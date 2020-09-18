Турчинов: Новая коалиция "Слуг народа" и "ОПЗЖ" - прямой путь к полному сворачиванию европейской интеграции. ВИДЕО

Синхронное голосование "Слуги народа" и "ОПЗЖ" в парламенте за состав комиссии по избранию главы САП - неприкрытая демонстрация создания новой коалиции между этими политическими силами.

Об этом сказал Александр Турчинов в своем комментарии журналистам после интервью в программе "Политклуб Виталия Портникова", сообщили в пресс-службе Турчинова.



По его словам, "договорняк" между "слугами народа" и "ОПЗЖ" свидетельствует о разделе сфер влияния и является "фактической ликвидацией независимости и беспристрастности антикоррупционных органов".

"В последнее время происходит полное системное разрушение независимых антикоррупционных институтов, которые были созданы в 2015-2018 годах. Реальную борьбу с коррупцией пытаются подменить управляемыми "междусобойчиками", цель которых - скрыть масштабные коррупционные преступления действующей власти и обеспечить заказное преследование политических оппонентов", - отметил Турчинов, подчеркнув, что это голосование показало, что "Слуги народа" и "ОПЗЖ" уже не скрывают своего объединения и "имеют полный консенсус по основным вопросам внутренней и внешней политики".

Александр Турчинов отметил, что голосование за состав комиссии по избранию главы САП стало еще одним подтверждением сворачивания европейской интеграции, и, "несмотря на жесткую реакцию наших стратегических партнеров, может завершиться в ближайшее время потерей безвиза и замораживанием финансовой поддержки".