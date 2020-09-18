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Новости Бюджет-2021
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Марченко о Госбюджете-2021: "Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет"

Марченко о Госбюджете-2021:

Средств бюджета достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время презентации законопроекта о Госбюджете-2021 заявил министр финансов Сергей Марченко.

Глава Минфина отметил, что при подготовке проекта бюджета принципиальным было достичь баланса, исходя из имеющихся возможностей.

"Бюджетные доходы отражают то, какие реально поступления может обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов. Мы полностью придерживались принципа реалистичности. Всех сразу успокою - средств бюджета достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства. Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет", - подчеркнул Марченко.

По словам главы Минфина расходы вырастут на 65,5 млрдгрн или на 5,1%. На расходы развития предусмотрены почти 175 млрд грн (на 12,4 млрд больше грн в сравнении с нынешним бюджетом).

Напомним, сегодня в Верховной Раде представили законопроект о Госбюджете-2021.

Марченко о Госбюджете-2021: Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет 01

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Автор: 

бизнес (1621) госбюджет (1186) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+2
Расходы на офис Бубочки тоже увеличились на 5.1%?
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18.09.2020 13:18
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"... бо їх не залишиться!"
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18.09.2020 13:16 Ответить
Расходы на офис Бубочки тоже увеличились на 5.1%?
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18.09.2020 13:18 Ответить
Мразь,как это без повышения налогов,а твоё драное есв не повышается,неуплату которого в огромном количестве крышует за взятки ревовские взяточники из держпраци?
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18.09.2020 13:19 Ответить
Марченко о Госбюджете-2021: "Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет" - Цензор.НЕТ 7652
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18.09.2020 13:19 Ответить
Это выборы . Потерпите , давление восстановится .
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18.09.2020 13:21 Ответить
...вирівняється
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18.09.2020 13:24 Ответить
Хто вам повірить?
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18.09.2020 13:22 Ответить
Дайте мені його за горло потримати!
(с)
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18.09.2020 13:24 Ответить
почему такая богатая страна одалживает деньги и берет подачки от европы??
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18.09.2020 13:33 Ответить
почему ты в 45 не замужем и без детей?
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18.09.2020 13:41 Ответить
...будет "кошмароконвеер"
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18.09.2020 13:40 Ответить
а дела с финансами всё хуже и хуже
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18.09.2020 13:47 Ответить
 
 