"С начала сентября РФ перебросила на Донбасс 15 единиц боевой техники, 6 вагонов и 10 грузовиков с минами и боеприпасами, - разведка"

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск продолжает наращивать боеспособность соединений и частей первого и второго армейских корпусов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"С начала сентября через неконтролируемые Украиной участки границы из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезено железнодорожным и автомобильным транспортом около 1200 тонн горючего, шесть вагонов и более 10 грузовых автомобилей с противотанковыми минами и боеприпасами, в т.ч. для артиллерийских систем", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отметили в ГУР, после капитального ремонта на предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса в подразделения противника доставлено более 15 единиц боевой техники, в т.ч. 122-мм реактивные системы залпового огня "Град".

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