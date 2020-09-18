НАБУ о решении Конституционного Суда: "Очередная попытка заблокировать борьбу с политической коррупцией"

Решение Конституционного Суда, которым признаны отдельные положения Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" такими, которые не отвечают Основному Закону, по мнению НАБУ, является очередной попыткой заблокировать борьбу с политической коррупцией и очистку судебной ветви власти в государстве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении НАБУ.

Отмечается, что Конституционный Суд относительно Национального бюро делает это в третий раз: до этого, в 2019 году, судьи признали неконституционной статью о незаконном обогащении и лишили НАБУ права аннулировать через суд незаконные сделки, заключенные государственными предприятиями.

"Каждое из этих решений, по странному стечению обстоятельств, появлялось в ответ на эффективную работу НАБУ по каждому из упомянутых направлений", - подчеркнули в Бюро.

Согласно последнему решению КСУ, в течение следующих трех месяцев в Закон Украины "О НАБУ" должны быть внесены изменения, призванные урегулировать правовые аспекты функционирования Национального бюро, которые сейчас, по мнению судей КСУ, не отвечают Основному Закону.

"В то же время вызывают беспокойство намерения отдельных политических сил, прежде всего связанных с фигурантами расследований НАБУ, ревизовать этот закон в части лишения Национального бюро институциональной независимости, используя решение КСУ как повод для реализации замысла", - подчеркнули в НАБУ.

В Бюро отмечают, что независимость НАБУ является базовой основой, которая определяет способность институции противостоять давлению в процессе расследования коррупционных преступлений, совершенных топ-корупционерамы, и привлечь их к ответственности.

"Призываем парламентариев в процессе доработки Закона "О НАБУ" сохранить институциональную независимость Национального бюро как залог эффективной борьбы с топ-корупциею. В свою очередь НАБУ готово присоединиться к процессу подготовки и обсуждения этих изменений. Также отмечаем, что Национальное бюро работает в штатном режиме", - подытожили в НАБУ.

Напомним, Большая палата Конституционного суда Украины на заседании 16 сентября признала не соответствующими Конституции Украины ряд положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

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