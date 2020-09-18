Зеленский о реакции Запада на конкурсную комиссию САП: Полностью поддерживаю их позицию. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакицю Запада на ситуацию с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ на Ивано-Франковщине, передает Цензор.НЕТ.

"Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнение и полностью поддерживаю", - отметил президент.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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