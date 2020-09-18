Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено увеличение расходов на Офис Президента, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина.

Об этом Марченко сказал в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о том, почему увеличены расходы на правоохранительные органы и Офис Президента.

"Офис Президента мы увеличили, потому что там зарплата ниже, чем в аппарате Верховной Рады и секретариате Кабмина. Есть необходимость обеспечить ремонт самолетов - и это также нормальная практика. Правоохранительные органы - выполняем положения закона... Мы делаем все возможное, чтобы это бюджет был реальный, сбалансированный и адекватным", - сказал он.

Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк рассказал Цензор.НЕТ, что проектом бюджета предусмотрено увеличение расходов на ОП на 39%.

"Я не помню, чтобы в бюджете было увеличение зарплат врачей на 39%, или пенсий на 39%, или социальных расходов. Но кому точно увеличили расходы - это Офису Президента и господину президенту на 39%. А на Государственное управление делами (те, которые занимаются государственными дачами, курортами, санаториями) - на 33%. Правоохранительные органы - начиная от прокуратуры - на 20% и заканчивая СБУ и ГБР - тоже увеличены на 20-23%, даже 40%. Так для кого этот бюджет заканчивает эпоху бедности?" - возмутился Железняк.

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