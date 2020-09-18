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Новости Бюджет-2021
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Марченко об отказе Степанова и Абрамовского поддержать проект госбюджета: Они противопоставили себя всему Кабмину

Марченко об отказе Степанова и Абрамовского поддержать проект госбюджета: Они противопоставили себя всему Кабмину

Министр здравоохранения Максим Степанов и министр экологии Роман Абрамовский противопоставили себя всему правительству, отказавшись поддержать проект государственного бюджета на 2021 год на заседании Кабинета министров 14 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя ситуацию с отказом двух министров поддержать проект госбюджета.

"Я сопровождаю уже третий бюджет через Кабмин, а до того присутствовал на трех других бюджетных процессах во время работы в Минфине. В моей практике не было случаев, когда у министров, вопреки политике Кабмина, была отдельная позиция. Бывало, что выражали предостережение, под протокол озвучивали пожелания. Но не противопоставили себя Кабмину", - сказал Марченко.

По его словам, Министерство здравоохранения не готово предложить источники финансирования 212 млрд грн дополнительных расходов, на которых настаивает министр.

"Госбюджет - это документ не Минфина, а всего правительства. Это - компромисс, который позволяет выйти со сбалансированным бюджетом страны. Я думаю, ни один министр не доволен полностью расходами на свой сектор. Но это, прежде всего, вопрос политической ответственности", - отметил Сергей Марченко.

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"Мне сложно принять аргумент: "Мы - против, потому что нам нужно 5% ВВП". Минздрав просит дополнительно 212 млрд грн. Покажите, где их взять?" - сказал министр.

Резервы следует искать в реформировании и повышении эффективности министерства, полагает Марченко.

"Это - неприятная дискуссия, но правильная", - отметил он.

"Вот смотрите: на ИВЛ предусмотрено 100 млн грн, в апреле постановление приняли, в мае комитет по вопросам бюджета согласовал. Сейчас средства не использованы. Обеспечение готовности реагирования лабораторных подразделений - 650 млн грн предусмотрено, по кассе прошло 466,8 млн грн...На закупку средств индивидуальной защиты предусмотрено 2,3 млрд грн - использовано только 42,1 млн грн", - добавил глава Минфина.

Марченко полагает, что увеличение финансирования Минздрава до 5% может произойти в 2023 году вследствие постепенного повышения этой динамики с заложенных в 2021 году 4,2% ВВП.

бюджет (4837) Кабмин (14028) Степанов Максим (2062) Марченко Сергей (299) Абрамовский Роман (50)


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Топ комментарии
+4
воровать меньше не пробовали, или то не ваш метод?
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18.09.2020 13:15
+2
Пришла Зрада откель не ждали.
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18.09.2020 13:14
+2
ДУСю потрясти надо.
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18.09.2020 13:21
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скажите где их взять 221 лярд на медицину да повесить вас надо и расстрелять а то чем больше дырка в бюджете тем больше растет благосостояние Ахметова - Коломойского Бубочки и прочей шоблы.....
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18.09.2020 13:13 Ответить
По вашему, пусть умирают украинцы от болезней... Лучше действительно не растрынькивать финансы на строительствоа" и кокошно-сарафанный шоубиз не в то время, а найти деньги на медицину сейчас для сохранения жизней тех, кто будет ездить по дорогам и ходить на концерты. Как вы думаете?
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18.09.2020 16:14 Ответить
дороги важнее, а меньше выживет водителей дороги меньше разбиваться будут (с) зелох
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18.09.2020 20:34 Ответить
Пришла Зрада откель не ждали.
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18.09.2020 13:14 Ответить
воровать меньше не пробовали, или то не ваш метод?
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18.09.2020 13:15 Ответить
А что эти министр финансов обсуждает бюджет Украины с путинским интерфаксом?как то подозрительно.
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18.09.2020 13:15 Ответить
ДУСю потрясти надо.
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18.09.2020 13:21 Ответить
Молодці що Степанов,що Абрамовский!Прийшла пора виділяти скільки потрібно міністерству для нормальноі роботи,а не скільки залишилося після крадіжок та триньканя грошей в нікуди через некомпетентність та відсутність професіалізму керівників,популістских витрат "аби не гавкали".
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18.09.2020 13:24 Ответить
ЯК КОРМИТЬ - ТО ДУЛЮ З МАКОМ
ЯК ДОЇТЬ - З ВЕЛИКИМ БАКОМ

(народна лікарська мудрість про відношення чиновників до медицини)
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18.09.2020 13:27 Ответить
"Минздрав просит дополнительно 212 млрд грн. Покажите, где их взять?" .ЛЕГКО.Вам даже подсказывают где взять,только глаза раззуть надо.Это я про ФБР и США,и их расследованию дел по отмыванию денег Коломойским.Хотя,разделил 212 на 30(ну так,грубо),получил 7 лярдов.Тут одного Бени может не хватить.Он 5,5 вывел из Приватбанка.Где взять еще 1,5,надо подумать.
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18.09.2020 13:49 Ответить
Бюджет - це питання ВИЖИВАННЯ українців в прямому сенсі цього слова - захиститися та просто вижити при ковіді, мати нормальне здоров'я, хліб на столі в незалежній країні
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18.09.2020 16:07 Ответить
Управлять страной и финансами надо грамотно. Тогда и люди будут живы, и финансы появятся в достаточном количестве
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18.09.2020 16:16 Ответить
Покажите, где их взять?" - сказал министр.

"Показываю" - ВСЕМ платить НАЛОГИ причитающиеся, и не ВОРОВАТЬ и МУТИТЬ власть имущим....- еще сможем Фонд Майбутніх Поколінь ( за аналогом Норвегії) фінансувати....- але це не для наших "слуг народних"
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18.09.2020 19:04 Ответить
 
 