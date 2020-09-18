Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске. ФОТО

Застрявшие на границе хасиды сегодня массово покидают пункт пропуска "Новая Гута". Сейчас, как сообщили в Гомельской погрангруппе, на границе осталось около 150 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.BY.

Сегодня утром хасиды стали собираться обратно. Они возвращаются в Беларусь, так и не попав в Украину. Надежды на то, что украинская сторона их впустит, не осталось даже у самых отчаянных паломников.

А уже через несколько часов начнется празднование иудейского нового года — Рош ха-Шана. Вечером пятницы и два последующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться. Следовательно, если они не успеют уехать с пункта пропуска до вечера, то им придется оставаться там еще несколько дней. А погода еще вчера сильно испортилась: на Гомельщину пришел циклон, похолодало, начались дожди.

Сегодня к хасидам приезжали дипломаты из посольства Израиля в Беларуси. О чем посол Алон Шогам разговаривал с паломниками, неизвестно.

МЧС уже убирает в пункте пропуска теплые палатки, свой лагерь через пару часов планирует свернуть и Красный Крест.

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Хасиды покидают границу на автобусах и такси — по словам очевидцев, у пункта пропуска сейчас образовалась пробка из машин.

Часть паломников планируют ехать в Гомель, часть — в Пинск. Некоторым удалось приобрести билеты на самолет, и они полетят домой.

Известно, что в Гомеле хасиды заселяются в городские гостиницы, а также снимают агроусадьбы и квартиры.

Здесь они планируют пробыть до понедельника.



Фото: сайт TUT.by

Напомним, что у хасидов существует традиция посещать святые места, связанные с хасидизмом. Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году отмечается 18−20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана, жившего в XVIII—XIX веках. Хасиды считают своей обязанностью хотя бы раз в своей жизни побывать на его могиле. И лучшим временем года, когда это можно сделать, считается Рош ха-Шана. Если его провести с молитвой возле могилы святого, то следующий год будет очень счастливым для них, уверены они. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за COVID-19. 28 августа Украина закрыла границу, но хасиды решили попробовать въехать через Беларусь. Белорусские пограничники их выпустили, а украинские — не впустили. В итоге только между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" застряло около 1200 паломников.