Марченко об отказе Степанова и Абрамовского поддержать проект госбюджета: Они противопоставили себя всему Кабмину

Министр здравоохранения Максим Степанов и министр экологии Роман Абрамовский противопоставили себя всему правительству, отказавшись поддержать проект государственного бюджета на 2021 год на заседании Кабинета министров 14 сентября

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя ситуацию с отказом двух министров поддержать проект госбюджета.

"Я сопровождаю уже третий бюджет через Кабмин, а до того присутствовал на трех других бюджетных процессах во время работы в Минфине. В моей практике не было случаев, когда у министров, вопреки политике Кабмина, была отдельная позиция. Бывало, что выражали предостережение, под протокол озвучивали пожелания. Но не противопоставили себя Кабмину", - сказал Марченко.

По его словам, Министерство здравоохранения не готово предложить источники финансирования 212 млрд грн дополнительных расходов, на которых настаивает министр.

"Госбюджет - это документ не Минфина, а всего правительства. Это - компромисс, который позволяет выйти со сбалансированным бюджетом страны. Я думаю, ни один министр не доволен полностью расходами на свой сектор. Но это, прежде всего, вопрос политической ответственности", - отметил Сергей Марченко.

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"Мне сложно принять аргумент: "Мы - против, потому что нам нужно 5% ВВП". Минздрав просит дополнительно 212 млрд грн. Покажите, где их взять?" - сказал министр.

Резервы следует искать в реформировании и повышении эффективности министерства, полагает Марченко.

"Это - неприятная дискуссия, но правильная", - отметил он.

"Вот смотрите: на ИВЛ предусмотрено 100 млн грн, в апреле постановление приняли, в мае комитет по вопросам бюджета согласовал. Сейчас средства не использованы. Обеспечение готовности реагирования лабораторных подразделений - 650 млн грн предусмотрено, по кассе прошло 466,8 млн грн...На закупку средств индивидуальной защиты предусмотрено 2,3 млрд грн - использовано только 42,1 млн грн", - добавил глава Минфина.

Марченко полагает, что увеличение финансирования Минздрава до 5% может произойти в 2023 году вследствие постепенного повышения этой динамики с заложенных в 2021 году 4,2% ВВП.