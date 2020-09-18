Турчинов: Война не закончится, пока хоть один российский солдат будет на территории Донбасса или Крыма. ВИДЕО
Главная опасность заключается в том, что президент Владимир Зеленский и его команда смотрят на ситуацию с оккупированными территориями через призму своих пиар-мероприятий и рейтингов, а не национальной безопасности Украины.
Об этом заявил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью на телеканале "Эспрессо".
По словам Турчинова, Путин считается только с силой, а когда видит какие-либо компромиссы и уступки, начинает наглеть, продвигая все более и более жесткие требования. "Прошло уже более полутора лет, чтобы понять, что переговорная позиция россиян похожа на морковь, которую держат перед ослом, чтобы он бежал, куда им надо".
"Как только состоялась предательская уступка по "инспектированию" наших позиций морской пехоты в Шумах, на следующий день уже было 10 "новых требований", где убийцы наших воинов должны "проверять и контролировать", - сказал он.
"К большому сожалению, действующая власть не знает или не хочет знать законодательных основ, которые четко регулируют возвращение оккупированных территорий", - добавил Турчинов, объяснив, что закон, принятый в 2018 году "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", полностью регламентирует деятельность, в том числе, Вооруженных Сил и деятельность других силовых органов в вопросах деоккупации Донбасса.
Экс-секретарь СНБО Украины подчеркнул, что любое отведение войск противоречит закону о деоккупации. "В этом законе Россия четко определена как страна агрессор, а не как "та сторона". То, что власть сейчас называет "ЛНР, ДНР" - определяется как "оккупационные администрации", - напомнил он, - добавив, что именно поэтому "сажать за стол переговоров представителей оккупационных администраций, а тем более, пропускать их на украинские позиции - является преступлением, за которое придется отвечать".
"Хочу донести до действующего президента, который пообещал в своем интервью закончить войну до конца текущего года: война не закончится, пока хоть один российский солдат будет на территории Донбасса или Крыма", - резюмировал он.
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18 Сентября 12:37 11
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Тепер Україна за полонених розраховується законодавчими поступками, а не полоненими росіянами
Сьогодні під час години запитань до уряду в парламенті підтвердив, що наразі повернення полонених залежить не від наявності полонених росіян, а від того, чи зробить парламент якісь поступки окупантів на їх вимогу. Ось до чого довела країну політика Зеленського всього за півтора року.
Пам'ятаєте, що нам розповідав Зеленський на початку своєї каденції? "Просто перестать стрелять", "розведення військ", "перемир'я". Що ми маємо сьогодні? Зеленський віддав терористів, агентів РФ, вбивць Небесної сотні за "поліцейських ДНР", таксистів, що заробляли поїздками на окуповану територію та цивільних пенсіонерів, яких окупанти кинули у тюрму просто так. Що ми маємо сьогодні на фронті? Наші під загрозою кримінального переслідування не можуть відповідати на обстріли окупантів, загиблих від обстрілів називають "небойовими втратами", заборонено укріплення наших позицій, розвідка, БПЛА, натомість окупанти відкрито обладнують свої позиції, ведуть розвідку та мінування, здійснюють безкарні обстріли.
І ось сьогодні, віце-прем'єр Резніков, що веде переговори у ТКГ розповідає нам, що прийняття ультиматуму окупантів, це єдиний спосіб розблокувати процес обміну полонених. Т диви,як "непередбачувано"! А хіба притомні люди не про це говорили ще півтора року тому? ЩО політика Зеленського закінчиться саме цим - йти на поступки агресору, це прямий шлях до капітуляції! І ось маємо, доки ВР не прийме ультиматум окупантів https://enigma.club/articles/ermak-kinuvsya-vikonuvati-zavdannya-putina-postanova-vid-sn-povnistyu-viklyuchae-rf-yak-agresora Єрмак кинувся виконувати завдання Путіна - постанова від СН повністю виключає РФ, як агресора , заблоковано процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.
Я сказал. что у гитлера нет боеспособной армии.
А если он двинет всю свою армию против только одной Украины, то империи придет полный конец - потому что пуйлу нечем будет свою армию кормить = вся торговля нефтью и газом будет остановлена на все 100% = эмбарго + тотальные санкции
вот с этим, согласен
1 ч
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Приказ № 330: Министр обороны Таран обязал штрафовать и лишать премий военнослужащих за ведение ответного огня по российским оккупантам!
Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за "неоправданные боевые потери", а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению. Это следует из сенсационного и позорного приказа № 330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020, который доведен во все воинские части на фронте и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов. Этот приказ - основание привлечь к уголовной ответственности самого Тарана, президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Хомчака, если они посмеют требовать выполнения предательских требований своего приказа, и если они его немедленно не отменят.
В это трудно поверить, но этот приказ настоящий, Цензор.Нет его получил от источников из наших частей и подразделений на фронте, точное название такое: "Щодо запровадження з 27 липня поточного року військовослужбовцям Збройних Сил України за час участі у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони в умовах особливого періоду винагороди за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров'я під час участі в заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях в Міністерстві оборони опрацьовано відповідний наказ Міністерства оборони України від 16.09.2020 р, № 330".
Приказ вводит дополнительную премию для военных на фронте, но если военнослужащий допускает правонарушение, то его штрафуют и премию сокращают.
Главное в приказе вот это:
"До порушень відносяться;
- вчинення військовослужбовцями військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення;
- наявність облікованих під час виконання службових обов'язків випадків захворювань через порушення правил гігієни, травмувань через порушення заходів безпеки, суїцидів та невиправданих бойових втрат серед особового складу;
- відкриття вогню (у тому числі у відповідь) без наказу відповідного командира (начальника), крім випадків військової необхідності".
"Командирам відділень, взводів, рот (батарей), батальйонів (дивізіонів) та бригад розмір винагороди встановлюється у залежності від кількості облікованих порушень, допущених підлеглим особовим складом за місяць, у таких розмірах від граничного розміру винагороди;
75 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира батальйону (дивізіону), бригади;
67 відсотків - у разі допущення 1 порушення для командира взводу, роти (батареї);
50 відсотків - у разі допущення 2 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади;
33 відсотки - у разі допущення 2 порушень для командира взводу, роти (батареї);
25 відсотків - у разі допущення 3 порушень для командира батальйону (дивізіону), бригади".
ТО есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии!
Приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, такого антигосударственного бреда нет ни в одной стране НАТО.
Определить "неоправданные боевые потери" может только суд, а не приказ министра. Это не штрафом наказывается, а приговором, проведением военно-тактической экспертизы.
Зачем это сделано? Зеленский по сути руками Тарана не штрафует - а называет служебным правонарушением защиту Украины.
Потрясающе выписана норма - запрещен ответный огонь по врагу. Тут же оговорка - что если это не объясняется приказом командира и военной необходимостью. Но это же бред! Задача открывать огонь по врагу и тем более, открывать ответный огонь, не нуждается в ограничениях и не может быть запрещена в любом виде дополнительными приказами - это обязанность военнослужащего в зоне боевых действий, каковой является зона ООС! Огонь по врагу, а тем более ответный, ничем не может быть ограничен! Никакой воин не должен ждать приказ, чтобы открыть огонь по врагу - он обязан открыт огонь по врагу! Оговорки в приказе также как в "Уловке-22", призваны скрыть абсурдность постановки задачи дополнительными словами, которые нужны просто для прикрытия настоящего смысла. Смысл этого предательского запрета один - приравнять ведение боевых действий украинской армией к административному правонарушению. Защита страны, огонь по врагу, теперь может быть признано правонарушением. Определить необходимость ответного огня может только военнослужащий, который выполняет боевые задачи, а не выжившие из ума маразматики в столичных кабинетах. То есть это приказ незаконный.
Какой стандарт НАТО такое предусматривает? В какой армии НАТО такие приказы действуют? Или вообще - в какой армии такие приказы действуют?
Я бы хотел обратить внимание и на коррупцию, которую повлечет приказ № 330. Теперь из-за того, что за любые нарушения личного состава предусмотрен штраф командирам частей и подразделений, любые правонарушения будут прятать, это повлечет коррупцию, за не регистрацию реальных правонарушений. То есть решил командир пьяницу наказать и определить степень опьянения - получи штраф. Перевели командиру в часть прикомандированных, они что-то набедокурили - получи штраф. Это же противоречит самой логике поддержания дисциплины в войсках.
Приказ № 330 я назову коротко - это шаг к предательству и бред сумасшедших, это демонстрация полной профессиональной неадекватности руководства Минобороны и ВСУ и Верховного главнокомандующего Зеленского, это демонстрация полной утраты управляемости армией и не понимания людей и задач войны. А еще это угодливость военного командования, желания любой ценой угодить Зеленскому в реализации его безумной идеи заставить украинскую армию не стрелять по оккупантам.
Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский и Главнокомандующий Вооруженными силами Руслан Хомчак обязаны отменить этот позорный приказ.
Верховная Рада обязана вызвать для доклада министра обороны Андрея Тарана, и выяснить, этот приказ объясняется его слабоумием или предательством, и дать оценку дееспособности министра вообще.
По сути, армию хотят подкупить, и за несколько тысяч гривен заставить отказаться от любых попыток стрелять. Это реальная капитуляция, реальная работа на Россию, это не выдуманное предательство, а настоящий документ.
Призываю украинских военнослужащих сообщать мне обо всех случаях, когда командование пытается применить приказ №330 для наложения штрафов, я буду придавать гласности имена тех командиров, которые тем самым предают свою страну. Сделаем всех предателей "знаменитыми", страна и все их близкие и сослуживцы должны знать всех, кто предает нашу борьбу и выполняет предательский приказ 330.
"сажать за стол переговоров представителей оккупационных администраций, а тем более, пропускать их на украинские позиции - является преступлением, за которое придется отвечать". (для этого можно и смертную казнь ввести)
Только с Венесуэлой вы можете быть
уверены в завтрашнем дне!
Завтрашнее дно - это ваше фсьо !!!
понимаю - "не мешать проукраинскому кандидату, не отбирать голоса и прочую политтехническую хрень".....
сегодня мы все видим к чему ето привело - Ты ошибся тогда в 14м, Пастор!
СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ 2020, 22:13
На сайте Мюнхенской конференции по безопасности снова появился скандальный план примирения Украины и России авторства трех западных аналитических центров и Российского совета международных дел.
Об этом сообщает "Европейская правда".
План из 12 пунктов был опубликован на сайте конференции 14 февраля и вызвал жесткую критику из-за его антиукраинской направленности.
Через несколько часов текст плана исчез, но теперь снова доступен. На сайте также указано, что среди подписантов - председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Как сообщалось, три европейские неправительственные организации, включая авторитетную Мюнхенскую конференцию по безопасности, в сотрудничестве с Российским советом по международным делам, обнародовали документ под названием "12 шагов для большей безопасности Украины и евроатлантического региона".
Этот документ, по сути, ставит целью возобновление сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины по Донбассу. Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России, сближение между РФ с Евросоюзом. Также планом предусмотрен запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляды соседей Украины, включая Россию.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Все трое известны в экспертном сообществе как тяготеющие к сотрудничеству с РФ и к учету интересов России.
В США сразу назвали "мюнхенский план" неприемлемым.
Министерство иностранных дел Украины также заявило о несогласии c идеями по урегулированию конфликта между РФ и Украиной, которые были обнародованы в пятницу в Мюнхене.3еленая МРАЗОТА ???. . Почему МОЛЧИМ ??? !!!....приСЛУЖНИКИ КРОВАВОГО КРЕМЛЯ ! ..