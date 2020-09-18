За незаконное изготовление и продажу сигарет задержали 12 граждан Украины в Польше

Сотрудники познанского отделения Центрального следственного бюро полиции обезвредили преступную группу, которая занималась незаконным производством и торговлей сигаретами. На прошлой неделе задержаны 16 человек, из которых 12 - это граждане Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Изъято почти 5,8 млн штук сигарет, почти 1,7 тонн нарезанного табака и несколько поддонов с полуфабрикатами.

Также изъяты около 1 миллиона злотых (более 330 000 евро) наличными и три автомобиля, в том числе один грузовик, которым сигареты - со знаком известного мирового бренда - вывозили из Польши. Незаконная фабрика располагалась в хозяйственном помещении. В доме на этом же участке проживали 13 человек, из которых 12 - граждане Украины. Проведен обыск в нескольких десятках квартир.

Задержанных арестовали на 3 месяца.

Как сообщается, преступная группа действовала на территории Любуского и Великопольского воеводств с ноября 2019 года.

Убытки от неуплаты налогов оценены предварительно в 6,5 миллиона злотых (1,46 миллиона евро). Однако, установлено, что сигареты, вероятно, продавали за рубежом. В таком случае убытки Государственной казны от неуплаты акцизного налога, НДС и таможенных платежей могут достигать почти 40 млн злотых (почти 9 млн евро).

Также читайте: Украина пригласила Литву и Польшу к сотрудничеству в рамках платформы по деоккупации Крыма