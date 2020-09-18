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Зеленский о реакции Запада на конкурсную комиссию САП: Полностью поддерживаю их позицию. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакицю Запада на ситуацию с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он заявил во время общения с представителями СМИ на Ивано-Франковщине, передает Цензор.НЕТ.

"Я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств. Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я полностью разделяю их мнение и полностью поддерживаю", - отметил президент.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Также читайте: Безвиз не отменяется, уверен, что конкурс на должность главы САП будет проведен в рамках закона, - Шмыгаль

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Евросоюз (17143) САП (2066)


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Топ комментарии
+53
ПреЗЕдент вынужденно растянулся в политическом шпагате...
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18.09.2020 13:42
+44
Дебіл. Брехливий.

Втім, всі 73/43%зебіли - всі такі, однотипні. Їм про факт - а вони ***********.
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18.09.2020 13:42
+43
та хрен там.

"Они сказали, что они хотят посмотреть, чтобы комиссия очень внимательно работала, чтобы комиссия прозрачно работала и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП."
а то, что ему сказали, что недовольны членами комиссии, он пропустил мимо ушей, а слышит только Ахламидию.
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18.09.2020 13:47
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"Зеленський хароший. Бояри - погані".
Всі знають, звідки пішла ця формула. Менталітет нашого "дружнього" північного сусіда приймає це вже майже 500 років (від дня заснування московії/росії).
Невже нам знадобилося 70 років, щоб прийняти цю галіматтю?
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18.09.2020 20:32 Ответить
Зеленський про реакцію Заходу на конкурсну комісію САП: Повністю підтримую їхню позицію - Цензор.НЕТ 2900
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20.09.2020 00:25 Ответить
Делает вид будто не понимает намека.
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18.09.2020 20:44 Ответить
всё он понимает...но обязательсятва взятые в Омане-обязывають...
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18.09.2020 22:27 Ответить
все он понимает...но у него пока нет сценария-а шо делать дальше...он же привык -"па сценарию"...или "Оманскому" или Коломойского...
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18.09.2020 23:00 Ответить
ветребеньки під ноий рік,
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18.09.2020 21:12 Ответить
САП будут выбирать люди кремля Медведчука, олигарха коломойшы и "Слуги народа" - на этом все, закрывайте контору, - Сакварелидзе

Зеленський про реакцію Заходу на конкурсну комісію САП: Повністю підтримую їхню позицію - Цензор.НЕТ 939
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18.09.2020 21:36 Ответить
Антиантикоррупционная прокуратура будет
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19.09.2020 14:53 Ответить
лицемерие этого преЗедента уже просто зашкаливает...это ж какой г надо быть чтобы всего за полтора года откатить страну во времена яныка...?!
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18.09.2020 22:25 Ответить
Це ж скільки треба буде років щоби виправити те що зелес...ь накоїла........
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18.09.2020 22:47 Ответить
Це ж скільки треба буде років щоби виправити те що зелес...ь накоїла........
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18.09.2020 22:58 Ответить
Ой! " Говорили, балакали ,сіли та й заплакали". Есть такая хорошая фраза в Новом Завете-" по делам їх ви узнаете их". Есть и еще масса народных пословиц, а по сути, народной мудрости, которые переживали подобные процессы в своих воплощениях, тмеют опыт, и этот опыт и мудрость передали в виде кортких посланий. Когда ты слушаешь от человека противоречащие друг другу заявления, смотря куда он приехал! На Юго- востоке этот Клоун говорит о мире с Россией, и выносит мозг разговорами про Олимпиаду! приезжает на Запад- начинает рассказывать о евроинтеграции и вступлении в НАТО. Он говорит то что ВЫ ХОТИТЕ Услышать! А завтра, после очередной дозы, он поставит вопрос о полетах на МАРС! В произведении Горького " На Дне" был такой герой, Лука, который ходил и утешал люмпенов ,всякой ложью, у тебя все будет хорошо! Смирись, так нужно. Ты не виновата, это не " мы такие- жизнь такая" , Мир такой- злой ,не хороший. Судьба, Рок, Дьявол! Всегда легче найти виновного вокруг тебя, чем признавать собственные ошибки. А особенно тогда, когда реально никакого алгоритма действий нет. " Дайте мне точку опоры, и я переврну весь мир". Но точки опоры нет! Оттолкнуться не от чего. Понять и ответить на вопрос - Кто я? Зачем я здесь? А следовательно и нет отведственности за свои поступки. Именно От Вед ствености а не От Вет(о) ственности! Нет пониманя последствий своих действий. " Прости им отче, ибо не Ведают что творят".
Картина маслом, и это Картина Брегеля " Слепцы", когда " слепой" повадырь тащит в пропасть таких же слепых , как и он сам!
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18.09.2020 23:30 Ответить
Ця комісія обере прозоро, але кого? Зеленський має людей за ідіотів.
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19.09.2020 02:11 Ответить
зЭ-чму цивилизованный мир в глаза говорит, что оно насквозь коррумпированное дерьмо, а оно с ними, гврт, согласно... это уже диагноз...
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19.09.2020 03:04 Ответить
малоПИД...роский бенин нарко-Дегенерат.....
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19.09.2020 07:48 Ответить
бЄНЯ блєфуєт а кловун тявкнув.
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24.09.2020 09:20 Ответить
Какой однако Зеля искусный дипломат!
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24.09.2020 10:01 Ответить
зе,не блєфуй перед світом-це соромно і принизливо...тим паче, що поки ти розсікаєш с кортежами і з протянутою рукою...розумієм , що працюєш на.....збагачення "бідного народу" але не страми народ України...
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25.09.2020 08:29 Ответить
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