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Новости Коронавирус и карантин
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Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19

Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19

Подозреваемый во взяточничестве бывший "слуга народа" Александр Юрченко не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП", об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис.

"Подозреваемый не явился, мотивировал это тем, что ранее имел контакт с больным коронавирусом", - сказала пресс-секретарь.

В связи с неявкой подозреваемого судебное заседание отложено до 15 часов 21 сентября.

Напомним, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко Ивана Фищенко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

15 сентября НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Также 15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщили о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

Читайте: Нардепа Юрченко допросили, его хотят отправить в СИЗО с залогом в 6,5 млн грн, - САП

Антикоррупционный суд отправил погоревшего на взятке помощника нардепа Юрченко Фищенко под арест с альтернативой 1,5 млн грн залога.

В Офисе Президента заявили, что надеются на сотрудничество Юрченко с НАБУ и Офисом Генпрокурора.

17 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Также 17 сентября Юрченко вышел из фракции СН.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, ему вручено подозрение ОГП и САП. Позднее Офис генпрокурора подтвердил, что ему вручили подозрение.

Пресс-служба САП сообщила, что Юрченко вручили подозрение. Прокуроры будут просить суд отправить его в СИЗО с альтернативой в качестве залога в сумме 6,5 млн грн.

Также читайте: Группа нардепов оспаривает в КС конституционность закона об Антикоррупционном суде

Автор: 

карантин (16729) Антикоррупционный суд (1211) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Юрченко Александр (101)


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Топ комментарии
+16
А что так можно было?
Нардеп Юрченко не з'явився в суд, мотивувавши це контактом із хворим на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1136
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18.09.2020 13:57
+13
Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19 - Цензор.НЕТ 1260
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18.09.2020 13:53
+13
Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19 - Цензор.НЕТ 7109
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18.09.2020 13:55
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18.09.2020 13:50 Ответить
та не.. просто занят он - пивасик тырит в ларьке
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18.09.2020 14:11 Ответить
Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19 - Цензор.НЕТ 1260
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18.09.2020 13:53 Ответить
Ахахахаха, красава. Слуги должны иметь своих хозяев, ну а зебилы должны страдать
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18.09.2020 13:54 Ответить
Нардеп Юрченко не явился в суд, мотивировав это контактом с больным COVID-19 - Цензор.НЕТ 7109
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18.09.2020 13:55 Ответить
А что так можно было?
Нардеп Юрченко не з'явився в суд, мотивувавши це контактом із хворим на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1136
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18.09.2020 13:57 Ответить
Ну, наСЕРИВчик, тогда коронавируса не было. Но ты не расстраивайся, у тебя ещё всё впереди. Ведь скоро влсть поменяется.
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18.09.2020 14:03 Ответить
Он ещё за 4 бутылки пива не отсидел, ну тех, что в суппермаркете украл, а его в ОПГ "Слуга народа" ЗЕ приянл. ЗеДятлы, таковы ваши избранники, - воры, насильники, рэкетиры, озабоченные хряки, мэрши-воровки, разного рода подонки и умственно отсталые в своём развитии. Теперь понятно, почему вы голосовали за них. Вы такие же и выбрали себе подобных.
РЕЗЮМИРУЮ: Слуга народа - это ТЫ, ЗеДятел.
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18.09.2020 13:55 Ответить
Нардеп Юрченко не з'явився в суд, мотивувавши це контактом із хворим на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6994
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18.09.2020 13:59 Ответить
А ранее были другие, одна элита честных и порядочных?
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18.09.2020 14:08 Ответить
Разные были, но чтобы ТАКОЕ и до ТАКОЙ СТЕПЕНИ! Это впервые. А вы поди за них голосовали?
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18.09.2020 14:59 Ответить
я не голосовал, но до какой степени? все тоже, в "народном фронте", тоже со словом "народ" даже бывшие киллеры были из ОПГ, куда уже больше или мало мошенников
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18.09.2020 15:13 Ответить
ЗеК
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18.09.2020 13:56 Ответить
Контактировал с больным на короновирус, а здорового прокурора боится? "Надо, Федя, надо".
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18.09.2020 13:59 Ответить
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18.09.2020 14:00 Ответить
Шустрий пройдисвіт.
Інших у служак і не водиться. З одного тіста зроблені.
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18.09.2020 14:03 Ответить
Кстати а это идея. Вот совершил преступление и тебя повязали. Приходишь такой в суд, тебе избирают меру пресечения, а ты такой, а я контактировал с коронованым вирусом человеком. И тебя отпускают. И в се счастливы и сваты по телевизору
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18.09.2020 14:07 Ответить
Хорошую отмазку нашёл в стиле слуг Урода
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18.09.2020 14:11 Ответить
Клетчатое одеяло и каталка - "преданья старины глубокой".
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18.09.2020 14:23 Ответить
Ну тогда его либо в изолированную камеру, либо в камеру с выявленными носителями короны.
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18.09.2020 14:12 Ответить
Это возможно только в том случае, если бы на его месте был бы какой-то дурачок.
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18.09.2020 14:26 Ответить
Представляю сете если бы в суд вызывали Турчинова и он не пришел под таким же предлогом...
Тут бы зебуины в эпилептических припадках бились!
Это как минимум.
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18.09.2020 14:13 Ответить
Хряк не приходил сколько раз ? И пох. Юрченко надо было в музее Гончара выставку пивных этикеток открыть.
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18.09.2020 14:17 Ответить
Было такое зимой с Порошенком, даже решение о принудительном приводе пытались вынести.
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18.09.2020 14:18 Ответить
Потом он заболеет, далее заболеет его адвокат, здание суда заминируют, судья уйдет в отпуск, дело передадут в др. инстанцию, поменяется генпрокурор, назначат 32 доп. экспертизы по делу, истечет срок исковой давности и вуаля! Юрченко снова честный, хотя и несколько обедневший гражданин!
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18.09.2020 14:14 Ответить
В Шарите улетит спасать жизнь-здоровье.Технология отработана до мелочей.В шахматах такое назвали бы "Защита Тимошенко"
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18.09.2020 14:19 Ответить
Защита Тимошенко - цугцванг в коляске.
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18.09.2020 15:30 Ответить
На пиво хоть что-то и останется, не тырить же его.
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18.09.2020 14:29 Ответить
А завтра скаже,що контактував з рептилоїдом з планети Нібіру...
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18.09.2020 14:15 Ответить
На год точно такая отмазка прокатит.
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18.09.2020 14:17 Ответить
На следующий раз заявит, что контактировал с проституткой.
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18.09.2020 14:21 Ответить
Нє, анал табу, це тобі навіть Яременко підтвердить...
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18.09.2020 15:31 Ответить
Так спецпризначенці всі в масках. За іпальнік, руки в кайданки і примусове в суд. А там нехай карантин посидить один в стакані.
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18.09.2020 14:27 Ответить
Але поки в буцегарні не будуть сидіти крадуни-спільники Пєця і Зєля, нічого в країні на краще не зміниться.
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18.09.2020 14:31 Ответить
Суліма Іван - російський шпигун, поки не будуть сидіти Пєця, Зєля і Іван нічого в країні на краще не зміниться!
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18.09.2020 15:35 Ответить
Тягне час...Після виборів ця публічна порка стане не актуальною...
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18.09.2020 17:03 Ответить
Логично.
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18.09.2020 19:10 Ответить
 
 