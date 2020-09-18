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Новости
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Напротив ПП "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью остаются около 700 паломников-хасидов, - Госпогранслужба

Напротив ПП

По состоянию на утро пятницы количество паломников-хасидов напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью несколько снизилось, и сейчас там остается около 700 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"По состоянию на 10 часов у нас есть информация о том, что количество иностранцев-паломников несколько уменьшилось. Если по состоянию на вчерашнее утро и вечер их находилось там около тысячи, то на данный момент их там может находиться около 700 человек", - сказал Демченко.

Он также отметил, что надеется на то, что паломники прислушались к призывам Госпогранслужбы.

"Кардинально сказать, что они массово разъехались - такой ситуации мы пока не наблюдаем, и такой информации не имеем. Но мы надеемся, что те иностранцы все-таки прислушались к тем разъяснениям, которые им давали наши сотрудники, подчеркивая, что решение о запрете въезда иностранцам до 28 сентября не будет пересматриваться и они не смогут попасть на территорию нашего государства, принимая во внимание то, что целью их поездки было паломничество, что не подпадает под категорию исключений для иностранцев, которые могут попасть на территорию нашей страны", - пояснил Демченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Застрявшие на границе с Беларусью хасиды-паломники в украинских костюмах спели хором гимн Украины. ВИДЕО

Спикер также указал, что паломники пытаются попасть в Украину и через другие пункты пропуска, но это единичные случаи, и после прибытия на линию паспортного контроля они получают отказ во въезде и возвращаются назад.

"Такая ситуация происходит каждый день. Через другие пункты пропуска в целом по государственной границе. Но это единичные граждане или крайне малые группы иностранцев. Они во время прибытия на линию паспортного контроля получают отказ во въезде и возвращаются назад", - добавил Демченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хасиды прибыли в ПП "Дольск" на Волыни в надежде пересечь границу: "Мы уважаем ваши традиции, но в этом году вы не сможете попасть в Умань". ВИДЕО

Госпогранслужба (6458) хасиды (255) Демченко Андрей (288)


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Топ комментарии
+2
Включите им прямую трансляцию с Умани,

пусть празднуют онлайн
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18.09.2020 11:42
+2
Новий рік хасидів у цьому році запам"ятався виконанням Гімну України. Пропоную взяти це за традицію.)))
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18.09.2020 11:45
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700 тоже ничо. но классика - "300 хасидов" лучше.
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18.09.2020 11:39 Ответить
Включите им прямую трансляцию с Умани,

пусть празднуют онлайн
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18.09.2020 11:42 Ответить
Им нужна могила.... Чтобы плясать и буянить...
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18.09.2020 11:45 Ответить
Новий рік хасидів у цьому році запам"ятався виконанням Гімну України. Пропоную взяти це за традицію.)))
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18.09.2020 11:45 Ответить
Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2010

Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5893
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18.09.2020 11:48 Ответить
Это - передовой боевой отряд Лукашенко, гроза для всех соседей. Забрал бы он ЗЕ к себе гавнокомандующим войском хасидов, цены б Луке не было. Хасиды еще те воины, загадили окрестные леса так, что из них вышли и сдались партизаны Отечественной войны. Все партизаны вынесли и голод, и холод, но кучи хасидского гавна под каждым кустом, вместо немецких мин, это не вынесет никто.
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18.09.2020 12:21 Ответить
Им в Украине хорошо . Дёшево , можно безнаказанно гадить и мусорить где угодно . Если их начнут штрафовать и привлекать к общественным работам , то на следующий их "новый год" их будет в разы меньше .
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18.09.2020 12:32 Ответить
Когда поедете в Ирусалим к Святым местам готовтесь к теплому приему.Забыли ,что нелзя пелевать в колодец.Я не хасид.но эти люди просто хотели помолится.
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18.09.2020 12:42 Ответить
Навпроти ПП "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю залишаються приблизно 700 паломників-хасидів, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1167
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18.09.2020 13:04 Ответить
Я чего-то не догоняю, а чего в Чернобыль не ломятся. Там тоже могилка есть .....
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18.09.2020 12:50 Ответить
 
 