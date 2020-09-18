РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4756 посетителей онлайн
Новости Бюджет-2021
3 963 61

Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко

Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено увеличение расходов на Офис Президента, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина.

Об этом Марченко сказал в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о том, почему увеличены расходы на правоохранительные органы и Офис Президента.

"Офис Президента мы увеличили, потому что там зарплата ниже, чем в аппарате Верховной Рады и секретариате Кабмина. Есть необходимость обеспечить ремонт самолетов - и это также нормальная практика. Правоохранительные органы - выполняем положения закона... Мы делаем все возможное, чтобы это бюджет был реальный, сбалансированный и адекватным", - сказал он.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк рассказал Цензор.НЕТ, что проектом бюджета предусмотрено увеличение расходов на ОП на 39%.

"Я не помню, чтобы в бюджете было увеличение зарплат врачей на 39%, или пенсий на 39%, или социальных расходов. Но кому точно увеличили расходы - это Офису Президента и господину президенту на 39%. А на Государственное управление делами (те, которые занимаются государственными дачами, курортами, санаториями) - на 33%. Правоохранительные органы - начиная от прокуратуры - на 20% и заканчивая СБУ и ГБР - тоже увеличены на 20-23%, даже 40%. Так для кого этот бюджет заканчивает эпоху бедности?" - возмутился Железняк.

Также читайте: Министр финансов Марченко о возможной отставке: "Я нормально за эти 6 месяцев выполняю свои обязанности"

Автор: 

госбюджет (1186) финансирование (1800) Марченко Сергей (299) Офис Президента (1799) Железняк Ярослав (425)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
А чому витрати на армію зменшили ?
Бо ОПа зеленського дуже розрослась.
показать весь комментарий
18.09.2020 14:58
+18
Там одни миллионеры, на кой им зарплата!
показать весь комментарий
18.09.2020 14:58
+17
Зменшення витрат на оборону та збільшення на офіс президента(ермака - резидета расії), генпрокурора(котрий екзамени не може здати), МВС. Безвіз тріщить. Земразі навіщо ви віддали країну на поталу ворогу? Навіщо ви встановлюєте режим яника 2.0, котрий є вассалом східного сусіда? Бо у вас недостатньо інформації? В епоху інтернету це не виправдання! Бо ви дауни? Тоді навіщо узагалі ходити на вибори? Ви стадо, СТАДО, котре узагалі не варте власної держави!!
показать весь комментарий
18.09.2020 14:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зменшення витрат на оборону та збільшення на офіс президента(ермака - резидета расії), генпрокурора(котрий екзамени не може здати), МВС. Безвіз тріщить. Земразі навіщо ви віддали країну на поталу ворогу? Навіщо ви встановлюєте режим яника 2.0, котрий є вассалом східного сусіда? Бо у вас недостатньо інформації? В епоху інтернету це не виправдання! Бо ви дауни? Тоді навіщо узагалі ходити на вибори? Ви стадо, СТАДО, котре узагалі не варте власної держави!!
показать весь комментарий
18.09.2020 14:57 Ответить
Там одни миллионеры, на кой им зарплата!
показать весь комментарий
18.09.2020 14:58 Ответить
Посаду продав- купив маєток)))
показать весь комментарий
18.09.2020 15:05 Ответить
А знизити зарплати в Раді до рівня ОПи, такий варіант не розглядали...
показать весь комментарий
18.09.2020 15:21 Ответить
А навіщо їм такий варіант . Це ж між ними таке змагання ,тепер ВР буде наздоганяти
ОП ,потім ті їх. Не будуть же вони з вчителями або врачами гратись в догонялки .
Таке обгрунтування підвищення - курам на сміх , ні сорому ,ні совісті !
показать весь комментарий
18.09.2020 16:33 Ответить
А чому витрати на армію зменшили ?
Бо ОПа зеленського дуже розрослась.
показать весь комментарий
18.09.2020 14:58 Ответить
Потому что увеличение затрат на ОП прописано в Минских соглашениях, которые подписывал Порошенко. Украина просто вынуждена из выполнять
показать весь комментарий
18.09.2020 15:09 Ответить
Ага и в рублях 😉
показать весь комментарий
18.09.2020 15:15 Ответить
Да Порох он такой - подложил свинью 10 правительствам вперед
показать весь комментарий
18.09.2020 15:23 Ответить
XXXL
показать весь комментарий
18.09.2020 15:29 Ответить
ОП - это он .
показать весь комментарий
18.09.2020 16:18 Ответить
та да, починай розповідати про ваше зубожіння..
ненажери, скоро вас усіх нагодують українскою землею.
показать весь комментарий
18.09.2020 14:59 Ответить
Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко - Цензор.НЕТ 551
показать весь комментарий
18.09.2020 14:59 Ответить
Клоунеску на нары!
показать весь комментарий
18.09.2020 15:00 Ответить
Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко - Цензор.НЕТ 2308
показать весь комментарий
18.09.2020 15:00 Ответить
Витрати на Офіс Президента збільшили, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Ради, - Марченко - Цензор.НЕТ 9599
показать весь комментарий
18.09.2020 15:12 Ответить
ЗЕ никому ничего и никогда не обещал, народ насмотрелся голобородька просто.
ЗЕ только хамил и ерничал.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:17 Ответить
Одних мразей выгнали,пришли мрази в квадрате,и тем и другим всегда было мало.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:01 Ответить
Тіх, «мразями», зробило телебачення, і прикормлені россією пропагандони.
А от ця мразота, реальна.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:15 Ответить
більше того, пистячий 73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/429889 брав в цьому щонайкативнішу участь. А тепер показушно бідкається.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:21 Ответить
Ти їж, не відволікайся.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:52 Ответить
Голохвостому на велик, жену, собаку не хватает
показать весь комментарий
18.09.2020 15:01 Ответить
Гниды народа.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:02 Ответить
миллиард на зарплаты?! а вы не уху ели?!
показать весь комментарий
18.09.2020 15:02 Ответить
А на освіту зменшили, бо зарплати там більші, аніж у КМ.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:03 Ответить
так вчитель 5000 долярів отримує !
показать весь комментарий
18.09.2020 15:09 Ответить
Це завуч 5000$ отримує.А простий учитель якісь жалюгідні 4000$/
показать весь комментарий
18.09.2020 15:41 Ответить
Нє-нє-нє. Це тільки ставка. А плюс ще перевірка зошитів, класне керівництво...
показать весь комментарий
18.09.2020 15:53 Ответить
Верховна Рада - конституционный орган, а Офис президента - самоназначенцы. Министр финансов поддерживает узурпаторов?
показать весь комментарий
18.09.2020 15:05 Ответить
Нижче зарплати у них? Важко коментувати цю заяву...одні матюки...
показать весь комментарий
18.09.2020 15:05 Ответить
Очень правильное решение.... А через пару месяцев они повысят зарплаты аппарату кабмина и Верховной Рады.... Чтобы не были меньше, чем у президентской обслуги.... И так далее...
показать весь комментарий
18.09.2020 15:06 Ответить
Оно воно шо.
За часів Порошенка зарплата у них маленька була.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:08 Ответить
А ВСУ на 60 000 з якої причини скоротили?
показать весь комментарий
18.09.2020 15:08 Ответить
Здогадайся...
Зелі взагалі армія не потрібна.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:10 Ответить
Витрати на Офіс Президента збільшили, тому що там нижчі зарплати, ніж у апарату Ради, - Марченко - Цензор.НЕТ 1758
показать весь комментарий
18.09.2020 15:19 Ответить
не слишком ли дорогой у нас клоун-почтальен?
показать весь комментарий
18.09.2020 15:08 Ответить
"Офис Президента мы увеличили, потому что там зарплата ниже, чем в аппарате Верховной Рады и секретариате Кабмина.Источник: https://censor.net/ru/n3220107

А еще она ниже чем в еропейских кабминах! А еще я знаю, когда не устраивает зарпплата, то ищут другую работу.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:10 Ответить
увеличение расходов на Офис Президента, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина. Источник: https://censor.net/ru/n3220107 исходя из столь,,убедительного АРГУМЕНТА" следует внять!понять!! и ожидать очередного витка,,подъёма неподъёмных зарплат" верхней рады!!и кабмина!!так как теперь эти два органа окажутся ,,малооплачиваемыми"(либо,,малоимущими"кому как нравится)
показать весь комментарий
18.09.2020 15:12 Ответить
Іх потрібно давно розігнати,а ім зарплату добавили. За що?Що довели державу до краю,що рівень життя з кожним днем падає ?Не в них,людей...
показать весь комментарий
18.09.2020 15:13 Ответить
та ти взагалі повинна лизати бубочку; тобі, 73/43%зебілці, і цього вистачить
показать весь комментарий
18.09.2020 15:25 Ответить
а що, https://censor.net/ru/user/474794 - адміни знесли?
показать весь комментарий
18.09.2020 15:27 Ответить
Можно и по другому сровнять расходы на Офис Президента, если уменьшить зарплату аппарату Верховной Рады и секретариата...
показать весь комментарий
18.09.2020 15:15 Ответить
роздули апарат - і зменшились зарплати. Логічно. Проста математика.
Привідіть штати по чисельності "з-за Пороха" - і буде навіть економія.
показать весь комментарий
18.09.2020 15:18 Ответить
«Да нє за то оні кровь на Трускавєцкіх фронтах пролівалі !!!»
показать весь комментарий
18.09.2020 15:28 Ответить
Не для того"зелень"к власти пришла дабы сокращаться...Понаплодила она уже всяких министерств чрез меру и штаты их раздула...Неньке уже в тяготу содержать столько гослужащих с их зарплатами и заоблачным пенсионом..
показать весь комментарий
18.09.2020 15:37 Ответить
Нада им субсидии оформить...
показать весь комментарий
18.09.2020 15:43 Ответить
Может нужно снизить в Раде?
показать весь комментарий
18.09.2020 15:49 Ответить
Кредиты набрали и проедают и жируют. Это пир во время чумы - коронавируса.
показать весь комментарий
18.09.2020 16:02 Ответить
У меня тоже ниже чем у аппарата верховной рады... Куда обращаться?
показать весь комментарий
18.09.2020 16:08 Ответить
отмазка гениальная
и про ремонт самолетов которые зебуин грозился продать - тоже весело
показать весь комментарий
18.09.2020 16:45 Ответить
так надо было понизить аппарату рады
показать весь комментарий
18.09.2020 16:47 Ответить
Так вот где все учителя засели! В #ОПе !
показать весь комментарий
18.09.2020 16:51 Ответить
нужно "продать к чертовой матери" президентские самолеты (с)

а теперь ремонт
показать весь комментарий
18.09.2020 17:07 Ответить
Диспропорции в наших зарплатах и пенсиях они не видят.....а вот ОП это святое!..
показать весь комментарий
18.09.2020 17:16 Ответить
І що, немає патріотів, готових декілька років попрацювати заради держави за зарплату набагато вище середньої?
показать весь комментарий
18.09.2020 17:21 Ответить
https://www.epravda.com.ua/news/2020/09/18/665279/ Світовий банк відклав виділення Україні першого траншу кредиту
показать весь комментарий
18.09.2020 18:27 Ответить
Українці, на жаль, сприймають будь-яке, навіть алогічне, пояснення зеленої влади. Трішки поскубуться на сайтах, але більшість не реагує. Такого раніше ніколи не було.
показать весь комментарий
18.09.2020 18:30 Ответить
Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко... А можно наоборот снизить у аппарата Рады до уровня ОХвиса?
показать весь комментарий
18.09.2020 18:39 Ответить
Невже то вони з голоду попухли?
показать весь комментарий
18.09.2020 19:13 Ответить
Ублюдки зеленые когда вы уже нажрётесь?
показать весь комментарий
18.09.2020 19:48 Ответить
 
 