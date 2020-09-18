Минимальная зарплата в 2021 году вырастет до 6,5 тыс. грн, - Марченко. ВИДЕО

Такое повышение будет стоять государству 41 млрд грн.

Об этом глава Минфина Сергей Марченко заявил во время представления законопроекта о Госбюджете-2021, передает Цензор.НЕТ.

"Предусматривается поэтапный рост минимальной зарплаты, что соответствует присутствующим экономическим условиям. С 1 января (2021 года. - Ред.) минимальная зарплата вырастет с нынешних 5 тыс. грн до 6 тыс. грн. А с 1 июля до 6,5 тыс. грн. В общем итоге такое повышение будет стоять государству 41 млрд грн", - рассказал министр.

По словам Марченко, важно, что это повлияет на зарплаты медиков, учителей и других работников бюджетной сферы.

"Соотношение минимальной и средней зарплат вырастет из 45% до 48% в 2021 году", - добавил министр финансов.

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