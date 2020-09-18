С начала суток враг осуществил два неприцельных обстрела вблизи Водяного и Новотошковского, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, зафиксировано 2 неприцельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, на донецком направлении вблизи населенного пункта Водяное враг провоцировал украинских защитников выстрелами из подствольного гранатомета, а на луганском направлении вооруженные формирования РФ выпустили 6 очередей из крупнокалиберного пулемета в районе населенного пункта Новотошковское.

"Наши воины на эти нарушения режима прекращения огня оружие в ответ не использовали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил как за минувшие, так и в течение текущих суток, не было", - сказано в сообщении.

"Ситуация в районе проведения операции остается полностью контролируемой", - добавили в пресс-службе Минобороны.

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