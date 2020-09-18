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Новости Бюджет-2021
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Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь"

Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд:

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что заложенный в законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2021" дефицит бюджета на уровне 270 млрд гривен не является проблемой.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания парламента, передает кореспондент Цензор.НЕТ.

"В этом году дефицит 300 млрд. Сейчас уже сентябрь. Осталось до конца года три месяца. Найдем возможность в этом году профинансировать, найдем и в будущем. Это не проблема, это техническая вещь. Сложности могут возникать только тогда, когда нужно будет находить ликвидность в пиковые периоды", - сказал он.

"Это нормально, когда вы заимствуюте, отдаете дорогие долги предыдущих периодов дешевле, показываете свою репутацию, кредитоспособность, повышаете свои кредитные рейтинги и показываете, что вы привлекательная страна. Разговоры о том, что давайте забудем о долгах и спишем их - это о другой стране", - добавил Марченко.

Читайте: Марченко о Госбюджете-2021: "Давления на честный бизнес и добросовестных налогоплательщиков не будет"

Автор: 

госбюджет (1186) дефицит (301) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+19
Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь" - Цензор.НЕТ 2880
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18.09.2020 14:17
+11
За день печатнем!
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18.09.2020 14:14
+8
ну техническая такая...ловкость рук и никакого мошенничества

Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь" - Цензор.НЕТ 3679
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18.09.2020 14:17
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За день печатнем!
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18.09.2020 14:14 Ответить
Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь" - Цензор.НЕТ 2880
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18.09.2020 14:17 Ответить
Конец эпохи бедности и наступает эпоха нищеты это обещал ЗЕ трепач а мы не поняли его шутку

До конца года 45% украинцев окажутся за чертой бедности
18.09.2020, 14:01 • 53 • https://uainfo.org/blognews/1600426032-do-kontsa-goda-45-ukraintsev-okazhutsya-za-chertoy-bednosti.html#mc-container 0

В Украине в конце 2020 года в категории бедных окажется 45% населения.
Об этом https://idss.org.ua/arhiv/poverty_forecast.pdf свидетельствуют результаты исследования института демографии им. Птухи НАН Украины, опубликованные в пятницу, 18 сентября.
"По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года", - сказано в исследовании.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1598355210-bereza-zarplaty-rastut-kogda-ekonomika-na-podyome-a-esli.html Береза: Зарплаты растут, когда экономика на подъёме, а если пытаться делать это искусственно, то получается Венесуэла
По прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанного в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%. В связи с этим реальный рост показателя бедности намного выше - на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.
В то же время количество населения, попадающего в категорию бедные, уже увеличилось с начала года.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1598346030-pidvishchennya-zarobitnoyi-plati-potribne-ale-ne-****************.html Підвищення заробітної плати потрібне, але не волюнтаристським шляхом напередодні виборів, - експерт
"В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года - ред.) уже стало 16,5 млн человек", - заявила заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько в эфире Украинского радио.
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https://korrespondent.net/ukraine/4275248-bednost-kosnetsia-pochty-polovyny-ukrayntsev Корреспондент
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18.09.2020 14:15 Ответить
Для 73% зебилов перевожу смысл этого посыла - в 2020 году просрали 300 лярдов, а в 2021 просрём еще 270 !
Вам преЗедент и его картель!
Ку-ку буратины!
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18.09.2020 14:15 Ответить
А їм "какая разніца" - вони ж навіть не знають, що сьогодні розглядається проект бюджету на 2021 рік - їм по телебаченню навішають лопшину на вуші, що все збалансовано і найголовніша "лапша" буде підняття мінімалки до 6 та 6,5 тис.грн. (а лохам більше і не потрібно нічого чути - і це нажаль спрацює).
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18.09.2020 14:24 Ответить
Заявлениям зеленых жуликов, аферистов, воров и придурков уже даже не удивляешься..
Для них нагло шарить в карманах украинского народа - техническая вещь. Гни-иды.
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18.09.2020 14:16 Ответить
ну техническая такая...ловкость рук и никакого мошенничества

Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь" - Цензор.НЕТ 3679
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18.09.2020 14:17 Ответить
Взятки теперь тоже надо перевести в разряд "технической вещи". И все станет нормально: взяточники исчезнут, а вместо них появятся "техники по эксплуатации финансовых ресурсов". И все, коррупция побеждена.
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18.09.2020 14:18 Ответить
Все деньги ушли на зарплату учителям...
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18.09.2020 14:18 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1306882146242572294 2 ч

Анекдот по названием "Бюджет-2021" представляют клоунам в ВР.
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18.09.2020 14:19 Ответить
Это не проблема, это техническая вещь. - tochno, zapuskai sharmanku po proizvodstvu grivni. sdelaite vseh razom i polnij budzjet.
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18.09.2020 14:19 Ответить
Глава Минфина признал задержку транша от Всемирного банка для Украины
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18.09.2020 14:24 Ответить
Кредит на карте не проблема техническая вещь
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18.09.2020 14:24 Ответить
"техническая проблема"... для ПЕЧАТНОГО СТАНКА!
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18.09.2020 14:27 Ответить
Найдем возможность в этом году профинансировать, найдем и в будущем. Это не проблема, это техническая вещь. Сложности могут возникать только тогда, когда нужно будет находить ликвидность в пиковые периоды"



учитесь как нужно ссать в глаза избирателям!
классика жанра!!!!
ай да молодцы!
твари.
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18.09.2020 14:36 Ответить
Друкарський станок уже пече на повну.

Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ" - Цензор.НЕТ 9006
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18.09.2020 14:38 Ответить
Не знаю, як хто, але сьогодні я помітив, що олія подорожала півторачка з 34 до 40грн за пляшку; цукор - з 13,50 до 14,5 за кг. - і це - в сезон! Не знаю, який механізм аграрії і переробники застосували - але однозначно оцей майбутній дефіцит бюджету вплинув... Ну, і долар "піднявся" (читай: гривня падає) - не випадково....
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18.09.2020 14:39 Ответить
Спасибо зеле скоро зарплату миллионами будем получать.
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18.09.2020 15:02 Ответить
Все знают, что техническая.
Дорисовали нолики в компьютере, и можно распределять по карточкам.
Товаров только от этого не станет больше!
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18.09.2020 14:42 Ответить
Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ" - Цензор.НЕТ 2681
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18.09.2020 14:55 Ответить
Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ" - Цензор.НЕТ 1395
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18.09.2020 14:56 Ответить
Марченко про дефіцит бюджету на 2021 рік у розмірі 270 млрд: "Це не проблема, це технічна річ" - Цензор.НЕТ 5536
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18.09.2020 14:58 Ответить
Не помню таких сумм дефицита при Порохе.
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18.09.2020 15:12 Ответить
Потому, что он воровал в бюджет....
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18.09.2020 15:25 Ответить
Какой-то грустный этот Марченко, аж жалко сердешного. Трудно рассказывать о полном ЗЕбздецу в следующем году, понимая, что 300 млрд нужно найти в течении трех месяцев еще этого года.
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18.09.2020 15:57 Ответить
думает мвф ему опять бабки даст
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18.09.2020 16:50 Ответить
Подумаешь 270 лядров проблема... Неделя работы печатного станка
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18.09.2020 18:42 Ответить
Тобто по факту буде мільйярдів 500...
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18.09.2020 20:52 Ответить
 
 