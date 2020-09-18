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Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске. ФОТО

Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске. ФОТО

Застрявшие на границе хасиды сегодня массово покидают пункт пропуска "Новая Гута". Сейчас, как сообщили в Гомельской погрангруппе, на границе осталось около 150 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает TUT.BY.

Сегодня утром хасиды стали собираться обратно. Они возвращаются в Беларусь, так и не попав в Украину. Надежды на то, что украинская сторона их впустит, не осталось даже у самых отчаянных паломников.

А уже через несколько часов начнется празднование иудейского нового года — Рош ха-Шана. Вечером пятницы и два последующих дня хасидам запрещено что-либо делать, в том числе и передвигаться. Следовательно, если они не успеют уехать с пункта пропуска до вечера, то им придется оставаться там еще несколько дней. А погода еще вчера сильно испортилась: на Гомельщину пришел циклон, похолодало, начались дожди.

Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске 01

Сегодня к хасидам приезжали дипломаты из посольства Израиля в Беларуси. О чем посол Алон Шогам разговаривал с паломниками, неизвестно.

МЧС уже убирает в пункте пропуска теплые палатки, свой лагерь через пару часов планирует свернуть и Красный Крест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года!"

Хасиды покидают границу на автобусах и такси — по словам очевидцев, у пункта пропуска сейчас образовалась пробка из машин.

Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске 02

Часть паломников планируют ехать в Гомель, часть — в Пинск. Некоторым удалось приобрести билеты на самолет, и они полетят домой.

Известно, что в Гомеле хасиды заселяются в городские гостиницы, а также снимают агроусадьбы и квартиры.

Здесь они планируют пробыть до понедельника. 

Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске 03
Фото: сайт TUT.by

Напомним, что у хасидов существует традиция посещать святые места, связанные с хасидизмом. Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана, в этом году отмечается 18−20 сентября) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма — цадика Нахмана, жившего в XVIII—XIX веках. Хасиды считают своей обязанностью хотя бы раз в своей жизни побывать на его могиле. И лучшим временем года, когда это можно сделать, считается Рош ха-Шана. Если его провести с молитвой возле могилы святого, то следующий год будет очень счастливым для них, уверены они. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что приезд хасидов в этом году в традиционном формате невозможен из-за COVID-19. 28 августа Украина закрыла границу, но хасиды решили попробовать въехать через Беларусь. Белорусские пограничники их выпустили, а украинские — не впустили. В итоге только между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" застряло около 1200 паломников.

Беларусь (7899) хасиды (255)


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Топ комментарии
+22
Дошло наконец. А Украина молодец, что заставила соблюдать законы.
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18.09.2020 14:58
+16
Зеля, твои обрезанные побратимы никогда тебе этого не простят
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18.09.2020 14:59
+11
Клован тоже насрал, но улетать не хочет.🤔
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18.09.2020 15:02
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Дошло наконец. А Украина молодец, что заставила соблюдать законы.
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18.09.2020 14:58 Ответить
Зеля, твои обрезанные побратимы никогда тебе этого не простят
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18.09.2020 14:59 Ответить
проклянуть, 100%
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18.09.2020 15:00 Ответить
Хасиды уже по всякому просили, умоляли цадика Зеленского, что бы он пустил их в Умань к цадику Нахману... даже гимн играли и восхваляли цадика Зеленского... Но не помогло
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18.09.2020 15:03 Ответить
ну, шоб быть цадиком, надо, хоть и специфически, но быть умным. чего про *********** сказать не выходит..
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18.09.2020 15:07 Ответить
Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске - Цензор.НЕТ 343
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18.09.2020 15:09 Ответить
им надо было выучить: "дякую, дуже дякую"... у зели ведь вышло
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18.09.2020 15:16 Ответить
Хасиди масово покидають білорусько-український кордон: Новий рік вони відсвяткують у Гомелі і Пінську - Цензор.НЕТ 6005
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18.09.2020 16:09 Ответить
"Блазень" побоявся, що після розпорядження щодо пропуску хасидів до Умані українці зроблять йому повторне "обрізання"... Обріжуть яйця...
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18.09.2020 15:12 Ответить
Один раз отпразднуют. Потом их туда врядли пустят.
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18.09.2020 14:59 Ответить
Ну Беларусь далеко не толерантная Украина. Там можно и огрести за свои проделки.
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18.09.2020 15:10 Ответить
Там и без проделок можно огрести дубинками ОМОНа...
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18.09.2020 15:20 Ответить
А сміття після них скільки....
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18.09.2020 15:00 Ответить
зато кошерное, этим и будут комунальники тешиться, там только в кусты опасно теперь заходить, "мины"
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18.09.2020 15:15 Ответить
вони як голуби: прилетіли, насрали й далі полетіли..
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18.09.2020 15:01 Ответить
Клован тоже насрал, но улетать не хочет.🤔
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18.09.2020 15:02 Ответить
у нього ніхто питати не буде
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18.09.2020 15:11 Ответить
Приятная новость для Гомеля и Пинска.Проснутся утром , а город занят Хасиды массово покидают белорусско-украинскую границу: Новый год они отпразднуют в Гомеле и Пинске - Цензор.НЕТ 9785
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18.09.2020 15:06 Ответить
У хасидів є УНІКАЛЬНА можливість порівнять українських і ізраїльських поліцаїв, з білоруськими "мєнтами"... Адже, думаю, свої звички подебоширить по п"янці, вони не покинуть лише тому, що місце святкування зміниться...
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18.09.2020 15:10 Ответить
З чим сябрів і вітаємо!
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18.09.2020 15:11 Ответить
Теперь пограничники могут приветствовать друг друга - "Слава Циклону".
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18.09.2020 15:16 Ответить
Вода и еда. Хасидам предлагали не быть голодными. Полевые кухни с перловкой и куриной тушенкой. Ого!Так нет. Кошерная еда, мука должна быть просеяна через сито, где 1 см.кв. д.б.не менее 70-ти дырочек(эксперт обязан проверить количество дырочек кончиком иглы). Это хорошо, что хасиды массово покидают беларусско-украинскую границу. Домой! Конец истории путешествия и песен и плясок. С новым годом. Как бы так..
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18.09.2020 15:26 Ответить
а нам пофіг, нехай памятають як їх Бульбашенко підставив. і у нас теж такої фігні немає, вони наших не пускають, нехай на собі відчують як це. Тому око за око, так їх Тора вчить?
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18.09.2020 16:10 Ответить
Шо, Моссад готовится кончить гидранта?
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18.09.2020 16:11 Ответить
а українці тут яким боком-жиди не пустили жидів-рідня,розберуться між собою
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18.09.2020 16:28 Ответить
Ось така вийшла у цьому році: здравствуй опа Новий год. Хасиди нам цього не пробачать, та міжнародна спільнота буде засуджувати за святковий антисемітизм.
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18.09.2020 16:11 Ответить
Хассидам и остальным отключеным от телевизора эту политику не понять - Украина не может впустить пару тыс. паломников с соблюдением карантинных норм. А в то время как светские Израильтяне свободно уезжают в Европу на недельку-две осенних праздников.
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18.09.2020 16:22 Ответить
С понедельника будут всех пускать, в том числе китайцев безвизово. Но нам это уже не расскажут. Главный месседж для "пересічного" - вирус свирепствует, всем сидеть дома и дышать в тряпочку, никаких митингов - Зе даже хасидов под конвоем не пустил!
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18.09.2020 16:28 Ответить
Не пустили друзів Пу, сміливі, аднака.
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18.09.2020 16:42 Ответить
Не мелите *уйни, в Умани сейчас полно хасидов, еще больше, чем в прошлые года. Зачем вообще нужна была эта клоунада?
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18.09.2020 19:48 Ответить
 
 