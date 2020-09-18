РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11797 посетителей онлайн
Новости
7 363 32

НАБУ о решении Конституционного Суда: "Очередная попытка заблокировать борьбу с политической коррупцией"

НАБУ о решении Конституционного Суда:

Решение Конституционного Суда, которым признаны отдельные положения Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" такими, которые не отвечают Основному Закону, по мнению НАБУ, является очередной попыткой заблокировать борьбу с политической коррупцией и очистку судебной ветви власти в государстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НАБУ.

Отмечается, что Конституционный Суд относительно Национального бюро делает это в третий раз: до этого, в 2019 году, судьи признали неконституционной статью о незаконном обогащении и лишили НАБУ права аннулировать через суд незаконные сделки, заключенные государственными предприятиями.

"Каждое из этих решений, по странному стечению обстоятельств, появлялось в ответ на эффективную работу НАБУ по каждому из упомянутых направлений", - подчеркнули в Бюро.

Согласно последнему решению КСУ, в течение следующих трех месяцев в Закон Украины "О НАБУ" должны быть внесены изменения, призванные урегулировать правовые аспекты функционирования Национального бюро, которые сейчас, по мнению судей КСУ, не отвечают Основному Закону.

"В то же время вызывают беспокойство намерения отдельных политических сил, прежде всего связанных с фигурантами расследований НАБУ, ревизовать этот закон в части лишения Национального бюро институциональной независимости, используя решение КСУ как повод для реализации замысла", - подчеркнули в НАБУ.

В Бюро отмечают, что независимость НАБУ является базовой основой, которая определяет способность институции противостоять давлению в процессе расследования коррупционных преступлений, совершенных топ-корупционерамы, и привлечь их к ответственности.

"Призываем парламентариев в процессе доработки Закона "О НАБУ" сохранить институциональную независимость Национального бюро как залог эффективной борьбы с топ-корупциею. В свою очередь НАБУ готово присоединиться к процессу подготовки и обсуждения этих изменений. Также отмечаем, что Национальное бюро работает в штатном режиме", - подытожили в НАБУ.

Напомним, Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада должна изменить закон о НАБУ как можно скорее, - представитель Еврокомиссии Стано

Автор: 

НАБУ (4222) коррупция (8562) КС (2248)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Украинцы:
Ну хотим мы коррупцию, хотим. Мы даже клоуна себе выбрали в президенты.
А нам тут про какое- то НАБУ рассказывают.
показать весь комментарий
18.09.2020 12:06
+11
НАБУ:
Пять лет мы изворачивались пытаясь никого не обидеть и никого не посадить...
И, все равно на нас наехали и захотели разогнать!!!
показать весь комментарий
18.09.2020 11:57
+10
А что еще от них хотеть?
НАБУ о решении Конституционного Суда: "Очередная попытка заблокировать борьбу с политической коррупцией" - Цензор.НЕТ 4994
показать весь комментарий
18.09.2020 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАБУ:
Пять лет мы изворачивались пытаясь никого не обидеть и никого не посадить...
И, все равно на нас наехали и захотели разогнать!!!
показать весь комментарий
18.09.2020 11:57 Ответить
посадить можно того, кто украл у соседки алюминиевый бидон и сдал за самогон.
показать весь комментарий
18.09.2020 12:01 Ответить
Украинцы:
Ну хотим мы коррупцию, хотим. Мы даже клоуна себе выбрали в президенты.
А нам тут про какое- то НАБУ рассказывают.
показать весь комментарий
18.09.2020 12:06 Ответить
Так більшість вважало,що хоч клоуни чесні в Україні...
показать весь комментарий
18.09.2020 20:55 Ответить
А что еще от них хотеть?
НАБУ о решении Конституционного Суда: "Очередная попытка заблокировать борьбу с политической коррупцией" - Цензор.НЕТ 4994
показать весь комментарий
18.09.2020 12:00 Ответить
Яка ще "ачістка" в країні, де все вирішують олігархічні клани, а не суди?
показать весь комментарий
18.09.2020 12:01 Ответить
Саботажники с миллиардным содержанием, пользы на сотни тысяч гривен. Посадок НОЛЬ! Сытник коррупционер во главе антикоррупционного органа! Пипец.
показать весь комментарий
18.09.2020 12:14 Ответить
Кеша, сажает суд! Учи мат.часть!
показать весь комментарий
18.09.2020 13:04 Ответить
Сима...суд уже сказал...и не оодин суд и не один раз...проветри извилины.
показать весь комментарий
18.09.2020 13:07 Ответить
Сытник один раз за совместную пьянку не заплатил. Но оплатил за это штраф, как за админку. Судейская мафия специально ему это подстроила. А вот наказания за "недостоверное декларирование" наш справедливый Конст.суд отменил! И зеленые слуги урода не торопятся повторно рассматривать данный закон!
показать весь комментарий
19.09.2020 09:08 Ответить
Під Ситника риють уже давно, в тому числі і через суди призначивши його корупціонером. Гарна була комбінація: Ситника запросив друг-приятель (як потім з'ясувалося - людина Бахматюка, агроолігарха, що знаходився під слідством НАБУ) відпочити на природі за його рахунок. А потім звинуватив свого "друга" Ситника в корупції.
показать весь комментарий
18.09.2020 14:25 Ответить
А Ситник мала дитина не знав чим це може закінчитись?
показать весь комментарий
18.09.2020 14:31 Ответить
Він людина. Із всіх правоохоронних органів він викликає найбільшу довіру. Уяви ситуацію: тебе запрошує давній знайомий в гості, у якого ти не раз відпочивав на природі. Ти хочеш заплатити за стіл, випивку там ще за щось, а він тобі "ти мене абіжаєш". Ніхто ж не довів, що Ситник вимагав і одержав якісь блага. Гарна підстава, що не зроблять грубі гроші, коли Бахматюку загрожує посадка і конфіскація декількох мільярдів
показать весь комментарий
18.09.2020 14:39 Ответить
5 лет и НИЧЕГО! Только заказухи и гонения неугодных.
показать весь комментарий
18.09.2020 14:41 Ответить
І нічего - це неправда. Згадай хоча б бурштинову справу Розенблата, справа "куриці" із міграційної служби, що торгувала громадянством, суддя Чаус з банкою кеша і т.д. А останні прослушки суддів - це повний "підписздесь". Після таких оприлюднень доказів - і ніяких наслідків, бо саджає не Ситник, а прокурватура і суди, а ще треба бажання ВРУ і президента. В нормальній країні після таких зашкварів уже б президент подав у відставку, попередньо розігнавши суди.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:10 Ответить
чтож порох не подал?
показать весь комментарий
18.09.2020 15:12 Ответить
не знаю чим зкінчилась справа далі, але штраф перша інстанція на нього за це наклала.
показать весь комментарий
18.09.2020 16:44 Ответить
боротьба з політичною корупцією - олімпійський вид спорту
показать весь комментарий
18.09.2020 12:15 Ответить
Місія МВФ зробила паузу у візитах в Україну.

Зє кричать що МВФ висувають «політичні вимоги»

Ось ці вимоги :

питання антикорупційних органів, справи навколо Суркісів та ПриватБанку, використання коштів з COVID-фонду та обмеження зарплат для членів наглядових рад !!
Зе брехуни вищої категоріі ,,,
показать весь комментарий
18.09.2020 12:29 Ответить
мрази...
показать весь комментарий
18.09.2020 13:18 Ответить
Все очень просто. Когда правоохранительная и судебная власть сростаются с организованной преступностью, получается мафиозное государство. Судьба таких стран печальна и не завидна.
показать весь комментарий
18.09.2020 12:48 Ответить
потмоу что не додавили в 14м. Ктот окричал всевремя рядом, остановитесь, сдерживайтесь, вы же мол цивилизованные люди.. А сейчас тех кого надо было выгнать взашей вернулись, и мстят тем миллионам которые простояли несколько месяцев на морозе зимой.
показать весь комментарий
18.09.2020 13:21 Ответить
Я не знаю к кому относится Ваш упрек " не додавили",но думаю,что люди,которые стояли на морозе,сделали все что могли,погнали шапкокрада,а за тем остановили нашествие орков.Не их вина,что потом на выборах выбрали тех,кого выбрали.А уж те,кого выбрали должны были давить,и не только в 2014,а и в 15,16 ... 19.
показать весь комментарий
18.09.2020 13:35 Ответить
Хто поважає демократію- обмежений в засобах, а хто ні - нічого не стримує. Яскравий приклад Гітлер, Путлер і Януковощ: вони використали демократію як придорожну дівку, і робили все, що хотіли. З нашими прогнилими органами влади в 2014-15 розгромити мафію так і не вдалося.
показать весь комментарий
18.09.2020 14:32 Ответить
Может, и додавили бы на Майдане мафию, но тут и вмешалась Россия, чтобы этого не произошло.
показать весь комментарий
18.09.2020 16:57 Ответить
Да никого в 2014 и не давили. Овоща таки выжили и тут же поставили его министра, который строил эту мафия стейт 20 лет. Так что шанс был просран практически мгновенно.
В 2005 был куда более реальный, но опять таки преза мафия купила с потрохами при посредничестве кучерявого кума. Поставить этого кума презом было верхом тупости.
И в 2010 шанс был на выборах.
показать весь комментарий
18.09.2020 13:59 Ответить
Согласен.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:42 Ответить
украина уверенно движется в светло-зеленое будущее)) только еще пару-тройку законов протянуть и финиш))
показать весь комментарий
18.09.2020 13:23 Ответить
хватит зеленые ублюдки. ваш выродок кончился
показать весь комментарий
18.09.2020 13:45 Ответить
По-моему, этот (анти) конституционный суд полностью морально разложился и его нужно переформатировать.
показать весь комментарий
18.09.2020 16:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=vwQu3evSWec&feature=emb_logo Про "Суды" Украины
показать весь комментарий
18.09.2020 17:34 Ответить
 
 