Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь"
Министр финансов Сергей Марченко отметил, что заложенный в законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021" дефицит бюджета на уровне 270 млрд гривен не является проблемой.
Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания парламента, передает кореспондент Цензор.НЕТ.
"В этом году дефицит 300 млрд. Сейчас уже сентябрь. Осталось до конца года три месяца. Найдем возможность в этом году профинансировать, найдем и в будущем. Это не проблема, это техническая вещь. Сложности могут возникать только тогда, когда нужно будет находить ликвидность в пиковые периоды", - сказал он.
"Это нормально, когда вы заимствуюте, отдаете дорогие долги предыдущих периодов дешевле, показываете свою репутацию, кредитоспособность, повышаете свои кредитные рейтинги и показываете, что вы привлекательная страна. Разговоры о том, что давайте забудем о долгах и спишем их - это о другой стране", - добавил Марченко.
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До конца года 45% украинцев окажутся за чертой бедности
18.09.2020, 14:01 • 53 • https://uainfo.org/blognews/1600426032-do-kontsa-goda-45-ukraintsev-okazhutsya-za-chertoy-bednosti.html#mc-container 0
В Украине в конце 2020 года в категории бедных окажется 45% населения.
Об этом https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf свидетельствуют результаты исследования института демографии им. Птухи НАН Украины, опубликованные в пятницу, 18 сентября.
"По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года", - сказано в исследовании.
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По прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанного в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%. В связи с этим реальный рост показателя бедности намного выше - на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.
В то же время количество населения, попадающего в категорию бедные, уже увеличилось с начала года.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1598346030-pidvishchennya-zarobitnoyi-plati-potribne-ale-ne-****************.html Підвищення заробітної плати потрібне, але не волюнтаристським шляхом напередодні виборів, - експерт
"В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года - ред.) уже стало 16,5 млн человек", - заявила заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько в эфире Украинского радио.
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https://korrespondent.net/ukraine/4275248-bednost-kosnetsia-pochty-polovyny-ukrayntsev Корреспондент
Вам преЗедент и его картель!
Ку-ку буратины!
Для них нагло шарить в карманах украинского народа - техническая вещь. Гни-иды.
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tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1306882146242572294 2 ч
Анекдот по названием "Бюджет-2021" представляют клоунам в ВР.
учитесь как нужно ссать в глаза избирателям!
классика жанра!!!!
ай да молодцы!
твари.
Дорисовали нолики в компьютере, и можно распределять по карточкам.
Товаров только от этого не станет больше!