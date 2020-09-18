Марченко о Госбюджете-2021: "Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет"

Средств бюджета достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время презентации законопроекта о Госбюджете-2021 заявил министр финансов Сергей Марченко.

Глава Минфина отметил, что при подготовке проекта бюджета принципиальным было достичь баланса, исходя из имеющихся возможностей.

"Бюджетные доходы отражают то, какие реально поступления может обеспечить в следующем году экономика без повышения налогов. Мы полностью придерживались принципа реалистичности. Всех сразу успокою - средств бюджета достаточно для финансирования всех приоритетных потребностей государства. Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет", - подчеркнул Марченко.

По словам главы Минфина расходы вырастут на 65,5 млрдгрн или на 5,1%. На расходы развития предусмотрены почти 175 млрд грн (на 12,4 млрд больше грн в сравнении с нынешним бюджетом).

Напомним, сегодня в Верховной Раде представили законопроект о Госбюджете-2021.

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