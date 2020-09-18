Расходы на Офис Президента увеличили, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Рады, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено увеличение расходов на Офис Президента, потому что там ниже зарплаты, чем у аппарата Верховной Рады и секретариата Кабмина.
Об этом Марченко сказал в комментарии Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос о том, почему увеличены расходы на правоохранительные органы и Офис Президента.
"Офис Президента мы увеличили, потому что там зарплата ниже, чем в аппарате Верховной Рады и секретариате Кабмина. Есть необходимость обеспечить ремонт самолетов - и это также нормальная практика. Правоохранительные органы - выполняем положения закона... Мы делаем все возможное, чтобы это бюджет был реальный, сбалансированный и адекватным", - сказал он.
Нардеп "Голоса" Ярослав Железняк рассказал Цензор.НЕТ, что проектом бюджета предусмотрено увеличение расходов на ОП на 39%.
"Я не помню, чтобы в бюджете было увеличение зарплат врачей на 39%, или пенсий на 39%, или социальных расходов. Но кому точно увеличили расходы - это Офису Президента и господину президенту на 39%. А на Государственное управление делами (те, которые занимаются государственными дачами, курортами, санаториями) - на 33%. Правоохранительные органы - начиная от прокуратуры - на 20% и заканчивая СБУ и ГБР - тоже увеличены на 20-23%, даже 40%. Так для кого этот бюджет заканчивает эпоху бедности?" - возмутился Железняк.
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ОП ,потім ті їх. Не будуть же вони з вчителями або врачами гратись в догонялки .
Таке обгрунтування підвищення - курам на сміх , ні сорому ,ні совісті !
Бо ОПа зеленського дуже розрослась.
ненажери, скоро вас усіх нагодують українскою землею.
ЗЕ только хамил и ерничал.
А от ця мразота, реальна.
За часів Порошенка зарплата у них маленька була.
Зелі взагалі армія не потрібна.
А еще она ниже чем в еропейских кабминах! А еще я знаю, когда не устраивает зарпплата, то ищут другую работу.
Привідіть штати по чисельності "з-за Пороха" - і буде навіть економія.
и про ремонт самолетов которые зебуин грозился продать - тоже весело
а теперь ремонт