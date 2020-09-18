Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь"

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что заложенный в законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021" дефицит бюджета на уровне 270 млрд гривен не является проблемой.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания парламента, передает кореспондент Цензор.НЕТ.

"В этом году дефицит 300 млрд. Сейчас уже сентябрь. Осталось до конца года три месяца. Найдем возможность в этом году профинансировать, найдем и в будущем. Это не проблема, это техническая вещь. Сложности могут возникать только тогда, когда нужно будет находить ликвидность в пиковые периоды", - сказал он.

"Это нормально, когда вы заимствуюте, отдаете дорогие долги предыдущих периодов дешевле, показываете свою репутацию, кредитоспособность, повышаете свои кредитные рейтинги и показываете, что вы привлекательная страна. Разговоры о том, что давайте забудем о долгах и спишем их - это о другой стране", - добавил Марченко.

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