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Новости Агрессия России против Украины
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С начала сентября РФ перебросила на Донбасс 15 единиц боевой техники, 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка

С начала сентября РФ перебросила на Донбасс 15 единиц боевой техники, 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С начала сентября через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в ГУР, после капитального ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса в подразделения противника доставлено более 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

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Минобороны (9354) разведка (4179) россия (95638)


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Топ комментарии
+8
Узеленского это называется "перемирие", а не наращивание боеспособности.....
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18.09.2020 13:02
+2
Це неприцільне нарощування, для миролюбних, неприцільних обстрілів.
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18.09.2020 13:28
+2
А можно статистику в сравнении: сколько и чего за это же время, мы перебросили на восточный фронт? Ну, что бы окончательно убедиться в том, что клоун имел в виду, когда говорил про "мир в глазах путина" и "просто перестать стрелять".
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18.09.2020 13:51
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Узеленского это называется "перемирие", а не наращивание боеспособности.....
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18.09.2020 13:02 Ответить
Це неприцільне нарощування, для миролюбних, неприцільних обстрілів.
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18.09.2020 13:28 Ответить
С начала сентября РФ перебросила на Донбасс 15 единиц боевой техники, 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка - Цензор.НЕТ 8814
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18.09.2020 13:02 Ответить
А можно статистику в сравнении: сколько и чего за это же время, мы перебросили на восточный фронт? Ну, что бы окончательно убедиться в том, что клоун имел в виду, когда говорил про "мир в глазах путина" и "просто перестать стрелять".
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18.09.2020 13:51 Ответить
Какие там переброски войск для усиления фронта?Мы ,под зе-перемирие, усиленно сокращаемся и стали "терпилами" со снижением боеготовности..
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18.09.2020 14:06 Ответить
Вот и я о том же. Поэтому и нужна именно сравнительная статистика. Что бы эти "по приколу" осознали кого привели к власти.
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18.09.2020 14:25 Ответить
"С начала сентября РФ перебросила на Донбасс 15 единиц боевой техники, 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка"
...эх, был бы жив Ковпак грузовики и поезда не шастали туда-сюда...
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18.09.2020 14:35 Ответить
Пиар-перемирие Зеленского работает.
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18.09.2020 19:23 Ответить
В нас інша статистика. "Скільки з фронту техніки відвели" і "скільки тон *********** здали на склади". А "зелені" ворога навіть під будинком не будуть бачити. Пройшло більше року від останньої серйозної відповіді ЗСУ на обстріли.
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18.09.2020 20:43 Ответить
 
 