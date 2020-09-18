Шнобелевская премия-2020: среди лауреатов - Путин, Трамп и Лукашенко, а также автор ножа из замороженных фекалий
В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Среди лауреатов - Лукашенко, Путин и Трамп.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК.
В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи. Трансляция велась на сайте оргкомитета премии.
В 2020 году лауреатами премии в области медицинского образования была присуждена президенту России Владимиру Путину, президенту США Дональду Трампу, президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также лидерам еще пяти государств.
"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи", — заявил учредитель премии Марк Абрахамс.
В числе лауреатов в этой номинации также президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Великобритании Борис Джонсон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В этом году наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 трлн местных долларов.
Как пишет "Укринформ", премию по физике взяли австралийские ученые украинского происхождения Иван Максимов и Андрей Потоцкий за эксперимент, в ходе которого выяснили что происходит с живым земляным червяком при вибрации на высокой частоте.
Премию в области акустики получил Стефан Ребер из Лундского университета в Швеции за очень необычный и довольно опасный для ученых эксперимент: он поместил китайского аллигатора в камеру, заполненную гелием и регистрировал, как это поменяет тембр издаваемых рептилией звуков.
Премию в области материаловедения получил вместе с коллегами американский антрополог Метин Эрен из Государственного исследовательского университета в Кенте, штат Огайо, "за демонстрацию того, что ножи, изготовленные из замороженных человеческих фекалий, не работают".
Шнобелевскую премию мира получили правительства Индии и Пакистана, дипломаты которых "постоянно звонили друг другу в двери по ночам, а затем убегали".
Премию по психологии получила разработка метода идентификации людей с нарциссизмом при помощи изучения их бровей.
Премию по экономике вручили за попытку установить взаимосвязь между неравенством доходов в разных странах со средним количеством поцелуев в губы.
Премию в области менеджмента взяла группа из пяти китайских наемных убийц, которые перепоручали совершение преступления друг другу, в результате чего жертва так и не была убита.
Премию по энтомологии (изучение насекомых) отдали за сбор доказательств того, что многие энтомологи боятся пауков, которые не являются насекомыми.
Напомним, в 2013 году Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией. Тогда поводом для этого стал запрет публичных аплодисментов в Белоруссии и задержание силовиками однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении этого запрета.
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Со стекломоем не дружил, .
Артистом был довольно ярким. .
Вакциной врач его сразил.
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В тряпки...
Источник: https://censor.net/ru/n3220057
ЗАБЫЛИ!!!
слава якутського скульптора не дає спокою "гівнотворцям" у Світі )))
Источник: https://censor.net/ru/n3220057
Ребята быстро сориентировались в "британской" науке)
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