогти.. Миттєво шмарклі це не зроблять . але за 4роки витиснуть зайвих. -Зміна меж районів- лише початок.. Далі переатестації.. іт д.
Только и может гос машина повышать налоги и душить продавцов трусов, выжимая с них лишних 3-4 млрд. в год. В то время, как поц из Ашкелона такую сумму пистит из бюджета за месяц и посмеивается в бороду.
Давайте продавцов заставим класть асфальт и шпалы за 300 дол., если на всех хватит лопат и битума, а шобла будет пережидать кризис без потери комфорта.
На фоне падения объемов рынка в некоторых секторах, пойдет сокращение и закрытие мелких предприятий.
Для нормальних людей важливіше - що за ці гроші можна буде купити ?
Скільки з"їдять податки , скільки - комуналка .
Який буде курс $ ?
Бо ціни на все від нього залежать ... навіть на те , що вирощує бабка на свому городі та продає на базарі
З дурні про долари вже й діти не сміються
після підвищення мінімалки до 6500грн хлів подорожчає на 12%(50-60булка не буде в найближчі 20 років!)
а бензин десь на 10%... і ФСЬО
і пересічні ВРЕШТІ РЕШТ почнуть розуміти чехів які мають національне блюдо -кнедлики з хліба з соусом , бо білий хліб майже в Усьому світі це ОКРЕМА СТРАВА а не ОБОВ'ЯЗКОВИЙ додаток до їжі і без хліба прожити можно..
Нагадаю, що в країнах Західної Європи депутати парламентів мають заплату 150-200% від середньої заплати.