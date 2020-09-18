Министр финансов Марченко о возможной отставке: "Я нормально за эти 6 месяцев выполняю свои обязанности"

Министр финансов Сергей Марченко говорит, что будет выполнять свои обязанности, пока есть к нему доверие.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания парламента, отвечая на вопрос о его возможной отставке, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Отставка вещь внезапная. Она может или произойти, или нет. До того времени, пока ко мне есть доверие, я выполняю свои обязанности. Нет - окей", - сказал Марченко.

"Министром финансов я стал 30 марта, когда у нас была пандемия, локдаун, кризис, секвестр бюджета, и все думали: кто же этот странный министр финансов, который пойдет в этот период быть министром финансов. Я нормально за эти 6 месяцев выполняю свои обязанности, достойно справляюсь с вызовами, как и все правительство. Будут ко мне вопросы - готов отвечать", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До местных выборов из Кабмина уйдет как минимум один человек, - "слуга народа" Арахамия

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что в Кабинете Министров Украины пройдет ротация министра финансов.