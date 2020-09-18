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Шнобелевская премия-2020: среди лауреатов - Путин, Трамп и Лукашенко, а также автор ножа из замороженных фекалий

Шнобелевская премия-2020: среди лауреатов - Путин, Трамп и Лукашенко, а также автор ножа из замороженных фекалий

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Среди лауреатов - Лукашенко, Путин и Трамп.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК.

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Трансляция велась на сайте оргкомитета премии.

В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования была присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам еще пяти государств.

"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи", — заявил учредитель премии Марк Абрахамс.

В числе лауреатов в этой номинации также президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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В этом году наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 трлн местных долларов.

Как пишет "Укринформ", премию по физике взяли австралийские ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий за эксперимент, в ходе которого выяснили что происходит с живым земляным червяком при вибрации на высокой частоте.

Премию в области акустики получил Стефан Ребер из Лундского университета в Швеции за очень необычный и довольно опасный для ученых эксперимент: он поместил китайского аллигатора в камеру, заполненную гелием и регистрировал, как это поменяет тембр издаваемых рептилией звуков.

Премию в области материаловедения получил вместе с коллегами американский антрополог Метин Эрен из Государственного исследовательского университета в Кенте, штат Огайо, "за демонстрацию того, что ножи, изготовленные из замороженных человеческих фекалий, не работают".

Шнобелевскую премию мира получили правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых "постоянно звонили друг другу в двери по ночам, а затем убегали".

Премию по психологии получила разработка метода идентификации людей с нарциссизмом при помощи изучения их бровей.

Премию по экономике вручили за попытку установить взаимосвязь между неравенством доходов в разных странах со средним количеством поцелуев в губы.

Премию в области менеджмента взяла группа из пяти китайских наемных убийц, которые перепоручали совершение преступления друг другу, в результате чего жертва так и не была убита.

Премию по энтомологии (изучение насекомых) отдали за сбор доказательств того, что многие энтомологи боятся пауков, которые не являются насекомыми.

Напомним, в 2013 году Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией. Тогда поводом для этого стал запрет публичных аплодисментов в Белоруссии и задержание силовиками однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении этого запрета.

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Топ комментарии
+16
Напомним, в 2013 году Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией. Тогда поводом для этого стал запрет публичных аплодисментов в Белоруссии и задержание силовиками однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении этого запрета.
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18.09.2020 12:07
+6
Для найвеличнішого вирішили створити окрему премію.
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18.09.2020 12:11
+5
...добавили бы криворогого президеныша Украины - он бы все номинации собрал Наверно, потому и не добавили
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18.09.2020 12:08
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18.09.2020 12:05 Ответить
...добавили бы криворогого президеныша Украины - он бы все номинации собрал Наверно, потому и не добавили
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18.09.2020 12:08 Ответить
Он на премию Дарвина пойдет....
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18.09.2020 13:41 Ответить
это типа из человека обратно в обезьяну
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18.09.2020 14:17 Ответить
Не, это выдают за самую бестолковую смерть от собственной глупости. Почитай, в инете есть. Вазелин допесдится.
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18.09.2020 14:25 Ответить
а где зе?
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18.09.2020 12:09 Ответить
у него абонемент...
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18.09.2020 12:33 Ответить
Боярский рос не на боярке, .
Со стекломоем не дружил, .
Артистом был довольно ярким. .
Вакциной врач его сразил.

https://uploads.disquscdn.com/images/478e8d4adb98970fa720537fa53b6cd800168f696b14ed4e6e3e3920b8094eb6.png https://uploads.disquscdn.com/images/03a2aba5f3bff62341d689af07780bc1bbde9c87b2926c91e1d6ca618b40a72c.jpg

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. https://uploads.disquscdn.com/images/41fe2671bc65145cc0d21e005bc40a559ac6069f7ce585e44f3f5816d6fcce79.gif ..
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18.09.2020 12:06 Ответить
Напомним, в 2013 году Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией. Тогда поводом для этого стал запрет публичных аплодисментов в Белоруссии и задержание силовиками однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении этого запрета.
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18.09.2020 12:07 Ответить
недавно на білоруських протестах затримали глухонімого.. За кричалку "жиє Беларусь !"
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18.09.2020 13:07 Ответить
Шнобелевская премия-2020: среди лауреатов - Путин, Трамп и Лукашенко, а также автор ножа из замороженных фекалий - Цензор.НЕТ 4133Шнобелевская премия-2020: среди лауреатов - Путин, Трамп и Лукашенко, а также автор ножа из замороженных фекалий - Цензор.НЕТ 9829
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18.09.2020 12:07 Ответить
Шнобелевскую премию мира получили правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых звонили друг другу в двери по ночам, а затем убегали
В тряпки...
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18.09.2020 12:09 Ответить
да, гарвардцы, явные сторонники демократов, в один ряд Трампа с незаконным лукой и убийцей-маньяком ботоксным.. докатились
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18.09.2020 12:11 Ответить
Для найвеличнішого вирішили створити окрему премію.
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18.09.2020 12:11 Ответить
Два выходца из Украины премию получили, посчитали - будет нескромно.
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18.09.2020 12:47 Ответить
"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении

Источник: https://censor.net/ru/n3220057
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18.09.2020 12:18 Ответить
Надеюсь, что в следующий раз эту премию дадут и янелоху-42 за попытку слепить с говна народного депутата от партии "слуга народа"....
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18.09.2020 12:23 Ответить
а можно ножик протестировать ?
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18.09.2020 12:24 Ответить
колбаску порезать?
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18.09.2020 13:28 Ответить
Гарне сусідство))))))))))))))))
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18.09.2020 12:24 Ответить
Я бы некоторым петикам вручил бы (судя по их комментам), особенно тогдая когда они умудряются совместить зраду от Зеленского и не связанный с ним вещи.
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18.09.2020 12:37 Ответить
зЕленский, не зраднык!!! Оно просто наркоман, не более! И не даёт отчёта своим словам, то есть ляпает что в башку взбредёт, или бабушка бородатый скажет! А так, нАрмальный Пацан, когда спит!
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18.09.2020 13:28 Ответить
Шнобелевку в студию!
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18.09.2020 13:29 Ответить
Скрепка, ты хоть адрес оставь, как тебя премия найдёт? Известно только Ольгино, лен. области и всё...
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18.09.2020 14:01 Ответить
Определяешь адрес по никнейму?Тебе либо в дурку надо, либо на Битву экстрасенсов, первое вероятнее.
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18.09.2020 14:04 Ответить
По почерку, по почерку... Копыта чаще меняй, левым пиши! =)
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18.09.2020 14:14 Ответить
По почерку...ещё сказал бы, что это матерный клингонский готическим шрифтом)))
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18.09.2020 14:39 Ответить
Не объективный выбор!!! А про:
Шнобелівська премія-2020: серед лауреатів - Путін, Трамп і Лукашенко, а також автор ножа із заморожених фекалій - Цензор.НЕТ 3654 ЗАБЫЛИ!!!
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18.09.2020 12:41 Ответить
Всё правильно, всё логично, дерьмо к дерьму.
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18.09.2020 12:44 Ответить
Оманского забыли!
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18.09.2020 12:48 Ответить
та он вне конкурса...
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18.09.2020 12:50 Ответить
Наверное ***** приплатило, за забывчивость......
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18.09.2020 12:53 Ответить
автор ножа із заморожених фекалій

слава якутського скульптора не дає спокою "гівнотворцям" у Світі )))
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18.09.2020 13:05 Ответить
В какую компанию определили Лукашенко. Уважают.
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18.09.2020 13:05 Ответить
премию по физике взяли австралийские ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий за эксперимент, в ходе которого выяснили что происходит с живым земляным червяком при вибрации на высокой частоте.
Источник: https://censor.net/ru/n3220057

Ребята быстро сориентировались в "британской" науке)
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18.09.2020 13:40 Ответить
Что происходило с немцами когда Берлин начали бомбить 10-ти тонными бомбами.Да они просто погибали в глубоких убежищах от сильного инфразвукового давления,так что исследования по частотным модуляциям звука и света не такие -уж и идиотские.
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18.09.2020 15:06 Ответить
Шнобелівська премія-2020: серед лауреатів - Путін, Трамп і Лукашенко, а також автор ножа із заморожених фекалій - Цензор.НЕТ 4757
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18.09.2020 15:10 Ответить
По поводу бровей актуально, кстати...
https://www.parmode.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/824077f6f9f2dd1416f2b68f22fedd9041ea7f48-866x540.jpg
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19.09.2020 17:22 Ответить
 
 