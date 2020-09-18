Один год войны НАБУ против меня: 9000 уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Бахматюк

За год войны НАБУ против Бахматюка его компания потеряла больше, чем от потери активов в оккупированном Крыму и Донецке в результате российской агрессии.

За это время 9000 украинцев потеряли работу, налоговые поступления от компании в бюджет страны уменьшились на 50%, а экономика страны потеряла 0,3% ВВП, сообщают Українські новини.

О последствиях войны НАБУ против Олега Бахматюка для экономики страны и бюджета акционер группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" рассказал в своей колонке для "Украинской правды".

18 сентября 2020 исполняется ровно год с момента восстановления уже расследуемого и закрытого из-за отсутствия состава преступления дела против бизнесмена Олега Бахматюка. По его словам, этот год показал, насколько нелепой является система принятия решений антикоррупционными органами и каковы последствия этих решений для государства и для бизнеса. "Мы видим очень интересную тенденцию: за прошедший год уровень поддержки НАБУ и деятельности Сытника упал до дна. Лишь 1,1% опрошенных полностью поддерживают деятельность Сытника на этом посту. НАБУ имеет рекордные антирейтинги в оценке работы, а уровень разочарования общества в декларируемой властью борьбе с коррупцией в государстве четко дает оценку работе этого органа и его руководителя, - пишет Олег Бахматюк. - Я не буду, конечно, утверждать, что именно это дело открыло глаза обществу на истинную ценность пребывания Сытника на этой должности, на красноречивую оценку украинцами эффективности деятельности НАБУ. Но дело Писарука и Бахматюка является хорошим примером, определенным маркером того, что антикоррупционная система не работает, что она является лишь имитацией бурной деятельности отдельных чиновников и инструментом борьбы с личными или политическими врагами".

Бахматюк отмечает, что до начала его преследования НАБУ по делу рефинансирования VAB банка, в группе компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" было создано 30 000 рабочих мест, уплачены только за последние три года 7,7 млрд грн налогов, производится 1% ВВП. "Это тысячи реализованных для местных общин социальных, инфраструктурных, культурных проектов, это поддержка творческих коллективов и детских спортивных команд. Это компания, которую я создавал с 1991 года. Как раз тогда, когда один из основателей "Центра противодействия коррупции" отсиживал 10 лет за кражи, я активно строил 1800 объектов в 20 областях Украины. Теперь тот же ЦПК утверждает, что дело против меня никакого влияния на компанию не имеет. Я могу понять их мотивы: люди, которые ни дня не работали руками или головой в реальном секторе экономики, не понимают, как давление на акционера компании приводит к ограничению доступа к кредитным ресурсам, ограничению финансирования проектов, решению контрагентов минимизировать свои риски при работе с компанией, которую "мочат" силовики", - пишет Бахматюк.

Бизнесмен перечислил последствия для экономики и бюджета страны в результате его преследования Артемом Сытником: минус 9000 рабочих мест; закрытие порядка 20 птицефабрик, комбикормовых заводов; уменьшение налоговых выплат в бюджет на 50%; уменьшение производства готовой продукции на 30%; уменьшение финансирования социальных проектов в регионах.

"Во всем мире бизнес, который генерирует реальный ВВП, поддерживается государством. У нас почему-то все наоборот. Мы не претендуем на поддержку, мы претендуем хотя бы на то, чтобы нас услышали чиновники в высоких кабинетах и оценили последствия. А последствия ощутимы не только для Бахматюка и его компании, но и для экономики Украины - это прямые уменьшение поступлений в бюджет. Агрохолдинг "Авангард" во время российской агрессии потерял 30% мощностей. Во время личной войны Сытника со мной мы потеряли 50% мощностей компании ", - заявил Олег Бахматюк.