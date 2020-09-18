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Один год войны НАБУ против меня: 9000 уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Бахматюк

Один год войны НАБУ против меня: 9000 уволенных, потеря 50% поступлений в бюджет и 0,3% ВВП, - Бахматюк

За год войны НАБУ против Бахматюка его компания потеряла больше, чем от потери активов в оккупированном Крыму и Донецке в результате российской агрессии.

За это время 9000 украинцев потеряли работу, налоговые поступления от компании в бюджет страны уменьшились на 50%, а экономика страны потеряла 0,3% ВВП, сообщают Українські новини.

О последствиях войны НАБУ против Олега Бахматюка для экономики страны и бюджета акционер группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" рассказал в своей колонке для "Украинской правды".

18 сентября 2020 исполняется ровно год с момента восстановления уже расследуемого и закрытого из-за отсутствия состава преступления дела против бизнесмена Олега Бахматюка. По его словам, этот год показал, насколько нелепой является система принятия решений антикоррупционными органами и каковы последствия этих решений для государства и для бизнеса. "Мы видим очень интересную тенденцию: за прошедший год уровень поддержки НАБУ и деятельности Сытника упал до дна. Лишь 1,1% опрошенных полностью поддерживают деятельность Сытника на этом посту. НАБУ имеет рекордные антирейтинги в оценке работы, а уровень разочарования общества в декларируемой властью борьбе с коррупцией в государстве четко дает оценку работе этого органа и его руководителя, - пишет Олег Бахматюк. - Я не буду, конечно, утверждать, что именно это дело открыло глаза обществу на истинную ценность пребывания Сытника на этой должности, на красноречивую оценку украинцами эффективности деятельности НАБУ. Но дело Писарука и Бахматюка является хорошим примером, определенным маркером того, что антикоррупционная система не работает, что она является лишь имитацией бурной деятельности отдельных чиновников и инструментом борьбы с личными или политическими врагами".

Бахматюк отмечает, что до начала его преследования НАБУ по делу рефинансирования VAB банка, в группе компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард" было создано 30 000 рабочих мест, уплачены только за последние три года 7,7 млрд грн налогов, производится 1% ВВП. "Это тысячи реализованных для местных общин социальных, инфраструктурных, культурных проектов, это поддержка творческих коллективов и детских спортивных команд. Это компания, которую я создавал с 1991 года. Как раз тогда, когда один из основателей "Центра противодействия коррупции" отсиживал 10 лет за кражи, я активно строил 1800 объектов в 20 областях Украины. Теперь тот же ЦПК утверждает, что дело против меня никакого влияния на компанию не имеет. Я могу понять их мотивы: люди, которые ни дня не работали руками или головой в реальном секторе экономики, не понимают, как давление на акционера компании приводит к ограничению доступа к кредитным ресурсам, ограничению финансирования проектов, решению контрагентов минимизировать свои риски при работе с компанией, которую "мочат" силовики", - пишет Бахматюк.

Бизнесмен перечислил последствия для экономики и бюджета страны в результате его преследования Артемом Сытником: минус 9000 рабочих мест; закрытие порядка 20 птицефабрик, комбикормовых заводов; уменьшение налоговых выплат в бюджет на 50%; уменьшение производства готовой продукции на 30%; уменьшение финансирования социальных проектов в регионах.

"Во всем мире бизнес, который генерирует реальный ВВП, поддерживается государством. У нас почему-то все наоборот. Мы не претендуем на поддержку, мы претендуем хотя бы на то, чтобы нас услышали чиновники в высоких кабинетах и оценили последствия. А последствия ощутимы не только для Бахматюка и его компании, но и для экономики Украины - это прямые уменьшение поступлений в бюджет. Агрохолдинг "Авангард" во время российской агрессии потерял 30% мощностей. Во время личной войны Сытника со мной мы потеряли 50% мощностей компании ", - заявил Олег Бахматюк.

Автор: 

суд (25109) Бахматюк Олег (164)


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Топ комментарии
+11
Так отдай долг, и все.
А то как кредит брать - так на все готов, в т.ч. все имущество под поручительство.
А как отдавать - так воешь как собака Баскервилей на болотах.
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18.09.2020 13:20
+4
Иди нах со своим куриным бизнесом. Загадили всю округу вокруг Василькова, дышать невозможно. Они миллионы зарабатывают, а люди дышать дерьмом должны.
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18.09.2020 13:51
+3
Ты ещё не отсидел за отжатый совместно с Бродским бизнес Ходорковского в Украине, благодетель выискался.
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18.09.2020 13:51
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Так отдай долг, и все.
А то как кредит брать - так на все готов, в т.ч. все имущество под поручительство.
А как отдавать - так воешь как собака Баскервилей на болотах.
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18.09.2020 13:20 Ответить
Реальный бизнес "мочить" и "отжимать" проще, чем виртуальный!
Вот и мочат и отжимают.
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18.09.2020 13:44 Ответить
кто его мочит? пусть долги отдаст и спит спокойно)))
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18.09.2020 18:27 Ответить
Брал в долг?
Отдал?
Спросите у 9000 уволенных.
У меня была ОООшка. Работало 12 человек (плюс директор бухгалтер, уборщица... итого 20), звезд с неба не хватали, но на зарплату (400-600$) и налоги зарабатывали. Я её не закрывал потому, что просили работники. Для проверки остановили на пол года. Ничего не нашли. Написали нарушений по накладным НДС на 1500грн. + штраф. Суд всё скасував. А предприятие пришлось закрыть.
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19.09.2020 09:43 Ответить
а как налоговая может остановить предприятие на пол года? от начала до окончания проверки дается максимум 30 дней, ну могут ее продлить еще на 10 дней)))) ты бизмесМЕМ не пиши больше такой пурги никому. потому что ты точно дурной как паравоз)))
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19.09.2020 15:41 Ответить
Что можно объяснить человеку не отличающему парОвоз от парАвоза? Он ведь сам умный, небось даже не отличает помидор от электрички.
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21.09.2020 08:47 Ответить
это ты сейчас умным хотел показаться?))) по какой статье закрыли твое производство?)))) иди дурачек лучше по порносайтам полазь, оно тебе сейчас нужнее
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21.09.2020 14:13 Ответить
Ты ещё не отсидел за отжатый совместно с Бродским бизнес Ходорковского в Украине, благодетель выискался.
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18.09.2020 13:51 Ответить
Иди нах со своим куриным бизнесом. Загадили всю округу вокруг Василькова, дышать невозможно. Они миллионы зарабатывают, а люди дышать дерьмом должны.
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18.09.2020 13:51 Ответить
Миллиарды. Миллиарды зарабатывают. И еще столько же не платят налогов, в социальные фонды. А послушать, так, выходит, благодетель. В нормальной стране париться бы ему на нарах и отбывать срок с полной конфискацией.
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18.09.2020 14:08 Ответить
Цікаво чому це падло ще не сидить?
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18.09.2020 14:30 Ответить
Так вернись в Украину и на месте докажи свою невинность, тебя здесь ждут.
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18.09.2020 14:43 Ответить
Він не повинен нічого доводити, тим більше зеленим бандитам. Нехай вони доводять. Ідіотські коменти.
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18.09.2020 19:11 Ответить
о, боже, какой спич. Давно по Бахматюку волны заказухи не публиковали.

Уходишь с рынка, через свой тупенький шантаж - придут другие, как будь-то конкурентов нет.
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18.09.2020 16:12 Ответить
ЦЬому аферисту завжди хтось заважає.
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18.09.2020 20:41 Ответить
Вор никогда не скажет правду.
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18.09.2020 21:13 Ответить
 
 